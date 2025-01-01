Меню
George Emerson Он из тех, кто не может по-настоящему узнать никого, особенно женщину. Он не понимает, что такое женщина. Он хочет тебя как вещь, чтобы любоваться, словно картиной или слоновой шкатулкой. Что-то, что можно владеть и выставлять напоказ. Он не хочет, чтобы ты была настоящей, думала и жила. Он тебя не любит. А я люблю. Я хочу, чтобы у тебя были свои мысли, идеи и чувства, даже когда я держу тебя в своих объятиях.
Freddy Honeychurch Пойдем купаться.
Freddy Honeychurch Пойдем купаться.
George Emerson С удовольствием.
Reverend Beebe [смеётся] Это лучшее начало разговора, которое я когда-либо слышал. «Здравствуйте. Пойдем купаться.»
Lucy Honeychurch Мама зовёт, мне надо идти. Они мне доверяют.
Mr. Emerson А почему бы им не доверять, если ты обманула всех, в том числе и себя?
Charlotte Bartlett Я никогда не прощу себя.
Lucy Honeychurch Ты всегда так говоришь, Шарлотта, но всегда себе прощаешь.
Mr. Emerson Мне всё равно, что я вижу снаружи. Мой взор — внутри! Здесь поют птицы! Здесь небо голубое!
Eleanor Lavish Молодая девушка, преображённая Италией! И почему бы ей не быть преображённой? Это случилось с готами!
Люси Ханичёрч Мать не любит, когда я играю Бетховена. Говорит, что после этого я всегда раздражительная.
Реверан Биби Естественно, человек будет... взволнован.
Mr. Emerson Ты любишь Джорджа. Ты любишь его всем телом и душой, так же как он любит тебя.
Lucy Honeychurch [плачет] Конечно, люблю. Вы что, сомневались?
George Emerson Мой отец говорит, что есть только один идеальный вид — это вид неба над нашими головами.
Cecil Vyse Полагаю, ваш отец читал Данте.
Lucy Honeychurch Он плохо себя вел с самого начала. На самом деле, вел себя отвратительно.
Mr. Emerson Не отвратительно. Он пытался только тогда, когда не следовало.
Charlotte Bartlett Я хотел бы лично поблагодарить вашего отца за его доброту к нам.
George Emerson Нельзя. Он в ванной.
Reverend Beebe Не случайно, что вы здесь сейчас, если задуматься.
George Emerson Я *задумывался*. Это судьба. Всё — судьба.
Reverend Beebe Вы вовсе не думали. Позвольте допросить вас. Где вы встретили мистера Вайса, который женится на мисс Ханичёрч?
George Emerson В Национальной галерее.
Reverend Beebe Смотрели итальянское искусство! Видите, вы говорите о совпадении и судьбе. Вас естественно тянет к итальянскому, как и нас, и всех наших друзей, не так ли, Фредди? Это сильно сужает круг.
George Emerson Это судьба. Но называйте это Италией, если вам так удобнее, викарий.
[последние реплики]
George Emerson Поцелуй меня, дорогой. Ещё раз.
Lucy Honeychurch Я читаю.
George Emerson Что ты читаешь?
Lucy Honeychurch Это от Фредди.
George Emerson Что он пишет?
Lucy Honeychurch Глупый мальчик. Думает, что ведёт себя достойно. Хотя все и так знали, что мы уедем весной.
The Reverend Mr. Eager Запомните факты об этой церкви Санта-Кроче; как она была построена верой в полном пылу средневековья.
Mr. Emerson Построена верой, да уж! Это просто значит, что рабочим нормально не платили.
Eleanor Lavish Запах! Настоящий флорентийский запах. Вдохни, дорогая. Глубже! Каждому городу, скажу я тебе, присущ свой запах.
Cecil Vyse Ты меня не любишь, очевидно. Думаю, ты права не любить, но... было бы чуть легче, чуть меньше больно, если бы я знал почему.
Lucy Honeychurch Потому что ты из тех, кто не умеет по-настоящему знать людей, особенно женщин.
[Сесил выглядит озадаченным и раненым]
Lucy Honeychurch Ну, я не совсем это имела в виду, но ты будешь продолжать задавать вопросы!
