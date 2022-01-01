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Дуэт для солиста Дуэт для солиста
Киноафиша Фильмы Дуэт для солиста Дуэт для солиста, 1986: актеры и роли
Duet for One Дуэт для солиста 1986 / США
6.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Дуэт для солиста, 1986: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Андрей Кончаловский Андрей Кончаловский
В ролях
Лиам Нисон Лиам Нисон Liam Neeson Джули Эндрюс Джули Эндрюс Julie Andrews Алан Бейтс Alan Bates Макс фон Сюдов Макс фон Сюдов Max von Sydow Руперт Эверетт Руперт Эверетт Rupert Everett Маргарет Кортни Кэтрин Харрисон Cathryn Harrison Зигфрит Стайнер Маша Мериль Маша Мериль Macha Méril
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