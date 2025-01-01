[Дункан разговаривает с Сюзанной. Оуэн и Родди видят его и впечатлены. Оуэн говорит через громкоговоритель]

Owen Пожалуйста, явитесь в международный административный офис. Дункан, явитесь в международный административный офис. Пришлось объявить это по громкой связи, потому что мой голос туда не долетит. Горло у меня пострадало после жаркой сессии с мамой Льюиса. У неё раздвоенный язык и немного герпеса.

Lewis [раздражённо] У меня нет мамы. У меня двое пап. Вот так, держи.

Duncan [Сюзанне] Подожди секунду.

[Сюзанна кивает. Дункан подходит к Оуэну и Родди]

Owen Пожалуйста. Поторопись. Это очень важно, срочно. Не представляешь, как срочно. Ты не можешь себе даже представить, как срочно. Как дела? Что случилось? Что-то нужно?

Owen Кто это, большой парень?

Duncan Просто девушка.

[Оуэн и Родди смеются]

Roddy Ах ты жеребец!

Duncan Не знаю. Она старше меня.

[Оуэн и Родди ещё больше впечатлены]

Roddy Так... почему ты тут с нами болтаешь, а не там, с той дамой?

Duncan [улыбается] Может, Родди, если бы вы меня сюда не позвали...

[Дункан возвращается к Сюзанне]