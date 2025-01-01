Меню
Dalton Хочу, чтобы ты вел себя хорошо, пока не придет время вести себя плохо.
Steve Называть кого-то п#д#р#м — это не по-личному?
Dalton Нет. Это два существительных, соединённых, чтобы вызвать нужную реакцию.
Steve А если кто-то назовёт мою маму шлёхой?
Dalton Она такая?
Jimmy Я в тюрьме таких, как ты, еб###л.
Dalton Всё, что нужно — это следовать трём простым правилам. Первое — никогда не недооценивай противника. Ожидай неожиданного. Второе — выводи драку на улицу. В баре не начинай ничего, если это не абсолютно необходимо. И третье — веди себя прилично.
Dalton Возьми самого большого парня в мире, сломай ему колено — он упадёт, как камень.
Wade Garrett У этой девчонки мозгов слишком много для такой задницы.
Dalton В драке никто не побеждает.
[последние реплики]
Tinker На меня упал полярный медведь.
Emmett Дело не в деньгах, понимаешь, но если я не возьму с тебя что-то, пресвитериане здесь, скорее всего, помолятся за мою погибель. Как тебе сто долларов в месяц?
Dalton Ладно.
Emmett Ты можешь столько платить?
Dalton Если это сохранит твои отношения с церковью в порядке.
Emmett Не забавно ли, как деньги именно так и действуют?
Wade Garrett Я высплюсь, когда умру.
Doc Тебе нравится боль?
Dalton Боль не причиняет страданий.
Doc Большинство моих пациентов с тобой не согласятся.
Wade Garrett В этом месте над писсуаром висит табличка с надписью: «Не ешьте большую белую мяту».
Dalton Извините, мы закрыты.
Ketchum А что тогда здесь все эти люди делают?
Dalton Пьют и веселятся.
Ketchum Вот поэтому мы и здесь.
Dalton Ты слишком туп, чтобы веселиться.
Wade Garrett В чём дело? Всё ещё живёшь прошлым, да? Мы далеко от Мемфиса.
Dalton Мемфис тут ни при чём.
Wade Garrett ХРЕНЬ. Эта байка не катит. Не могу поверить, что ты всё ещё таскаешь это с собой. Мне кажется, ты должен быть чуть более... философским в этом плане. И ОТРЕЖЬ ЭТУ ЧЁРТОВУ СВЯЗЬ. Знаешь, та чёртова де-... та *девушка* никогда не говорила, что она замужем. НЕ ГОВОРИЛА? А когда мужик всовывает тебе пистолет в лицо, у тебя два варианта: либо умереть, либо УБИТЬ ЭТОГО У#Б#Н#.
Wade Garrett [Оценивая вывеску над «Двойкой»] Двойная Двойка!
Doc Ты всегда с собой носишь свою медицинскую карту?
Dalton Экономит время.
Morgan Что мне теперь делать?
Dalton Всегда есть училище парикмахеров.
Dalton Люди, которые действительно хотят отлично провести время, в бойню не пойдут. А у нас здесь и так слишком много проблемных типов. Слишком много сорокалетних подростков, уголовников, запойных пьянчуг и поклонников современной химии.
Doc В твоём деле написано, что у тебя есть диплом Нью-Йоркского университета. По какому направлению?
Dalton Философия.
Doc Какая-то конкретная специализация?
Dalton Нет. Не особо. Поиск человеком веры. Всякая такая хрень.
Doc Пришёл к каким-то ответам?
Dalton Не особо.
Doc Как такой тип, как ты, умудрился стать вышибалой?
Dalton Просто повезло, наверное.
[Далтон застаёт Стива занимающимся сексом с девчонкой в кладовке]
Dalton Эй, Стив! Ты уволен.
Steve Но я же на перерыве!
Dalton Неважно.
Steve А, б###ь!
Emmett Обращаться ко мне «сэр» — это всё равно что поставить лифт в уборную, не к месту. Я — Эммет.
Red Webster Как долго ты в городе?
Dalton Недолго.
Red Webster Вот что я говорил 25 лет назад.
Dalton Правда? Что случилось?
Red Webster Женился на страшной женщине. Никогда так не делай. Это вымораживает всю энергию из тебя. Хотя она меня бросила. Нашла кого-то ещё страшнее себя. Вот такая жизнь. Кто её поймёт?
Wade Garrett У вас тут работает тощий мелкий по имени Далтон?
Mountain Хочешь подраться, безх#йный?
Wade Garrett Ну, я уж точно не собираюсь показывать тебе свой х#й.
