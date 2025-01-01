Цитаты из фильма Вонг Фу, с благодарностью за все! Джули Ньюмар
Noxeema JacksonКогда гетеросексуальный мужчина надевает платье и получает от этого сексуальное удовольствие, он — трансвестит. Когда мужчина — женщина, запертая в мужском теле, и делает небольшую операцию — он транссексуал.
Sheriff Dollard[сидит в баре, разговаривает сам с собой]Мужики, ведут себя как бабы. Мужики хотят быть вместе, мужики трогают друг друга. Их щетинистые подбородки трутся друг о друга. Трогают друг друга. Мужские руки касаются вихрей на груди. Иногда доносится запах грубого одеколона. Их низкие, баритонные голоса вздыхают, ворчат. Они держат друг друга в мужских, крепких объятиях. Держат. Крепко.
Noxeema JacksonМаленький латино мальчик в женском платье, почему ты плачешь?
Rachel Tensions[после того, как увидела мужчину, закованного в цепи]Я не знаю, кто он, но если сегодня будет метель, он поедет на моих шинах.
Miss Chi-Chi RodriguezЯ не просила меня тащить в эту поездку, да? Нет, не просила! Я не просила, чтобы ты меня переделывал и заставлял прыгать через всякие обручи, как цирковую пудель? Нет, не просила! Хочу ли я сесть в тюрьму из-за какого-то убийцы копов? Нет, не хочу! Так что, как только мы доберёмся до следующего города, я запрыгну на первого встречного и поеду с ним прямо в Нью-Йорк, подальше от вас, двух зажатых, зазнавшихся пут#в, потому что эта поездка — отстой! Отстой!
Vida BohemeПосле всего, что мы для тебя сделали, ты так быстро уходишь от нас?
Noxeema Jackson[о Чи-Чи]Посмотри на неё, бежит, будто через границу перепрыгивает!
Noxeema Jackson[Кларе]Госпожа Вида, кажется, думает, что у меня нет мечты. Ну, дорогая, я не Мартин Лютер Кинг. Мне не нужна мечта. У меня есть план. Знаешь, я расскажу тебе, в чём он, потому что интуитивно почувствовала, что могу тебе доверять, раз ты не из тех, кто много болтает. Мой план таков: пока я в Голливуде, ко мне подойдёт известный продюсер, наверняка в The Ivy, и предложит сыграть в роскошной экранизации жизни госпожи Дороти Дандридж. Да, той самой великой чернокожей актрисы, которая никогда не играла служанок. А потом чья карьера была разрушена белой голливудской машиной.
TommyДетка, ты — целая женщина... и я знаю, что тебе нужно.
Vida BohemeДа, сначала ты будешь просто мальчиком в платье, но к концу нашего похода твоя тётя Вида и тётя Нокси дадут тебе дерзкий взгляд и несгибаемый дух, которые сделают из тебя настоящую драг-королеву.
Vida BohemeТак что теперь я хочу, чтобы ты развернулась на этих Роберт Клержери-репликах и вернулась в машину.
Vida BohemeСмотрите, мисс Джули Ньюмар молча наблюдала за всем этим разговором. И посмотрите на неё, винтажная мисс Джули. Она — совершенство, абсолютное... о! Попробуйте описать её, не используя слово «статуарная». О, мисс Джули, ты — статуарная, и ты была единственной Женщиной-Кошкой. О, прочти, пожалуйста.
Miss Chi-Chi RodriguezВы все здесь растёте дикими. Это напоминает мне историю о принцессе Ларитце из «Мести Шлюхи». Кажется, все приносили ей цветы, думая, что она умерла, да? Но она приняла это волшебное зелье...