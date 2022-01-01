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Звездная мишень Звездная мишень
Киноафиша Фильмы Звездная мишень Звездная мишень, 1978: актеры и роли
Brass Target Звездная мишень 1978 / США
5.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Звездная мишень, 1978: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Хаф John Hough
В ролях
Софи Лорен Софи Лорен Sophia Loren Джон Кассаветис Джон Кассаветис John Cassavetes Джордж Кеннеди George Kennedy Роберт Вон Robert Vaughn Патрик МакГуэн Патрик МакГуэн Patrick McGoohan Брюс Дэвисон Брюс Дэвисон Bruce Davison Эдвард Херрманн Edward Herrmann Макс фон Сюдов Макс фон Сюдов Max von Sydow Эд Бишоп Ed Bishop
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