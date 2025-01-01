Samuel Nöjd Она умеет вязать кашу! Улрика — та женщина, которая мне нужна!

Danjel Но у тебя же уже есть женщина.

Samuel Nöjd Индейская девушка! Единственное, что она готовит — это годится только для свиней.

Danjel Зачем тогда ты её держишь?