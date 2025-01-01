Меню
Цитаты из фильма Вудсток

Interviewer Что ты думаешь о ребятах?
Police Officer Судя по тому, что я слышал из разных источников на протяжении многих лет, я был очень, очень удивлён и с удовольствием могу сказать, что, по нашему мнению, люди в этой стране должны гордиться этими ребятами, несмотря на то, как они одеваются или носят волосы — это их личное дело; но их внутренний мир, их суть, их поведение не вызывает сомнений; их нельзя ставить под вопрос как хороших американских граждан.
Interviewer Это довольно неожиданно от полицейского.
Police Officer [улыбаясь] Я не просто полицейский, я начальник полиции.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Макс Ясгур [толпе, показывает знак мира] Я фермер. Я не знаю — я не умею говорить сразу с двадцатью людьми, не то что с такой толпой! Но я думаю, вы, ребята, доказали кое-что всему миру! Не только городу Бетхел или округу Салливан или штату Нью-Йорк, вы доказали всему миру. Это самая большая группа людей, когда-либо собранная в одном месте. Мы и представить не могли, что будет такая толпа, и из-за этого у вас возникло немало неудобств с водой, едой и так далее. Ваши организаторы проделали колоссальную работу, чтобы позаботиться о вас... им было бы приятно услышать слова благодарности. Но важнее всего, что вы доказали миру — полмиллиона ребят, и я называю вас ребятами, потому что у меня есть дети старше вас, полмиллиона молодых людей могут собраться вместе, провести три дня с музыкой и весельем и не иметь ничего, кроме веселья и музыки. Да благословит вас Бог за это!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
David Crosby Это наш второй концерт.
Stephen Stills Это второй раз, когда мы вообще играем перед людьми, чувак, мы до чёртиков напуганы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hugh "Wavy Gravy" Romney [обращаясь к толпе] Доброе утро! Сегодня на завтрак в постель рассчитывают четыреста тысяч человек. Это, конечно, не стейк с яйцами, но еда будет хорошей, и мы её доставим. Это не только Хог Фарм — это и семья из Огайо Маунтин, и Пранкстеры, и все остальные добровольцы, которые вкладывают свои силы в бесплатные кухни. На самом деле, это все мы. Мы все кормим друг друга. Наверное, мы на небесах, чувак! В любой катастрофе есть немного рая. Так что, если хотите вернуться в свои палаточные лагеря — мы постараемся доставить еду туда. Или если останетесь здесь — тоже постараемся. Вот там наверху парень, какой-то продавец гамбургеров, у которого прошлой ночью сгорел прилавок. Но у него ещё кое-что осталось, и для тех, кто всё ещё верит, что капитализм — не такая уж странная штука, можете помочь ему и купить пару гамбургеров.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Blue Bandana Girl Примерно 30 часов, как минимум.
Interviewer Тридцать часов подряд? Без передышек?
Blue Bandana Girl Без передышек.
Interviewer Ты на стимуляторах?
Blue Bandana Girl Нет. Я ничем не колюсь.
Interviewer На слепой вере?
Blue Bandana Girl Blind Faith — классная группа.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jerry Garcia [держит косяк перед камерой] Марихуана! Экспонат номер один.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hugh "Wavy Gravy" Romney Люди говорят, что в кислоте есть яд. Это не яд! Просто плохая кислота. Ее плохо сделали. Так что, если кто-то думает, что принял яд — забудьте! И если хотите поэкспериментировать, принимайте только половину таблетки, хорошо? Спасибо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chip Monck - Stage Announcer Я собирался подождать немного, но прежде чем мы об этом поговорим... Может, поговорим сейчас, чтобы вы могли подумать. С этого момента концерт бесплатный! Это не значит, что можно делать всё, что вздумается. Но это значит, что музыка будет доступна здесь бесплатно. А те, кто вкладывает деньги в это мероприятие, потеряют немало — большие потери. Это не пустые слова, это правда! Им будет больно. Но это значит, что для этих людей ваше благополучие куда важнее, чем деньги, и музыка тоже.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chip Monck - Stage Announcer Предупреждение, которое я получил, вы можете воспринимать с каким угодно количеством сомнений, но коричневая кислота, которая сейчас у нас в обороте, явно не слишком хороша. Рекомендуется обходить её стороной; конечно, это ваш собственный трип, так что, ради бога. Но, пожалуйста, учтите, что на этот счёт есть предупреждение.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Artie Kornfeld - Music Promoter Кто-то говорил, что это второй по величине город в Нью-Йорке. Здесь не было полиции. Не было никаких проблем. Если посмотреть статистику, то выяснится, что эти люди — более трёхсот тысяч — жили вместе в мире.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Interviewer Ты в минусе?
Artie Kornfeld, Music Promoter О, компания? С финансовой стороны тут сложно думать в таких категориях, когда речь идёт о таком событии. Финансово — это катастрофа.
