Blaster Большинство человеческих проблем решаются грамотно применённым зарядом взрывчатки.
Sailor Никогда не сдавайся, парень. Особенно когда это по-настоящему!
Sailor Парень, ты только что прикупил себе полный комплект оплеух!
Sailor Парень, если ты начнёшь использовать на мне эту восточную боевую хрень, это тебе дорого обойдётся.
Sailor Чувак, я уже давно выше этой х***. Я энергию из воздуха черпаю. Разговариваю с белыми медведями. Общаюсь с инфузориями. Чувак, я е**ю ядерные отходы.
Col. Cal Rhodes Знаешь, много лет после Кореи я не мог уснуть. Во всех моих кошмарах был Чосинское водохранилище. Земля там была так заморожена, что мы не могли похоронить своих погибших. Приходилось грузить их на грузовики и привязывать к танкам. Годы спустя я просыпался с этими мёртвыми, застывшими лицами, глядящими на меня.
Wilkes Это когда-нибудь проходило?
Col. Cal Rhodes Нет... Но в конце концов я с ними подружился.
Charts [Интересуется, был ли Скотт ветераном Вьетнама] Так, э-э, сколько ты там прослужил?
Kevin Scott Я не служил. Был слишком молод.
Johnson [Выглядит немного скептически] Он с нами пойдет?
Col. Cal Rhodes Он служил в 4-м разведывательном батальоне морской пехоты.
Johnson «Служил»?
Kevin Scott Меня уволили за то, что я ударил радиста, который уснул на посту.
Kevin Scott [Другие мужчины смотрят на него с некоторым недоверием, но он продолжает] Вы боитесь, что у меня нет боевого опыта. Правильно. Нет никаких доказательств, что я не подведу в бою. Но и доказать, что подведу — тоже нельзя.
Sailor [Игриво ухмыляясь Скотту] С этим пареньком будет о-очень весело.
Wilkes [Показывая солдатам, как выполнить смертельный удар ножом, используя Джонсона в роли "жертвы"] Ты заходишь снизу, вне зоны его обзора. Прыгаешь... сбиваешь его с ног, кладёшь руку на нос, отводишь лицо от руки с ножом.
Wilkes [направляет нож в затылок] В основании затылка, справа от позвоночника — то, что китайцы называют воротами ветра — ты вонзаешь нож, перемешиваешь мозги... и получаешь мгновенную тряпичную куклу.
Kevin Scott [Во время ночных учений Моряк стреляется по картонным мишеням без разбора] Поздравляю, Моряк, ты только что убил заключённого.
Sailor [с издёвкой] Он — предатель!
Col. Cal Rhodes [Представляет вьетнамского повара мужчинам на тренировочном лагере в Техасе] Это мистер Кы. С этого момента мы будем есть только вьетнамскую еду.
Col. Cal Rhodes [Все мужчины недовольно стонут] Нам не хочется ходить по джунглям и вонять американцами.
Col. Cal Rhodes Наземная команда, вы идёте по этой тропе, у вас координаты. Воздушная команда — следуйте за мной по этой речке. Вот и всё... пора играть. Я подготовил речь, но, кажется, забыл её. Есть строки из Юлия Цезаря... «Если бы человек знал конец этого дня прежде, чем он наступит; Но достаточно, что день закончится, и тогда конец станет ясен. Если встретимся снова — улыбнёмся, а если нет — то прощание было достойным.»
MacGregor Ты когда-нибудь жалел, что отпустил Фрэнка, Джейсон?
Col. Cal Rhodes Он уже служил. Никогда не было вопроса о том, чтобы он ушёл.
MacGregor Со всеми твоими связями в Вашингтоне, не мог ли ты добиться, чтобы его отправили куда-нибудь ещё?
Col. Cal Rhodes Когда война — Родсы сражаются. Мы потеряли почти всю семью в Геттисберге за один день. Вот в чём мы хороши. Во всём остальном — нет. И в бою мы не всегда были на высоте. Много кто из нас погиб... но мы всегда там, где нужно.
Mrs. Wilkes Мне ПОТРЕБОВАЛОСЬ ДЕСЯТЬ ЛЕТ, чтобы выбить эту чёртову войну из его головы!
Rhodes Ага? А она, похоже, всё ещё там крепко сидит.
Jail Guard [Он и полковник Роудс через двухстороннее зеркало наблюдают за Моряком в камере] Твой приятель, Моряк, прожёг горла местному байкерскому боссу. Мы держим его в программе защиты свидетелей. Дурак с гранатой на шее сюда вломился. Если спросишь меня, его хлеб ещё не испёкся.
Johnson Красное вино и стимуляторы... поэтому мы его и зовём Моряк. Раньше он много пил красного и кололся, а потом просто уплывал.
Charts Почему он носит эту чёртову гранату на шее?
Blaster Моряк всегда говорил: если жизнь станет слишком хреновой, он просто выдернет чеку и посмотрит, что будет дальше.
Sailor Привет, мастер Уилкс, как ты?
Wilkes Что случилось с твоей гранатой?
Sailor Пришлось использовать её для срочной клизмы!
