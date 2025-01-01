Interviewer Ты общаешься с родителями?

Eleanor, Festival Goer Я могу общаться с ними на одном уровне, и вот уже два года, как я вдали от дома. Сначала было очень тяжело. Сейчас они, понимаешь, начинают как-то смягчаться, им не так сложно принять, что я такой, какой есть. Но я не могу по-настоящему поговорить с ними о важных вещах, потому что они просто не поймут. Моя мама очень-очень, э-э, страдает, потому что уверена, что я пропаду. И я ничего не могу ей сказать, что для меня этого просто не существует. Так что на этом уровне общения нет.