Interviewer Но ты выглядишь таким счастливым?
Artie Kornfeld, Music Promoter Я очень счастлив.
Micheal Lang, Exec Producer of Woodstock Festival Посмотри, что у тебя есть, брат. За деньги это не купишь.
Artie Kornfeld, Music Promoter Конечно. Это действительно прекрасно, брат.
Micheal Lang, Exec Producer of Woodstock Festival Эти люди общаются друг с другом. Такое в наши дни бывает редко.
Artie Kornfeld, Music Promoter Это не имеет ничего общего с деньгами. Это не связано с материальным.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
John Sebastian Есть один парень, и я даже не знаю, как его зовут; но помню, что Чип говорил, что у его старушенции только что родился ребёнок! И это заставило меня подумать — вау, здесь реально город. Но это для тебя и твоей старушки, чувак, и — ууу — этот малыш будет крут.
[поёт]
John Sebastian Почему каждое поколение думает, что их родители — отстой...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Male Bethel Resident #2 В субботу вечером по радио WVOS сообщили, что у многих ребят в городе нет еды. Объявили, что каждый должен принести что-нибудь поесть. Мы пошли в парк, и деревня разрешила им там разбить палатки. Проехала машина полиции с громкоговорителем и позвала ребят к себе. Мы кормили их в субботу вечером и весь воскресный день. Остатки отвезли в школу, а оттуда отправили на площадку.
Interviewer Что вы об этом думаете?
Male Bethel Resident #2 Очень хорошо. У меня самому сыну 19, он на побережье. Я считаю, надо дать им шанс. Если дети голодны — надо их кормить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Interviewer Ну, вы здесь отлично справляетесь.
Port-O-San Maintenance Man Большое спасибо. Рад помочь этим ребятам. Мой сын тоже здесь, а у меня ещё один в Вьетнаме. Сейчас он на демилитаризованной зоне, среди этих вертолётов.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Interviewer Что они делают?
Artie Kornfeld - Music Promoter Они бросают, бросают цветы и сухую одежду.
Interviewer Из вертолёта?
Artie Kornfeld - Music Promoter Из вертолёта.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Stephen Stills Слушай, чувак, я просто должен сказать — вы, ребята, самые стойкие люди, каких я когда-либо видел. Три дня, чувак! Три дня! Мы вас просто любим. Мы вас просто любим.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Richie Havens Сегодня вечером будет исполнено сто миллионов песен. Все они будут петь об одном и том же, о чем, я надеюсь, пришли послушать все, кто здесь. Правда. И всё это — о вас. Вообще-то. И обо мне, и обо всех вокруг сцены, и о тех, кто ещё не пришёл, и о тех, кто завтра прочитает о вас. Да! И о том, какие вы были по-настоящему крутые. По всему миру! Если вы понимаете, о чём я.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Female Nude Swimmer Они сюда приходят, чтобы понять, что происходит. И даже если они не попадут на фестиваль, это всё равно хорошо — столько людей вместе. Знаешь, понимаешь, что по всей стране люди объединяются. Ты осознаёшь, что не ты один в своём городе делаешь то, что делаешь. Они повсюду. Мы захватываем всё!
[смеётся]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Female in Sunglasses Я считаю, что тело — это прекрасно. Плавать голышом — просто прекрасно, если ты хочешь. Ты можешь это делать; но, эээ, некоторые не могут. Потому что всё их окружение заставило их, понимаешь, считать это неправильным. Хотя в глубине души они знают, что это правильно, понимаешь. Это хорошо, нормально и естественно. Но, эээ, нас заставили думать, что это плохо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Плачущая девушка Мне надо уйти отсюда, тут слишком много народу. А уйти не могу, потому что мои друзья потеряются. А остаться я тоже не могу. Тут просто слишком тесно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sly Stone Мы хотим спеть песню вместе. Обычно бывает так: собирается группа людей, которые могли бы петь, но по причинам, которые уже не секрет — не делают этого. Большинству из нас нужно одобрение. Большинству нужно, чтобы соседи дали добро, прежде чем мы сможем расслабиться по-настоящему. Но здесь мы попробуем спеть вместе. Многим это не нравится, потому что кажется старомодным. Но вы должны понять — это не мода в первую очередь. Это чувство. И если оно было хорошим раньше, оно остаётся хорошим и сейчас. Мы хотим спеть песню под названием «Higher». И если все вместе подпевать, мы будем благодарны. Все, кто может — присоединяйтесь.
[поёт]
Sly Stone Хочу поднять тебя выше!
Sly Stone Слай Стоун, The Family Stone: Higher!
Sly Stone [говорит] Видите, вот что мы делаем. Говорим «выше» и поднимаем знак мира — это вам не повредит. Но, опять же, некоторые считают, что не должны, потому что бывают ситуации, когда нужно одобрение. Ты включаешься во что-то, что может тебе помочь.
[поёт]
Sly Stone Хочу поднять тебя выше!
