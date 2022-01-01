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Гольциус и Пеликанья компания
Гольциус и Пеликанья компания, 2012: актеры и роли
Goltzius and the Pelican Company
Гольциус и Пеликанья компания
2012 / Великобритания / Нидерланды / Франция / Хорватия
Трейлер
5.7
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Гольциус и Пеликанья компания, 2012: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Питер Гринуэй
Peter Greenaway
В ролях
Ф. Мюррэй Абрахам
F. Murray Abraham
Флавио Паренти
Flavio Parenti
Винсент Риотта
Vincent Riotta
Халина Рейн
Halina Reijn
Джулио Мария Беррути
Giulio Maria Berruti
Анне Луизе Хассинг
Франческо Де Вито
Francesco De Vito
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