Cecil Vyse У меня нет профессии. Моя позиция — совершенно незащищённая — такова: пока я никому не мешаю, я имею право делать, что хочу. Думаю, это пример моей декадансности.
Cecil Vyse Вы простите меня, если я скажу глупость. Мой мозг словно рассыпался.
New Lucy Вы не согласны, что при первом визите во Флоренцию нужно обязательно жить в номере с видом?
Люси Ханичерч Как быстро случаются эти несчастья, а потом возвращаешься к прежней жизни.
Джордж Эмерсон Я не понимаю. То есть, со мной что-то случилось... и с тобой тоже.
Charlotte Bartlett В своём маленьком масштабе я — женщина мира. И я знаю, к чему это может привести.
Lucy Honeychurch Зачем матери об этом знать?
Charlotte Bartlett Ну, ты же ей обо всём рассказываешь, не так ли?
Lucy Honeychurch Полагаю, обычно я так и делаю.
Charlotte Bartlett Между вами такая красивая доверительность. Никому не хотелось бы её разрушать. И, как я уже говорила, во всём виновата я.
Lucy Honeychurch Я бы не хотела, чтобы мать так думала.
Charlotte Bartlett Она так и подумает, если ты ей расскажешь.
Lucy Honeychurch Я никогда не скажу ни матери, ни кому-нибудь другому.
Charlotte Bartlett Мы обе будем молчать, словно могила.
Mr. Emerson Женщины любят смотреть на вид. Мужчины — нет.
Cecil Vyse Спокойнее, Люси. Спокойнее, прошу!
[первые реплики]
Charlotte Bartlett Это совсем не то, чего мы ожидали.
Lucy Honeychurch Я думала, мы увидим Арно.
Charlotte Bartlett Синьора явно написала: южные комнаты с видом и рядом, а вместо этого дала нам северные комнаты без вида и далеко друг от друга.
[Сесил читает отрывок из романа Элеонор Лавиш]
Cecil Vyse Вдали возвышались башни Флоренции, и она бродила, словно во сне, по колышущемуся золотому морю ячменя, касаемому алыми пятнами маков. Без всякого шума он подошёл к ней. Разве это не бессмертно? С его губ не слетело ни слова длинных признаний, которыми любят изливать свои чувства формальные влюблённые, не было в нём и красноречия, и он не страдал от его отсутствия. Он просто раскрыл её в своих мужественных объятиях
Freddy Honeychurch Почему она так смотрит?
Freddy Honeychurch Почему она так смотрит?
Lucy Honeychurch Как так?
Freddy Honeychurch [подражая Шарлотте] Как Шарлотта Бартлетт.
Freddy Honeychurch [подражая Шарлотте] Как Шарлотта Бартлетт.
Lucy Honeychurch Потому что она *и есть* Шарлотта Бартлетт.
Charlotte Bartlett У каждого из нас свои причуды, а моя — это своевременное урегулирование счетов.
Cecil Vyse Значит, ты *всё-таки* меня любишь, малышка.
Cecil Vyse Что же в Италии такого, что дамские романистки там достигают таких вершин абсурда?
Sir Harry Otway Железнодорожное сообщение стало куда лучше!
Cecil Vyse Я всегда езжу на бругаме.
Mr. Emerson Я не верю в печаль этого мира, а ты?
Eleanor Lavish Они все крестьяне, знаешь ли.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Джулиан Сэндс
Джулиан Сэндс
Julian Sands
Руперт Грейвз
Руперт Грейвз
Rupert Graves
Rupert Graves
Rupert Graves
Саймон Кэллоу
Саймон Кэллоу
Simon Callow
Хелена Бонем Картер
Хелена Бонем Картер
Helena Bonham Carter
Денхолм Эллиотт
Denholm Elliott
Мэгги Смит
Мэгги Смит
Maggie Smith
Джуди Денч
Джуди Денч
Judi Dench
Дэниел Дэй-Льюис
Дэниел Дэй-Льюис
Daniel Day-Lewis
Патрик Годфри
Patrick Godfrey
Питер Селльер