Woodstock Audience Зрители Вудстока, Слай Стоун, The Family Stone: Higher!
Sly Stone [говорит] Если поднять знак мира и сказать «выше», все начнут делать это вместе. Здесь много людей, и есть те, кто не хочет, потому что думают, что если как-то увильнуть, найдётся достаточно тех, кто сделает это за них. Так продолжается. И так далее. Мы попробуем ещё раз «выше» и будем рады, если все присоединятся. Это вам не повредит.
[поёт]
Sly Stone Хочу поднять тебя выше!
Woodstock Audience Зрители Вудстока, Слай Стоун, The Family Stone: Higher!
Sly Stone [говорит] На холме, что происходит? Давайте поддержим.
[поёт]
Sly Stone Хочу поднять тебя выше!
Woodstock Audience Зрители Вудстока, Слай Стоун, The Family Stone: Higher!
Sly Stone Хочу поднять тебя выше!
Woodstock Audience Зрители Вудстока, Слай Стоун, The Family Stone: Higher!
Sly Stone Хочу поднять тебя выше!
Woodstock Audience Зрители Вудстока, Слай Стоун, The Family Stone: Higher!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Male Bethel Resident #3 Они все были под кайфом от травы!
Male Bethel Resident #2 Ну, может, если трава делает их мирными, нам всем стоит её курить.
Male Bethel Resident #4 Я по дороге к мосту постоянно поил их водой, они не были под кайфом. Очень хорошие дети. Поверьте мне.
Male Bethel Resident #2 Там было достаточно всего, без сомнений. У них было сотни детей. Что? Если у тебя есть 450 тысяч детей, и у тебя пару сотен, и кто-то что-то принимал — они продавали эти, как их, синие кислотные таблетки — которые вредны — и продавали их. Верно. Но, если посчитать по среднему закону. Если взять 500 взрослых, собрать их вместе и дать им много бухла, знаешь, что бы было? Ни драк, ни воровства. Нам пришлось их кормить. Что ещё оставалось делать? Ничего другого не было.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Blue Bandana Girl Это объявили зоной бедствия. Потому что я звонил по междугородке в Баффало, спросил там у ребят, и они сказали, что это точно объявили зоной бедствия.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Female Payphone Caller #1 Я позвоню маме и папе. Потому что они думают, что это будет что-то вроде Чикаго, понимаешь, что меня там забьют, и они в ужасе. Так что я позвоню и скажу им: «Ха-ха, я вас обманула. Я жива.»
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Country Joe McDonald Дайте мне букву Ф!
Crowd Ф!
Country Joe McDonald Дайте мне букву У!
Crowd У!
Country Joe McDonald Дайте мне букву Ч!
Crowd Ч!
Country Joe McDonald Дайте мне букву К!
Crowd К!
Country Joe McDonald Что это получается?
Crowd Ф###!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
Interviewer Ладно. Говорите.
Sidney Westerfield, Local merchant Меня зовут Сидни Вестерфилд. Я хозяин этой старинной таверны в Монгауп-Вэлли, штат Нью-Йорк. Я был здесь, когда сюда действительно пришло много народу. Мы рассчитывали на 50 тысяч в день, а пришло, должно быть, около миллиона. Я сам два дня голодал, потому что не мог достать еду! Не мог даже выйти и купить.
[смеётся]
Sidney Westerfield, Local merchant Два дня питался кукурузными хлопьями. А дети были замечательные. Ни слова недовольства. Все «Сэр, это» и «Сэр, то» и «Спасибо за это» и «Спасибо за то». Никто не мог пожаловаться на детей. Это было слишком масштабно.
[смеётся]
Sidney Westerfield, Local merchant Это было слишком большое событие для мира. Никто никогда не видел ничего подобного. И когда они увидят эти кадры в новостях, в фильмах — они действительно увидят что-то.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Interviewer Вы отвечаете за всё это?
Micheal Lang, Exec Producer of Woodstock Festival Да.
Interviewer Но у вас есть спонсоры.
Micheal Lang, Exec Producer of Woodstock Festival Да. Партнёры и спонсоры.
Interviewer Понятно. Что дальше? То есть, будет ли ещё один фестиваль?
Micheal Lang, Exec Producer of Woodstock Festival Если всё получится!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Interviewer Про количество, скажи, сколько примерно ожидается?
Michael Lang, Exec Producer of Woodstock Festival Двести тысяч.
Interviewer Двести тысяч человек за эти три дня.
Michael Lang, Exec Producer of Woodstock Festival Верно.
Interviewer Где вы их разместите?
Michael Lang, Exec Producer of Woodstock Festival Мы арендовали землю вокруг территории. Разбиваем лагерь, организуем водоснабжение, туалеты, электричество, еду.
Interviewer Сколько стоит организовать такое мероприятие?
