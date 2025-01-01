Зоги, Верховный Жрец Ты — Мин, Безжалостный, Властелин Вселенной — принимаешь эту земляночку, Дейл Арден, в жены своей на этот час?

Император Мин Жены на этот час, да.

Зоги, Верховный Жрец Обещаешь использовать её по своему усмотрению?

Зоги, Верховный Жрец Не собираешься взорвать её в космос?

[Мин злобно смотрит на Зоги]

Зоги, Верховный Жрец Э-э, пока она тебе не надоест?

Император Мин Именно так.