Dalton Если кто-то полезет на рожон и назовёт тебя п#д#р#м, я хочу, чтобы ты вел себя вежливо. Попроси его уйти. Будь вежлив. Если он не уйдёт, выведи его. Но будь вежлив. Если ты не сможешь, кто-то другой поможет тебе, и вы оба будете вежливы. Запомни, это работа. Никаких личных замесов.
Doc Это тот момент, когда ты рассказываешь мне, какой твой друг классный парень?
Wade Garrett Да ну. Это тот момент, когда я скажу, что хочу тебя только для себя.
Doc [смеётся]
Dalton Ой, да. Что бы он ни говорил, можешь быть уверена — это ложь.
Wade Garrett [посматривая на Далтона и дольше на неё] Не рассчитывай на это.
Morgan Знаю, говорят, у тебя яйца такие, что можно на самосвал грузить, но по мне ты не ахти.
Dalton У каждого своё мнение.
Bar guy Как насчёт подойти совсем близко?
Denise [глядя на собственную пышную грудь] Я и без тебя справлюсь!
Frank Tilghman Мне нужен лучший.
Dalton Уэйд Гаррет — лучший.
Frank Tilghman Уэйд Гаррет стареет.
Dalton Он всё ещё лучший!
Doc Знаешь, для такой работы я думал, ты будешь больше.
Dalton Ого, я такого ещё не слышал.
Carrie Кто этот парень?
Cody, Band Singer at Double Deuce Дамы и господа... Уэйд Гарретт.
Hank Чёрт возьми!
Wade Garrett Совершенно верно.
Dalton По-моему... или ни по-моему.
Dalton [после того, как прервал нежданное стриптиз-шоу Дениз] Если уж заводишь питомца, держи его на поводке.
Jimmy Чёрт возьми, парень. Думал, ты хорош.
Dalton Пошёл н#х.
Emmett Обращаться ко мне «сэр» — это всё равно что ставить лифт в уборную. Это не к месту.
Frank Tilghman У меня тут твой билет на самолёт.
Dalton Я не летаю... слишком опасно.
Cody, Band Singer at Double Deuce Чувак, этот туалет ещё хуже того, в котором мы работали в Дейтоне.
Dalton Правда?
Cody, Band Singer at Double Deuce Да тут жёстко, чувак. Кровь на полу в этом баре — каждый божий вечер.
Dalton У тебя тут целое маленькое предприятие.
Pat McGurn Что?
Dalton Выливается бутылка каждые 30 минут, ты снимаешь с кассы по 6 рюмок с бутылки. На разлив — по одной каждые 10 минут.
Dalton [к Тилгману] Думаю, он тебе обходится примерно в 150 за ночь.
Pat McGurn [улыбается Далтону] И что?
Dalton Считай это выходным пособием. САДИСЬ НА ПОЕЗД.
Pat McGurn [к Тилгману] Я не слышал, чтобы ты это говорил.
Frank Tilghman Ну, я говорю сейчас.
Pat McGurn Уверен?
Frank Tilghman ВОН.
Brad Wesley Элвис! Зажги что-нибудь с огоньком!
Frank Tilghman [после того, как он, Ред, Эммет и Стоуденмайр застрелили Уэсли] Это наш город... И не смей об этом забывать.
Emmett Клянусь, он делает это только чтобы меня зад#ть!
Dalton Кто?
Emmett Брэд Уэсли!
Dalton Ты неплохо играешь для слепого парня.
Cody, Band Singer at Double Deuce А я думал, ты будешь крупнее.
Dalton Лучше я тебя домой отвезу. Если буду дальше болтать, ты так и будешь думать, что я нормальный парень.
Doc Я знаю, что ты не нормальный.
Wade Garrett [Далтону после драки с людьми Уэсли] Тот же город, новая история, а? Пойдём выпьем пива.
Jimmy Приготовься умереть.
Dalton Ты такой му#ак.
Morgan [указывая сердито на Далтона] Если ты не пьёшь, ТЫ — прочь отсюда!
Carrie [к Далтону] Эй, не обращай на него внимания. Морган был задротом с рождения, просто вырос.
[представляется]
Carrie Я Кэрри Энн. Если что-то понадобится...
[стучит ему по плечу]
Carrie ВСЁ, просто скажи.
[Далтон кивает]
Carrie Как тебя зовут?
Dalton Далтон.
Carrie Ну, как?
Dalton Далтон.
Carrie [смеётся] О, Господи! Чёрт! Я о тебе слыхала!
Pat McGurn [стучит по стойке] Кэрри Энн! Чего ждёшь? Рождества? ДВИГАЙ!
Carrie [бормочет] Да заткнись ты. Я иду. Господи.
Frank Tilghman [персоналу «Дабл Дьюса»] Ну, ночь прошла неплохо. Никто не умер.