Michael Lang, Exec Producer of Woodstock Festival Целое состояние!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Interviewer Нужно заработать два миллиона долларов, чтобы выйти в ноль?
Michael Lang, Exec Producer of Woodstock Festival Ну, если мы хотим выйти в ноль, понимаете. Дело в том, что это произошло, и всё работает, понимаете.
Interviewer Да.
Michael Lang, Exec Producer of Woodstock Festival И этого пока достаточно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Интервьюер Если бы вы могли объяснить, если я могу наложить ваш голос на эту музыку, что эта музыка говорит, о чём она?
Майкл Лэнг, исполнительный продюсер фестиваля Вудсток Это о том, что происходит сейчас. Если слушать слова, ритм и саму музыку, тогда поймёшь, что творится в культуре. Мне надо бежать.
Интервьюер Отлично. Круто. Спасибо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Artie Kornfeld, Music Promoter Просто видеть, как вчера ночью загорались огни, чувак, и видеть, как люди вставали, чувак, — это того стоит. Это, знаешь, я имею в виду, знаешь, есть люди, которым это не по душе. Очень мало таких, чувак. Но, знаешь, это действительно уже как семья, чувак.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Joan Baez Кто следующий?
Festival Staff Парень по имени Берт Соммер, а потом, кажется, Тимми Хардин.
Joan Baez Так что весь порядок просто коту под хвост?
Festival Staff Ты закрываешь сегодня. Ты закрываешь.
Joan Baez Ладно. Может, к тому времени здесь соберётся ещё немного народу. Я не хочу закрывать такое жалкое сборище.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Interviewer Вы вдвоём вместе едете или просто вместе ловите попутку?
Eleanor, Festival Goer Э, нет, э.
Jerry, Festival Goer Мы живём вместе около четырёх или пяти месяцев, и э...
Eleanor, Festival Goer С множеством других людей.
Jerry, Festival Goer Знаете, с множеством других людей. Что-то вроде коммунальной жизни, как кто-то это называет. Но, э, мы просто живём вместе, вот и решили ехать вместе, потому что собирались сюда.
Eleanor, Festival Goer И вот, но нет никакой твёрдой договорённости, что мы обязательно будем вместе всё время.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Interviewer Вы двое вместе едете?
Jerry, Festival Goer Нет.
Eleanor, Festival Goer Нет.
Interviewer Но вы вместе сюда приехали.
Jerry, Festival Goer Джерри, участник фестиваля, Элеанор, участница фестиваля: Да.
Interviewer Тебе это нравится.
Jerry, Festival Goer Да. Она мне нравится. Я её люблю. Мне с ней хорошо.
Interviewer Что ты думаешь, Элеанор?
Eleanor, Festival Goer Ну, как я это вижу, э-э, я знаю Джерри уже, ну, четыре, пять, шесть месяцев, с тех пор как он переехал в нашу, типа, семейную группу, которую я уже довольно давно знала. И за это время я хорошо его узнала и полюбила. И, э-э, мы вместе и всё такое, но на самом деле это очень хорошо, потому что у меня много свободы — мы же не вместе и не «влюблены» или что-то такое, понимаешь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Artie Kornfeld, Music Promoter Что действительно важно — так это то, что если мы не можем все вместе жить и быть счастливыми, если ты боишься выйти на улицу, если боишься улыбнуться кому-то, верно? Так что же, какой в этом смысл — так жить?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Grace Slick - Jefferson Airplane [начинаем выступление в 8 утра после ночи с другими артистами] Ладно, друзья, вы уже видели тяжёлые группы, а теперь увидите утреннюю маньяк-музыку. Поверьте, да. Это новый рассвет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Country Joe McDonald Слушайте, ребята, я не понимаю, как вы собираетесь остановить войну, если поёте хуже этого. Вас там около 300 000, уб####и. Хочу, чтобы вы начали петь. Давай.
[поёт]
Country Joe McDonald А это...
Country Joe McDonald Кантри Джо Макдональд, публика Вудстока: Раз, два, три, Зачем мы воюем? Не спрашивай меня, мне плевать, Следующая остановка — Вьетнам; А это пять, шесть, семь, Откройте врата рая, Время не для раздумий, Ура! Всем нам п##ть...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Male Nude Swimmer #1 Год назад я бы не поверил, что так можно плавать, но вот так и плывут. Так надо плыть всегда, на самом деле.
Interviewer Ты думаешь, это случится?
Male Nude Swimmer #2 Да.
Male Nude Swimmer #1 Это должно случиться.
Male Nude Swimmer #2 Обязательно!
