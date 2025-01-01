Меню
Gen. George S. Patton С меня хватит этих казачьих ублюдков! Пьяные или трезвые. Сейчас, завтра или когда угодно!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gen. George S. Patton Извините за выражение, генерал, но вы полны п##д!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gen. George S. Patton Хочешь своё золото? Генерал, ты получишь своё золото. Я лично выйду и найду его для тебя. Слышишь меня, сэр? Я найду каждую, б#я, золотую слиток! И когда это случится, уверяю тебя, я вернусь сюда — и всуну каждую из них тебе прямо в твою сладкую, красную, комми- задницу!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gen. George S. Patton Военная полиция такая безответственная, что не смогла найти дерьмо в конюшне.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gen. George S. Patton Это всё сплошная херня! Если бы Рузвельт был жив, они бы никогда так со мной не поступили. Поэтому я нанял пару нацистов, чтобы помочь мне управлять военным правительством! Кто ещё знал, как это делать? И эти чёртовы русские! Нет ни одного человека в Генеральном штабе, который бы не признался в приватной беседе, что следующая война будет с ними.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maj. Joe De Lucca Я всегда хотел знать, что с тобой случилось.
Mara Я ждала тебя.
Maj. Joe De Lucca Правда? Я стоял в очереди за едой дольше, чем ты тут пробыла.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gen. George S. Patton Я прочитал твой чёртов отчёт — сплошная чушь!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Col. Donald Rogers Кто-то вмешивается. Кто-то, кого я не могу подкупить.
Col. Mike McCauley Кто?
Col. Donald Rogers Паттон! Джордж С., младший.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lucky Luciano Эй, Де Лука, ты сицилиец, да?
[Де Лука кивает в ответ]
Lucky Luciano Как семья?
Maj. Joe De Lucca Все мертвы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
Col. Donald Rogers Расслабься! Мы всего в дюймах от цели.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mara Почему ты не вернулась?
Maj. Joe De Lucca Прости. Война вмешалась.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Col. Mike McCauley Эй! Эй, Гумба! Гумба!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Col. Mike McCauley Возможно, я немного перебираю с выпивкой, немного заигрываю с девчонками и немного вору, но ты, чёрт возьми, не в своём уме, если думаешь, что я убью генерала Паттона!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hilde Я уже приготовила для нас ванну. Да?
Col. Mike McCauley С пузырьками?
Hilde С кучей пузырьков.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Capt. Levy Вы, ребята, задали мне серьезный вопрос. Настоящая головная боль.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maj. Joe De Lucca Впервые зайдя в зал суда, я огляделся. Спросил у отца: кто здесь шлюхи, а кто — зрители?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Theresa von Rodeck Кто-то стал задавать вопросы о нас.
Col. Stewart Кто?
Theresa von Rodeck Некто по имени Питер Шелли. А что бы сказал твой генерал Паттон, если бы узнал, что у тебя есть немецкая любовница?
Col. Stewart Да ладно тебе, Тереза. Половина американской армии живёт с немецкими девчонками.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Shelley Martin Webber Вы принимаете заказ?
Herr Schroeder Это будет сложно... но я не могу устоять.
[начинает усмехаться]
Shelley Martin Webber Ещё одно, господин Шрёдер: у меня очень мало времени.
Herr Schroeder Это у нас с вами общее, друг мой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maj. Joe De Lucca Эта война была сделана на заказ для тебя, Мартин. Ты грабил обе стороны с одинаковым мастерством.
Shelley Martin Webber Слушай, что было большим безобразием? Мои мелкие преступления или сама война?
Maj. Joe De Lucca «Мелкие преступления»? Тебе повезло, что тебя не расстреляли!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Shelley Martin Webber [Назначая цену за "заказ", после просмотра досье и узнав, кто цель: генерал Джордж С. Паттон] Пятьсот тысяч американских долларов.
Col. Mike McCauley [молчаливая пауза] За такую сумму я бы сделал это сам.
Shelley Martin Webber [безразлично пожимая плечами] Ауф видерзен.
Col. Mike McCauley [Веббер собирается уйти, но МакКоли, передумав, останавливает его] Сколько?
Shelley Martin Webber [Очень деловито] Я не торгуюсь. Вы хотите, чтобы человека убили. Я не спрашивал зачем. Уверен, вы на этом заработаете. Но *я* тоже должен получить выгоду от моего молчания. Так что платите авансом — полмиллиона мелочью.
Col. Mike McCauley Всё, что нужно, здесь, в этом портфеле. Биография, привычки, персонал... всё.
Shelley Martin Webber Когда?
Col. Mike McCauley Как можно скорее.
Shelley Martin Webber В декабре — где-то в декабре.
Col. Mike McCauley Это должно выглядеть как несчастный случай.
Shelley Martin Webber Так и будет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
