Киноафиша Фильмы Баунти Цитаты из фильма Баунти

Цитаты из фильма Баунти

Lt. William Bligh Перед нами всё ещё долгий и трудный путь. Я намерен использовать каждый час плавания с пользой, и чтобы помочь мне в этом, я заменяю мистера Фрайера мистером Кристианом, который теперь будет исполнять обязанности второго командира с званием временного второго лейтенанта...
[Фрайер уходит]
Lt. William Bligh Мистер Фрайер, вернитесь сюда.
[кричит вслед Фрайеру, который продолжает уходить]
Lt. William Bligh Мистер Фрайер, сэр! Вернитесь!
[Фрайер возвращается; Блай продолжает, тихо]
Lt. William Bligh Я уволю вас, когда закончу с вами, сэр. Поняли меня?
John Fryer Это возмутительно!
Lt. William Bligh Мистер Фрайер!
John Fryer За все мои годы в море...
Lt. William Bligh Ваши «годы в море»? Господи, если бы я знал, какой вы человек, я бы никогда не взял вас боцманом на речную баржу.
John Fryer Я должен терпеть это перед людьми?
Lt. William Bligh Вы будете терпеть мои наказания, когда окажетесь не правы, сэр!
John Fryer В чем моя вина?
Lt. William Bligh [кричит] Чёрт побери ваши глаза, человек! Вы отвернулись от меня!
John Fryer За это я извиняюсь.
Lt. William Bligh Хорошо.
John Fryer Но я протестую.
Lt. William Bligh Вы протестуете, да?
John Fryer Я — хозяин «Баунти»!
Lt. William Bligh [кричит] А я, сэр, — *командир*! По закону! Я главный! Поняли? Чёрт побери вашу шкуру! А теперь можете увольнять, сэр!
Lt. William Bligh Трое человек вчера ночью сбежали с корабля. Черчилль был одним из них. Ты не удивлён?
Fletcher Christian Нет, теперь, когда это случилось, я не удивлён.
Lt. William Bligh Ну, должен признаться, я сам уже не удивлён, видя пример, который подаёт мой первый помощник. Посмотри на себя, чувак, на то, как ты одет. Давай, ты ничем не лучше этих туземцев.
Fletcher Christian Ну, по крайней мере, я не хуже.
Lt. William Bligh Мистер Кристиан, думаю, твой мозг получил слишком много солнца, а тело — чрезмерно увлеклось плотскими наслаждениями.
Fletcher Christian Я сделал не больше, чем сделал бы любой нормальный человек.
Lt. William Bligh Нет, ты поступил не хуже дикого зверя. Меня всегда смешит, что, теряя контроль, люди говорят, будто они "естественны".
Fletcher Christian Они естественнее тех, у кого нечего сдерживать.
Lt. William Bligh Мистер Кристиан, вы должны явиться на корабль к закату.
Fletcher Christian Нет.
Lt. William Bligh Что вы сказали? Нет? Вы это сказали? Вы это сказали? Нет? Ладно, вы немедленно явитесь на корабль и останетесь на нём. Больше никаких дружеских связей с проклятыми дегенератами-туземцами этих островов ни у одного моего офицера или члена команды. Поняли меня, сэр?
[крик]
Lt. William Bligh Хорошо!
Fletcher Christian Уильям, насчёт твоего решения пойти вокруг мыса Горн.
Lt. William Bligh «Уильям»? Не «сэр», не «капитан», а «Уильям»?
Fletcher Christian Я не думаю, что команда это примет.
Lt. William Bligh О, команда не примет. Они что, командуют «Баунти»?
Fletcher Christian Может, если ты настаиваешь.
Lt. William Bligh Повторишь? «Команда может командовать». Чем ты меня угрожаешь?
Fletcher Christian Это не угроза, это предупреждение.
Lt. William Bligh [саркастично] О, ходят слухи, да?
Fletcher Christian Нет, это страх.
Lt. William Bligh Вокруг мыса Горн — самый лёгкий и лучший путь. Вот так мы и пойдём. Что-нибудь ещё?
Fletcher Christian Не мучь Адамса плетью.
Lt. William Bligh Он был непокорен, труслив и непокорен, он пугал людей, я этот страх не вселял — он сам это сделал. Его накажут плетью, и мы пойдём вокруг мыса Горн. Ты боишься идти вокруг мыса, мистер Кристиан? Ты тоже трус, сэр?
Fletcher Christian Я в аду! В аду, сэр! Почему вы теперь так чертовски разумны? Чёрт побери вашу кровь вместе с моей, сэр! Чёрт побери вашу кровь!
Lt. William Bligh Мистер Кристиан, возьмите себя в руки!
Fletcher Christian Заткнись, или я тебя проткну!
Seaman Matthew Quintal Давай, Кристиан! Убей его!
