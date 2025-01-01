Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Три желания Цитаты из фильма Три желания

Цитаты из фильма Три желания

Jack Если слишком сильно давить, получишь прямо противоположный результат. В каждом предмете есть своя противоположность.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jack Когда Колумб отправлялся в путь... скажем прямо, у него было мало информации. Он не понимал, что делает, и не искал Новый Свет. Просто хотел найти более быстрый путь в Индию. Но так бывает с исследователями. Иногда они чувствуют себя потерянными.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jack Мы все теряем что-то, Том, каждый день. Иногда это так незначительно, что мы едва замечаем. А иногда больно до слёз. Но знаешь что? Если мы не сдаёмся, мы увидим... что всегда получаем взамен что-то другое.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jack Бейсбол — это не только отбивание и игра в поле. В первую очередь — это мышление. То, что ты думаешь, и как ты это делаешь. Начинается всё с этого.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jack Бейсбол — это такая штука, если ты слишком сильно давишь... получаешь ровно противоположный результат тому, на что рассчитывал.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Идентификация
Идентификация
2025, Россия, фантастика
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
Смесь «Чужестранки» и «Медведя»: новая дорама наделала много шума на Netflix
Эту внучку Сулеймана и Хюррем предпочли забыть: почему же «Великолепный век» скрыл эту султаншу
«Увидела и схватилась за голову»: «реальная» Мария Швецова была против, чтобы в «Тайнах следствия» играла Ковальчук
Не Хаяо Миядзаки, но тоже круто: 6 аниме от студии Ghibli, которые вы могли пропустить — о любви, созидании и взрослении
Okko анонсировал самый уникальный сериал XXI века: конкурентов у «Вегетации» с Серебряковым нет даже в Голливуде
Новая адаптация «Гарри Поттера» теперь стала еще лучше — в нее включат выкинутого из фильмов персонажа
«Рэмбо? А, может, лучше Фома?»: фанаты «Невского» оценили кадры со съемок 8-го сезона — заодно построили теорию о сюжете (фото)
«Я купилась на мордашку тигра»: почему «Кейпоп-охотницы» стали № 1 на Netflix — феномен объяснила композер «Киберслава»
Прячутся в тени «Оно» и «Сияния»: всеми забытые адаптации Стивена Кинга, которые тоже стоят вашего внимания
В «Сумерках» зря не показали, как Элис становится вампиром: здесь интересная история на целый спин-офф
Про «моргуновку» из «Операции "Ы"» слышали многие: а вот как назывались шапки трио Гайдая знают не все — проверьте себя
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше