Цитаты из фильма Дорога, дорога домой

Owen Ты меня разочаровал, парень. Опоздал. Собираться сделать это привычкой?
Duncan Что?
Owen Ты уволен!
Duncan Но я только...
Owen [протягивает руку] Ты прав. Добро пожаловать обратно. С бонусами.
Duncan Не умирай, так и не узнав, чувак.
Owen [с притворной серьёзностью] Боюсь, мне придётся попросить вас уйти.
Duncan Что?
Owen Да, тебе придётся уйти. Поступают жалобы. Ты слишком весело проводишь время. Это всех смущает.
Duncan Ладно.
Owen [уходит от пикникового стола, где сидел один] Эй, эй! Стой, стой. Я шучу. Вау! Это даже не мои лучшие шутки. Ты серьёзно? Слушай, я вижу, ты в полном восторге от нашего пикникового стола. Он уникален, если не считать двухсот других таких же. В парке есть много чего ещё, что стоит увидеть.
Duncan Как долго ты там работаешь?
Owen О, в парке? Эм, я там всегда был. С тех пор, как был маленьким кхмерским ребёнком. Конечно, это было после Вьетнама. Я был в жопе. Потом я пошёл в цирк, чтобы стать бойцом-клоуном. Я знаю около 46 способов убить клоуна. Ненавижу клоунов. Шучу, если не считать того, что на самом деле их ненавижу.
Owen Серьёзно, когда ты в последний раз покупал джинсы?
Duncan Мама покупает мне джинсы.
Owen Отлично. Всегда воспринимай всё буквально. Как тебе это помогает? Это помогает тебе с девушками?
Susanna Так. Ты большой фанат REO Speedwagon?
Duncan Что?
Susanna Can't Fight This Feeling?
Duncan О, нет. Это, наверное, мама включила.
Susanna А. И ты просто наткнулся на неё и подумал: "Ну и чёрт с ним, всё равно её зажгу по полной".
Duncan Хотел бы я остаться здесь навсегда.
Owen Тебе понравятся зимы. Они просто потрясающие. Красить дома, пока не станет слишком холодно, работать на баре в каком-нибудь забегаловке, разговаривать с неодушевлёнными предметами.
Duncan Я серьёзно.
Owen И я тоже. Весь мир ждёт тебя, Дункан. Не останавливайся. Пока не время.
Duncan Это единственное место, где я счастлив.
Owen Что происходит?
Duncan Я его ненавижу.
Owen Кого?
Duncan Трента. Парня моей мамы. Он сказал, что я на троечку. Спросил, на сколько я себя оцениваю — от одного до десяти. Он назвал меня троечкой. Кто так с кем-то говорит?
Owen Тот, кто тебя не знает.
Duncan Я не хотел отвечать! Я не должен был отвечать!
Owen Слушай меня. Это всё о нём, чувак. Это не про тебя.
Duncan [с жаром] Да? Откуда ты знаешь?
Owen Потому что я знаю, понял? Не важно, как я узнал. Мой отец был таким же. Вот почему я не люблю шаблоны и правила. И поэтому ты не должен верить в эту хр###ню. Ты должен идти своей дорогой. И ты, друг мой, именно так и идёшь.
Duncan Как там битва?
Peter [Играют фигурками из Звёздных войн] Люк и Лея там мутят.
Duncan Ты же знаешь, что они брат с сестрой, да?
Peter Да.
Duncan Круто.
Owen [нехарактерно теряется в словах] Ну... поговорим быстрей.
Duncan [обнимает Оуэна] Спасибо. За всё.
Pam Где ты был, Дункан?
Duncan Нигде.
Pam Долго ты там, в этом нигде, просидел?
Duncan Так я именно там и был!
Owen Привет. Я Оуэн, хороший друг «троицы».
Кейтлин И ещё нужно заказать больше ковриков.
Оуэн Сделано.
Кейтлин Составь график работы на следующую неделю.
Оуэн Готово.
Кейтлин Поменяй все фильтры.
Оуэн Сделано.
Кейтлин Ты же знаешь, что я всё проверю, да?
Оуэн Тогда в таком случае — я ничего из этого не делал.
Кейтлин Значит, делаю это я.
Оуэн Это называется делегирование. Я читал об этом в книгах.
Trent [в покровительственном тоне] Что... что ты не знаешь? Как ты сам себя видишь? У тебя нет никакого мнения?
