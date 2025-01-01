Pat McGurn
Проблем нет. Просто небольшая ошибка, вот и всё.
Pat McGurn
Моя работа. Ты не понимаешь, да?
Dalton
Почему бы тебе не объяснить мне?
Tinker
[готов к драке]
Я ТЕБЕ ОБЪЯСНЮ.
O'Connor
[Тинкеру]
Эй, заткнись, му#ак.
[Далтону]
O'Connor
Мистер Тилгман передумал. И это всё, что тебе знать нужно, сынок.
Dalton
Нет, боюсь, мне нужно знать немного больше.
O'Connor
Мистер Тилгман может владеть этим баром, но алкоголь сюда поставляет БРЭД УЭСЛИ. А Пэт Макгерн работает на мистера Уэсли, своего дядю. Не на мистера Тилгмана.
Pat McGurn
Видишь ли, я остаюсь, а ТЫ УХОДИШЬ.