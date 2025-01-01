Меню
Noxeema Jackson Когда гетеросексуальный мужчина надевает платье и получает от этого сексуальное удовольствие, он — трансвестит. Когда мужчина — женщина, запертая в мужском теле, и делает небольшую операцию — он транссексуал.
Мисс Чи-Чи Родригес Я знаю.
Noxeema Jackson Когда гей слишком хорошо разбирается в моде для одного пола — он драг-квин.
Вида Бохем Спасибо.
Noxeema Jackson А когда уставший маленький латиноамериканский мальчик надевает платье — он просто мальчик в платье!
Vida Boheme Кэрол Энн, если мы собираемся быть друзьями, есть кое-что, что я должна тебе сказать...
Carol Ann Рыбный глаз?
Vida Boheme Что?
Carol Ann Рыбный глаз. У женщин нет рыбных глаз, только у мужчин. В первую ночь, когда ты приехала в город, я заметила, что у тебя есть рыбный глаз.
Vida Boheme Значит, ты знаешь?
Carol Ann Я знаю, что мне повезло иметь подругу, у которой, так уж вышло, есть рыбный глаз.
Sheriff Dollard Когда отцы-основатели писали Декларацию независимости и Конституцию, и всё такое. «Свобода и справедливость для всех» — они это вовсе не имели в виду.
Farmer Я тебе одно скажу про этих отцов-основателей Америки.
Sheriff Dollard Что именно?
Farmer У них точно были великолепные парики.
Вида Боэм [шерифу Долларду] Когда женщина говорит «нет», она имеет в виду... убери свою руку с моего члена, приятель!
Vida Boheme Твоё одобрение не нужно.
Noxeema Jackson Одобрение ни нужно, ни желанно.
Carol Ann Я люблю тебя, мисс Вида Боэм!
Vida Boheme [обнимает Кэрол Энн] Я всю жизнь ждала, чтобы услышать эти слова, обращённые к этому имени. И я очень, очень, очень счастлива, что именно ты их сказала.
Crazy Elijah Девочки, прошу вас. Ради вашей же безопасности садитесь в Toyota Corolla.
Vida Boheme Ну что, тыковки, похоже, это давняя дилемма. Стиль... или суть.
[возможно, мёртвый шериф Доллард ищет владельца кружевного туфелька]
Клара Можно мне мою туфельку, пожалуйста?
Шериф Доллард [с недоверием] Ты что, трансвестит?
Клара Ничего такого красивого не может быть настоящим.
Miss Chi-Chi Rodriguez Я — латиноамериканская Мэрилин Монро. У меня ножек больше, чем в ведре с цыплятами!
Vida Boheme Теперь её какой-нибудь горный мужик похитит, и нам придётся её спасать.
Вида Боэм Какого чёрта?
Carol Ann Вида, я не думаю о тебе как о мужчине и не думаю о тебе как о женщине
[пауза]
Carol Ann Я думаю о тебе как об ангеле.
Vida Boheme Я считаю, что это здорово!
Мисс Чи-Чи Родригес [пока Вида избивает Вирджила] Есть кое-что, что тебе нужно знать о Виде... Она...
Ноксима Джексон [быстро] Вида занимается спортом. Да, Вида занимается спортом.
Мисс Чи-Чи Родригес Очень много!
Vida Boheme Я чувствую себя как мисс Джейн Мэнсфилд в этой тачке.
Noxeema Jackson Ооо, Джейн Мэнсфилд. Не самое удачное сравнение с машиной.
Sheriff Dollard [сидит в баре, разговаривает сам с собой] Мужики, ведут себя как бабы. Мужики хотят быть вместе, мужики трогают друг друга. Их щетинистые подбородки трутся друг о друга. Трогают друг друга. Мужские руки касаются вихрей на груди. Иногда доносится запах грубого одеколона. Их низкие, баритонные голоса вздыхают, ворчат. Они держат друг друга в мужских, крепких объятиях. Держат. Крепко.
Noxeema Jackson Маленький латино мальчик в женском платье, почему ты плачешь?
Miss Chi-Chi Rodriguez Просто потому, что вы двое такие красивые, знаешь. Вы такие красивые.
Vida Boheme Да, конечно, мы красивые, но почему ты плачешь?