[без ответа Дункана]
Trent Я просто спрашиваю. Назови любое число от одного до десяти. Просто выкрикни. Просто скажи число.
Duncan [неохотно] Шесть.
Trent Что?
Duncan Шесть!
Trent Я думаю, ты на троечку. Знаешь, почему я так считаю? Знаешь, что заставляет меня так думать?
Duncan [мрачно] Нет.
Trent Не знаешь? Совсем не представляешь?
Duncan Нет.
Trent Говори громче, дружище.
Duncan Нет!
Trent С тех пор, как я начал встречаться с твоей мамой, я не вижу, чтобы ты как-то проявлял себя, парень. Знакомился с ребятами своего возраста. И по словам твоей мамы, ты вроде бы доволен просто сидеть у неё в квартире. Это справедливая оценка? Тебе просто кайф без дела сидеть? Потому что... чёрт, для меня это и есть троечка.
Steph [снимает рубашку, показывая лифчик; Дункан случайно смотрит в её сторону] Фу! На что таращишься, извращенец?
Owen Запихни свой велосипед в багажник.
Duncan [вежливо] Нет, не нужно.
Owen [смеётся] Давай же.
Duncan А?
Owen Ага.
Duncan [колеблясь] Нет, это слишком хлопотно.
Owen Дункан, нам пора разговаривать быстрее. Запихни свой велосипед в багажник.
[Дункан начинает грузить велосипед розовой девчонки в багажник машины]
Owen Я бы помог, но у меня руки на руле. Подвезти тебя — это уже много. Откуда у тебя это? Коллекция принцессы? Эй, спокойно, спокойно! Машина ровно такая, какой должна быть — никакой.
Duncan [относится к необычному поведению Пэм ранее] Моя мама не курит травку.
Duncan Да. В этом месте своя магия. Как весенние каникулы для взрослых.
Betty Ой, Стеф, какая ты милая.
[шлёпает её по попе]
Betty Вот именно в таком костюме я и забеременела в первый раз.
Steph На это я и надеюсь.
Trent Эй.
Owen Извини. У меня проблемы с развитием. Прямо серьёзные. Как в страшном сне, как в спецвыпуске. Извини.
Caitlin Ничего. Я... я немного расстроилась. Знаешь, я собиралась провести здесь только одно лето. А потом вдруг прошло уже три года. Многое связано с тобой. Просто не хочу оглядываться назад и жалеть, что всё должно было быть всего лишь одним летом.
Kip Это я сейчас не лезу к тебе с приставаниями.
Peter [имеется в виду повязка на глазу] Мама заставляет меня её носить. Говорит, мой глаз сбивает людей с толку.
Owen Ну теперь ты должен показать мне.
[Питер снимает повязку, показывая косоглазие]
Owen Ха, ха! Глянь на это! Она хочет, чтобы ты это прятал? Она что, с ума сошла? Я бы отдал всё, чтобы иметь такой глаз.
Peter [улыбаясь] Ты врёшь как сивый мерин.
Owen Серьёзно, знаешь, сколько приколов я бы с этим провернул? Вызывать людей посмотреть мне прямо в глаза? Аааа...
[корчит смешное лицо]
Owen Это просто отпад.
[Стеф наблюдает, как Сюзанна целует Дункана. Дункан ищет возможность отомстить Стеф за то, что она назвала его извращенцем]
Duncan На кого ты пялишься, извращенец?
Betty Ну как прошла твоя зима? Потому что наш год был настоящим испытанием. Мою племянницу изнасиловали в октябре.
Pam О, Боже мой!
Betty Я знаю. Даже фудкорты уже не безопасны.
Steph Наслаждайся терапией!
[Дункан разговаривает с Сюзанной. Оуэн и Родди видят его и впечатлены. Оуэн говорит через громкоговоритель]
Owen Пожалуйста, явитесь в международный административный офис. Дункан, явитесь в международный административный офис. Пришлось объявить это по громкой связи, потому что мой голос туда не долетит. Горло у меня пострадало после жаркой сессии с мамой Льюиса. У неё раздвоенный язык и немного герпеса.
Lewis [раздражённо] У меня нет мамы. У меня двое пап. Вот так, держи.
Owen Поторопись, поторопись.
Duncan [Сюзанне] Подожди секунду.
[Сюзанна кивает. Дункан подходит к Оуэну и Родди]
Owen Пожалуйста. Поторопись. Это очень важно, срочно. Не представляешь, как срочно. Ты не можешь себе даже представить, как срочно. Как дела? Что случилось? Что-то нужно?