Dalton Потерпим — станет только хуже, прежде чем станет лучше.
Brad Wesley [после того, как увидел Пэта с разбитым носом] Я объяснил это неправильно? Это всё?
O'Connor Нет, босс, вы не правы.
Brad Wesley У Пэта слабая конституция. Вы, ребята, это знаете. Именно поэтому он работает барменом. Он сын моей единственной сестры. И если у него нет меня, кого у него есть? А если меня здесь не будет, вы будете.
[к Джимми]
Brad Wesley Мне следовало отпустить тебя, Джимми.
Brad Wesley [к Тинкеру и О'Коннор] Ну, один из вас должен принести извинение. А теперь пусть каждый решит, кто из вас скажет «Извините».
Tinker [снимает шляпу] Извиняюсь, босс.
O'Connor Извиняюсь, босс.
Brad Wesley Верю тебе, Тинкер.
[подходит к О'Коннор]
Brad Wesley Но ты, О'Коннор, как-то мне не веришь. Теперь попробуй ещё раз. Потому что есть одна вещь, которую я не могу терпеть — человек, который лжёт.
O'Connor Извиняюсь, босс.
Brad Wesley Если есть одна вещь, которая вызывает у меня отвращение, так это человек, который не может признать, что ошибается.
O'Connor Клянусь Богом, босс, извиняюсь.
Brad Wesley Ты меня отвращаешь, О'Коннор. Хочешь узнать, почему именно ты меня отвращаешь?
O'Connor Нет, почему, босс?
Brad Wesley [ударяет его] Потому что ты — сопливый трус. Ты слишком много истекаешь кровью. Ты — грязный кровоточивый.
[пинает его в пах]
Brad Wesley Ты слабый. У тебя нет выносливости к боли.
[делает каратэ-удар и сбивает его с ног]
Brad Wesley Эй, да ладно, вставай. Эй, всё будет хорошо. Давай.
[к его людям]
Brad Wesley Ну, помогите ему подняться!
Brad Wesley [Люди Уэсли поднимают его на ноги] Тебе будет хорошо. И знаешь почему? Потому что ты мне нравишься.
[ударяет и нокаутирует его]
Brad Wesley [к его людям] Выведите отсюда этого p####-o#-s### труса.
Morgan Не лезь не в своё дело, папа!
Doc Что с тобой не так, Брэду? Ты с ума сошёл?
Brad Wesley [на Далтона] Он бродяга, понимаешь. Видеть, как ты связалась с таким — это позор.
Doc Это к нему не имеет никакого отношения.
Brad Wesley Ну так выгони его отсюда, Элизабет. Потому что если нет — он погибнет. И я ни на секунду из-за этого не переживу.
Brad Wesley Далтон, у меня в Мемфисе кузен есть. Говорит, ты там мужика убил. Говорит, на суде сказал, что это была самооборона. Но мы с тобой знаем, что это не так, правда?
Brad Wesley [Далтон встает и начинает злиться] Расслабься. Расслабься. Скажи мне, если бы у меня был бар и я хотел его навести порядок, сколько нужно заплатить, чтобы ты пришёл работать ко мне?
Dalton [дерзко] Никакие деньги не помогут.
Далтон [после того, как он вытащил Эммета из горящего дома и упал сверху на него] Эммет, ты в порядке?
Эммет Я буду в порядке... Если ты свалишь с меня.
Wade Garrett [бьёт Маунтина по паху, а потом ломает ему колено] Чёрт возьми, больно, да?
Brad Wesley [Место Рэда сгорело дотла] Ну, при таком пожаре они ничего не могли сделать. Ничего.
[Эрни, бармену]
Brad Wesley Джек Дэниэлс.
[Эрни смотрит на Далтона, и Далтон дает ему знак]
Brad Wesley .
Brad Wesley [Далтону] Спасибо. Здесь как в морге.
[Коди]
Brad Wesley Включай что-нибудь, Элвис. Зови пожарных сюда. Я хочу угостить их. Они рисковали жизнями, спасая такого никчёмного уё###го-уклониста, как Рэд Вебстер.
Brad Wesley [смотрит, как Далтон рассматривает фотографию мужчины] Это мой дед.
Dalton Выглядит как важный человек.
Brad Wesley Он был му#аком. Но *ты*, ты умный парень, да, Далтон? Просто ты слишком наивен. Чёрт, я такой же, как ты. Я выбился в люди тяжёлым путём, с улиц Чикаго. Знаешь, когда я приехал сюда после Кореи, тут ничего не было. Я привёл сюда торговый центр. У меня тут «7-Eleven». У меня тут «Фотомэт». Чёрт, «JC Penney» идёт сюда из-за меня. Спроси кого угодно — все скажут.
