Киноафиша Фильмы Легионеры Цитаты из фильма Легионеры

Цитаты из фильма Легионеры

[последние слова]
[обращаясь к новобранцам, ссылаясь на речь майора Фостера]
Marco Segrain Некоторые из вас попытаются уйти. Другие — сбежать. Никому из этой части это не удавалось. Если Легион не достанет вас, достанет пустыня. Если пустыня — арабы. А если арабы не смогут, тогда достану я. Кто из них хуже, не знаю.
Эль Крим [показывает Фостеру и его патрулю мёртвое тело легионера] Один из моих людей заскучал.
майор Уильям Шерман Фостер [араб подходит к телу и плюёт ему в лицо. Вдруг Сегрен стреляет арабу в упор. Все на всех наводят оружие] Один из моих людей заскучал.
Капитан корабля [Майор Фостер и другие ужинают с капитаном корабля во время перехода в Северную Африку] Ах, американец в Иностранном легионе, да?
Майор Уильям Шерман Фостер [Раздражённо] Да... Вот почему она и называется "Иностранным" легионом, капитан.
[первые реплики]
[избитая группа легионеров шла через вокзал, в то время как толпа скандировала французский национальный гимн; первые реплики начинаются примерно через 4 минуты после начала фильма]
Sgt. Triand [к линии немецких пленных] Если вступаешь в Иностранный легион, запомни: вопросов не задают. Вперёд! Вступай в Легион!
Lt. Fontaine [Топ Хэт потерял сознание во время марша по пустыне; Марко, без разрешения Фонтена, выходит из строя, чтобы помочь товарищу] Оставьте этого человека в покое! В Легионе маршируешь — или умрёшь!... Заберите у него рюкзак и винтовку, и возвращайтесь в колонну.
Maj. William Sherman Foster [Передача Эль Криму и его людям значительной части археологического сокровища, которое Марно только что обнаружил в Эрфуде] От французов — подарок вашему народу.
El Krim Как можно подарить то, что уже наше?
François Marneau Майор Фостер — герой войны.
Maj. William Sherman Foster Боюсь, что в войне нет героев — есть только выжившие.
Mollard Да ну, майор. Не нужно скромничать перед нами.
Maj. William Sherman Foster [Раздражённо] «Скромничать»? Я повёл с собой 8000 человек. Вернулся — двести. Думаю, я заслужил право быть скромным.
Ship's captain Вы собираетесь вести раскопки в Марокко, верно?
François Marneau Да.
Maj. William Sherman Foster [Вмешиваясь] На самом деле — грабеж могил. Так это называют у нас.
Maj. William Sherman Foster [Теперь поворачивается к Мэрно] Мы же в бизнесе по захоронениям, так ведь? Ты их выкапываешь, а я закапываю.
François Marneau [Сохраняя спокойствие] То, что вы называете «грабежом могил», майор, — это поиск нашего классического наследия, то есть тайн наших предков.
Maj. William Sherman Foster Легион... самая дисциплинированная армия в мире!
Maj. William Sherman Foster [Марко спас Шляпника и привёл его обратно в форт легиона. Майор Фостер не впечатлён этим «героизмом»] На марше человек умирает там, где падает. За отстающими не возвращаемся.
Marco Segrain [Несколько насмешливо] Запомню, сэр.
Ivan [Мрачно рассказывает об убийстве царской семьи Романовых из-за Русской революции, недавно произошедшей в его родной стране] Я должен был быть там.
Marco Segrain Где?
Ivan Я был личным охранником царской семьи. Меня не было рядом. Их забрали. Я искал по всей России. Не мог найти. В июле этого года их убили. Всех... ВСЕХ.
Sgt. Triand [Всадники племён Эль-Крима растут в численности и опасно приближаются к легионерам, укрывшимся в укреплении. Майор Фостер кажется нерешительным] Пожалуйста, сэр, приказы?... Солдаты ждут ваших приказов.
Maj. William Sherman Foster [Проявляет признаки дезориентации, с воспоминаниями о Первой мировой войне] Солдаты на своих позициях?
Sgt. Triand [Бесстрастно] Траншей нет, сэр.
Maj. William Sherman Foster [Раздражённо] Почему траншей не выкопали?