Noxeema Jackson Может, она только что узнала, что Менудо распались.
Vida Boheme О, Кэрол Энн, что же ты делаешь...?
Carol Ann Я такая неуклюжая. Я имею в виду... Вирджил на меня накричал. Точнее, он позвал меня. И, ну, я просто пролила рагу.
Vida Boheme Дорогая, ты вообще когда-нибудь в этой комнате не плачешь?
Bobby Lee Ты серьёзно насчёт Бобби Рэя, мисс Чи-чи?
Miss Chi-Chi Rodriguez Дорогой, он твой. У меня миллион мечтаний-любовников, поняла? На каждый фонарь на Бродвее у меня разбитое сердце. И когда один гаснет, я вкручиваю другой, хорошо, привет и пока.
Vida Boheme Раз уж ты явно ничему не научилась, я снимаю с тебя все твои баллы принцессы.
[преувеличенные движения, как будто рвет и выбрасывает что-то]
Noxeema Jackson Уууух! Это вуду.
Miss Chi-Chi Rodriguez Как я выгляжу?
Noxeema Jackson Как будто Майами Саунд Машин взорвалась прямо на тебе!
Rachel Tensions [после того, как увидела мужчину, закованного в цепи] Я не знаю, кто он, но если сегодня будет метель, он поедет на моих шинах.
Miss Chi-Chi Rodriguez Я не просила меня тащить в эту поездку, да? Нет, не просила! Я не просила, чтобы ты меня переделывал и заставлял прыгать через всякие обручи, как цирковую пудель? Нет, не просила! Хочу ли я сесть в тюрьму из-за какого-то убийцы копов? Нет, не хочу! Так что, как только мы доберёмся до следующего города, я запрыгну на первого встречного и поеду с ним прямо в Нью-Йорк, подальше от вас, двух зажатых, зазнавшихся пут#в, потому что эта поездка — отстой! Отстой!
Vida Boheme После всего, что мы для тебя сделали, ты так быстро уходишь от нас?
Noxeema Jackson [о Чи-Чи] Посмотри на неё, бежит, будто через границу перепрыгивает!
Noxeema Jackson [Кларе] Госпожа Вида, кажется, думает, что у меня нет мечты. Ну, дорогая, я не Мартин Лютер Кинг. Мне не нужна мечта. У меня есть план. Знаешь, я расскажу тебе, в чём он, потому что интуитивно почувствовала, что могу тебе доверять, раз ты не из тех, кто много болтает. Мой план таков: пока я в Голливуде, ко мне подойдёт известный продюсер, наверняка в The Ivy, и предложит сыграть в роскошной экранизации жизни госпожи Дороти Дандридж. Да, той самой великой чернокожей актрисы, которая никогда не играла служанок. А потом чья карьера была разрушена белой голливудской машиной.
Tommy Детка, ты — целая женщина... и я знаю, что тебе нужно.
Noxeema Jackson Я вряд ли считаю, что ты тот, кто может мне это дать.
Vida Boheme Похоже, тебе нравится бить дам.
Virgil Некоторых дам надо и бить.
Vida Boheme Тогда логично, что некоторых мужиков тоже надо бить в ответ.
[шлёпает его]
John Jacob Jingleheimer Schmidt О, Боже, я как компас у севера.
Noxeema Jackson Спасибо.
Noxeema Jackson Возможно, это всё красиво и мило, но тебе ещё многое предстоит узнать, прежде чем стать настоящей Королевой, дорогая моя.
Miss Chi-Chi Rodriguez Разве я не могу просто остаться принцессой? Они ведь намного моложе королев.
[смеётся]
Noxeema Jackson У тебя всё обязательно должно быть шуткой? Это не маскарад! Это настоящая жизнь! Есть определённые шаги, чтобы стать Королевой.
Miss Chi-Chi Rodriguez Извини. Сколько?
Noxeema Jackson Четыре! Четыре шага к тому, чтобы стать Драг-Королевой.
Miss Chi-Chi Rodriguez Не жалей слов, скажи, что это за шаги!
Vida Boheme Терпение, мон шери. Ты узнаешь, когда пройдёшь их. Ноксима, наша герцогиня протокола, расскажет тебе.
