Robert Всё наладится, как только мы доберёмся до Калифорнии.
Kristina Я узнаю это! Наши яблоки созрели. Я дома!
Karl-Oskar [когда Кристина умирает] Кристина! Держись!
Кристина Я не принимаю всё, что ты делаешь.
Карл-Оскар Поверь мне, Кристина.
Кристина Ты считаешь себя самым умным. Ты никогда нас не спрашиваешь.
Карл-Оскар Иногда я прошу у вас совета.
Кристина Возможно, иногда, но ты всегда делаешь по-своему.
Karl-Oskar Кристина, помнишь, когда мы переезжали сюда прошлой осенью, ты сказала, что здесь почти так же красиво, как дома, в Дувемоле? Может, назовём наш дом здесь Дувемолой. Как тебе такая идея? Или Новая Дувемола.
Kristina Просто подумай, что я — Дувемола.
Karl-Oskar Да.
Kristina Значит, мы больше не живём в Ки-Чи-Сага. Теперь мы живём в Дувемоле.
Petrus Olausson В Швеции меня оштрафовали на 200 риксдалеров за то, что я читал Библию у себя дома. Швеция развращена злыми силами. Каждую ночь я благодарю Бога в молитвах за свою новую родину.
Kristina Пойдём дальше. Они могут нам навредить.
Karl-Oskar Андерс говорит, что индейцы не такие враждебные.
Karl-Oskar Застрял?
Ulrika [смеётся] Это твоя вина. Ты сделал стул слишком маленьким. Ты же взрослый, должен знать, что женщины шире мужчин. Бог создал нас такими, чтобы мы прочно лежали на спине, когда выполняем его заповедь быть плодотворными.
Samuel Nöjd Она умеет вязать кашу! Улрика — та женщина, которая мне нужна!
Danjel Но у тебя же уже есть женщина.
Samuel Nöjd Индейская девушка! Единственное, что она готовит — это годится только для свиней.
Danjel Зачем тогда ты её держишь?
Samuel Nöjd С ней можно спать. Она такая маленькая — там внизу. Все индейские женщины маленькие.
Robert Карл-Оскар должен опасаться индейцев. Они умнее белых, да и землю рубить они не стали бы.
Danjel Мы должны были переехать сюда. Нам нельзя испытывать ни сожалений, ни страха.
Karl-Oskar Я сожалею! Сожалею, что не переехал сюда шесть лет назад, когда стал совершеннолетним. Теперь меня никто не заставит уезжать. И это правда, говорю тебе, сидя на этом колу.
Ulrika Он сделан в Швеции. Пусть Господь сохранит его, чтобы он от этого не пострадал. Он будет настоящим американцем.
[передаёт новорожденного Карл-Оскару]
Ulrika Он крепкий малый. Покажи матери. А теперь ты, Кристина, выпей по рюмочке после родов.
Karl-Oskar Если ты выстрелил в индейца, то навлек на нас беду.
Kristina Не волнуйся, Карл-Оскар. Скоро я поправлюсь. Я знаю это. — В приходе колокола звонят.
Karl-Oskar Кто-то...
Kristina Почему?
Karl-Oskar Я тоже задаюсь вопросом. Может, для кого-то — для кого-то...
Arvid Роберт, насчёт этого золота, где оно?
Robert В Калифорнии.
Arvid Я имею в виду, ты точно знаешь, где оно?
Robert Нет, не совсем. Придётся поискать и поспрашивать.
Arvid Оно разбросано или в одном месте?
Robert Разбросано.
Kristina Карл-Оскар, ты никогда не тоскуешь по родине?
Karl-Oskar Иногда, может быть.
Kristina Я не могу с этим справиться.
Karl-Oskar Дорогая. Подожди, я тебе что-нибудь принесу.
Kristina Старая туфля Анны!
Karl-Oskar Это помогает мне вспоминать, когда скучно по дому. Может, и тебе поможет. Однажды наши дети скажут нам спасибо, что мы приехали сюда, в Америку.
Kristina Ты так думаешь?
Karl-Oskar Я это чувствую. Я знаю это.
Kristina Может быть. Никогда не знаешь.
Karl-Oskar Завтра я впервые поставлю свой новый плуг на американскую землю.
Petrus Olausson Мы не должны бороться телом и забывать о вечности.
Kristina Здесь мужчины настоящие джентльмены.
Ulrika Здесь, в Америке, женщины ценятся. Не то что в проклятой Швеции — днём нас таскают, как служанок, а ночью — как матрацы.
Ulrika Когда я вышла замуж, у меня не было мужчины уже целых четыре года. Так что было приятно использовать своё тело для того, для чего оно создано. И это союз, благословлённый Богом.
Kristina Я много ныла?
Robert Кристина, ты правда думаешь, что я боюсь умереть?
Kristina Все боятся умереть, Роберт.
