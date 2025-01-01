BlasterБольшинство человеческих проблем решаются грамотно применённым зарядом взрывчатки.
SailorНикогда не сдавайся, парень. Особенно когда это по-настоящему!
SailorПарень, ты только что прикупил себе полный комплект оплеух!
SailorПарень, если ты начнёшь использовать на мне эту восточную боевую хрень, это тебе дорого обойдётся.
SailorЧувак, я уже давно выше этой х***. Я энергию из воздуха черпаю. Разговариваю с белыми медведями. Общаюсь с инфузориями. Чувак, я е**ю ядерные отходы.
Col. Cal RhodesЗнаешь, много лет после Кореи я не мог уснуть. Во всех моих кошмарах был Чосинское водохранилище. Земля там была так заморожена, что мы не могли похоронить своих погибших. Приходилось грузить их на грузовики и привязывать к танкам. Годы спустя я просыпался с этими мёртвыми, застывшими лицами, глядящими на меня.
Kevin ScottМеня уволили за то, что я ударил радиста, который уснул на посту.
Kevin Scott[Другие мужчины смотрят на него с некоторым недоверием, но он продолжает]Вы боитесь, что у меня нет боевого опыта. Правильно. Нет никаких доказательств, что я не подведу в бою. Но и доказать, что подведу — тоже нельзя.
Sailor[Игриво ухмыляясь Скотту]С этим пареньком будет о-очень весело.
Wilkes[Показывая солдатам, как выполнить смертельный удар ножом, используя Джонсона в роли "жертвы"]Ты заходишь снизу, вне зоны его обзора. Прыгаешь... сбиваешь его с ног, кладёшь руку на нос, отводишь лицо от руки с ножом.
Wilkes[направляет нож в затылок]В основании затылка, справа от позвоночника — то, что китайцы называют воротами ветра — ты вонзаешь нож, перемешиваешь мозги... и получаешь мгновенную тряпичную куклу.
Kevin Scott[Во время ночных учений Моряк стреляется по картонным мишеням без разбора]Поздравляю, Моряк, ты только что убил заключённого.
Sailor[с издёвкой]Он — предатель!
Col. Cal Rhodes[Представляет вьетнамского повара мужчинам на тренировочном лагере в Техасе]Это мистер Кы. С этого момента мы будем есть только вьетнамскую еду.
Col. Cal Rhodes[Все мужчины недовольно стонут]Нам не хочется ходить по джунглям и вонять американцами.
Col. Cal RhodesНаземная команда, вы идёте по этой тропе, у вас координаты. Воздушная команда — следуйте за мной по этой речке. Вот и всё... пора играть. Я подготовил речь, но, кажется, забыл её. Есть строки из Юлия Цезаря... «Если бы человек знал конец этого дня прежде, чем он наступит; Но достаточно, что день закончится, и тогда конец станет ясен. Если встретимся снова — улыбнёмся, а если нет — то прощание было достойным.»
MacGregorТы когда-нибудь жалел, что отпустил Фрэнка, Джейсон?
Col. Cal RhodesОн уже служил. Никогда не было вопроса о том, чтобы он ушёл.
MacGregorСо всеми твоими связями в Вашингтоне, не мог ли ты добиться, чтобы его отправили куда-нибудь ещё?
Col. Cal RhodesКогда война — Родсы сражаются. Мы потеряли почти всю семью в Геттисберге за один день. Вот в чём мы хороши. Во всём остальном — нет. И в бою мы не всегда были на высоте. Много кто из нас погиб... но мы всегда там, где нужно.
Mrs. WilkesМне ПОТРЕБОВАЛОСЬ ДЕСЯТЬ ЛЕТ, чтобы выбить эту чёртову войну из его головы!
RhodesАга? А она, похоже, всё ещё там крепко сидит.
Jail Guard[Он и полковник Роудс через двухстороннее зеркало наблюдают за Моряком в камере]Твой приятель, Моряк, прожёг горла местному байкерскому боссу. Мы держим его в программе защиты свидетелей. Дурак с гранатой на шее сюда вломился. Если спросишь меня, его хлеб ещё не испёкся.