Noxeema Jackson [смеётся саркастично] Вот именно, садись поудобнее. Тётя Вида сделает из тебя настоящую большую королеву, не волнуйся.
Vida Boheme [Для Ноксима и Чи-Чи] Здесь они попросили юную мисс Виду перестать подражать Эстер Уильямс из «Русалочки на миллион долларов», тем самым испортив ежегодный пикник методистов.
Noxeema Jackson [Чи-Чи] Шаг четвёртый: быть больше жизни — это как раз в самый раз.
[после того, как Билли Рэй пригласил девушку на свидание]
Вида Боэм Объявляю.
Бобби Ли Объявляю.
Кэрол Энн *Я* объявляю.
Ноксиима Джексон Отказываюсь.
Vida Boheme Вирджил избивает Кэрол Энн.
Noxeema Jackson Скорее всего.
Vida Boheme Ну, мы должны ей помочь.
Noxeema Jackson О, нет, нет, нет. Видишь, Вида, бывают моменты, когда ты помогаешь людям, а бывают, когда если поможешь, тебя убьют. Так что не помогаешь.
Vida Boheme [после того, как Чи-Чи расстроилась из-за того, что её назвали мальчиком в платье] У тебя есть потенциал на всю жизнь, а ты его распыляешь.
Miss Chi-Chi Rodriguez А тебе-то какое дело?
Vida Boheme Да, сначала ты будешь просто мальчиком в платье, но к концу нашего похода твоя тётя Вида и тётя Нокси дадут тебе дерзкий взгляд и несгибаемый дух, которые сделают из тебя настоящую драг-королеву.
Vida Boheme Так что теперь я хочу, чтобы ты развернулась на этих Роберт Клержери-репликах и вернулась в машину.
Miss Chi-Chi Rodriguez Может, я не просто мальчик в платье.
Vida Boheme Ладно, ты... драг-принцесса.
Noxeema Jackson Почему у меня ощущение, что я на Параде Роз?
Miss Chi-Chi Rodriguez Потому что ты большая, как платформа.
Noxeema Jackson Твоя мать.
Miss Chi-Chi Rodriguez Спасибо.
Мисс Чи-Чи Родригес Думаю, он, может, предвзят, — сказала она.
Ноксима Джексон Бьюсь об заклад, ты была самой умной в классе, да?
Vida Boheme [к Ноксиме] Знаешь, тыквы?
Noxeema Jackson Что?
Vida Boheme Иногда нужен просто фей.
Miss Chi-Chi Rodriguez Пойми, девчонки, никто не настолько богат, чтобы выкидывать друзей.
Miss Chi-Chi Rodriguez Я принцесса. "П" на "Р", на "Н", на "цесса". Я принцесса. Латинская загадка, тёмная и сестринская. Принцесса Чи-Чи.
Noxeema Jackson [Томми] Тебе нравятся мои ногти?
Carol Ann Это президентский люкс.
Miss Chi-Chi Rodriguez Должно быть, один из тех плохих президентов.
Noxeema Jackson Знаешь, Вида, ты была абсолютно права.
Vida Boheme По какому поводу?
Noxeema Jackson Я теперь понимаю... нужно рисковать. Потому что никогда не знаешь, понимаешь? Ну и чёрт с этим! Мне не важно, примут меня люди или нет. Я сделаю Голливуд там, где я есть.
Vida Boheme Я бы хотела...
Noxeema Jackson Встань, Вида.
Noxeema Jackson [из трейлера] Слушай, мне жаль, как всё вышло с гражданской войной.
Beatrice Это платье моей тёти Марты. Думаю, оно тебе пригодится. У неё были очень широкие плечи.
Noxeema Jackson Спасибо, девочка.
Vida Boheme О, милая. Теперь слушай свою тётю Виду. Я хочу, чтобы ты верила в себя, представляла светлое будущее и увлажняла кожу, это очень важно.
Clara Мисс Ноксима.
Noxeema Jackson Мисс Клара.
Clara Слушай, когда доберёшься до Голливуда, отдай это письмо мистеру Роберту Митчуму.
Noxeema Jackson О, обязательно, обещаю. Буду беречь его как зеницу ока. Спасибо. Я буду по тебе скучать.
Clara Я тоже по тебе буду скучать.
