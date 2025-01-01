Sly Stone
Мы хотим спеть песню вместе. Обычно бывает так: собирается группа людей, которые могли бы петь, но по причинам, которые уже не секрет — не делают этого. Большинству из нас нужно одобрение. Большинству нужно, чтобы соседи дали добро, прежде чем мы сможем расслабиться по-настоящему. Но здесь мы попробуем спеть вместе. Многим это не нравится, потому что кажется старомодным. Но вы должны понять — это не мода в первую очередь. Это чувство. И если оно было хорошим раньше, оно остаётся хорошим и сейчас. Мы хотим спеть песню под названием «Higher». И если все вместе подпевать, мы будем благодарны. Все, кто может — присоединяйтесь.
[поёт]
Sly Stone
Хочу поднять тебя выше!
Sly Stone
Слай Стоун, The Family Stone: Higher!
Sly Stone
[говорит] Видите, вот что мы делаем. Говорим «выше» и поднимаем знак мира — это вам не повредит. Но, опять же, некоторые считают, что не должны, потому что бывают ситуации, когда нужно одобрение. Ты включаешься во что-то, что может тебе помочь.
[поёт]
Sly Stone
Хочу поднять тебя выше!
Woodstock Audience
Зрители Вудстока, Слай Стоун, The Family Stone: Higher!
Sly Stone
[говорит] Если поднять знак мира и сказать «выше», все начнут делать это вместе. Здесь много людей, и есть те, кто не хочет, потому что думают, что если как-то увильнуть, найдётся достаточно тех, кто сделает это за них. Так продолжается. И так далее. Мы попробуем ещё раз «выше» и будем рады, если все присоединятся. Это вам не повредит.
[поёт]
Sly Stone
Хочу поднять тебя выше!
Woodstock Audience
Зрители Вудстока, Слай Стоун, The Family Stone: Higher!
Sly Stone
[говорит] На холме, что происходит? Давайте поддержим.
[поёт]
Sly Stone
Хочу поднять тебя выше!
Woodstock Audience
Зрители Вудстока, Слай Стоун, The Family Stone: Higher!
Sly Stone
Хочу поднять тебя выше!
Woodstock Audience
Зрители Вудстока, Слай Стоун, The Family Stone: Higher!
Sly Stone
Хочу поднять тебя выше!
Woodstock Audience
Зрители Вудстока, Слай Стоун, The Family Stone: Higher!