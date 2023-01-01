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Фокстрот
Фокстрот, 1976: актеры и роли
Foxtrot
Фокстрот
1976 / Мексика / Великобритания
5.8
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11
голосов
Рейтинг IMDb: 5.6
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Фокстрот, 1976: актеры и роли
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Режиссер
Артуро Рипстейн
Arturo Ripstein
В ролях
Шарлотта Рэмплинг
Charlotte Rampling
Макс фон Сюдов
Max von Sydow
Хорхе Луке
Jorge Luke
Елена Рохо
Helena Rojo
Клаудио Брук
Claudio Brook
Макс Керлоу
Питер О'Тул
Peter O'Toole
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