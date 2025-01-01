Меню
Город удовольствий
Цитаты из фильма Город удовольствий
Цитаты из фильма Город удовольствий
Hasari Pal
Всё, что не отдано, — потеряно.
Hasari Pal
Если путешествие не оправдало ваших ожиданий, не удивляйтесь.
Hasari Pal
У Крёстного больше глаз, чем у ананаса!
Hasari Pal
Боги не сделали жизнь человека лёгкой.
Max Lowe
Нет, не сделали. Но, наверное, именно поэтому так чертовски приятно обойти все преграды.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Ом Пури
Om Puri
Патрик Суэйзи
Patrick Swayze