Fletcher Christian Просто заткнись! Заткнись! Я тебя проткну, а потом сам себя прикончу. Одевай его сейчас же! Одевай!
Lt. William Bligh [в его журнале] Надеюсь больше никогда не увидеть Флетчера Кристиана. Если только не для того, чтобы видеть, как его вешают.
[последние слова]
Адмирал Худ Этот суд признает, что захват Его Величества вооружённого судна Баунти был актом мятежа со стороны Флетчера Кристиана и других членов экипажа, и что капитан лейтенант Уильям Блай, по мнению этого суда, освобождается от всякой вины по этому делу. Более того, за управление открытой шлюпкой Баунти мы выражаем лейтенанту Блаю признание за мужество и образцовое мастерство мореплавания. Прошу вас, выходите вперёд, лейтенант.
[подаёт Блаю саблю]
л-т Уильям Блай [Блай в ножнах сабли] Мой лорд, благодарю.
Lt. William Bligh Значит, ты думаешь, что я с тобой слишком суров, да? Я много лет на море, Флетчер, с двенадцати лет, и за это время видел много мужчин, много хороших мужчин, которые падали из-за женщин с этих островов. Никогда это не кончалось хорошо. Конечно, я понимаю волнение и — но подумай, парень. Подумай. Ты смог бы привести такую женщину домой, к своим друзьям и семье? Нет, конечно, не смог бы. Они не такие, как мы, Флетчер. Думаешь, я был к тебе суров, но тебе нужен был кто-то, кто бы показал, где твой долг на самом деле, потому что ты был в растерянности, друг мой. Ты можешь не благодарить меня сейчас, но позже — обязательно. Так что давай приведём корабль в порядок и — вернёмся туда, где остановились.
Fletcher Christian [в его журнале] Я решился на отчаянный поступок. Я попрощался со всем, что привык считать необходимым. Но, полагаю, я обрел свободу.
Captain Greetham [после того, как на суде узнали, что Блай сказал королю Тина, что капитан Кук жив] Ты сказал это человеку по имени Тина?
Lt. William Bligh Король Тина, сэр.
Admiral Hood Дикий король.
Lt. William Bligh Король, милорд, происходящий из многих королей.
Admiral Hood Как наш король Джордж происходит от многих королей?
Lt. William Bligh В некотором смысле, сэр.
Captain Greetham Тогда почему ты ему солгал? Почему не сказал, что капитан Кук был убит на Гавайях десять лет назад?
Lt. William Bligh Потому что они считают капитана Кука бессмертным.
Admiral Hood Буквально?
Lt. William Bligh Да, так думаю, сэр. Они, кажется, воспринимают его образ как священный.
Admiral Hood Интересно.
Lt. William Bligh Они также верят, что каждый британский офицер так или иначе с ним связан.
Admiral Hood Значит, ты тоже был более-менее бессмертен.
Lt. William Bligh Похоже, что да, сэр. И мне нужна была их помощь. Капитан Кук был нашим поручителем.
Lt. William Bligh Боже мой. Я надеялся избежать этого.
Fletcher Christian Избежать чего, сэр?
Lt. William Bligh Чёрт побери, человек. От меня ожидают, что я лягу с ней. Она — одна из жён короля Тайна. Дар от одного вождя другому, так сказать. Теперь слушай, через пять минут после того, как я спущусь вниз, ты должен позвать меня по важному делу, понял?
Fletcher Christian Да, сэр. Какому делу?
Lt. William Bligh Делу, чёрт возьми; какому-нибудь чёртову делу.
Lt. William Bligh Ты правда думаешь, что сможешь управлять этой сворой?
Fletcher Christian Я сделаю всё, что в моих силах.
Lt. William Bligh Я тоже старался, и у меня был закон на моей стороне. Ты мёртвец, Флетчер.
Edward Young [после того, как Хейвуд падает на своё место и сталкивается с Кристианом] Ударил старшего по званию.
Thomas Heywood Нет, я этого не делал.
Fletcher Christian За это — виселица, сэр.
Thomas Heywood [нервно] Извините, сэр.
Fletcher Christian Не беда. Думаю, мы с вами ещё хорошо познакомимся.
Edward Young Интересно, узнаем ли мы друг друга получше.
Fletcher Christian Зависит от того, насколько вы любопытны, мистер Янг.
John Fryer Что будем делать, сэр?
Lt. William Bligh Придётся попытаться добраться до Купанга.
John Fryer Без карт?
Lt. William Bligh Придётся ориентироваться по памяти, мистер Фрайер. Нам предстоит пройти близко к самым диким островам этих вод — Фиджи, где каннибализм доведён почти до науки. А оттуда, друзья мои, с Божьей помощью, мы двинемся к Большому Барьерному рифу, затем к Новой Голландии и через Тиморское море — к Купангу. И теперь путь займёт минимум два месяца, а у нас провизии и воды всего на неделю. Вот и вся ситуация, господа, просто и ясно.
