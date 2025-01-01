Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Прикосновение
Цитаты из фильма Прикосновение
Цитаты из фильма Прикосновение
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Цитаты
Sara Kovac
Ты собираешься родить ребёнка? Это ребёнок Дэвида или твоего мужа?
Karin Vergerus
Это имеет значение?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Шила Рид
Sheila Reid
Биби Андерссон
Bibi Andersson
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Всеведущий читатель
Отзывы
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Токсичный мститель
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Колбаса
Отзывы
2025, Россия, комедия
Хайди. Моя хитрая рысь
Отзывы
2024, Германия, анимация
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Астрал. Поместье ужаса
Отзывы
2024, Мексика, ужасы
«Так зависла, что аж на люстре повисла!»: сериал «Эмпатия» зацепил фанатов не только рейтингом 8,3 на КП — вот почему его нельзя пропустить
3 серии «Ментовских войн», которые доказывают, что лучше Шилова на экране до сих пор никого нет: фанаты рекомендуют
Думали, это для красоты? А вот и нет! Зачем Т-800 всегда надевает солнцезащитные очки в «Терминаторе»
«Трагическая роль»: во 2-м сезоне «Кибердеревни» появится новый персонаж— настолько милый, что малыш Йода нервно курит в сторонке
Японский ответ «Любовь, смерть и роботы»: автор «Человека-бензопилы» выпускает аниме-антологию — 8 безумных историй скоро выйдут на Amazon
Плакаты с ее лицом украшали Москву в 60-х, а мужем стал красавец Абдулов: жизнь главной любимицы СССР резко пошла под откос — личное горе всему виной
Не только Sci-Fi, но и комедии: 7 фильмов СССР, предсказавших будущее — здесь и нейросети, и космос, и экология
Проходной детектив с НТВ иностранцы оценили выше «Бригады» — а «Невскому» и «Первому отделу» такие баллы даже не снились
Брэд Питт не был первым: 4 фильма и 1 мини-сериал о гонках, которые покруче «Формулы 1» — у всех больше 8 баллов от зрителей
Красный — хит сезона: попробуйте вспомнить 5 культовых фильмов СССР по алым нарядам их героинь (тест)
Легендарная сцена «Терминатора-2» разошлась на мемы — ее даже высмеяли в «Гриффинах»: на самом деле этот трюк легко объяснить
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667