Sgt. Triand [Спокойно напоминает Фостеру, что солдаты строили стену по приказу самого майора несколько дней назад] Солдаты строили стену для защиты, сэр.
Maj. William Sherman Foster [Переполнен раздражением] Для защиты? От ЧЕГО?… Это мёртвые люди. Они хотели умереть. Вот почему мы и вступили в Легион — не чтобы жить, а чтобы умереть. И мы... все умрём. И зачем? Чтобы какой-то жирный, набитый француз мог отрыгнуть свой обед при виде золота в Лувре!
El Krim [Майор Фостер смертельно ранен; рядом стоят несколько выживших после катастрофической осады. Эл Крим подходит, чтобы отдать дань уважения] Прости меня, старый друг. Но это был единственный выход. И теперь наши племена вместе: бедуины, берберы, рифы... Мы будем сопротивляться ВСЕМ чужакам, пока не победим.
El Krim [Теперь обращаясь к оставшимся в живых легионерам] Я оставил вас в живых, чтобы то, что случилось сегодня, стало известно всему миру.
Maj. William Sherman Foster Эль Крим, меня не запугать. Я пришёл договориться с вами. Пусть французы получат то, что хотят — пусть строят вам дороги и школы. Пусть дают вам лекарства и еду.
El Krim Дороги с французскими указателями? Школы, где учат по-французски? Французская еда и лекарства от французских врачей? Это куда более изощрённое насилие над нашим наследием, Фостер. Дружба Франции слишком дорогая цена.
Maj. William Sherman Foster Слишком высокая цена, чтобы вести ваш народ в двадцатый век?
El Krim Французский двадцатый век? Что в нём такого славного? Вашему двадцатому веку ещё нет и двадцати лет, а посмотрите, что эта цивилизация принесла вашему миру — РАЗРУШЕНИЕ!
Симона Пикар [Марко ловко придумал, как перебраться из военного авто в вагон первого класса] Что ты ещё умеешь, кроме как вороват и лазать, как обезьяна?
Марко Сегрэйн Я гадаю по руке. У меня в крови цыганская кровь.
Maj. William Sherman Foster [Эль Крим] Вижу, ты научился получать удовольствие, наблюдая, как люди страдают.
Майор Уильям Шерман Фостер [Эль Крим и некоторые из его воинов остановили поезд, на котором едут майор Фостер и его легионеры] У меня есть приказ продолжать раскопки в Эрфуде.
Эль Крим А у меня есть приказ от высших властей — остановить вас... от Аллаха. Я поражён наглостью французов. Они думают, что имеют право делить чужие земли и народы. Можете привести десять тысяч поездов легионеров — всё равно ничего не отнимете у нашей родины.
Эль Крим [Делая широкое движение рукой, продолжая зловещим тоном] Пустыня вас встречает, Фостер.
François Marneau Ваше Превосходительство, я посвятил свою жизнь повышению престижа Франции как культурного центра мира — не только ради нашего удовольствия и образования, но и ради огромных сумм денег, которые приносят эти сокровища.
Minister Месье Марно, что именно было в Эрфуде?
François Marneau Город, который почти три тысячи лет покрыт пустынными песками. Где покоится берберская «Жанна д’Арк». Её называют «Ангел пустыни». И по легенде, вместе с ней захоронено несметное богатство из золота и драгоценностей, которое, без сомнения, стоит гораздо больше, чем Франция только что потратила на войну.
Minister [Убеждая Марно, что несмотря на отказ майора Фостера сотрудничать, Иностранный легион будет задействован для обеспечения военной безопасности археологических раскопок Марно в Эрфуде] Мы без сомнения можем рискнуть несколькими легионерами ради Франции. Ведь в основном они иностранцы.
Maj. William Sherman Foster [Пересказывая детали своего прошлого несколько сумбурно, проститутке, которую прислали в его комнату] Я был в Марокко 12 лет. Знаешь, что такое окоп? Я копал окопы по всей Европе. В них я ел и спал... Мне следовало стать генералом армии США. Меня назвали в честь генерала — Уильяма Шермана... Легион — это теперь моя армия. Не та *знаменитая* армия Америки — эти убл#дки меня выгнали. Всё, что я сделал — сказал им, что я о них думаю.
