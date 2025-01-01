Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Флэш Гордон Цитаты из фильма Флэш Гордон

Цитаты из фильма Флэш Гордон

Дейл Арден Минг не непобедим. Со всеми своими людьми он даже не смог убить Флэша.
Принц Вултан [недоверчиво] Гордон жив?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dale Arden Флэш! Флэш, я тебя люблю! Но у нас есть всего четырнадцать часов, чтобы спасти Землю!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Klytus [наблюдая воспоминания Заркова о Гитлере на съезде нацистской партии] Вот это парень!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Klytus Принесите мне... сверлящих червей!
Princess Aura Нет! Только не сверлящих червей!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
Император Минг Клитус, мне скучно. Какую забаву сегодня предложишь?
Клитус Неизвестное тело в системе С-К, Ваше Величество. Местные называют его планетой... «Земля».
Император Минг Как же она мирна на вид.
[Он включает консоль и наблюдает, как начинаются землетрясения, наводнения и прочее. Оба весело смеются]
Клитус Очень эффективно, Ваше Величество! Уничтожить эту, э-э, Землю?
Император Минг Потом. Мне нравится сначала поиграть... перед тем, как уничтожить.
[зловещий смех]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Зоги, Верховный Жрец Ты — Мин, Безжалостный, Властелин Вселенной — принимаешь эту земляночку, Дейл Арден, в жены своей на этот час?
Император Мин Жены на этот час, да.
Зоги, Верховный Жрец Обещаешь использовать её по своему усмотрению?
Император Мин Безусловно!
Зоги, Верховный Жрец Не собираешься взорвать её в космос?
[Мин злобно смотрит на Зоги]
Зоги, Верховный Жрец Э-э, пока она тебе не надоест?
Император Мин Именно так.
Дейл Арден [ВЫРЕЗАННАЯ СЦЕНА] Ты только попробуй, дружок, и я тебе устрою ТАКОЙ ЩИПОК!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Colonel of Battle Control Room Генерал Кала, к вам приближается Флэш Гордон.
Kala Что значит «Флэш Гордон приближается»?
Colonel of Battle Control Room На ракетном мотоцикле ястреба. Сообщить Его Величеству?
Kala Идиот! Император тебя застрелит за то, что ты прервал его свадьбу этой новостью! Огонь, когда Гордон будет в зоне поражения!
[Флэш на ракетном мотоцикле ястреба и сбегает]
Kala Он сбегает, идиот! Отправьте боевую ракету «Аякс», чтобы вернуть его тело!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kala Мы собираемся вычистить твою память, как вычистили бы твои карманы... Доктор.
Dr. Hans Zarkov Не опустошайте мой разум! Прошу вас, умоляю! Мой разум — всё, что у меня есть! Всю жизнь я пытался его наполнить!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
The Emperor Ming Клитус! Твои ребята не на тех таблетках? Может, тебе стоит расстрелять их тренера!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Принцесса Аура [пытается открыть дверь с помощью кольца, но оно не реагирует] Они сменили код!
Принц Барин Я тоже изменился, Аура.
Принцесса Аура И я тоже.
Доктор Ханс Зарков Ничего, думаю, я разберусь.
[начинает использовать кольцо принцессы Ауры под разными углами на двери]
Принц Барин Я люблю тебя. Ты выйдешь за меня?
Принцесса Аура Не знаю, попробуем...
[отстраняется, когда Барин пытается поцеловать её]
Принцесса Аура Не сейчас, Барин...!
Принц Барин Ты совсем не изменилась...!
Принцесса Аура Если меня не будет на свадьбе, меня пристреляют!
Доктор Ханс Зарков [Наконец удаётся открыть электронный замок двери кольцом Ауры] Ага! Я думал, это одно из простых чисел из серии Зенита. *Я* не изменился.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Флэш Гордон Биро атакует! Я за ним!
[взмывает в воздух]
Принц Вултан Гррр! Импульсивный парень!
Принц Вултан А, ну что ж... кто хочет жить вечно?
Принц Вултан [заливается смехом, обращаясь к ястребам] ПИКИРУЙТЕ!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Prince Barin Стойте, вы, сра##ые ублюдки!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Prince Barin [Заркову] Расскажи мне больше об этом человеке по имени Гудини.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Император Минг Каждые тысячу лет я испытываю каждую жизнь во Вселенной. Я посещаю её с тайнами, землетрясениями, непредсказуемыми затмениями, странными кратерами в пустынях... Если всё это принимается за естественное, я считаю эту систему невежественной и безвредной — и щажу её. Но если в этих событиях узнаётся Рука Минга, я признаю эту систему опасной для нас. Я призываю великого бога Дизана, и для его великой славы...
[наклоняется вперёд, улыбаясь]
Император Минг ... и для нашего общего удовольствия...
[откидывается назад]
Император Минг ... я уничтожаю её полностью.
Доктор Ханс Зарков Вы хотите сказать... что это из-за меня Земля погибает?
Император Минг [ухмыляется] Именно так... Доктор!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Принцесса Аура Возвращайся в своё королевство. Ты можешь увидеть меня раньше, чем думаешь.
[целует Барина]
Принц Барин Лживая с#а.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Prince Barin [Флэшу] С возвращением из могилы.
[Принцессе Ауре]
Prince Barin Я знал, что ты что-то замышляешь, хотя признаюсь, что некрофилия в мои планы не входила.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Hans Zarkov Нас интересует только дружба. Почему вы на нас напали?
The Emperor Ming Почему бы и нет? Жалкие земляне. Бросаетесь в пустоту, не имея ни малейшего понятия, кто или что там. Если бы вы хоть что-то знали о настоящей природе вселенной, вы бы скрылись от неё в ужасе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Принцесса Аура Смотри! Из её глаз течёт вода.
Император Минг Это то, что они называют слёзами, признак их слабости.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Prince Vultan Флэш... когда корабль ударится о силовое поле, ты погибнешь; это самоубийство!
Flash Gordon Нет, Вултан... это разумный расчёт! Одна жизнь ради миллиардов...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Flash Gordon Где я?
Princess Aura Вернулся из мёртвых. Я спасла тебя.
Flash Gordon Господи! Как?
Princess Aura Конечно, с помощью магии. Поцелуем, потому что ты мне нравишься.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Luro Они были храбрыми созданиями, Вултан.
Prince Vultan ЗАТКНИСЬ!
Luro Со всем уважением. Людей, которые избавили нас от Клитуса, бросать нельзя.
Prince Vultan Заткнёшься?! Ладно. Может, я бы поступил иначе, если бы всё было заново.
Luro Тогда БОРИСЬ!
Prince Vultan Но я не могу помочь мёртвому человеку!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Flash Gordon Принц Барин! Я не твой враг, враг — это Мин! И ты сам это знаешь. Мин — враг каждого существа на Монго! Давайте объединимся и сразимся с ним.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Принцесса Аура Но мой отец никогда в жизни не сдерживал обещаний!
Дейл Арден Я ничего не могу с этим поделать, Аура. Держать слово — это то, что делает нас... лучше вас.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Flash Gordon Этот Минг — псих!
Ming's Floating Servant Этот Минг — псих.
Klytus Кто это сказал?
Ming's Floating Servant Светловолосый пленник.
Klytus Кто вы?
Flash Gordon Флэш Гордон. Квотербек. Нью-Йорк Джетс.
Dale Arden Дейл Арден, Ваше Высочество. Живи и дай жить другим — мой девиз.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ming's Floating Servant Да здравствует Флэш! Ты спас свою Землю. Хорошего дня.
Flash Gordon [прыгает в воздух] Да!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Flash Gordon Я лечу вслепую на ракетном мотоцикле!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Flash Gordon Это не происходит, Дейл. Нас здесь нет. Это просто плохой сон.
Dale Arden О, я полностью согласна. Мы вот-вот проснёмся в Док Харбор и посмеёмся над этим.
