Киноафиша Фильмы Бык Цитаты из фильма Бык

Цитаты из фильма Бык

[первые слова]
Эльфрида Русс [Хельге убил вола своего хозяина] Нет! Ты с ума сошёл, Хельге?
Хельге Русс Что мне делать? Надо же есть.
Эльфрида Русс Как ты мог? Как ты мог так с Свеннингом?
Хельге Русс [крик] У Свеннинга есть другой. Надо выжить.
[пауза]
Хельге Русс Помоги мне. Перестань ныть и помоги. Помоги. Ты же не хочешь, чтобы Анна заболела и умерла, правда?
Vicar Дорогие друзья, в голод и нужду не так уж много хороших вестей. «Когда в последний раз к нам приходили хорошие новости?» — спрашиваем мы себя. Скудные урожаи последних двух лет привели к болезням и смятению по всей стране. Прямо здесь, в нашей приходе, умирают старики и дети. Распространяются злые и ложные слухи, обещающие изобилие и легкую наживу где-то в мире. Крайне важно, чтобы мы не сбились с пути. Мы, кто остались, нужны здесь.
Elfrida Roos Мы согрешили перед Богом... перед законом... и перед Свеннингом, нашим хозяином. Мы хотя бы могли сначала спросить его. Ты знал, что оба будем виновны в глазах Господа. Тебе следовало спросить викария...
Helge Roos Тише! Что ты хочешь, чтобы я сделал? Вернул им мясо?
Vicar Подумай, Хельге. Если бы в трудные времена все начали резать друг друга, то в итоге не ограничились бы только скотом. Мы бы резали друг друга.
[последние слова]
Vicar У Хельге и Эльфриды было восемь детей. Все они вели себя хорошо.