John Smith Ну, придётся как-нибудь выкручиваться, не так ли, сэр?
Lt. William Bligh Выкручиваться, Смит? Да! Но сможешь ли ты? Вот что я бы спросил себя. Сможешь ли ты выкрутиться? Слышишь меня? Готовы ли вы все выкрутиться? Потому что всё, что я могу обещать, ребята, — это неустанная боль и трудности. Если вы готовы справляться, жертвовать и клясться в этом, обещаю — шансы выжить у нас есть. Слышите меня? Все говорите «Ай»?
All Ай.
Lt. William Bligh Отлично!
Lt. William Bligh Королевский флот — это не место для шуток, сэр, а неповиновение — вовсе не смешное дело.
Lt. William Bligh [кричит] Грязь, сэр! Грязища, мистер Кристиан! Всё ещё грязь! Посмотрите!
Fletcher Christian Я ничего не вижу, сэр, кроме вашего пальца.
Lt. William Bligh [кричит] Я не потерплю ваших отвратительных манер на борту моего корабля, сэр! Поняли? Сейчас же вызовете уборочную команду! И на этот раз вы чёрт возьми проследите, чтобы палубы были чистыми, иначе, клянусь Богом, вам придётся за это ответить, сэр! Я не потерплю ваших грязных, вонючих, убогих манер на борту моего корабля! Вы поняли? Чёрт возьми, свиньи в хлеву лучше понимают чистоту, чем вы, ублюдки! Сейчас же приведёте эти палубы в порядок, а если не исправитесь, я заставлю вас вылизывать их своим языком!
Fletcher Christian Я в аду, сэр! Я в аду!
Captain Greetham [на суде] Значит, всё началось на церемонии?
Lt. William Bligh Нет, сэр. Не на церемонии. Нет, это были только Флетчер Кристиан и местная девушка.
Captain Greetham И вы не понимали всей глубины чувств между ними?
Lt. William Bligh Теперь понимаю. Нет, я думал, это просто юношеская страсть.
Admiral Hood Для мятежа нужно больше, чем влюблённый юнец. Нужно недовольство команды.
Lt. William Bligh Команда была вовсе не недовольна, сэр. Флетчер Кристиан их развратил.
Captain Greetham Да, но почему их было так легко развратить?
Lt. William Bligh Не знаю. Всё дело в этом месте.
Edward Young [после того, как Кристиан сделал плот, чтобы ночью уйти с корабля] Это не плот, это гроб. Между нами и тем островом течёт течение со скоростью пять узлов.
Fletcher Christian Я рискну.
Edward Young Ты думаешь, что только ты об этом думал? Ты не единственный, кто оставил женщину позади. Флетчер, мужчины готовы ко всему.
Fletcher Christian Что ты хочешь сказать, Нед? Ты подстрекаешь меня к мятежу?
Edward Young Будь на твоём месте, я бы взял корабль. Вот и всё.
Fletcher Christian Так почему бы тебе не сделать это?
Edward Young Я сказал — будь на твоём месте. Но я не я.
David Nelson Мистер Блай, когда мой дух покинет тело, останется только плоть. Прошу вас, используйте эту бедную плоть, чтобы спасти остальных.
David Nelson Мистер Блай, когда мой дух покинет тело, останется только плоть. Прошу вас, используйте эту бедную плоть, чтобы спасти остальных.
Lt. William Bligh Нет, нет, мистер Нельсон. Мы цивилизованные люди, а не дикари. И как цивилизованные люди мы умрём. Не бойтесь.
John Fryer Капитан Блай удивлён, что уже несколько недель не имел удовольствия видеть вас за ужином.
Fletcher Christian Ты всё ещё это делаешь?
John Fryer И капитан сказал, что ждёт тебя сегодня вечером.
Fletcher Christian Ну, сегодня... сегодня не пятница.
John Fryer В шесть часов. Точно, пожалуйста.
Lt. William Bligh [когда лоялисты бегут с Тофуа] Гребите изо всех сил! Для них мы — просто отбивные, если нас поймают. Вот это настрой. Давай! Мы справимся!
Lt. William Bligh Я хочу, чтобы меня ежедневно информировали о их продвижении, мистер Кристиан, если только вам не нужно время, чтобы покрыть остальное тело красивыми татуировками.
King Tynah Ты позоришь меня своим приходом. Ты меня позоришь! Король Джордж пошлёт корабли с пушками, чтобы наказать нас за то, что ты натворил. Мы ничего тебе не дадим. Иди теперь.
Lt. William Bligh Чёрт побери тебя, мужик. Не смей меня, чёрт возьми, подводить.
Admiral Hood Сдайте меч и занимайте места.
