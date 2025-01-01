От игр на выживание до ниндзя и мести: 5 японских сериалов от Netflix, которые не отпустят до последней минуты

Эту внучку Сулеймана и Хюррем предпочли забыть: почему же «Великолепный век» скрыл эту султаншу

Вокруг финала 2 сезона «Поднятия уровня» до сих пор не утихают споры: что показали не так и почему манхва круче в разы

«Я купилась на мордашку тигра»: почему «Кейпоп-охотницы» стали № 1 на Netflix — феномен объяснила композер «Киберслава»

«Рэмбо? А, может, лучше Фома?»: фанаты «Невского» оценили кадры со съемок 8-го сезона — заодно построили теорию о сюжете (фото)

В «Сумерках» зря не показали, как Элис становится вампиром: здесь интересная история на целый спин-офф

Прячутся в тени «Оно» и «Сияния»: всеми забытые адаптации Стивена Кинга, которые тоже стоят вашего внимания

Новая адаптация «Гарри Поттера» теперь стала еще лучше — в нее включат выкинутого из фильмов персонажа

Про «моргуновку» из «Операции "Ы"» слышали многие: а вот как назывались шапки трио Гайдая знают не все — проверьте себя

В «Великолепном веке» тюрбан носил и султан, и евнух: но одна деталь отличала дорогой от дешевого — и речь не о ткани