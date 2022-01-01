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Киноафиша Фильмы Видение Видение, 1984: актеры и роли
Dreamscape Видение 1984 / США
6.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Видение, 1984: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джозеф Рубин Joseph Ruben
В ролях
Деннис Куэйд Деннис Куэйд Dennis Quaid Макс фон Сюдов Макс фон Сюдов Max von Sydow Кристофер Пламмер Кристофер Пламмер Christopher Plummer Эдди Альберт Eddie Albert Кейт Кэпшоу Kate Capshaw Дэвид Патрик Келли Дэвид Патрик Келли David Patrick Kelly Джордж Уэндт Ларри Гельман Larry Gelman
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