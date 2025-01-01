Owen[уходит от пикникового стола, где сидел один]Эй, эй! Стой, стой. Я шучу. Вау! Это даже не мои лучшие шутки. Ты серьёзно? Слушай, я вижу, ты в полном восторге от нашего пикникового стола. Он уникален, если не считать двухсот других таких же. В парке есть много чего ещё, что стоит увидеть.
OwenО, в парке? Эм, я там всегда был. С тех пор, как был маленьким кхмерским ребёнком. Конечно, это было после Вьетнама. Я был в жопе. Потом я пошёл в цирк, чтобы стать бойцом-клоуном. Я знаю около 46 способов убить клоуна. Ненавижу клоунов. Шучу, если не считать того, что на самом деле их ненавижу.
OwenСерьёзно, когда ты в последний раз покупал джинсы?
OwenПотому что я знаю, понял? Не важно, как я узнал. Мой отец был таким же. Вот почему я не люблю шаблоны и правила. И поэтому ты не должен верить в эту хр###ню. Ты должен идти своей дорогой. И ты, друг мой, именно так и идёшь.
TrentС тех пор, как я начал встречаться с твоей мамой, я не вижу, чтобы ты как-то проявлял себя, парень. Знакомился с ребятами своего возраста. И по словам твоей мамы, ты вроде бы доволен просто сидеть у неё в квартире. Это справедливая оценка? Тебе просто кайф без дела сидеть? Потому что... чёрт, для меня это и есть троечка.
Steph[снимает рубашку, показывая лифчик; Дункан случайно смотрит в её сторону]Фу! На что таращишься, извращенец?
OwenИзвини. У меня проблемы с развитием. Прямо серьёзные. Как в страшном сне, как в спецвыпуске. Извини.
CaitlinНичего. Я... я немного расстроилась. Знаешь, я собиралась провести здесь только одно лето. А потом вдруг прошло уже три года. Многое связано с тобой. Просто не хочу оглядываться назад и жалеть, что всё должно было быть всего лишь одним летом.
[Дункан разговаривает с Сюзанной. Оуэн и Родди видят его и впечатлены. Оуэн говорит через громкоговоритель]
OwenПожалуйста, явитесь в международный административный офис. Дункан, явитесь в международный административный офис. Пришлось объявить это по громкой связи, потому что мой голос туда не долетит. Горло у меня пострадало после жаркой сессии с мамой Льюиса. У неё раздвоенный язык и немного герпеса.
Lewis[раздражённо]У меня нет мамы. У меня двое пап. Вот так, держи.
Owen[говорит по громкой связи]Возвращайся к своей даме. Дункан, вернись к своей даме. Передай ей, что этот разговор был полностью о ней. Кстати, тебе сейчас очень неловко.
OwenПостроенный летом 83-го, он — последний оплот всего, что символизировала та эпоха. На самом деле, его создатель постановил, что это место никогда не должно стареть. На смертном одре он сказал: «Не хочу, чтобы это место перекрашивали или обновляли. Даже чтобы приводили в соответствие с нормами — не хочу! И как только кто-то попытается, его нужно уничтожить». У нас даже есть ядерная бомба на такой случай. Куплена у русских.
SusannaКогда я была моложе, папа часто приводил меня сюда. Он забивал мне голову бесполезными фактами о призрачных крабах. Знаешь, они всеядны? То есть едят и животных, и растения. Мама шутит: «Только твой папа мог заинтересоваться существом, которое ходит в обе стороны.»
Lewis[распаковывает прощальный подарок — большой сачок для ловли насекомых, затем саркастично]Ой-ой... Оуэн, не стоило.
Owen[саркастично]Да, я обошёл три разных места в аквапарке, чтобы найти это. Им можно ловить грозовые тучки.