Male Nude Swimmer #1 Ты идёшь вверх и вниз по улице, где въезжали машины, это был первый день, и всё было просто прекрасно. Все свободны. Все разговаривают. Все действительно голые.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Чип Монк - ведущий сцены Доктор Джек Бэйдеман, просьба подойти с полным набором для наложения швов. У вас есть одна операция.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jimi Hendrix [начало выступления] Вижу, мы снова встречаемся, ммм...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jerry Garcia Это просто потрясающе, чувак, похоже на какую-то библейскую, эпическую, невероятную сцену. Все эти машины, ты видишь, как они разбросаны по обочинам дорог, с вертолёта, под разными углами. Они выглядят как соломинки, и всё такое. По улицам непрерывно движется поток людей, просто идут себе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Michael Lang, Exec Producer of Woodstock Festival Музыка всегда была важнейшим средством общения, только теперь слова и сам стиль музыки стали гораздо более значимы для общества, чем раньше.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chip Monck - Stage Announcer Приносим извинения за, эм, шум вертолётов... Похоже, несколько машин перекрыли дорогу. Поэтому мы всех сюда доставляем на самолётах! Я чуть не сказал худшую шутку про высоких музыкантов, но пропущу её.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chip Monck - Stage Announcer Те, кто сзади — хорошо слышите? Поднимите руки, пожалуйста. Всё в порядке? Спасибо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Richie Havens [поет] Свобода, свобода, свобода, свобода, свобода, свобода, свобода, свобода, Иногда я чувствую себя ребенком без матери, Иногда я чувствую себя ребенком без матери, Иногда я чувствую себя ребенком без матери, Далеко от дома моего. Пою свободу, свободу, свободу, свободу...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chip Monck - Stage Announcer Мэрил Кохен, где бы ты ни была, Мэрил Кохен, Грег хочет встретиться с тобой у стойки информации — он хочет на тебе жениться. — — Вот и Мэрил!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hugh "Wavy Gravy" Romney Да. Да. Меня зовут Хью Ромни. Я из Хог Фарм. И я работаю над сценой, которую некоторые называют плохими трипами. Но я не думаю, что бывают плохие трипы. Мы работаем с бродяжьими путешествиями. Через полчаса после того, как мы отпускаем кого-то из нашего участка, они превращаются в докторов и лечат тех, кто трипует так же, как и при приходе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Joan Baez [говорит публике о своём муже] Я обрадовалась, узнав, что после двух с половиной недель в тюрьме Дэвид уже устроил очень, очень серьёзную голодовку вместе с 42 федеральными заключёнными, и ни один из них не был призывником.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chip Monck - Stage Announcer Возможно, лучшее, что может сделать каждый — если у вас нет палатки или какого-то определённого места, куда можно пойти, — это выделить себе участок, пожелать спокойной ночи соседу и поблагодарить себя за то, что этот день стал самым мирным и приятным днём, какой только мог быть на таком музыкальном фестивале.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Swami Satchidananda - Guru Америка ведёт весь мир во многих отношениях. Когда я был на Востоке, внук Махатмы Ганди встретился со мной и спросил: «Что происходит в Америке?» И я ответил: «Америка становится цельной. Америка помогает всем в материальном плане; но пришло время Америке помочь всему миру и в духовном»
Sha-Na-Na [поёт] Бах-бах-бах-бах, бах-бах-бах-бах, бах-бах-бах-бах, бах-бах-бах-бах, на танцполе! Ну, ты можешь качать, можешь крутить, можешь остановиться и прогуляться на танцполе...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chip Monck - Stage Announcer Похоже, нам немного дождя достанется, так что лучше укройтесь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chip Monck - Stage Announcer Прогноз на сегодняшний день: переменное развлечение между переменными дождями.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Michael Lang, Exec Producer of Woodstock Festival То, что у вас здесь, — это культура и поколение, отделённые от старой культуры и старших поколений, понимаете? И вы видите, как они живут сами по себе. Без копов. Без оружия. Без дубинок. Без проблем. Все помогают друг другу, все вместе. И это работает! Это работает с тех пор, как мы здесь, и будет работать дальше. И независимо от того, что случится, когда они вернутся в город, это происходит, и это доказывает, что так может быть! Вот в чём весь смысл.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Arlo Guthrie Не знаю, сможете ли вы понять, не знаю, сколько из вас реально осознаёт, сколько тут людей, чувак? Я же с копами базарил, понял? Говорю тебе, сюда к вечеру должно прийти полтора миллиона человек. Ты это осознаёшь? Шоссе Нью-Йорк Стейт закрыто, чувак! Да, это просто улёт, брат!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chip Monck - Stage Announcer Кто-то, может, заметил, а кто-то — все, наш знакомый разноцветный вертолет там, сбоку. Армия США одолжила нам несколько медицинских бригад и помогает нам. Они с нами, чувак! Они не против нас! Они с нами и пришли помочь всем нам.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chip Monck - Stage Announcer Здесь не меньше 45 врачей. Я знаю как минимум 45 человек, которые работают бесплатно, потому что они понимают, что это такое.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
John Sebastian Ох, дружище, это реально самый жёсткий п##дец из всех, что я видел, чувак. Я никогда ничего подобного не встречал, чувак. Вау! Просто люби всех вокруг и убери за собой немного мусора на выходе — и всё будет окей.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
John Sebastian Пресса может говорить только гадости, если не будет никаких ляпов. А похоже, что ляпов не будет. Всё сработает!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
John Sebastian [поёт] Но в чём дело, папочка, почему у тебя такой сердитый вид? Неужели ты не можешь осуществить свои мечты?
