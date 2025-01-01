Меню
Alex Gardner [14:53] Хорошее у тебя тут место. Кто у тебя декоратор? Дарт Вейдер?
Alex Gardner Ты заставил Томми Рэя убить эту женщину в связке сновидений, не так ли?
Bob Blair Да.
Alex Gardner Зачем?
Bob Blair Я хотел проверить, возможно ли это.
Alex Gardner Ты настоящий гуманист, Блэр.
Bob Blair Я реалист. Мы живём в опасном, враждебном мире. Я сделаю всё, что нужно, чтобы защитить эту страну.
Alex Gardner Да, вот что меня и пугает.
Bob Blair Ты очень умный молодой человек, Алекс. Ты освоил удивительную технику. Ты, конечно, понимаешь возможности. Во время связки сновидений с Матусиком Томми Рэй ударил её ножом. Ножом во сне. Шок для организма Матусика вызвал коронарный приступ, и она умерла. Значит, бабушкины сказки всё-таки правдивы. Если во сне ты умираешь — умираешь и в жизни в тот же момент. Теперь мы можем проникать в сновидения врага, убивать его и делать вид, что он умер во сне. Ты понимаешь, что это значит?
Alex Gardner Это значит, что никто не в безопасности от тебя.
Bob Blair Вопрос в том, будешь ли ты сотрудничать. У меня не было никаких сомнений насчёт Томми Рэя.
Alex Gardner Ну а почему бы и нет? Он убил собственного отца. Он п###цкий псих.
Bob Blair Алекс, всё просто. Либо ты работаешь на меня, либо ты умрёшь.
Боб Блэр [открывает дверь лифта и видит Алекса] Как ты сюда попал?
Алекс Гарнер Очень просто!
[разрывает свою голову на две части, открывая монстра внутри, который откусывает голову Блэру]
Tommy Ray Glatman Помогите мне, помогите! Вот он! Это он нажал кнопку. Он сделал это с тобой!
[кричит]
Tommy Ray Glatman Он сделал это с тобой! Он сделал это с тобой!
Doctor Paul Novotny Как ты спал? Приснилось что-нибудь?
Alex Gardner Не против, если я перед дачей показаний схожу в туалет?
Alex Gardner [1:02:23] Женщина умерла, Томми!
Tommy Ray Glatman Все умирают.
George Webber И ты тоже, Фукота?
Tommy Ray Glatman Здравствуйте, мистер Президент. Алекс, какая неожиданность. Убить двух за цену одного — мечта!
Отец Томми Рэя [Алекс превращается в отца Томми] Томми? Томми Рэй?
Томми Рэй Глэтман [смотрит на Алекса, переодетого отцом, шокирован]
Отец Томми Рэя Почему, Томми?
Отец Томми Рэя [он превратился в полуснаков] Почему ты сделал это со мной?
Отец Томми Рэя Почему, Томми?
Томми Рэй Глэтман [нервно] Папа?
Отец Томми Рэя Я любил тебя, Томми Рэй.
Томми Рэй Глэтман Папа, прости.
[президент ударил его в спину, а Томми видел кошмар, стонал как умирающий]
Jane DeVries [12:36] Ну, одно из направлений наших исследований — сексуальная дисфункция. Если у мужчины импотенция, мы можем определить, физическая это причина или психологическая, наблюдая за его сном.
Alex Gardner Ага. И как же?
Jane DeVries Если причина не физическая, ночью у него будет три-четыре эрекции.
Alex Gardner Понятно. Значит, Джейн, по сути, вы здесь считаете стояки.
Tommy Ray Glatman В этом мире, Алекс, ты — никто. А я — Бог.
Alex Gardner [15:23] Похоже, тебе это не нравится.
Doctor Paul Novotny Чёрт возьми, ты прав — мне это не нравится! У тебя невероятные способности, а ты решил всё это просрать.
Doctor Paul Novotny Билл Харди уже был для нас хорошим подопытным.
Alex Gardner Он сталелитейщик. Скорее всего, я окажусь в каком-нибудь дурацком пивном ролике.
Charlie Prince [51:52] Ты работаешь с Полом Новотны
Alex Gardner Полом кто?
Charlie Prince Да, «Полом кто?»
Charlie Prince Чарли Принс
Alex Gardner Ну, здравствуй
Charlie Prince Бармен, можно ещё одну пивку для монсиньора?
Alex Gardner Знаешь, что? Ты мне знаком
Charlie Prince Эээ.
Charlie Prince [51:52] Ты работаешь с Полом Новотны
Alex Gardner Какым Полом?
Charlie Prince Точно, каким Полом?
Charlie Prince Чарли Принс
Alex Gardner Ну, здрасьте
Charlie Prince Бармен, можно ещё пива для монсиньора?
Alex Gardner Слушай, ты мне кажется знакомым.
Charlie Prince Эээ.
Alex Gardner Ха-ха-ха, ты пишешь эти книги ужасов? Что ты тут делаешь?
Charlie Prince Исследую. Работаю над новой книгой. Что-то связанное со снами.
Alex Gardner Звучит как очередной шедевр
Charlie Prince Слушай. Я знаю, что творится в колледже. Знаю всё про этот Dreamlink и знаю, что ты в этом замешан
Alex Gardner Ну, ты знаешь примерно столько же, сколько и я
Charlie Prince Может, я знаю больше
Alex Gardner Слушай, ты хочешь что-то сказать? Потому что надеюсь, что скажешь.
Charlie Prince Полагаю, ты сталкивался с каким-то корпоративным типом по имени Боб Блэр. Хочешь угадать, чем он занимается?
[первые реплики]
Жена президента [она услышала сирену, бежит к нему] ДЖОН!
Жена президента [появляется взрыв, который её убивает] ДЖОН! ДЖОН! ДЖОН!
Президент [кричит]
Фред Шёнштайн [он услышал, как президент кричит во сне] Всё в порядке, сэр?
Фред Шёнштайн Да, всё нормально.
Жена президента Могу я чем-нибудь помочь? Э-э… Вызвать вашу охрану?
Фред Шёнштайн [качает головой] Нет. Спокойной ночи, Фред.
Жена президента Спокойной ночи, господин президент.