Flash Gordon Только в этот раз я не просто спрошу у метрдотеля твоё имя. Я подойду и поговорю с тобой.
Dale Arden Обещаешь?
Flash Gordon Обещаю. Честное слово и клятва... Я действительно поговорю с тобой, Дейл.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Hans Zarkov [наводит пистолет на Мансона] Бери зубную щётку и всё, что найдёшь!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Prince Vultan Благодарю тебя, Флэш.
Flash Gordon За что?
Prince Vultan За то, что дал старой птице второй шанс!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kala Открыть огонь! Все орудия, сейчас же! Вперёд, сквозь молниевое поле! Я лично несу ответственность от имени Императора!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Флэш в цепях и с шлемом на голове]
Flash Gordon Требую увидеть губернатора! В этом доспехе едва дышится!
Klytus Да, вы выглядите неважно. Говорят, вы отказались от последнего приёма пищи. Шеф-повар будет расстроен.
Flash Gordon Скажи им, чтобы шли к чёрту!
Klytus Может, и к лучшему. Газ действует быстрее на пустой желудок. Есть последние пожелания?
Flash Gordon Да, хочу увидеть Дейл. Немедленно.
Klytus Ох, как жалко. Да, я это и ожидал.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Флэш использует футбольные приемы в бою с солдатами Минга]
Император Минг Клитус! Что он вытворяет?
Клитус Не знаю, сэр! Похоже на какой-то варварский спорт!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Princess Aura Я — принцесса. Отец отрубит тебе голову за это. Он казнит всю твою извращённую секретную полицию. Я требую увидеть его!
Klytus С удовольствием.
[Появляется Минг]
Princess Aura Отец.
Klytus Предатель близок к признанию, Ваше Величество. Прекратить пытки?
The Emperor Ming Нет.
Princess Aura Отец! Чёрт побери тебя, отец!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Хоукмен Байро получил ранение во время атаки на боевую ракету Аякс]
Флэш Гордон Байро! Ты в порядке?
Байро Меня только зацепило!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дейл Арден Вот почему они позволили нам сбежать; Клитус думал, что стер твою память.
Доктор Ганс Зарков Но знаешь, почему на самом деле это не сработало?
Дейл Арден Не могу представить.
Доктор Ганс Зарков Когда я погружался в забытье, я начал читать вслух Шекспира, Талмуд, формулы Эйнштейна, всё, что мог вспомнить, даже песню Битлз.
Доктор Ганс Зарков Это меня закалило, девчонка; они не смогли стереть эти вещи. Человеческий дух не победить!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dale Arden [пытается перевернуть песочные часы] Не перевернётся! Не перевернётся!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Император Минг Я бы предпочёл видеть тебя на своей стороне, чем разбросанным на... атомы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Prince Vultan Вперёд, мои храбрые ястребы! Пусть этот день навсегда останется Днём Флэша Гордона!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dale Arden Я девушка из Нью-Йорка. Здесь слишком тихо для меня.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Hans Zarkov Проверь угловой вектор луны!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Флэш Гордон Игра проиграна, Мин! Прекрати атаку на Землю — и я пощажу тебя!
Император Мин Ты жалкий дурак! Моя жизнь не в руках какого-то землянина!
[Мин пытается сдержать Флэша силой своего кольца. Флэш подходит, не испытывая препятствий, и угрожает Мин с мечом. Мин отступает]
Флэш Гордон Твоя сила угасает, Мин!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Prince Vultan [Ракета «Война Аякс» под сильным лазерным огнём из города Минго. Смена кадра: интерьер кабины «Аякс». Флэш за штурвалом. Вултан только что дотягивается до лестницы, чтобы выйти] Давай, Флэш! Давай! Пора прыгать!
Flash Gordon Извини, Вултан! Я не выйду!
Prince Vultan Что?
Flash Gordon Ракетный мотоцикл исчез!
Prince Vultan Тогда давай! Я тебя понесу!
Flash Gordon Прыгай, Вултан, пока не поздно!
Prince Vultan Флэш,
[бежит обратно к Флэшу]
Prince Vultan ты с ума сошёл?
