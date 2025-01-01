Bob BlairТы очень умный молодой человек, Алекс. Ты освоил удивительную технику. Ты, конечно, понимаешь возможности. Во время связки сновидений с Матусиком Томми Рэй ударил её ножом. Ножом во сне. Шок для организма Матусика вызвал коронарный приступ, и она умерла. Значит, бабушкины сказки всё-таки правдивы. Если во сне ты умираешь — умираешь и в жизни в тот же момент. Теперь мы можем проникать в сновидения врага, убивать его и делать вид, что он умер во сне. Ты понимаешь, что это значит?
Alex GardnerЭто значит, что никто не в безопасности от тебя.
Bob BlairВопрос в том, будешь ли ты сотрудничать. У меня не было никаких сомнений насчёт Томми Рэя.
Alex GardnerНу а почему бы и нет? Он убил собственного отца. Он п###цкий псих.
Bob BlairАлекс, всё просто. Либо ты работаешь на меня, либо ты умрёшь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Боб Блэр[открывает дверь лифта и видит Алекса]Как ты сюда попал?
[президент ударил его в спину, а Томми видел кошмар, стонал как умирающий]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jane DeVries[12:36]Ну, одно из направлений наших исследований — сексуальная дисфункция. Если у мужчины импотенция, мы можем определить, физическая это причина или психологическая, наблюдая за его сном.