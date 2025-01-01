JackЕсли слишком сильно давить, получишь прямо противоположный результат. В каждом предмете есть своя противоположность.
JackКогда Колумб отправлялся в путь... скажем прямо, у него было мало информации. Он не понимал, что делает, и не искал Новый Свет. Просто хотел найти более быстрый путь в Индию. Но так бывает с исследователями. Иногда они чувствуют себя потерянными.
JackМы все теряем что-то, Том, каждый день. Иногда это так незначительно, что мы едва замечаем. А иногда больно до слёз. Но знаешь что? Если мы не сдаёмся, мы увидим... что всегда получаем взамен что-то другое.
JackБейсбол — это не только отбивание и игра в поле. В первую очередь — это мышление. То, что ты думаешь, и как ты это делаешь. Начинается всё с этого.
JackБейсбол — это такая штука, если ты слишком сильно давишь... получаешь ровно противоположный результат тому, на что рассчитывал.