Noxeema Jackson Прощай.
Clara Пока.
Noxeema Jackson Надеюсь, она оставит мне эти альбомы по завещанию. Ну что, послушаем?
Tommy Добрый день.
Noxeema Jackson Звучит замечательно. И посмотри на рубашку — просто огонь, и причёска тоже в ударе. Пора идти. Береги себя. Будь хорошей к себе.
Miss Chi-Chi Rodriguez Ай, детка! Смотри! Смотри на это! Посмотри, что я нашла!
Noxeema Jackson Вот это да, вот это да, вот это да.
Miss Chi-Chi Rodriguez Сиденья — словно масло.
Noxeema Jackson Вот это машина.
Vida Boheme Машина? Мэри Элис Луиза, нет. Это — наземная яхта.
Miss Chi-Chi Rodriguez Знаешь, я раньше знала одного юриста, у которого была такая же машина, и я тогда же решила, что у меня будет такая же. Вида, мы можем её взять?
Noxeema Jackson Но мы не смеем.
Miss Chi-Chi Rodriguez Может, если кто-нибудь вернёт мне мои «Принцесские очки», я бы занялась автостопом и поймала нам машину.
Noxeema Jackson Как ты будешь автостопить, а?, если машин нет, дурёха?
Miss Chi-Chi Rodriguez Ну, ты меня плохо знаешь, да, Крипелла. Я — латиноамериканская Мэрилин Монро. У меня ног больше, чем в ведре с курицей.
Vida Boheme Теперь её какой-то дикий горный мужик похитит, а нам придётся её спасать.
Noxeema Jackson Почему она всегда должна сказать последнее слово, а?
Beatrice Привет, Лорретта.
Loretta Привет.
[продолжает идти мимо]
Beatrice [к Ноксиме] Алкоголичка. Низкая самооценка. Её папаша называл её "уродливой малышкой". Она пристрастилась к бутылке, как только научилась пить.
Miss Chi-Chi Rodriguez [Виде] Давай, Вида, заговори с ним, ты же по-английски говоришь!
Miss Chi-Chi Rodriguez Вида, почему ты никогда не говорила нам, что ты богатая, мама?
Vida Boheme Я не богатая, мои родители — да.
Noxeema Jackson Эта Америка не слишком доброжелательна к таким, как мы.
Vida Boheme [видит в отражении компактного зеркальца фото Джули Ньюмар] О! Никто не говори ничего легкомысленного в ближайшие мгновения. У меня сейчас важный момент.
Noxeema Jackson [крутит пальцем, делая вращательное движение] Ух ты!
Vida Boheme Смотрите, мисс Джули Ньюмар молча наблюдала за всем этим разговором. И посмотрите на неё, винтажная мисс Джули. Она — совершенство, абсолютное... о! Попробуйте описать её, не используя слово «статуарная». О, мисс Джули, ты — статуарная, и ты была единственной Женщиной-Кошкой. О, прочти, пожалуйста.
Miss Chi-Chi Rodriguez «Вонг Фу, с благодарностью за всё, Джули Ньюмар». Кто такой был Вонг Фу?
Vida Boheme Не знаю, но, похоже, они были близки.
Noxeema Jackson Я сыт по горло этим разговором, я хочу есть.
Vida Boheme Мы должны взять это послание от мисс Ньюмар с собой по всей стране, как наш суверенный символ.
Miss Chi-Chi Rodriguez Давайте просто расслабимся. Всё будет хорошо.
Noxeema Jackson Хотела бы я сейчас быть в вагоне-ресторане, а не ехать по всей Америке.
Noxeema Jackson Вы явно путаете меня с мисс Розой Паркс.
Vida Boheme Всё готово, дамы. Операция «Декоратор Шторм»!
Вида Боэм Ноксима, ты помнишь Джона Джейкоба Джинглхеймера Шмидта?
Ноксима Джексон [жмёт руку] О да, его имя — моё имя тоже.
Джон Джейкоб Джинглхеймер Шмидт Люди всегда так орут? Я это терпеть не могу.
Вида Бохем [к Ноксиме] Это как жить в мультфильме Текса Эйвори.
Vida Boheme Чи-Чи, ты сиди здесь. Я поднимусь наверх поговорить с мисс Ноксиемой. Мы скоро вернёмся.