Col. Cal Rhodes [разговаривает с Морячком во дворе тюрьмы во время упражнений] Знаешь, мне пришлось здорово попотеть, чтобы тебя найти. Ты, э-э, мотался по всей Америке. Я о тебе многое знаю: Фрэнк в письмах часто упоминал тебя. Говорил, что ты лучший парень в подразделении.
Sailor Да?
Col. Cal Rhodes Что с тобой, чёрт возьми, случилось?
Sailor Чувак, я уже давно выше этой х#ни... Я черпаю энергию из воздуха! Я разговариваю с белыми медведями. Общаюсь с инфузориями. Чувак, я трах#ю ядерные отходы! Вот это да...
Sailor Вы, ребята, будете использовать настоящие гранаты и всё такое, чувак. Знаешь, у меня забрали их, когда я сюда попал.
Col. Cal Rhodes Послушай, придурок. Это не какой-то бредовый байкерский трип под кислотой. Это точная военная операция.
Sailor Слушай. Фрэнк был лучшим в любом подразделении. У меня хватает мозгов это помнить... Ты должен дать мне шанс, чувак. Ты должен.
Jiang [Дочери Цзян приходят, ведут несколько pack horses] Господа, это мои дочери. Они пойдут с нами в Лаос.
Jiang К сожалению, у меня нет сыновей, чтобы предложить вам. Их убили лаосские красные гвардейцы во время перевозки опиума.
Jiang Однако, полковник Роудс, я уверен, что мои дочери докажут свою ценность.
CIA Agent Джонсон, Родс: Ты в дерьмовой ситуации. Мы конфискуем твоё оружие. Мне приказано посадить тебя в тюрьму — в бангкокскую тюрьму. Но, полковник, я не хочу сажать такого старого солдата, как ты, но, чёрт возьми, твоя схема — безумие!
CIA Agent [он уходит к своей машине] Чёрт! Тебе лучше сесть на следующий самолёт в Штаты. И не возвращайся в отель. Там тоже тебя ждут, гад.
Полковник Кал Роудс [Обращаясь к мужчинам, собравшимся в тренировочном лагере в Техасе] Господа, спасибо, что пришли. Я знал, что вы придёте, ведь у вас есть то, что нужно. Немного изменились, но суть осталась.
Полковник Кал Роудс -
Полковник Кал Роудс [мужчины молчат, пока он продолжает] Между вами есть связь... такая же крепкая, как между мной и моим сыном. Конечно, нет связи крепче, чем у тех, кто вместе смотрел смерти в лицо на войне. Вы, ребята, преданны друг другу, потому что вас считают преступниками из-за Вьетнама. Знаете, почему? Хм? Потому что вы проиграли. А в этой стране это как обанкротиться. Вас списали. Вы им обошлись слишком дорого и не принесли прибыли.
Полковник Кал Роудс -
Полковник Кал Роудс [продолжая] Вот почему они не поедут туда, чтобы забрать наших ребят и вернуть их домой: там нет выгоды. Ты и я знаем, что счёта всё ещё в минусе. И политики знают тоже. Те самые политики, у которых не погиб ни один сын во Вьетнаме — ни одного.
Полковник Кал Роудс [продолжая] Говорят, что ведут переговоры уже десять лет. Ну... другая сторона не покупается. А пока политики сидят сложа руки, я попрошу вас рискнуть снова. Потому что, господа... мы — единственная надежда для этих пленных. Так что мы возвращаемся туда. И на этот раз... на этот раз никто не сможет оспорить правоту наших действий!
Col. Cal Rhodes Нам нужна машина... лучше с полным приводом.
Wilkes Купить или "позаимствовать"?
Col. Cal Rhodes Украсть э##у!
Col. Cal Rhodes [прибытие в мастерскую скульптора Уилкса] Я Джейсон Родс. Звонил сегодня утром.
Mrs. Wilkes Да, я знаю, кто вы. Слушайте, мой муж не хочет с вами разговаривать.
Col. Cal Rhodes Я звонил ему сегодня утром, и он сказал, что хочет.
Mrs. Wilkes Да ну, теперь не хочет. Слушайте, сделайте одолжение — уйдите отсюда.
Col. Cal Rhodes Не уйду, пока не увижу вашего мужа.
Mrs. Wilkes Послушайте, у вас нет права здесь находиться. Мне понадобилось десять лет, чтобы вытеснить эту чёртову войну из его головы.
Col. Cal Rhodes ...
[скептически осматривает многочисленные закрученные металлические скульптуры Уилкса]
Col. Cal Rhodes Мне кажется, она у него в голове до сих пор очень сильна.
Mrs. Wilkes [саркастично] Ой, как глубоко. А где же ты была все те дни, когда он просто часами сидел и уставился в стену?
Mrs. Charts Весь день он только и делает, что сидит да слушает эту фигню.
Charts Эта «фигня» — Джордж Гершвин...
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Рэб Браун
Reb Brown
Рэндал «Текс» Кобб
Randall Cobb
Джин Хэкмен
Джин Хэкмен
Gene Hackman
Фред Уорд
Fred Ward
Тим Томерсон
Tim Thomerson
Патрик Суэйзи
Патрик Суэйзи
Patrick Swayze
Хэролд Силвестер
Harold Sylvester
Роберт Стэк
Robert Stack
Джейн Качмарек
Jane Kaczmarek
