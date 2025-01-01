Charlie Prince [51:52] Ты работаешь с Полом Новотны

Alex Gardner Какым Полом?

Charlie Prince Точно, каким Полом?

Charlie Prince Чарли Принс

Alex Gardner Ну, здрасьте

Charlie Prince Бармен, можно ещё пива для монсиньора?

Alex Gardner Слушай, ты мне кажется знакомым.

Charlie Prince Эээ.

Alex Gardner Ха-ха-ха, ты пишешь эти книги ужасов? Что ты тут делаешь?

Charlie Prince Исследую. Работаю над новой книгой. Что-то связанное со снами.

Alex Gardner Звучит как очередной шедевр

Charlie Prince Слушай. Я знаю, что творится в колледже. Знаю всё про этот Dreamlink и знаю, что ты в этом замешан

Alex Gardner Ну, ты знаешь примерно столько же, сколько и я

Charlie Prince Может, я знаю больше

Alex Gardner Слушай, ты хочешь что-то сказать? Потому что надеюсь, что скажешь.