Noxeema Jackson Я с тобой наверх не пойду. Я больше тебя не повезу, мисс Дейзи!
Мисс Чи-Чи Родригес Живи жизнью, пока она не прожила тебя.
[первые слова]
Vida Boheme Готовься или нет, мама идёт!
Noxeema Jackson Привет! Я Нокси́ма Джексон. Дочь Джесси.
[последние слова]
Announcer Вручает корону, мисс Джули Ньюмар.
Vida Boheme Шериф Даллард...
Sheriff Dollard Даллард... с "о".
Vida Boheme Но на значке написано "Даллард".
Sheriff Dollard Это опечатка!
Noxeema Jackson Кажется, я щас упаду в обморок.
[она теряет сознание]
Vida Boheme Приятно познакомиться.
Miss Chi-Chi Rodriguez Знаешь, Вида, ты не королева, потому что правишь людьми или сидишь на троне, детка. Ты королева, потому что не смогла стать мужчиной, вот и пришлось надеть платье.
Vida Boheme [встаёт] Что ты сказала?
Miss Chi-Chi Rodriguez [наносит лосьон] Ты меня слышала.
Vida Boheme [идёт к Чи-Чи] С меня хватит...
[парик зацепился за украшения и упал]
Bobby Lee [пока Вида, Нокси и Чи-Чи накладывают ей макияж] Я знаю, я знаю, это мисс Энн Бакстер в «Десяти заповедях», и это именно те движения.
Vida Boheme Внутреннее сгорание — высший аксессуар.
Bobby Ray Не плачь, мисс Чи-Чи, пожалуйста, не плачь... Мисс Чи-Чи, если бы ты была моей девушкой, ты бы никогда не плакала ни из-за чего, кроме... может быть... от счастья.
Miss Chi-Chi Rodriguez Ты попала в точку
Noxeema Jackson Если хочешь, чтобы они знали — на ужин стейк, надо дать им *услышать* его шипение! Понял?
Bobby Lee Да.
Безумный Элайджа Пожалуйста, дамы, это развалина. Будьте осторожны с этим... Он никогда не довезёт вас до Калифорнии!
Мисс Чи-Чи Родригес Это взгляд!
Вида Боэм Ну что ж, Нокси, как ты могла отказать?
Merna Иди с Богом, мисс Чи-Чи.
Miss Chi-Chi Rodriguez Ты извращаешь мой язык, но я всё равно тебя люблю.
Loretta Они здесь все растут сами по себе.
Miss Chi-Chi Rodriguez Вы все здесь растёте дикими. Это напоминает мне историю о принцессе Ларитце из «Мести Шлюхи». Кажется, все приносили ей цветы, думая, что она умерла, да? Но она приняла это волшебное зелье...
Loretta Ну, в общем, пока-пока.
Merna Пока.
Miss Chi-Chi Rodriguez Пока.
Noxeema Jackson Ох, мисс Клара, мы сделаем так, что вы будете выглядеть как Эмма Пил!
Вида Боэм [Ноксииме] Кто бы мог подумать, что эта эбеновая чародейка когда-нибудь разделит со мной титул?
Vida Boheme Извините, Джимми Джей.
Jimmy Joe Джо.
Vida Boheme Извините, Джо Джей.
Jimmy Joe Нет, Джимми Джо.
Noxeema Jackson [после осмотра гостиничного номера в первую ночь в Снайдерсвилле] «Знаешь, что я думаю? Последним чернокожим, кто здесь останавливался, был Сэм Кук.»
[Сэма Кука убил в мотеле Лос-Анджелеса администратор]
Noxeema Jackson [оглядываясь на все эти богатые дома] Ооо, сегодня вечером в 12 Oaks будет барбекю.
Sheriff Dollard Я знаю, чего ты хочешь. А ты знаешь, чего хотят эти карьеристки?
Vida Boheme Карьеру?
Sheriff Dollard Одного и того же, чего хотят все девушки.
Vida Boheme Думаю, завтра день шляпы «Скажи что-нибудь».
Bobby Lee Спасибо.
Miss Chi-Chi Rodriguez Мне надо идти. У меня спазмы.