Flash Gordon Огонь слишком плотный!
[пауза]
Flash Gordon Без пилота мы никогда не пройдём это отверстие!
Prince Vultan Давай! Тебя разорвёт на куски, Флэш! Это самоубийство!
Flash Gordon Нет, это рациональный расчёт! Одна жизнь ради миллиардов!
Prince Vultan [Вултан хватается за плечи Флэша и кричит] Давай! Тебя уничтожат!
Flash Gordon [кричит] Ты с ума ёб###ся!
[Отталкивает Вултана]
Flash Gordon Убирайся! Ты нужен на земле!
Prince Vultan [Вултан протягивает правую руку] Ну, прощай, Флэш! Было...!
Flash Gordon [Флэш жмёт руку Вултану] Знаю! И для меня тоже, Вултан!
Flash Gordon [Вултан идёт обратно к лестнице и начинает подниматься] Передай Дейл
[пауза]
Flash Gordon Я знаю, это было бы хорошо!
Prince Vultan [кричит] Это, должно быть, чёртова планета, с которой вы, ребята, приехали!
Flash Gordon Неплохо!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Klytus Дань Летающих Гвардейцев будет первой.
Dale Arden Мы что, спим?
Flash Gordon Хотелось бы в это верить.
Prince Vultan Легендарный ледяной самоцвет Фригии; мы добыли его в бою из королевской гробницы.
Prince Barin Стой! Ледяной самоцвет — наша дань, а не Вултана.
Prince Barin Вултан украл его, пока мы хоронили наших мертвых на Фригии.
Prince Vultan Лжец!
Prince Barin Ты — вор!
Prince Vultan Что?
Prince Vultan [Принц Барин вынимает меч, готовясь напасть на Вултана]
[Вултан поднимает свой дубинкообразный меч]
Prince Vultan Ааргх!
Klytus Опустите оружие! Никто, и никто, не умирает во дворце без приказа Императора.
Prince Barin Слава Мингу!
[Барин опускает меч]
Prince Vultan Ааргх!
Klytus Вултан! Повинуйся, или пожертвуешь дочерью.
[Дочь Вултана появляется, смотрит на отца]
Prince Vultan [с неохотой опускает дубинкообразный меч] Слава Мингу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Klytus А теперь — дары от Ардентии.
Prince Thun Мы, народ Ардентии... Мы страдали с тех пор, как вы взорвали наше королевство. В этом году я могу предложить вам лишь свою верность.
Klytus Принц Тун, мы ничто не ценим выше. И скажи нам... Насколько велика эта верность твоему Императору?
Prince Thun Безмерна.
The Emperor Ming Рады это слышать. Воткни меч в себя.
The Emperor Ming Докажи свою верность. Бросься на меч.
Prince Thun [обнажает меч] Пусть этот поступок принца Ардентии послужит примером для всех королевств Монго!
[Тун крутится, чтобы убить Императора]
Prince Thun СМЕРТЬ МИНГУ!
[принц замер на месте от энергетического луча слуги Минга]
The Emperor Ming [УДАЛЁННАЯ ФРАЗА] Пусть этот поступок Императора Монго будет примером для всех его королевств.
[Он забирает меч Туна и смертельно ранит им его. Дейл морщится]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Император Минг Жалкие земляне! Кто теперь вас спасёт?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dale Arden Парень, у меня для тебя куча сумасшедших историй!
Flash Gordon Прибереги их для наших детей.
Dale Arden О, я принимаю!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Принцесса Аура Пока не убивайте его, отец. Он нужен мне. Отдай его мне.
Император Минг Что скажет твой принц Барин?
Принцесса Аура Я справлюсь с Барином. Пожалуйста...
Император Минг Правда, Аура. Твои аппетиты слишком опасны.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Flash Gordon О боже, эта девушка меня реально заводит.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Мансон отказывается сесть в ракету Заркова]
Dr. Hans Zarkov Клянусь, Мансон, я стрельну!
Munson Стрелять в меня или полететь в этой штуке? Какая разница?
