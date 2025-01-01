Sheriff Dollard Когда отцы-основатели писали Декларацию независимости и Конституцию, и всё такое. «Свобода и справедливость для всех» — они это вовсе не имели в виду.

Farmer Я тебе одно скажу про этих отцов-основателей Америки.

Sheriff Dollard Что именно?