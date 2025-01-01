Ты знаешь, я испытываю к тебе лишь презрение. Сидишь тут годами, слушая жалобы несчастных, таких как я, которые рассказывают, как мир их разрушает. А ты хоть раз чувствовал хоть что-то похожее на ту боль, что они переживают? Весь этот отчаяние... весь этот страх? Ты зарабатываешь на их страданиях и при этом не понимаешь их ни на йоту. Любой из нас говорит с большим правом, чем ты, потому что мы были там. И мы всё ещё там.