Sheriff Dollard [к другим копам] Заткнитесь! Просто заткнитесь! Я сюда притащу три трупа! И если, заглянув под их платья, вы не найдёте того, что искать нужно, я не знаю, что тогда!
Vida Boheme Карты — для тех, кто мухлюет.
Miss Chi-Chi Rodriguez Не надо! Не надо! Что ты делаешь?
Sheriff Dollard Я знаю, что в этом городе есть драг-квин!
Miss Chi-Chi Rodriguez Давайте устроим вам вечеринку жалости. Две трусихи старые. Ты должен жить жизнью, пока она не прожила тебя, дура... Ты будешь второсортной, второсортной всю свою жизнь.
Noxeema Jackson О, нет, я не езжу на автобусе. Вы явно меня с мисс Розой Паркс перепутали.
Miss Chi-Chi Rodriguez Ну, ты меня толком и не знаешь, а, Крипелла? Я — латиноамериканская Мэрилин Монро. У меня ног больше, чем в ведре с курицей.
Sheriff Dollard [Виде] Ты такая высокая.
Vida Boheme Теперь её собирается похитить какой-то дикий горный мужик, и нам придётся её спасать.
Noxeema Jackson Маленький латино в женском платье, почему ты плачешь?
[из трейлера]
Vida Boheme Подумай об этом как о «Беспечном ездоке» в платьях.
Miss Chi-Chi Rodriguez [Виде] Нет, нет, я не собираюсь спать с гнилой ведьмой с запада и твоим дыханием, как у Годзиллы, ни за что!
Мисс Чи-Чи Родригес [Виде и Ноксиме] Мамочки! Не цитируйте меня, но, кажется, эта уже мертва.
Miss Chi-Chi Rodriguez Я говорю тебе, куда иду — я никуда не ухожу.
Noxeema Jackson Ну что ж, мисс Дженнифер Холлидей, не забывайте писать.
Miss Chi-Chi Rodriguez Может, если бы кто-то вернул мне мои «принцесские» очки, я бы занялась автостопом и нашла нам машину.
Noxeema Jackson Как ты будешь автостопом ездить, а? Если машин нет, дура?!
Virgil [Кэрол Энн] Ведёшь себя так гордо, как настоящая девушка из Нью-Йорка.
Miss Chi-Chi Rodriguez Я лузер, я ненавижу себя, ненавижу свою жизнь, ненавижу всё!
Vida Boheme О нет! Нет, ты — победитель, почему ты так выглядишь? Ты — победитель!
Noxeema Jackson Почему она всегда должна вставлять последнее слово, а?
Carol Ann Это президентский люкс.
Miss Chi-Chi Rodriguez Должно быть, это был один из тех плохих президентов.
Мисс Чи-Чи Родригес [для грубиянов] Если бы я была твоим хлебом, ты был бы моим маслом?
Noxeema Jackson Теперь иди домой, прими ванну, расчеши волосы и, пожалуйста, надень чистую рубашку, когда выйдешь за порог. Это оскорбляет саму тонкость моей натуры.
Noxeema Jackson [Отталкивает его, затем протягивает руку мисс Кларе] Мисс Клара.
Noxeema Jackson Нужно просто уметь разговаривать с людьми.
Bobby Ray Ну что, дамы, добро пожаловать в Снайдерсвилл.
Vida Boheme Спасибо.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Уэсли Снайпс
Уэсли Снайпс
Wesley Snipes
Джон Легуизамо
Джон Легуизамо
John Leguizamo
Патрик Суэйзи
Патрик Суэйзи
Patrick Swayze
Стокард Чэннинг
Стокард Чэннинг
Stockard Channing
Крис Пенн
Chris Penn
Дэйтон Калли
Дэйтон Калли
Dayton Callie
Элис Драммонд
Alice Drummond
РуПол
РуПол
RuPaul
Майкл Вартан
Michael Vartan
Арлисс Ховард
Арлисс Ховард
Arliss Howard
Робин Уильямс
Робин Уильямс
Robin Williams
Блайт Даннер
Блайт Даннер
Blythe Danner
Бет Грант
Бет Грант
Beth Grant
Джейсон Лондон
Джейсон Лондон
Jason London
Мелинда Диллон
Melinda Dillon
