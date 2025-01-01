Charts [Интересуется, был ли Скотт ветераном Вьетнама] Так, э-э, сколько ты там прослужил?

Kevin Scott Я не служил. Был слишком молод.

Johnson [Выглядит немного скептически] Он с нами пойдет?

Col. Cal Rhodes Он служил в 4-м разведывательном батальоне морской пехоты.

Johnson «Служил»?

Kevin Scott Меня уволили за то, что я ударил радиста, который уснул на посту.

Kevin Scott [Другие мужчины смотрят на него с некоторым недоверием, но он продолжает] Вы боитесь, что у меня нет боевого опыта. Правильно. Нет никаких доказательств, что я не подведу в бою. Но и доказать, что подведу — тоже нельзя.