[перестаёт петь]
John Sebastian Нет, это не так, потому что мы это делаем! Я люблю тебя, прощай.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jimi Hendrix [поёт] Пурпурный туман в моей голове, В последнее время всё не так, Веду себя странно, но не знаю почему, Простите, пока я поцелую небо...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Santana [к толпе] У нас для вас ещё одна композиция — называется «Жертвоприношение души»!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chip Monck - Stage Announcer Ладно, ребята, садитесь, укутывайтесь, нам придётся переждать это. Держитесь за соседа, мужики. Пожалуйста, слезайте с тех вышек. Нам не нужен лишний вес.
[звук грома]
Chip Monck - Stage Announcer Пожалуйста, отходите от вышек. Лампы могут доставить нам проблемы. Все, кто сзади, отойдите назад! Пожалуйста, отойдите. Нам надо уйти подальше от этих вышек. Пожалуйста, уходите от вышек.
[к гримёрам]
Chip Monck - Stage Announcer Поставьте эти стойки с микрофонами на пол. Накройте всё оборудование.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bob 'The Bear' Hits, Canned Heat [поёт] Я верю, да, я верю — перемены точно придут, Я верю, да, я верю — перемены точно придут, У всех нас будет покой в душе, Господь, свобода точно, точно придёт...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Country Joe McDonald [поёт] Давай-давай-давай-давай! Ах! Твоя любовь — как радуга, Твоя любовь — как радуга, дорогая, Твоя любовь — как радуга, говорю я, Твоя любовь — как ааааааааааааааааааааааа!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chip Monck - Stage Announcer Газета Daily News, на большой первой полосе, всё ещё стоящая десять центов, «ПРОБКИ НА ХИППИФЕСТЕ»
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Stephen Stills Потише бас на гитаре, пожалуйста.
Stephen Stills Стивен Стиллз, Дэвид Кросби, Грэм Нэш: [поют] Помни, что мы говорили, делали и чувствовали друг к другу.
Stephen Stills О, детка, помилуй.
Stephen Stills Стивен Стиллз, Дэвид Кросби, Грэм Нэш: Пусть прошлое не напоминает нам о том, кем мы сейчас не являемся.
Stephen Stills Я-я не сплю.
Stephen Stills Стивен Стиллз, Дэвид Кросби, Грэм Нэш: Я — твой, Ты — мой, Ты — то, что ты есть...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Stephen Stills Стивен Стиллс, Дэвид Кросби, Грэм Нэш: [поют] У меня есть ответ. Я улечу прочь.
Stephen Stills Эй.
Stephen Stills Стивен Стиллс, Дэвид Кросби, Грэм Нэш: Что мне терять?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
John Sebastian Я бы хотел, чтобы вы услышали песню о тех разговорах, о которых я говорил, которые, как мне кажется, случались в самых разных компаниях друзей — в гостиных, за трубками, когда они не продавали газет на улице, и мы гуляли по этому прекрасному зелёному месту, курили и не боялись.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Roger Daltrey - The Who [поёт] Исцели меня. Слушая тебя — я ловлю музыку, Глядя на тебя — я чувствую жар, Идя за тобой — я взбираюсь на гору, Я ощущаю восторг у твоих ног, Прямо за тобой — я вижу миллионы, На тебе — я вижу славу, От тебя — я получаю мнения, От тебя — я узнаю историю...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Country Joe McDonald [поёт] Ну-ка, все вы, крепкие парни, дядя Сэм снова зовёт на помощь. Он вляпался в страшную историю, Там далеко вьетнамские джунгли, Отложи книжки, бери в руки ствол — Сейчас веселье начнётся всерьёз...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Arlo Guthrie [поёт] Прилетая из Лондона, через полюс, Лечу на большом лайнере, Куры летают всюду вокруг самолёта, Могли ли мы чувствовать себя лучше? Въезжаю в Лос-Анджелес, Приношу пару ключей, Не трогай мои сумки, пожалуйста, мистер Таможенник...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Joe Cocker Единственное, что могу сказать, как я говорил многим, это название, так сказать, всё расставляет по местам. Оно называется «С небольшой помощью друзей». Запомните.
