[обращаясь к новобранцам, ссылаясь на речь майора Фостера]
Marco SegrainНекоторые из вас попытаются уйти. Другие — сбежать. Никому из этой части это не удавалось. Если Легион не достанет вас, достанет пустыня. Если пустыня — арабы. А если арабы не смогут, тогда достану я. Кто из них хуже, не знаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Эль Крим[показывает Фостеру и его патрулю мёртвое тело легионера]Один из моих людей заскучал.
майор Уильям Шерман Фостер[араб подходит к телу и плюёт ему в лицо. Вдруг Сегрен стреляет арабу в упор. Все на всех наводят оружие]Один из моих людей заскучал.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Капитан корабля[Майор Фостер и другие ужинают с капитаном корабля во время перехода в Северную Африку]Ах, американец в Иностранном легионе, да?
[избитая группа легионеров шла через вокзал, в то время как толпа скандировала французский национальный гимн; первые реплики начинаются примерно через 4 минуты после начала фильма]
Sgt. Triand[к линии немецких пленных]Если вступаешь в Иностранный легион, запомни: вопросов не задают. Вперёд! Вступай в Легион!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lt. Fontaine[Топ Хэт потерял сознание во время марша по пустыне; Марко, без разрешения Фонтена, выходит из строя, чтобы помочь товарищу]Оставьте этого человека в покое! В Легионе маршируешь — или умрёшь!... Заберите у него рюкзак и винтовку, и возвращайтесь в колонну.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maj. William Sherman Foster[Передача Эль Криму и его людям значительной части археологического сокровища, которое Марно только что обнаружил в Эрфуде]От французов — подарок вашему народу.
Maj. William Sherman Foster[Марко спас Шляпника и привёл его обратно в форт легиона. Майор Фостер не впечатлён этим «героизмом»]На марше человек умирает там, где падает. За отстающими не возвращаемся.
Marco Segrain[Несколько насмешливо]Запомню, сэр.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ivan[Мрачно рассказывает об убийстве царской семьи Романовых из-за Русской революции, недавно произошедшей в его родной стране]Я должен был быть там.
Marco SegrainГде?
IvanЯ был личным охранником царской семьи. Меня не было рядом. Их забрали. Я искал по всей России. Не мог найти. В июле этого года их убили. Всех... ВСЕХ.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sgt. Triand[Всадники племён Эль-Крима растут в численности и опасно приближаются к легионерам, укрывшимся в укреплении. Майор Фостер кажется нерешительным]Пожалуйста, сэр, приказы?... Солдаты ждут ваших приказов.
Sgt. Triand[Спокойно напоминает Фостеру, что солдаты строили стену по приказу самого майора несколько дней назад]Солдаты строили стену для защиты, сэр.
Maj. William Sherman Foster[Переполнен раздражением]Для защиты? От ЧЕГО?… Это мёртвые люди. Они хотели умереть. Вот почему мы и вступили в Легион — не чтобы жить, а чтобы умереть. И мы... все умрём. И зачем? Чтобы какой-то жирный, набитый француз мог отрыгнуть свой обед при виде золота в Лувре!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
El Krim[Майор Фостер смертельно ранен; рядом стоят несколько выживших после катастрофической осады. Эл Крим подходит, чтобы отдать дань уважения]Прости меня, старый друг. Но это был единственный выход. И теперь наши племена вместе: бедуины, берберы, рифы... Мы будем сопротивляться ВСЕМ чужакам, пока не победим.
El Krim[Теперь обращаясь к оставшимся в живых легионерам]Я оставил вас в живых, чтобы то, что случилось сегодня, стало известно всему миру.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maj. William Sherman FosterЭль Крим, меня не запугать. Я пришёл договориться с вами. Пусть французы получат то, что хотят — пусть строят вам дороги и школы. Пусть дают вам лекарства и еду.
El KrimДороги с французскими указателями? Школы, где учат по-французски? Французская еда и лекарства от французских врачей? Это куда более изощрённое насилие над нашим наследием, Фостер. Дружба Франции слишком дорогая цена.
Майор Уильям Шерман Фостер[Эль Крим и некоторые из его воинов остановили поезд, на котором едут майор Фостер и его легионеры]У меня есть приказ продолжать раскопки в Эрфуде.
Эль КримА у меня есть приказ от высших властей — остановить вас... от Аллаха. Я поражён наглостью французов. Они думают, что имеют право делить чужие земли и народы. Можете привести десять тысяч поездов легионеров — всё равно ничего не отнимете у нашей родины.
Эль Крим[Делая широкое движение рукой, продолжая зловещим тоном]Пустыня вас встречает, Фостер.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
François MarneauВаше Превосходительство, я посвятил свою жизнь повышению престижа Франции как культурного центра мира — не только ради нашего удовольствия и образования, но и ради огромных сумм денег, которые приносят эти сокровища.
MinisterМесье Марно, что именно было в Эрфуде?
François MarneauГород, который почти три тысячи лет покрыт пустынными песками. Где покоится берберская «Жанна д’Арк». Её называют «Ангел пустыни». И по легенде, вместе с ней захоронено несметное богатство из золота и драгоценностей, которое, без сомнения, стоит гораздо больше, чем Франция только что потратила на войну.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Minister[Убеждая Марно, что несмотря на отказ майора Фостера сотрудничать, Иностранный легион будет задействован для обеспечения военной безопасности археологических раскопок Марно в Эрфуде]Мы без сомнения можем рискнуть несколькими легионерами ради Франции. Ведь в основном они иностранцы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maj. William Sherman Foster[Пересказывая детали своего прошлого несколько сумбурно, проститутке, которую прислали в его комнату]Я был в Марокко 12 лет. Знаешь, что такое окоп? Я копал окопы по всей Европе. В них я ел и спал... Мне следовало стать генералом армии США. Меня назвали в честь генерала — Уильяма Шермана... Легион — это теперь моя армия. Не та *знаменитая* армия Америки — эти убл#дки меня выгнали. Всё, что я сделал — сказал им, что я о них думаю.