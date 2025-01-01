Duchess D'AntanНу, его надо кровопустить. У нас есть отличный врач. Он вывел особый вид пиявок — почти безболезненный и почти не оставляющий следов.
Franz LisztА лучше пошлите к мсье Шопену Джорджа: он совсем не оставляет следов.
[Начинается сатирическая пьеса Альфреда]
Franz LisztДобрый вечер. Я — Бог. За время, о котором я расскажу, я разочаровался в своём главном творении — человеческом роде. Я наделил их всем: богатствами земли, моря и воздуха... и достаточно ума, чтобы поклоняться мне.
Franz Liszt[как Бог]Это мой слуга Ной, его жена Ноэтта и их дети. В их руки я кладу будущее человечества.
George Sand[как Ноэтта]Ах, эта жара! Неужели никогда не пойдёт дождь? Вот сидит мой глупый муж; не понимаю, что в нём видит Бог. Ах, кто сможет выразить отчаяние юности, связанной узами с сединою? Моему мужу 600 лет, а мне всего 150!
Жорж СандШопен... это акт любви! Это сама божественная тайна!
Фредерик ШопенТы, наверное, думаешь, что я неопытен, но уверяю тебя, меня крестили... в парижских борделях, когда я только приехал. Но, эм... я так болен... и уже так давно, и моё тело для меня — большое разочарование, что я уже попрощался с ним, я... уже не в нём, я просто... счастливее, когда парю в музыке. И если я вернусь... в эту жалкую кучу костей, то, боюсь, всё может рухнуть окончательно. Прости меня. Мне стыдно.
Жорж СандНет, нет. Прости меня. Я — обманщица, знаешь ли. "Божественная тайна"? Я никогда этого не испытывала с кем-либо! Всегда были катастрофические отношения. И я никогда не удерживала любовь.
Жорж СандНе знаю. Я хочу слишком много... наверное. Только когда слышу, как ты играешь... и когда я рядом с тобой. Слушай... я просто хочу быть с тобой. Всё остальное не важно. Правда. Ты думаешь, мы могли бы просто быть вместе, вот так?
Felicien MallefilleЕму бы лучше заняться своим надгробием, потому что я его убью!
Marie D'AgoultТы его не возьмёшь платьем; наоборот, дорогой. Я знаю этого человека. Он не мужчина; он женщина. Он вся эмоция и изящество. У него очень мало защиты. Ты должен завоевать его так, как мужчина завоёвывает женщину; если кто и сможет — это ты, Джордж.
Franz Liszt[как Бог]Поспеши, Ной, к Ковчегу и заполни его по два каждого существа суши, моря и воздуха.
George Sand[как Ноэтта]Господь, нам не нужны животные — только искусство спасёт мир. Значит, нам надо по два: два поэта, два художника, два музыканта...
Franz Liszt[как Бог]Невозможно, они не придут. Твои разговоры не остры, а идеалов у тебя нет.
George Sand[как Ноэтта]Ха-ха, верно, но мы ещё дадим им бесплатный корм и жильё на сорок дней и сорок ночей. А теперь нам нужны ещё два драматурга, два композитора, два мастера по бархатным цветам...
Marie D'AgoultОн не влюбился в неё, он пал перед ней. Бедняга просто стоял — никто его не предупредил — и его раздавили её колесами!
Alfred De MussetТы читал её последний роман? Это даже не литература — это отстой. Единственные хорошие книги, которые она когда-либо писала, были со мной: каждое утро, пока она спала, я вычёркивал половину её прилагательных.
George Sand[Шопену]Ты меня не хочешь, и всё стало сложным, как всегда между двумя людьми. Мне кажется, это жалко, ведь могло быть так просто.
Duke D'Antan[относительно его жены]Я не позволил ей переехать в Париж, так что она пытается привезти Париж сюда. Что ж, это её деньги. И я люблю её за это.