[поёт]
Joe Cocker Что бы ты сделал, если бы я запел фальшиво? Встал бы и ушёл от меня? Одолжи мне уши, я спою тебе песню. Постараюсь не петь фальшиво, да.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jerry, Festival Goer Люди, у которых нет никакого места, приезжают сюда, потому что думают, что другие где-то есть. И все вот так вот ищут, понимаешь, какой-то ответ, понимаешь. Которого — нет. Я думаю, ну зачем 300 тысяч, 120 тысяч, 60 тысяч, 70 тысяч человек собираются на что-то, просто потому что это музыка, понимаешь. Музыка — это всё? Я так не думаю. Но люди, они не знают, понимаешь, не знают, как жить и что делать, и думают, что, если приедут сюда, то поймут, что это такое и как с этим справляться. Просто люди очень потеряны.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Yoga Instructor Йога — это единство! Это такая же энергия, что дают наркотики и заставляют тебя испытывать кайф — понял? Это те же каналы; только наркотики делают это за тебя, а тут ты сам можешь это делать. И можешь в любой момент, не надо искать дозу, чтобы это сделать. Всё, что нужно — чистый воздух. Я даже — учился этому в Лос-Анджелесе, а там чистого воздуха было всего пару месяцев, когда я учился. Так что, знаешь, это сейчас тоже непросто. Но пока ещё остался чистый воздух, если ты тоже в кайфе, эй, экспериментируй с этим, как эти ребята, которые уже как минимум 6000 лет экспериментируют и получают от этого кайф.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chip Monck - Stage Announcer Как говорит Барри, давайте сильно задумаемся, чтобы избавиться от этого, пожалуйста!
Barry Melton - Country Joe and the Fish Никакого дождя! Никакого дождя!
Barry Melton - Country Joe and the Fish Барри Мелтон - «Кантри Джо и Фиш», Фиш: Никакого дождя!
Barry Melton - Country Joe and the Fish Барри Мелтон - «Кантри Джо и Фиш», Фиш, публика Вудстока: Никакого дождя! Никакого дождя! Никакого дождя! Никакого дождя! Никакого дождя!
[Гроза начинается. Льёт дождь.]
Barry Melton - Country Joe and the Fish Барри Мелтон - «Кантри Джо и Фиш», Фиш, публика Вудстока: Никакого дождя! Никакого дождя! Никакого дождя! Никакого дождя! Никакого дождя! Никакого дождя!
Chip Monck - Stage Announcer Продолжайте думать об этом!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Conspiracy Theorist Festival Goer У меня есть кое-что, что я хочу сказать. Хочу понять, почему эти фашистские свиньи распыляют что-то в облаках? Над головой летит 16 самолётов, и дважды, и с ними, с этим дымом, который они выпускают, распыляют облака. И я хочу знать, знаешь, почему это происходит, чувак? И почему СМИ не рассказывают об этом людям, чувак?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Arlo Guthrie Невероятно! Я слышал, что шоссе Нью-Йорка закрыто.
Festival Staff Закрыто? Сегодня утром нам сказали, что на 17-м маршруте пробка и восьмичасовая задержка.
Arlo Guthrie Да. Штатная дорога Нью-Йорка закрыта. Разве это не круто?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Male Payphone Caller #1 Да, здесь есть туалеты — такие передвижные, как на Ньюпорте.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Interviewer Зачем звоните?
Male Payphone Caller #2 Зачем? Потому что мама хочет убедиться, что со мной всё в порядке.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Male Payphone Caller #3 Вам даже не нужно париться с билетами или чем-то ещё, потому что их никто не будет проверять. Они просто не смогут. Забор стоит наполовину, а люди просто сидят на поле. Это действительно красиво.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Female Payphone Caller #1 Ты не представляешь, как тут тесно. Тут просто толпы народа. Что? На землю, на землю. Ага. Было здорово. Мы промокли. Да. Единственное, что мне не хватает — это ванны.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Female Payphone Caller #2 Воды нет. Нет воды, нет еды, нет медикаментов.
Male Payphone Caller #4 Почему бы нам не помолиться о дожде?
Female Payphone Caller #2 Всех просят разойтись по домам. Объявили бедственной зоной.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Blue Bandana Girl Перед тем как образовалась пробка на восемь часов, и говорят, что работают над этим. И всё равно есть ребята, которые думают, что смогут доехать сюда к воскресенью, понимаешь. Их, типа, на Монтиселло останавливают и всё такое. Короче, полный бардак. Так что, знаешь, я бы подождал. Потому что на заправках бензина нет. Ведь это третий по величине город в мире. Так что я бы подождал. Пока движение не начнёт рассеиваться. Ты понимаешь, к понедельнику утром всё прояснится.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jorma Kaukonen - Jefferson Airplane [поёт] Знаешь, я иду на войну, Ну, теперь мне предстоит биться, Никто толком не знает зачем, Дядя Сэм — не женщина, Он точно может отнять твоего мужчину...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Male Bethel Resident #1 Это позорный беспорядок, если хочешь знать правду.
Interviewer Что именно с тобой случилось?
