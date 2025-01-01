Gen. George S. PattonС меня хватит этих казачьих ублюдков! Пьяные или трезвые. Сейчас, завтра или когда угодно!
Gen. George S. PattonИзвините за выражение, генерал, но вы полны п##д!
Gen. George S. PattonХочешь своё золото? Генерал, ты получишь своё золото. Я лично выйду и найду его для тебя. Слышишь меня, сэр? Я найду каждую, б#я, золотую слиток! И когда это случится, уверяю тебя, я вернусь сюда — и всуну каждую из них тебе прямо в твою сладкую, красную, комми- задницу!
Gen. George S. PattonВоенная полиция такая безответственная, что не смогла найти дерьмо в конюшне.
Gen. George S. PattonЭто всё сплошная херня! Если бы Рузвельт был жив, они бы никогда так со мной не поступили. Поэтому я нанял пару нацистов, чтобы помочь мне управлять военным правительством! Кто ещё знал, как это делать? И эти чёртовы русские! Нет ни одного человека в Генеральном штабе, который бы не признался в приватной беседе, что следующая война будет с ними.
Col. Mike McCauley[Веббер собирается уйти, но МакКоли, передумав, останавливает его]Сколько?
Shelley Martin Webber[Очень деловито]Я не торгуюсь. Вы хотите, чтобы человека убили. Я не спрашивал зачем. Уверен, вы на этом заработаете. Но *я* тоже должен получить выгоду от моего молчания. Так что платите авансом — полмиллиона мелочью.
Col. Mike McCauleyВсё, что нужно, здесь, в этом портфеле. Биография, привычки, персонал... всё.