JohnsonКрасное вино и стимуляторы... поэтому мы его и зовём Моряк. Раньше он много пил красного и кололся, а потом просто уплывал.
ChartsПочему он носит эту чёртову гранату на шее?
BlasterМоряк всегда говорил: если жизнь станет слишком хреновой, он просто выдернет чеку и посмотрит, что будет дальше.
SailorПривет, мастер Уилкс, как ты?
WilkesЧто случилось с твоей гранатой?
SailorПришлось использовать её для срочной клизмы!
Col. Cal Rhodes[разговаривает с Морячком во дворе тюрьмы во время упражнений]Знаешь, мне пришлось здорово попотеть, чтобы тебя найти. Ты, э-э, мотался по всей Америке. Я о тебе многое знаю: Фрэнк в письмах часто упоминал тебя. Говорил, что ты лучший парень в подразделении.
SailorЧувак, я уже давно выше этой х#ни... Я черпаю энергию из воздуха! Я разговариваю с белыми медведями. Общаюсь с инфузориями. Чувак, я трах#ю ядерные отходы! Вот это да...
SailorВы, ребята, будете использовать настоящие гранаты и всё такое, чувак. Знаешь, у меня забрали их, когда я сюда попал.
Col. Cal RhodesПослушай, придурок. Это не какой-то бредовый байкерский трип под кислотой. Это точная военная операция.
SailorСлушай. Фрэнк был лучшим в любом подразделении. У меня хватает мозгов это помнить... Ты должен дать мне шанс, чувак. Ты должен.
Jiang[Дочери Цзян приходят, ведут несколько pack horses]Господа, это мои дочери. Они пойдут с нами в Лаос.
JiangК сожалению, у меня нет сыновей, чтобы предложить вам. Их убили лаосские красные гвардейцы во время перевозки опиума.
JiangОднако, полковник Роудс, я уверен, что мои дочери докажут свою ценность.
CIA AgentДжонсон, Родс: Ты в дерьмовой ситуации. Мы конфискуем твоё оружие. Мне приказано посадить тебя в тюрьму — в бангкокскую тюрьму. Но, полковник, я не хочу сажать такого старого солдата, как ты, но, чёрт возьми, твоя схема — безумие!
CIA Agent[он уходит к своей машине]Чёрт! Тебе лучше сесть на следующий самолёт в Штаты. И не возвращайся в отель. Там тоже тебя ждут, гад.
Полковник Кал Роудс[Обращаясь к мужчинам, собравшимся в тренировочном лагере в Техасе]Господа, спасибо, что пришли. Я знал, что вы придёте, ведь у вас есть то, что нужно. Немного изменились, но суть осталась.
Полковник Кал Роудс[мужчины молчат, пока он продолжает]Между вами есть связь... такая же крепкая, как между мной и моим сыном. Конечно, нет связи крепче, чем у тех, кто вместе смотрел смерти в лицо на войне. Вы, ребята, преданны друг другу, потому что вас считают преступниками из-за Вьетнама. Знаете, почему? Хм? Потому что вы проиграли. А в этой стране это как обанкротиться. Вас списали. Вы им обошлись слишком дорого и не принесли прибыли.
Полковник Кал Роудс[продолжая]Вот почему они не поедут туда, чтобы забрать наших ребят и вернуть их домой: там нет выгоды. Ты и я знаем, что счёта всё ещё в минусе. И политики знают тоже. Те самые политики, у которых не погиб ни один сын во Вьетнаме — ни одного.
Полковник Кал Роудс[продолжая]Говорят, что ведут переговоры уже десять лет. Ну... другая сторона не покупается. А пока политики сидят сложа руки, я попрошу вас рискнуть снова. Потому что, господа... мы — единственная надежда для этих пленных. Так что мы возвращаемся туда. И на этот раз... на этот раз никто не сможет оспорить правоту наших действий!