Robert Я — нет. Смерть на меня не влияет.
Kristina Тсс. Ты богохульствуешь.
Robert Меня уже ничто не трогает — ни к лучшему, ни к худшему. Знаешь почему?
Kristina Нет, скажи.
Robert Я смирился с судьбой, вот и всё. Понимаешь, Кристина? Я не высокомерен. Наоборот, я смиренен. Я смирился.
Kristina Ты про Ульрику? Мы с ней лучшие подруги.
Jonas Petter Подруги? Но она же замужем за баптистским пастором из Стиллуотера!
Fina-Kajsa Перекрестилась!
Kristina Я знаю. Но это её дело.
Jonas Petter Тогда знай и это: мы не должны общаться с погибшими душами. Не открывай дверь этой женщине. С ней ты впускаешь в дом духовного врага. Предупреждаем тебя о христианской любви.
Fina-Kajsa Дружба слепит.
Jonas Petter Дорогая Кристина, эти злые духи маскируются под наших друзей.
Jonas Petter Ты должен наставить на путь истинный свою глупую жену, Нильссон! Помоги нам открыть ей глаза на её ошибки.
Karl-Oskar Это абсурд!
Jonas Petter Да, это так.
Karl-Oskar Кристина имеет право открывать дверь кому угодно. Не смей командовать в моём доме! Мне не нужен никакой опекун, и моей жене тоже. На этом всё, раз и навсегда.
Robert Арвид, всё будет хорошо, как только доберёмся до Калифорнии.
Arvid Роберт, давай повернём обратно. Роберт, давай повернём обратно.
Kristina Мы уже не шведы?
Karl-Oskar Мы больше туда не принадлежим, ты же знаешь.
Kristina Ты хочешь пойти добровольцем, чтобы облегчить свою совесть?
Karl-Oskar Да, именно так.
Kristina Что говорит твоя совесть о пятой заповеди? Не убий.
Karl-Oskar Это не касается войны.
Kristina В катехизисе не сказано, что война — исключение.
Karl-Oskar Человек имеет право защищаться.
Kristina А тот, кого ты убьёшь? У него то же право.
Karl-Oskar Кристина, ты не хочешь, чтобы я это сделал.
Kristina Я не хочу, чтобы ты убивал кого-либо. Я не хочу, чтобы ты в вечности был виноват в пролитой крови, вот почему. Если ты отнимешь жизнь другого, ты потеряешь свою. Я не хочу, чтобы твоя душа погибла. Береги свою вечную жизнь.
Kristina Прости меня за то, о чем я молилась прошлым летом. За то, что не хотела больше детей. Теперь Ты показал, что это не Твоя воля. Бог должен быть. Ты меня слышишь? Он должен быть!
Иммигрант-плотник Ноет и ворчит, пока мох на его х#й не вырастет.
[своему помощнику]
Иммигрант-плотник Придётся делать так, как Самуэль Нойд — взять одного из коричневых, чтобы сделать это.
Карл-Оскар Я никогда не ляжу с индейской женщиной.
Иммигрант-плотник Ты бы тоже туда пополз. С яйцами у них всё в порядке, хоть и маленькие.
Kristina Я хочу снова быть твоей женой. Я вернулась к тебе. Ты разве не хочешь меня?
Karl-Oskar Ты не понимаешь, что делаешь, Кристина! Ты причиняешь себе боль.
Kristina Не волнуйся, я знаю, что делаю.
Karl-Oskar Мы не можем рисковать твоей жизнью.
Kristina Моя жизнь в руках Всевышнего.
Karl-Oskar Это слишком опасно. Как ты смеешь?
Kristina Это просто. Мне плевать на доктора. Я верю в Бога. Если я выживу — это Его воля. Если умру — тоже Его воля.
Immigrant Carpenter Я тут подумал: если написать правительству Швеции, они пришлют нам партию женщин. Конечно, красивых женщин. А мы им пообещаем снять девственность в ту же ночь, а в крайнем случае — на вторую ночь. Если к рассвету останется хоть одна девственница, нам придется заплатить штраф в 1000 долларов.
Karl-Oskar Ты не веришь в Бога, Ларссон?
Larrsson Он помогает только тем, кто помогает себе сам.
Karl-Oskar Я всегда так думал.
Larrsson Линкольн был слишком мягок. Белые предложили индейцам Святую Евангелие, а те ответили томагавками.
[первые реплики]
Kristina Я больше не хочу качаться.
Kristina Мы уже не едем?
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Эдди Аксберг
Eddie Axberg
Лив Ульман
Лив Ульман
Liv Ullmann
Макс фон Сюдов
Макс фон Сюдов
Max von Sydow
Моника Зеттерлунд
Аллан Эдвалль
Allan Edwall
Пьер Линдстед
Pierre Lindstedt
Ганс Альфредсон
Hans Alfredson
