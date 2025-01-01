Captain Greetham [после того, как на суде узнали, что Блай сказал королю Тина, что капитан Кук жив] Ты сказал это человеку по имени Тина?

Admiral Hood Дикий король.

Lt. William Bligh Король, милорд, происходящий из многих королей.

Admiral Hood Как наш король Джордж происходит от многих королей?

Lt. William Bligh В некотором смысле, сэр.

Captain Greetham Тогда почему ты ему солгал? Почему не сказал, что капитан Кук был убит на Гавайях десять лет назад?

Lt. William Bligh Потому что они считают капитана Кука бессмертным.

Lt. William Bligh Да, так думаю, сэр. Они, кажется, воспринимают его образ как священный.

Lt. William Bligh Они также верят, что каждый британский офицер так или иначе с ним связан.

Admiral Hood Значит, ты тоже был более-менее бессмертен.