Male Bethel Resident #1 Мои поля — всё изрезано. Вторая сеноуборка пропала. Наши коровы — если молоковоз не приедет, молоко придётся вылить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sly Stone [поёт] Я хочу, я хочу, я хочу поднять тебя выше, Поднять тебя выше, Детка, детка, детка, зажги мой огонь, Я хочу поднять тебя выше, Бум лака-лака-лака Бум лака-лака-лака...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Interviewer У тебя есть билеты на это мероприятие?
Eleanor, Festival Goer Нет.
Interviewer А как ты собираешься попасть внутрь?
Eleanor, Festival Goer Честно говоря, не знаю.
Jerry, Festival Goer Вот над этим мы и думаем.
Eleanor, Festival Goer Думала, что как доберусь сюда — посмотрю, что будет, и приму это.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jerry - Festival Goer Раньше я увлекался наркотой. Почти, э-э, я был серьёзно в этом деле; но теперь кажется, что всё это как-то натянуто. Типа, э-э, наркотики, революция, Единый Фронт и всё такое, знаешь, я просто человек, и это всё, чем хочу быть, и я не хочу, знаешь, я не хочу массовых перемен, потому что массовые перемены приносят только массовое безумие, и, знаешь, я просто хочу быть собой и найти место, где смогу, знаешь, сохранять какой-то внутренний баланс, понимаешь, и как бы, знаешь, эта тема с Гамлетом — «Быть или не быть».
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Interviewer Ты общаешься с родителями?
Eleanor, Festival Goer Я могу общаться с ними на одном уровне, и вот уже два года, как я вдали от дома. Сначала было очень тяжело. Сейчас они, понимаешь, начинают как-то смягчаться, им не так сложно принять, что я такой, какой есть. Но я не могу по-настоящему поговорить с ними о важных вещах, потому что они просто не поймут. Моя мама очень-очень, э-э, страдает, потому что уверена, что я пропаду. И я ничего не могу ей сказать, что для меня этого просто не существует. Так что на этом уровне общения нет.
Jerry, Festival Goer Отец как-то спросил меня, не в коммунистическом ли я тренировочном лагере живу или что-то в этом роде. И, ну, я могу понять, откуда он исходит, потому что он, ну, он иммигрант. Он приехал сюда, чтобы улучшить свою жизнь — экономически, социально и всё такое прочее. Но, чтобы сделать лучше и для меня. И он не понимает, почему я не играю по правилам, говорит, мол, "Почему ты не играешь по правилам?" Вот столько возможностей, столько всего, что должно иметь для меня ценность. Но для него это ценно, а для меня — нет. Хотя у него хватает мудрости, чтобы позволить мне быть самим собой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Artie Kornfeld, Music Promoter Как теперь я смогу жить на восточной стороне Манхэттена после этого?
[смеётся]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Friend of Artie Рад тебя видеть, чувак.
Artie Kornfeld, Music Promoter Рад, что ты пришёл на вечеринку.
[смеётся]
Friend of Artie Всё идёт просто отлично.
Artie Kornfeld, Music Promoter Знаешь, брат, я и не представлял по-другому. Всё действительно сложилось. Посмотри — получилось здорово, правда?
Friend of Artie Выглядит потрясающе.
Artie Kornfeld, Music Promoter Да, чувак, здесь такая атмосфера — просто красота.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Male Townsperson #1 Это отличный удар по округу Салливан — в плане бизнеса. Это то, что нам было нужно. Что касается того, оставит ли это благоприятный эффект потом, кроме денег, мы узнаем, когда фестиваль закончится.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bob 'The Bear' Hits, Canned Heat Спасибо! Ох, ты сегодня просто огонь. Знаешь, это самое невероятное зрелище, что я когда-либо видел. Когда-либо! Есть только одна проблема. Мне реально в туалет хочется. А места нет нигде. Думаю, сейчас мы немного "Уедем в глубинку".
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Interviewer Ну, то есть, с практической точки зрения, как ты думаешь, как они могли ограничить толпу? Потому что на самом деле им здесь столько народу не хотелось, я так думаю.
Bill Graham Так что, ты находишь контрольный пункт в начале шоссе, и тех, у кого есть билеты, пускают, а тех, у кого нет, — нет, и должен быть какой-то контроль. Он обязательно должен быть. Знаешь, когда в Южной Америке через холм идут муравьи-марабу, если их хотят остановить и не пустить дальше, они роют ров, заливают его маслом и поджигают. Я не говорю, что надо ставить огонь, чтобы остановить людей. Но должен быть какой-то способ остановить поток человечества.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jerry, Festival Goer Это основное, понимаешь, здесь много девушек, и они, наверное, гораздо свободнее, чем в других местах. И я уверен, что будет много трахни.
[смеётся]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Barry Melton - Country Joe and the Fish Эй! Если сильно захотеть, может, мы сможем остановить этот дождь!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Джон Себастьян
Ричи Хевенс
Richie Havens
Джоан Баез
Арло Гатри
Arlo Guthrie
Роджер Долтри
Роджер Долтри
Roger Daltrey
Джо Кокер
Joe Cocker
Орудия