Lt. William Bligh Ну что ж, господа, между нами и домом — 2300 морских миль, пролив Эндевор и Большой Барьерный риф. Экипаж глубоко деморализован, и я должен принять на себя, как и любой капитан, неизбежную и теоретическую ответственность за это. Однако реальную и непосредственную ответственность я возлагаю на вас, мои офицеры, которые встретили этот кризис вялостью, дерзостью и откровенным неповиновением, выраженным публично. И, возможно, за это я тоже в ответе. Я рассчитывал на силу характера, которой у вас нет. Тем не менее, лекарство от нашего положения — дисциплина, и я применю её справедливо, конечно, но особенно там, где она нужна больше всего.
Seaman John Adams Любой дурак может вести корабль, сэр. Важно знать, куда его вести.
Lt. William Bligh Они глубоко верят, что земля становится плодородной благодаря союзу их богов, и что богов можно пробудить через союз мужчин и женщин.
Fletcher Christian Зачем везти хлебное дерево на Ямайку?
Lt. William Bligh Дешёвый корм для рабов на плантациях. Бананы там сейчас очень дорогие.
Лейтенант Уильям Блай [когда полумертвые лоялисты наконец увидели землю] Мистер Коул, поднимайте флаг. Нельзя высаживаться без опознавательных знаков.
Lt. William Bligh Вы уберёте этот корабль и сами себя!
Lt. William Bligh Хорошо. Тебе придётся поцеловать пушечную дочь.
Fletcher Christian Уильям, тост. За кругосветное плавание.
Lt. William Bligh За кругосветное плавание.
John Fryer За кругосветное плавание.
Lt. William Bligh За кругосветное плавание.
John Fryer Мы будем как свиньи в хлеву, не так ли?
Lt. William Bligh Нет, сэр, этого не будет. Я держу судно в порядке, мистер Фрайер.
John Fryer Награда слишком мала. Нам нужна фрегата, а не ночной горшок.
David Nelson Отличный музыкант. Нам повезло, что он с нами.
David Nelson Отличный музыкант. Нам повезло, что он с нами.
Lt. William Bligh Да. Он здесь не случайно, мистер Нельсон. Его присутствие поднимает боевой дух.
Lt. William Bligh Мистер Фрайер, похоже, я ошибся в суждении.
John Fryer Вы ошибаетесь нечасто, сэр.
Флетчер Кристиан Нам всем предстоит познакомиться поближе.
Эдвард Янг Интересно, что же мы узнаем?
Lt. William Bligh Ты что, женщин раньше не видел? Сосредоточься на работе и не отвлекайся!
King Tynah Возьми этот бивень. И когда увидишь его, вспомни мою дочь и моего внука. Ты никогда не забудешь Таити Нуи. Флетчер Кристиан, твоя жена.
Churchill Вот он идёт, мистер Блай-плюй-на-все. Как тебе проливы Эндевор, Индийский океан, Южная Атлантика, Северная Атлантика — одни тухлые сухари и свинина? И его чёртове светлости на спине, утром, днём и ночью? Не я, ребята. Не я.
Lt. William Bligh Ты считаешь, что это смешной случай? Ты ошибаешься. Отныне на этом корабле будет дисциплина. У нас будет порядок, и мы будем настоящими моряками. Через неделю мы выйдем в море. Больше никакого грога. Больше никаких выходных на берег. Вы превратились в отребье, все до единого. И вы наведёте порядок! На этом корабле и в себе!
Lt. William Bligh Примените наказание сейчас.
Lt. William Bligh Ты — бездумное животное, Черчилль. Я решу твоё наказание, когда ты будешь готов его принять.
Lt. William Bligh Слушай, Флетчер. Слушай меня. Я готов простить и готов забыть. Ты меня понял?
Fletcher Christian Это всё, сэр?
Lt. William Bligh Отложите это безумие! Отложите это безумие! Вас повесят!
Lt. William Bligh Чёртовы дикари!
Lt. William Bligh Сними одежду. Бросай её.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Энтони Хопкинс
Энтони Хопкинс
Anthony Hopkins
Дэниел Дэй-Льюис
Дэниел Дэй-Льюис
Daniel Day-Lewis
Мэл Гибсон
Мэл Гибсон
Mel Gibson
Нил Морисси
Neil Morrissey
Лоуренс Оливье
Лоуренс Оливье
Laurence Olivier
Эдвард Фокс
Edward Fox
Фил Дэвис
Фил Дэвис
Phil Davis
Джон Сешнс
Джон Сешнс
John Sessions
Саймон Чэндлер
Саймон Чэндлер
Simon Chandler
Саймон Чэндлер
Simon Chandler
Филип Мартин Браун
Филип Мартин Браун
Philip Martin Brown
Лиам Нисон
Лиам Нисон
Liam Neeson
