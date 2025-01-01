Йонас ХакеттОн там, где ещё хватает места, чтобы человеку разгуляться. Он там, где земля ещё молода и дика. Не веришь? Клянусь кодексом Запада, Пекос Билл так же реален, как ты и я. Ты же знаешь Кодекс Запада, да?
Pecos BillНе парься! Ты справишься. Йи-хи! Я — самый грозный в округе. Могу быстрее выхватить, точнее стрелять, круче скакать и дольше пить, чем кто бы то ни было. Я самый дикий ковбой, что когда-либо ездил на север, юг, восток или запад от Рио-Гранде. Я — Пекос Билл! Йи-хи!
John HenryТы не узнаешь, на что способен, пока не попробуешь.
Paul Bunyan[Подкрадывается к Дэниелу и Пекосу Биллу, которые заперты в клетке, сделанной Баньяном]Вам мало, муравьи, да? Вам мало, что вы меня обманули с лагерем, украли мой промысел, теперь хотите ещё и мои леса. Вам всё надо! Я стою на своём. Если падать — то с боем, как мужчина!