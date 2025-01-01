Меню
Цитаты из фильма Город удовольствий

Hasari Pal Всё, что не отдано, — потеряно.
Hasari Pal Если путешествие не оправдало ваших ожиданий, не удивляйтесь.
Hasari Pal У Крёстного больше глаз, чем у ананаса!
Hasari Pal Боги не сделали жизнь человека лёгкой.
Max Lowe Нет, не сделали. Но, наверное, именно поэтому так чертовски приятно обойти все преграды.
