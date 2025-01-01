George EmersonОн из тех, кто не может по-настоящему узнать никого, особенно женщину. Он не понимает, что такое женщина. Он хочет тебя как вещь, чтобы любоваться, словно картиной или слоновой шкатулкой. Что-то, что можно владеть и выставлять напоказ. Он не хочет, чтобы ты была настоящей, думала и жила. Он тебя не любит. А я люблю. Я хочу, чтобы у тебя были свои мысли, идеи и чувства, даже когда я держу тебя в своих объятиях.
Reverend BeebeСмотрели итальянское искусство! Видите, вы говорите о совпадении и судьбе. Вас естественно тянет к итальянскому, как и нас, и всех наших друзей, не так ли, Фредди? Это сильно сужает круг.
George EmersonЭто судьба. Но называйте это Италией, если вам так удобнее, викарий.
Charlotte BartlettСиньора явно написала: южные комнаты с видом и рядом, а вместо этого дала нам северные комнаты без вида и далеко друг от друга.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Сесил читает отрывок из романа Элеонор Лавиш]
Cecil VyseВдали возвышались башни Флоренции, и она бродила, словно во сне, по колышущемуся золотому морю ячменя, касаемому алыми пятнами маков. Без всякого шума он подошёл к ней. Разве это не бессмертно? С его губ не слетело ни слова длинных признаний, которыми любят изливать свои чувства формальные влюблённые, не было в нём и красноречия, и он не страдал от его отсутствия. Он просто раскрыл её в своих мужественных объятиях