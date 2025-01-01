Альфред де Мюссе [берёт страницу из рукописи] Её воспоминания? Я там есть?

Редактор Нет! Там про её детство. Думаю, ты появишься позже, после того как она пережёвывает мужа и ещё с полсотни других парней.

Альфред де Мюссе Правда, она — каннибал. Пила бы кровь своих детей из черепа любовника и даже не пожаловалась бы на живот.