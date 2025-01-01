Меню
Цитаты из фильма Легенды дикого запада

Daniel Hackett Кто вы такой?
Pecos Bill Я — ураганный ковбой. Могу стреля́ть быстрее, целиться точнее, ездить жёстче и пить дольше любого живого человека. Я укрощаю циклоны и борюсь...
Daniel Hackett У тебя есть имя, правда?
Pecos Bill Щас дойдём до этого. Я самый крутой ковбой, что когда-либо ездил на север, юг, восток или запад от Рио-Гранде. Я — Пэкос Билл.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Pecos Bill Не теряй мечту!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Pecos Bill Не так жарко, как летом 88-го, когда куры несли жареные яйца, а малыши плакали опилками.
Paul Bunyan У этой истории есть смысл или она будет тянуться и тянуться, как эта вонючая пустыня?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Pecos Bill Я бы сейчас же вас двоих прикончил, но у меня есть правило — не убивать людей по воскресеньям.
Zeb Сегодня среда.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дэниэл Хакетт Папа, Пекос Билл — это не настоящий человек.
Йонас Хакетт Он там, где ещё хватает места, чтобы человеку разгуляться. Он там, где земля ещё молода и дика. Не веришь? Клянусь кодексом Запада, Пекос Билл так же реален, как ты и я. Ты же знаешь Кодекс Запада, да?
Дэниэл Хакетт Да, папа, знаю.
Йонас Хакетт Уважай землю, защищай слабых и никогда не плюй перед женщинами и детьми.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Pecos Bill Я не собираюсь извиняться перед какой-то скотиной!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jonas Hackett То, что это высокая история, не значит, что она не правдива.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[увидев прекрасное множество бабочек]
Pecos Bill В этом что-то есть, не правда ли?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дэниэл Хэккет Пекос, не уходи!
Пекос Билл Не парься! Ты тут сам справишься!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Calamity Jane Кто шевельнётся — засыплю свинцом, иначе меня не зовут Кэлэми Джейн!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
J.P. Stiles Это ещё не конец, парень! И далеко не конец!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова]
Pecos Bill Он твой, Дэниэл Хакетт!
Daniel Hackett Пекос!
Pecos Bill Прощай, Дэниэл! Хорошо приглядывай за Видуомейкером!
Daniel Hackett Пекос, не уходи!
Pecos Bill Не парься! Ты справишься. Йи-хи! Я — самый грозный в округе. Могу быстрее выхватить, точнее стрелять, круче скакать и дольше пить, чем кто бы то ни было. Я самый дикий ковбой, что когда-либо ездил на север, юг, восток или запад от Рио-Гранде. Я — Пекос Билл! Йи-хи!
Daniel Hackett Прощай, Пекос!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
John Henry Ты не узнаешь, на что способен, пока не попробуешь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Paul Bunyan [Подкрадывается к Дэниелу и Пекосу Биллу, которые заперты в клетке, сделанной Баньяном] Вам мало, муравьи, да? Вам мало, что вы меня обманули с лагерем, украли мой промысел, теперь хотите ещё и мои леса. Вам всё надо! Я стою на своём. Если падать — то с боем, как мужчина!
Pecos Bill Да заткнись ты, дровосечный болван!
Paul Bunyan Пекос?
[Пекос Билл улыбается]
Paul Bunyan Дай-ка гляну на тебя.
[Пекос гордо показывает свой профиль]
Paul Bunyan Ты, кипящая груда бизоньей чепухи. Всё ещё уродлив.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Daniel Hackett Кто-то должен что-то сделать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Pecos Bill Мы пришли попрощаться, Дэниэл.
Daniel Hackett Я знал, что вы придёте.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
J.P. Stiles Идут!
Daniel Hackett Не пройдут через нашу землю!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Pecos Bill У тебя есть счёты, которые надо уладить, не так ли?
Daniel Hackett Почему ты ради меня стараешься?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Calamity Jane Ну, давай, накрасим мне ногти и завьём волосы!
Pecos Bill Калами́ти? Мой кактусовый цветок!
Calamity Jane Не называй меня кактусовым цветком, ты подлец с двумя лицами!
Pecos Bill Я скучал по тебе, дорогая. Если бы ты только знала, как сильно!
Calamity Jane Я слишком хорошо знаю, ты, заражённая блохами маленькая ласка!
Pecos Bill Калами́ти, ты сегодня просто сногсшибательна.
Calamity Jane Льстишь мне? Ты разросшийся, пустозвонный, двуличный подлец! Ты бесхребетный, безмозглый, бездушный гад!
[Калами́ти стреляет в Пекоса, который стоит прислонившись к стене. Он неподвижен, а все выстрелы промахиваются.]
Pecos Bill Ты всё ещё злишься из-за Амарилло?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
J.P. Stiles [Дэниелу] Вижу, твой папаша послал мальчонку сделать мужскую работу!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