Duncan Нет.
Owen Кто это, большой парень?
Duncan Просто девушка.
[Оуэн и Родди смеются]
Roddy Ах ты жеребец!
Duncan Не знаю. Она старше меня.
[Оуэн и Родди ещё больше впечатлены]
Roddy Так... почему ты тут с нами болтаешь, а не там, с той дамой?
Duncan [улыбается] Может, Родди, если бы вы меня сюда не позвали...
Owen Оуэн, Родди: [смеются] Ооо!
[Дункан возвращается к Сюзанне]
Owen [говорит по громкой связи] Возвращайся к своей даме. Дункан, вернись к своей даме. Передай ей, что этот разговор был полностью о ней. Кстати, тебе сейчас очень неловко.
Owen Построенный летом 83-го, он — последний оплот всего, что символизировала та эпоха. На самом деле, его создатель постановил, что это место никогда не должно стареть. На смертном одре он сказал: «Не хочу, чтобы это место перекрашивали или обновляли. Даже чтобы приводили в соответствие с нормами — не хочу! И как только кто-то попытается, его нужно уничтожить». У нас даже есть ядерная бомба на такой случай. Куплена у русских.
Susanna Когда я была моложе, папа часто приводил меня сюда. Он забивал мне голову бесполезными фактами о призрачных крабах. Знаешь, они всеядны? То есть едят и животных, и растения. Мама шутит: «Только твой папа мог заинтересоваться существом, которое ходит в обе стороны.»
Lewis [распаковывает прощальный подарок — большой сачок для ловли насекомых, затем саркастично] Ой-ой... Оуэн, не стоило.
Owen [саркастично] Да, я обошёл три разных места в аквапарке, чтобы найти это. Им можно ловить грозовые тучки.
Sunbathing Girl Я не понимаю её выражение лица.
Laura Да, как будто она на него упала.
Caitlin [зло] Что ты творишь?
Owen [смеясь] Что я сделала? Веселюсь. Всё нормально. Никто не пострадал.
Caitlin Всё не нормально! Так нельзя делать. Из-за таких, как ты, эти места закрывают.
Owen [подростку Малькольму] Это мне кажется, или она сейчас очень сексуальна?
Malcolm Она определённо привлекла моё внимание.
Owen Правильно... ты впечатляющий мужчина. Я хочу быть таким, когда вырасту.
Caitlin Я так устала от этого мужика. Ты не устал? Тебе не надоел ты сам? Мне это надоело! Мне надоело быть такой рядом с тобой. Мне надоело притворяться. Я не такая.
Owen Да ладно, я просто шучу.
Caitlin Нет! Вот почему...
[относится к их отношениям]
Caitlin ...поэтому этого не происходит. Сейчас это просто работа. Хотелось бы, чтобы это была не просто работа.
Betty Ну, ты думаешь, что сделаешь это? Пэм?
Pam Думаю, что сделаю что?
Betty Поговоришь с Кигганами.
Pam Ой, не знаю. Я их даже не знаю.
Betty Если хочешь, поговори, но знай — я злюсь на них. И не хочу объяснять почему.
[поворачивается, чтобы уйти, но сразу меняет решение]
Betty Они назвали меня су##ой. В лицо.
Betty О, и Боб — мой бывший муж. Наконец-то вышел из шкафа. Неудивительно. Скажем так, в постели он больше любил смотреть мне в затылок.
Betty Дункан, я думала, вы с Питером этим летом подружитесь. Господь знает, у него этих кукол «Звёздных войн» хоть отбавляй.
Peter Это не просто куклы, а коллекционные фигурки! И они классика!
Betty [с раздражением] Пожалуйста.
Peter Они теряют в цене, если я достану их из коробок. Но мы всё равно можем устраивать сражения.
Betty [обращаясь к Дункану] Ему нужен живой контакт. Он слишком много разговаривает с этими куклами.
Susanna Я бы на твоём месте избегала моллюсков. Они — одна из многих жертв отсутствия моего отца.
Duncan О.
[затем кладёт на тарелку одного моллюска]
Duncan Просто потому что твоя мама увидит мою тарелку.
Susanna Ну, это твои проблемы.
Joan Несу лазер по дороге, что мне идти!
Kip Почему именно «несу лазер»?
Joan Потому что это песня про космос.