Dr. Hans Zarkov Так ты отдашь свою жизнь, чтобы спасти Землю! У тебя совсем нет духа?
Munson НЕТ!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Император Минг Вам понравилось в Сибарии? Я слышал, что вы на прошлой неделе доставили туда доктора. Клитай любезно поделился со мной этой информацией.
Принцесса Аура Клитай? Он хочет меня лично. Его агенты постоянно сочиняют про меня всякую чушь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Hans Zarkov Посмотри на них! Эти бедняги только и ждут, чтобы кто-то повёл их на восстание...!
Flash Gordon [раздражённо] А, это ты на МЕНЯ смотришь, Зарков?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Hans Zarkov [мертвому Мансону] Извини, Мэнсон. Ты упустил свой шанс.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Munson Доктор Зарков! Солнца нет! Сейчас 8:24 утра, и солнца нет!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Hans Zarkov Что ты обнаружил? Луна сбилась с орбиты?
Munson Более чем на 12 градусов. Должна быть какая-то ошибка.
Dr. Hans Zarkov Нет, это не ошибка... ЭТО НАПАДЕНИЕ! Я был прав все эти годы!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Prince Vultan [недоверчиво] Что это такое?
Dr. Hans Zarkov [гордо] Человечество.
Prince Vultan Безумие!
Dale Arden [мечтательно] О, Флэш!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hedonia Выпей это.
Dale Arden Что это?
Hedonia У него нет имени. Многие храбрые люди погибли, чтобы доставить его сюда из Галактики Удовольствий. Оно сделает твои ночи с Мингом — более приятными.
Dale Arden Это поможет мне забыть?
Hedonia Нет, но ты перестанешь бояться помнить.
Dale Arden [делает глоток] Вау! Совсем неплохо.
[делает еще глоток]
Dale Arden Ммм...
[пьёт дальше]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Hans Zarkov Красная педаль!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Принц Барин Слушайте! В этой галактике есть нечто выше законов Минга!
Принц Вултан ЧУШЬ!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
The Emperor Ming Уберите земную женщину. Приготовьте её для наших забав!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ming's Floating Servant Стой, Ящер! Спасения нет! Сдавайся!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kala Внимание, все гости на свадьбе. Повода для паники нет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Prince Barin Ты знаешь, где мы?
Flash Gordon В полной ж...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Klytus Принцесса Аура, под нашим давлением, обвинила вас в измене государству. Вы арестованы! Скоро прибудет тюремный корабль, чтобы забрать вас.
Prince Barin Ты пытал Ауру.
Klytus Интересная девушка. Думаю, ей это даже понравилось.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Princess Aura Попробуй ещё раз. Левая рука управляет направлением, правая — высотой. И в этот раз используй пальцы.
[поцелуй]
Princess Aura Аккуратно, дорогой, тут *очень* чувствительно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Мин и Дейл видят, что Флэш ещё жив]
Император Минг Гордон!
Дейл Арден Флэш?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Princess Aura Объединиться? Что это значит?
Flash Gordon Может, как-нибудь покажу.
Princess Aura Прекрасно. Ты сможешь, когда я отведу тебя на Киферу.
Flash Gordon Куда?
Princess Aura Это мой тайный лунный курорт. Там у меня маленький дворец — построенный только для двоих.
[поцелуй]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dale Arden Флэш! Ой! Ой! Ой, это так безумно! В последний раз, когда я тебя видела, молилась, чтобы это был сон. А теперь молюсь, чтобы это не был сон.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dale Arden [телепатический разговор] Я заперта в спальне Минга.
Flash Gordon Введи его в заблуждение.
Dale Arden Как?
Flash Gordon Девушки знают, как. Со мной так уже поступали. Введи его в заблуждение.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Princess Aura Не говори, а думай.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Princess Aura Я приду. Если ты сразу же полетишь туда на ракете.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Flash Gordon Боже мой!
Dale Arden Что это, приём для граждан?
Flash Gordon Скорее похоже на полицейское государство.
