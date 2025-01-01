Меню
Цитаты из фильма Прикосновение

Sara Kovac Ты собираешься родить ребёнка? Это ребёнок Дэвида или твоего мужа?
Karin Vergerus Это имеет значение?
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Шила Рид
Sheila Reid
Биби Андерссон
Биби Андерссон
Bibi Andersson
