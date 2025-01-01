Дорогие друзья, в голод и нужду не так уж много хороших вестей. «Когда в последний раз к нам приходили хорошие новости?» — спрашиваем мы себя. Скудные урожаи последних двух лет привели к болезням и смятению по всей стране. Прямо здесь, в нашей приходе, умирают старики и дети. Распространяются злые и ложные слухи, обещающие изобилие и легкую наживу где-то в мире. Крайне важно, чтобы мы не сбились с пути. Мы, кто остались, нужны здесь.