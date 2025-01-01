КристинаВозможно, иногда, но ты всегда делаешь по-своему.
Karl-OskarКристина, помнишь, когда мы переезжали сюда прошлой осенью, ты сказала, что здесь почти так же красиво, как дома, в Дувемоле? Может, назовём наш дом здесь Дувемолой. Как тебе такая идея? Или Новая Дувемола.
Ulrika[смеётся]Это твоя вина. Ты сделал стул слишком маленьким. Ты же взрослый, должен знать, что женщины шире мужчин. Бог создал нас такими, чтобы мы прочно лежали на спине, когда выполняем его заповедь быть плодотворными.
Samuel NöjdОна умеет вязать кашу! Улрика — та женщина, которая мне нужна!
DanjelНо у тебя же уже есть женщина.
Samuel NöjdИндейская девушка! Единственное, что она готовит — это годится только для свиней.
DanjelЗачем тогда ты её держишь?
Samuel NöjdС ней можно спать. Она такая маленькая — там внизу. Все индейские женщины маленькие.
RobertКарл-Оскар должен опасаться индейцев. Они умнее белых, да и землю рубить они не стали бы.
DanjelМы должны были переехать сюда. Нам нельзя испытывать ни сожалений, ни страха.
Karl-OskarЯ сожалею! Сожалею, что не переехал сюда шесть лет назад, когда стал совершеннолетним. Теперь меня никто не заставит уезжать. И это правда, говорю тебе, сидя на этом колу.
UlrikaОн сделан в Швеции. Пусть Господь сохранит его, чтобы он от этого не пострадал. Он будет настоящим американцем.
[передаёт новорожденного Карл-Оскару]
UlrikaОн крепкий малый. Покажи матери. А теперь ты, Кристина, выпей по рюмочке после родов.
Karl-OskarЕсли ты выстрелил в индейца, то навлек на нас беду.
KristinaНе волнуйся, Карл-Оскар. Скоро я поправлюсь. Я знаю это. — В приходе колокола звонят.
KristinaА тот, кого ты убьёшь? У него то же право.
Karl-OskarКристина, ты не хочешь, чтобы я это сделал.
KristinaЯ не хочу, чтобы ты убивал кого-либо. Я не хочу, чтобы ты в вечности был виноват в пролитой крови, вот почему. Если ты отнимешь жизнь другого, ты потеряешь свою. Я не хочу, чтобы твоя душа погибла. Береги свою вечную жизнь.
KristinaПрости меня за то, о чем я молилась прошлым летом. За то, что не хотела больше детей. Теперь Ты показал, что это не Твоя воля. Бог должен быть. Ты меня слышишь? Он должен быть!
Иммигрант-плотникНоет и ворчит, пока мох на его х#й не вырастет.
[своему помощнику]
Иммигрант-плотникПридётся делать так, как Самуэль Нойд — взять одного из коричневых, чтобы сделать это.
KristinaЭто просто. Мне плевать на доктора. Я верю в Бога. Если я выживу — это Его воля. Если умру — тоже Его воля.
Immigrant CarpenterЯ тут подумал: если написать правительству Швеции, они пришлют нам партию женщин. Конечно, красивых женщин. А мы им пообещаем снять девственность в ту же ночь, а в крайнем случае — на вторую ночь. Если к рассвету останется хоть одна девственница, нам придется заплатить штраф в 1000 долларов.