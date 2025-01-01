Prince Vultan
[Ракета «Война Аякс» под сильным лазерным огнём из города Минго. Смена кадра: интерьер кабины «Аякс». Флэш за штурвалом. Вултан только что дотягивается до лестницы, чтобы выйти]
Давай, Флэш! Давай! Пора прыгать!
Flash Gordon
Извини, Вултан! Я не выйду!
Prince Vultan
Что?
Flash Gordon
Ракетный мотоцикл исчез!
Prince Vultan
Тогда давай! Я тебя понесу!
Flash Gordon
Прыгай, Вултан, пока не поздно!
Prince Vultan
Флэш,
[бежит обратно к Флэшу]
Prince Vultan
ты с ума сошёл?
Flash Gordon
Огонь слишком плотный!
[пауза]
Flash Gordon
Без пилота мы никогда не пройдём это отверстие!
Prince Vultan
Давай! Тебя разорвёт на куски, Флэш! Это самоубийство!
Flash Gordon
Нет, это рациональный расчёт! Одна жизнь ради миллиардов!
Prince Vultan
[Вултан хватается за плечи Флэша и кричит]
Давай! Тебя уничтожат!
Flash Gordon
[кричит]
Ты с ума ёб###ся!
[Отталкивает Вултана]
Flash Gordon
Убирайся! Ты нужен на земле!
Prince Vultan
[Вултан протягивает правую руку]
Ну, прощай, Флэш! Было...!
Flash Gordon
[Флэш жмёт руку Вултану]
Знаю! И для меня тоже, Вултан!
Flash Gordon
[Вултан идёт обратно к лестнице и начинает подниматься]
Передай Дейл
[пауза]
Flash Gordon
Я знаю, это было бы хорошо!
Prince Vultan
[кричит]
Это, должно быть, чёртова планета, с которой вы, ребята, приехали!
Flash Gordon
Неплохо!