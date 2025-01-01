Меню
George Sand Я не полна добродетелей и благородных качеств. Я люблю. Вот и всё. Но люблю сильно, исключтельно и верно.
George Sand Скоро мы все окажемся в могиле, а Шопен — вечен.
George Sand Раньше я думала, что умру от удушья, будучи замужем. А теперь меня убивает моя свобода.
Alfred Искусство *никогда* не извиняется!
Baroness Laginsky Я знал вашего отца, когда он был молод.
George Sand Правда?
Baroness Laginsky О, да. Мы, девушки, были в ярости, когда услышали, что он женился на той танцовщице или кто она там была.
George Sand Вы про мою мать?
Marie D'Agoult Джордж! Сядь сюда, дорогой — все приличные люди на другой стороне.
[после приступа кашля Шопена]
Eugene Delacroix У него проблемы с лёгкими. Это его вечное страдание.
Duchess D'Antan Ну, его надо кровопустить. У нас есть отличный врач. Он вывел особый вид пиявок — почти безболезненный и почти не оставляющий следов.
Franz Liszt А лучше пошлите к мсье Шопену Джорджа: он совсем не оставляет следов.
[Начинается сатирическая пьеса Альфреда]
Franz Liszt Добрый вечер. Я — Бог. За время, о котором я расскажу, я разочаровался в своём главном творении — человеческом роде. Я наделил их всем: богатствами земли, моря и воздуха... и достаточно ума, чтобы поклоняться мне.
Franz Liszt [как Бог] Это мой слуга Ной, его жена Ноэтта и их дети. В их руки я кладу будущее человечества.
George Sand [как Ноэтта] Ах, эта жара! Неужели никогда не пойдёт дождь? Вот сидит мой глупый муж; не понимаю, что в нём видит Бог. Ах, кто сможет выразить отчаяние юности, связанной узами с сединою? Моему мужу 600 лет, а мне всего 150!
Жорж Санд Шопен, ты меня любишь?
Фредерик Шопен Господи, да. Ты великолепна.
[Они страстно целуются, но Шопен останавливается]
Фредерик Шопен Нет!
Жорж Санд [отчаянно] Что случилось теперь?
Фредерик Шопен Я боюсь.
Жорж Санд Меня?
Фредерик Шопен Некоторые поступки... э-э, неприличны. Они неуместны.
Жорж Санд Шопен... это акт любви! Это сама божественная тайна!
Фредерик Шопен Ты, наверное, думаешь, что я неопытен, но уверяю тебя, меня крестили... в парижских борделях, когда я только приехал. Но, эм... я так болен... и уже так давно, и моё тело для меня — большое разочарование, что я уже попрощался с ним, я... уже не в нём, я просто... счастливее, когда парю в музыке. И если я вернусь... в эту жалкую кучу костей, то, боюсь, всё может рухнуть окончательно. Прости меня. Мне стыдно.
Жорж Санд Нет, нет. Прости меня. Я — обманщица, знаешь ли. "Божественная тайна"? Я никогда этого не испытывала с кем-либо! Всегда были катастрофические отношения. И я никогда не удерживала любовь.
Фредерик Шопен Что?
Жорж Санд Не знаю. Я хочу слишком много... наверное. Только когда слышу, как ты играешь... и когда я рядом с тобой. Слушай... я просто хочу быть с тобой. Всё остальное не важно. Правда. Ты думаешь, мы могли бы просто быть вместе, вот так?
Фредерик Шопен Да. Да.
Marie Она влюблена в Шопена.
Franz В польский труп?
Malfie Ты обещала любить меня.
George Я не обещал добиться успеха.
Джордж Санд [Джордж просматривает сценарий новой пьесы Альфреда] Стиль немного вычурный. Не возражаешь, если я перепишу?
Альфред Совсем нет. Мы пришлём лошадь.
Felicien Mallefille Бог существует, но его больше не любят, поэтому он прячется, чтобы скрыть свою разбитую душу.
George Sand [поднимает фотографию] Это твоя семья?
Frederic Chopin Нет, это моя невеста. Хотя теперь мы уже не помолвлены. Её семья считала, что я не самый надёжный кандидат в мужья. Знаешь, никто особо не ждёт, что я долго проживу.
George Sand Чушь!
Frederic Chopin Извините?
George Sand Я не верю, что ты болен. Тебе просто нужно больше сил. Возьми мои. Серьёзно — у меня их слишком много.
[Их первая встреча, после того как она пробирается внутрь, пока он играет на пианино]
George Sand О, не останавливайтесь! Мсье Шопен, вы на грани чуда! - Я ещё не совсем выздоровел.
Frederic Chopin Как вы сюда попали? Кто вы?
George Sand Я ваша рабыня, и вы призвали меня своей музыкой.
Frederic Chopin Ах, да. Кажется, я знаю, кто вы: о вас ходят слухи. Мадам Санд, говорят, вы женщина, так что прошу покинуть мои покои.
George Sand Я задела вашу скромность? Прошу прощения. Только сыграйте мне ещё одно произведение, и я уйду.
Frederic Chopin Нет! Это совершенно неприлично. И ещё как страшно.
Альфред де Мюссе [берёт страницу из рукописи] Её воспоминания? Я там есть?
Редактор Нет! Там про её детство. Думаю, ты появишься позже, после того как она пережёвывает мужа и ещё с полсотни других парней.
Альфред де Мюссе Правда, она — каннибал. Пила бы кровь своих детей из черепа любовника и даже не пожаловалась бы на живот.
Редактор Альфред, иди домой — переложи в стихи — я это издам — и только тогда ты получишь деньги.
Duke D'Antan [Малфи] Вы меткий стрелок, сэр. Вижу, вы не из тех пижонов с духами в зале.
George Sand Отдай мои деньги, шакал!
Felicien Mallefille Ему бы лучше заняться своим надгробием, потому что я его убью!
Marie D'Agoult Ты его не возьмёшь платьем; наоборот, дорогой. Я знаю этого человека. Он не мужчина; он женщина. Он вся эмоция и изящество. У него очень мало защиты. Ты должен завоевать его так, как мужчина завоёвывает женщину; если кто и сможет — это ты, Джордж.
Franz Liszt [как Бог] Поспеши, Ной, к Ковчегу и заполни его по два каждого существа суши, моря и воздуха.
George Sand [как Ноэтта] Господь, нам не нужны животные — только искусство спасёт мир. Значит, нам надо по два: два поэта, два художника, два музыканта...
Franz Liszt [как Бог] Невозможно, они не придут. Твои разговоры не остры, а идеалов у тебя нет.
George Sand [как Ноэтта] Ха-ха, верно, но мы ещё дадим им бесплатный корм и жильё на сорок дней и сорок ночей. А теперь нам нужны ещё два драматурга, два композитора, два мастера по бархатным цветам...
Marie D'Agoult Он не влюбился в неё, он пал перед ней. Бедняга просто стоял — никто его не предупредил — и его раздавили её колесами!
Alfred De Musset Ты читал её последний роман? Это даже не литература — это отстой. Единственные хорошие книги, которые она когда-либо писала, были со мной: каждое утро, пока она спала, я вычёркивал половину её прилагательных.
George Sand [Шопену] Ты меня не хочешь, и всё стало сложным, как всегда между двумя людьми. Мне кажется, это жалко, ведь могло быть так просто.
Duke D'Antan [относительно его жены] Я не позволил ей переехать в Париж, так что она пытается привезти Париж сюда. Что ж, это её деньги. И я люблю её за это.
Marie Я совсем один! Сойдёшься со мной?
