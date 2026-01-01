Засыпаю 7 ложек — и стиралка пахнет свежестью: бабушкин способ очистить барабан, слив и уплотнитель

А ведь академик Бехтерева предупреждала: эти 6 вещей родители не должны прощать детям никогда – запомните мудрость раз и навсегда

Не спешите выбрасывать кривые-косые огурцы «уродцы»: участник «Битвы шефов» подсказал, что из них приготовить

«И тянутся города – тест в каждом из них бывал, да»: ответьте на 5 вопросов о поездах в советском кино, пока вагончик не тронулся

18 лет спустя в «Игре престолов» впервые покажут главного персонажа всей фэнтези-франшизы: в шедевре НВО о нем лишь говорили

Если бы «Игру престолов», «Терминатора» и «Властелина колец» сняли в СССР: ИИ отправил культовых героев в 80-е (фото)

«Ты что, извращенец? — Хуже»: сможете продолжить фразы, которые фанаты «Невского» знают наизусть? (тест)

«Денег нет, работы нет... Зато тест есть!»: угадаете, где «Невский», а где другой детектив? Будет ой как непросто

Тоже ждали «Околоточный» с Устюговым и Колесниковым? Премьера уже в октябре – обводите дату

Тут не только «Невский»: 5 сериалов, которые мы все будем смотреть в первую неделю октября