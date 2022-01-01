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Дуэт для солиста
Дуэт для солиста, 1986: актеры и роли
Duet for One
Дуэт для солиста
1986 / США
6.9
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Дуэт для солиста, 1986: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Андрей Кончаловский
В ролях
Лиам Нисон
Liam Neeson
Джули Эндрюс
Julie Andrews
Алан Бейтс
Alan Bates
Макс фон Сюдов
Max von Sydow
Руперт Эверетт
Rupert Everett
Маргарет Кортни
Кэтрин Харрисон
Cathryn Harrison
Зигфрит Стайнер
Маша Мериль
Macha Méril
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