Lt. William BlighПеред нами всё ещё долгий и трудный путь. Я намерен использовать каждый час плавания с пользой, и чтобы помочь мне в этом, я заменяю мистера Фрайера мистером Кристианом, который теперь будет исполнять обязанности второго командира с званием временного второго лейтенанта...
Lt. William BlighЧто вы сказали? Нет? Вы это сказали? Вы это сказали? Нет? Ладно, вы немедленно явитесь на корабль и останетесь на нём. Больше никаких дружеских связей с проклятыми дегенератами-туземцами этих островов ни у одного моего офицера или члена команды. Поняли меня, сэр?
Lt. William BlighОн был непокорен, труслив и непокорен, он пугал людей, я этот страх не вселял — он сам это сделал. Его накажут плетью, и мы пойдём вокруг мыса Горн. Ты боишься идти вокруг мыса, мистер Кристиан? Ты тоже трус, сэр?
Fletcher ChristianЯ в аду! В аду, сэр! Почему вы теперь так чертовски разумны? Чёрт побери вашу кровь вместе с моей, сэр! Чёрт побери вашу кровь!
Fletcher ChristianПросто заткнись! Заткнись! Я тебя проткну, а потом сам себя прикончу. Одевай его сейчас же! Одевай!
Lt. William Bligh[в его журнале]Надеюсь больше никогда не увидеть Флетчера Кристиана. Если только не для того, чтобы видеть, как его вешают.
[последние слова]
Адмирал ХудЭтот суд признает, что захват Его Величества вооружённого судна Баунти был актом мятежа со стороны Флетчера Кристиана и других членов экипажа, и что капитан лейтенант Уильям Блай, по мнению этого суда, освобождается от всякой вины по этому делу. Более того, за управление открытой шлюпкой Баунти мы выражаем лейтенанту Блаю признание за мужество и образцовое мастерство мореплавания. Прошу вас, выходите вперёд, лейтенант.
Lt. William BlighЗначит, ты думаешь, что я с тобой слишком суров, да? Я много лет на море, Флетчер, с двенадцати лет, и за это время видел много мужчин, много хороших мужчин, которые падали из-за женщин с этих островов. Никогда это не кончалось хорошо. Конечно, я понимаю волнение и — но подумай, парень. Подумай. Ты смог бы привести такую женщину домой, к своим друзьям и семье? Нет, конечно, не смог бы. Они не такие, как мы, Флетчер. Думаешь, я был к тебе суров, но тебе нужен был кто-то, кто бы показал, где твой долг на самом деле, потому что ты был в растерянности, друг мой. Ты можешь не благодарить меня сейчас, но позже — обязательно. Так что давай приведём корабль в порядок и — вернёмся туда, где остановились.
Fletcher Christian[в его журнале]Я решился на отчаянный поступок. Я попрощался со всем, что привык считать необходимым. Но, полагаю, я обрел свободу.
Captain Greetham[после того, как на суде узнали, что Блай сказал королю Тина, что капитан Кук жив]Ты сказал это человеку по имени Тина?
Lt. William BlighЧёрт побери, человек. От меня ожидают, что я лягу с ней. Она — одна из жён короля Тайна. Дар от одного вождя другому, так сказать. Теперь слушай, через пять минут после того, как я спущусь вниз, ты должен позвать меня по важному делу, понял?
Lt. William BlighПридётся ориентироваться по памяти, мистер Фрайер. Нам предстоит пройти близко к самым диким островам этих вод — Фиджи, где каннибализм доведён почти до науки. А оттуда, друзья мои, с Божьей помощью, мы двинемся к Большому Барьерному рифу, затем к Новой Голландии и через Тиморское море — к Купангу. И теперь путь займёт минимум два месяца, а у нас провизии и воды всего на неделю. Вот и вся ситуация, господа, просто и ясно.
John SmithНу, придётся как-нибудь выкручиваться, не так ли, сэр?
Lt. William BlighВыкручиваться, Смит? Да! Но сможешь ли ты? Вот что я бы спросил себя. Сможешь ли ты выкрутиться? Слышишь меня? Готовы ли вы все выкрутиться? Потому что всё, что я могу обещать, ребята, — это неустанная боль и трудности. Если вы готовы справляться, жертвовать и клясться в этом, обещаю — шансы выжить у нас есть. Слышите меня? Все говорите «Ай»?
Lt. William Bligh[кричит]Я не потерплю ваших отвратительных манер на борту моего корабля, сэр! Поняли? Сейчас же вызовете уборочную команду! И на этот раз вы чёрт возьми проследите, чтобы палубы были чистыми, иначе, клянусь Богом, вам придётся за это ответить, сэр! Я не потерплю ваших грязных, вонючих, убогих манер на борту моего корабля! Вы поняли? Чёрт возьми, свиньи в хлеву лучше понимают чистоту, чем вы, ублюдки! Сейчас же приведёте эти палубы в порядок, а если не исправитесь, я заставлю вас вылизывать их своим языком!
Lt. William BlighНу что ж, господа, между нами и домом — 2300 морских миль, пролив Эндевор и Большой Барьерный риф. Экипаж глубоко деморализован, и я должен принять на себя, как и любой капитан, неизбежную и теоретическую ответственность за это. Однако реальную и непосредственную ответственность я возлагаю на вас, мои офицеры, которые встретили этот кризис вялостью, дерзостью и откровенным неповиновением, выраженным публично. И, возможно, за это я тоже в ответе. Я рассчитывал на силу характера, которой у вас нет. Тем не менее, лекарство от нашего положения — дисциплина, и я применю её справедливо, конечно, но особенно там, где она нужна больше всего.
Lt. William BlighТы что, женщин раньше не видел? Сосредоточься на работе и не отвлекайся!
King TynahВозьми этот бивень. И когда увидишь его, вспомни мою дочь и моего внука. Ты никогда не забудешь Таити Нуи. Флетчер Кристиан, твоя жена.
ChurchillВот он идёт, мистер Блай-плюй-на-все. Как тебе проливы Эндевор, Индийский океан, Южная Атлантика, Северная Атлантика — одни тухлые сухари и свинина? И его чёртове светлости на спине, утром, днём и ночью? Не я, ребята. Не я.
Lt. William BlighТы считаешь, что это смешной случай? Ты ошибаешься. Отныне на этом корабле будет дисциплина. У нас будет порядок, и мы будем настоящими моряками. Через неделю мы выйдем в море. Больше никакого грога. Больше никаких выходных на берег. Вы превратились в отребье, все до единого. И вы наведёте порядок! На этом корабле и в себе!