Dalton Ты нажился на людях этого города.
Brad Wesley [смеётся] Чёрт возьми, да. И я буду становиться богаче. Я верю, что у каждого из нас есть цель на этой земле. Судьба. Я верю в эту судьбу. Она говорит мне собрать всё, что моё. Но, чёрт, тебя же платят за то, что ты лупишь людей. Скажи, что тебе это не нравится. Конечно нравится. Ты бы не был человеком, если бы не нравилось.
Dalton Проблемы?
Pat McGurn Проблем нет. Просто небольшая ошибка, вот и всё.
Dalton Что это?
Pat McGurn Моя работа. Ты не понимаешь, да?
Dalton Почему бы тебе не объяснить мне?
Tinker [готов к драке] Я ТЕБЕ ОБЪЯСНЮ.
O'Connor [Тинкеру] Эй, заткнись, му#ак.
[Далтону]
O'Connor Мистер Тилгман передумал. И это всё, что тебе знать нужно, сынок.
Dalton Нет, боюсь, мне нужно знать немного больше.
O'Connor Мистер Тилгман может владеть этим баром, но алкоголь сюда поставляет БРЭД УЭСЛИ. А Пэт Макгерн работает на мистера Уэсли, своего дядю. Не на мистера Тилгмана.
Pat McGurn Видишь ли, я остаюсь, а ТЫ УХОДИШЬ.
Dalton О, да?
Brad Wesley Страуденмайр, я и не думал, что ты тоже на меня наедешь. Это мой город. Не забывай об этом.
[первые реплики]
Швейцар на входе [Фрэнку Тилгману, когда он входит на эстраду] Проходите, сэр.
Кэрри Что ты там делал прошлой ночью?
Далтон Что ты имеешь в виду?
Кэрри Ты уволил бармена, Пэта.
Далтон Он воровал.
Кэрри Тебе не стоило этого делать, Далтон.
Далтон А почему нет?
Кэрри Просто не стоило, и всё.
Кэрри [протягивает ему еду] Вот, завтрак.
Далтон О, спасибо.
Кэрри [начинает хихикать] О, боже.
Далтон В чём прикол?
Кэрри Да никакого прикола. Просто кажется, что я смотрю на мёртвого человека.
Далтон Кажется, куда бы я ни пошёл, слышу один и тот же прикол.
Кэрри Да? Что-то мне подсказывает, что ты сам себе это накаркал.
Brad Wesley [началась большая драка] Кто-нибудь, достаньте тут выпить!
Doc [противостоя Доктору Далтону] Ты собираешься спасти этих людей от Уэсли? А кто спасёт их от тебя?
[повторяющаяся фраза]
Frank Tilghman Я думал, ты будешь больше.
Коди, певец группы в Дабл Дусе [Когда Далтон протягивает ему полотенце] Спасибо, братан.
Далтон Знаешь, ты неплохо играешь для слепого белого парня.
Коди, певец группы в Дабл Дусе Да, а я думал, ты будешь крупнее.
[оба смеются и обнимаются]
Morgan [после того, как ударил посетителя бара в живот и бросил его на стол с клиентами] Убирай его отсюда, сейчас же!
[Указывает пальцем в лицо Далтону]
Morgan Если не пьёшь — выметайся!
Jimmy Копай яму.
[наблюдает, как ночью Далтон и Док уходят из клуба Дабл Дьюс]
Doc Ты работаешь в Дабл Дьюсе?
Dalton Ага.
Doc Хорошее место. Много клиентов ко мне оттуда идет.
Red Webster [Стоденмайру после того, как подручные Уэсли уничтожили его автосалон Ford] У тебя есть страховка, да?
Morgan Этот Далтон, кто он такой?
Cody, Band Singer at Double Deuce Дело такое... сунешься к нему — он твою судьбу решит.
Morgan Да ну, пока он мне ничего не показал!
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Патрик Суэйзи
Патрик Суэйзи
Patrick Swayze
Гэри Хадсон
Gary Hudson
Маршалл Р. Тиг
Marshall Teague
Сэм Эллиотт
Сэм Эллиотт
Sam Elliott
Келли Линч
Келли Линч
Kelly Lynch
Энтони Де Лонгис
Anthony De Longis
Терри Фанк
Terry Funk
Ред Уэст
Red West
Джули Майклс
Julie Michaels
Кевин Тай
Kevin Tighe
Кэтлин Уилхойт
Kathleen Wilhoite
Джон До
John Doe
Бен Газзара
Бен Газзара
Ben Gazzara