Dr. Hans Zarkov Если так, то нам это может даже повезти.
Flash Gordon Почему?
Dr. Hans Zarkov Это значит, что союзников мы найдём на каждом шагу. Посмотри на них, эти бедняги только и ждут, чтобы кто-то повёл их на восстание.
Flash Gordon На меня смотришь, Зарков?
Dr. Hans Zarkov Да.
Dale Arden Пожалуйста, хватит говорить о восстаниях, я просто хочу вернуться домой живой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dale Arden Подержи меня пару секунд, а потом брось — я хочу поцеловать эту землю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dale Arden Не хочешь ли глоток?
Serving Girl О, нет, нам, рабам, это запрещено.
Dale Arden Поверь, дорогая, это настоящий кайф. Попробуй. Слушай, мы здесь все девчонки, я никому не скажу. Только один глоток. Живи немного, а? Выпьем!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Klytus Казнить её?
The Emperor Ming Нет. Слишком мягко. Ауру сослать в Фригию на следующий день после моей свадьбы. Год в ледяной пещере остудит её кровь. А там, кто знает? Может, выдадим её замуж за того, кто достоин её предательской натуры.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Prince Barin Ты пришёл сюда по своей воле, землянин. Однако, ради моего слова перед Аурой, клянусь великим богом Арбора — я не убью тебя. Если только ты не попросишь меня об этом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дейл Арден [бегом к укрытию перед тем, как ракетный корабль врежется в зал для свадеб] Беги, Флэш!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Flash Gordon А как насчёт Дейл?
The Emperor Ming Дейл. Мы решили жениться на ней. Она исключительная. Мы с ней размножимся и отправим наше Имперское потомство обратно, чтобы заселить вашу Землю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Принц Барин Ты играешь с огнём, Аура.
Принцесса Аура Конечно, играю.
[долгий поцелуй]
Принц Барин [глядя со стороны, стражнику] Кто ей хоть раз доверял дважды?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Мелоди Андерсон
Melody Anderson
Брайан Блессид
Brian Blessed
Питер Уингард
Peter Wyngarde
Орнелла Мути
Орнелла Мути
Ornella Muti
Макс фон Сюдов
Макс фон Сюдов
Max von Sydow
Филип Стоун
Philip Stone
Топол
Тимоти Далтон
Тимоти Далтон
Timothy Dalton
Сэм Дж. Джонс
Джордж Харрис
Уильям Хуткинс
William Hootkins
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Идентификация
Идентификация
2025, Россия, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
В какой последовательности смотреть аниме «Доктор Стоун»: полный гид по сезонам, спешлам и фильму, чтобы не наворотить дел
Как удалось убить практически бессмертного Т-1000 в «Терминаторе 2»: сцена, которая потрясла весь мир и кинематограф
Кто она — Фюлане-хатун? Женщину, подарившую Сулейману сына еще до Хюррем, не показали в «Великолепном веке»
«Эх ты, коза…»: кого из актрис СССР так назвал Михалков — знатоки «Что? Где? Когда?» поняли не сразу, а вы? (тест)
В новой адаптации «Гарри Поттера» все-таки появятся старые лица: следом за Малфоем к команде присоединилась звезда прошлых фильмов
Ремейк «Богомола», драма в духе «Императрицы Ки» и триллер про дипфейки: 5 дорам, которые выходят в сентябре — и уже врываются в топы
«Для меня стал шоком»: в 86-м в Италии были свои «Ментовские войны» — в СССР полюбились, а на родине вызвали смех
Поймут только евреи: самую хитрую провокацию Ланды Тарантино в «Бесславных ублюдках» прятал у всех не виду
Попросили ИИ найти замену «Ментовским войнам»: за минуту назвал хит от HBO, британскую драму и сомнительное французское аниме
«Жалею, что не посмотрела раньше»: 3 российских детектива скрасят ожидание «Невского» — у каждого рейтинг не ниже 7.2
Вдова Булгакова кричала из-за этого ляпа в «Мастере и Маргарите»: 3 версии, куда пропала Гелла в финале
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше