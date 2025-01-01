Меню
Anna Fromm Андреас, нам стоит уехать куда-нибудь. Нам нужно уехать отсюда. Я знаю, это было бы полезно для нас обоих.
Andreas Winkelman Когда ты говоришь о путешествии, мне очень хочется сказать: да.
Anna Fromm О чём ты думаешь?
Andreas Winkelman Что мы можем сказать Элису? Он может одолжить нам денег. Но в то же время появляется стена. Я не могу говорить. Я не могу показать, что я счастлив. Я вижу твоё лицо, я знаю, что это ты, но я не могу дотянуться до тебя. Ты понимаешь, что я имею в виду?
Anna Fromm Я понимаю, о чём ты говоришь. Я очень хорошо понимаю, Андреас.
Andreas Winkelman Я за этой стеной — снаружи. Я сам поставил себя за пределы. Я убежал, и теперь очень далеко.
Anna Fromm Понимаю, Андреас. Я понимаю, как странно это кажется.
Andreas Winkelman Да, это странно. Я хочу быть тёплым, нежным и живым. Я хочу вырваться. Ты понимаешь, верно?
Anna Fromm Это как сон. Ты хочешь двигаться, знаешь, что нужно сделать, но не можешь. Ноги тяжёлые, руки тяжёлые как свинец. Ты хочешь говорить, но не можешь.
Andreas Winkelman Меня пугает унижение. Это постоянная мука. Я принял унижение и позволил ему стать частью меня. Ты понимаешь, что я имею в виду?
Anna Fromm Я понимаю, о чём ты имеешь в виду. Я очень хорошо понимаю, Андреас.
Andreas Winkelman Ужасно быть неудачливым. Все считают, что имеют право решать за тебя. Их благожелательное презрение. Мгновенное желание попирать что-то живое.
Anna Fromm Понимаю, Андреас. Тебе не нужно...
Andreas Winkelman Я мёртв, Анна. Нет, нет, я не мёртв. Нет, это неправильно. Слишком мелодраматично. Я совсем не мёртв. Но я живу без самоуважения. Я знаю, звучит глупо — претенциозно — ведь почти все люди вынуждены жить без самооценки. Унижен до глубины, подавлен и поливаемый презрением. Они просто живут. Они не знают ничего большего. Они не знают альтернативы. Даже если бы знали, они бы никогда не потянулись за этим. Ты понимаешь? Можешь ли ты заболеть от унижения? Это болезнь, которой мы все заражены, и с которой приходится жить? Мы столько говорим о свободе, Анна. Разве свобода не ужасная отрава для униженных... или разве слово «свобода» — это лишь наркотик, который используют униженные, чтобы выдержать? Я не могу жить с этим. Я сдался. Иногда это почти невыносимо. Дни тянутся. Мне кажется, что я задыхаюсь от той пищи, которую глотаю, от того дерьма, которое выкидываю, от слов, которые произношу. Свет — дневной свет, который приходит каждое утро и зовёт меня вставать. Или сон, который всегда приносит сны, гоняющие меня взад и вперёд. Или просто тьма, гремящая призраками и воспоминаниями. Пришло ли тебе в голову, Анна, что чем хуже люди, тем меньше они жалуются? В конце концов они молчат... хотя они живые существа с нервами, глазами и руками. Огромные армии жертв и палачей. Свет, который поднимается и опускается тяжело. Холод приближается. Темнота. Жара. Запах. И все молчат. Мы никогда не уйдём отсюда. Я не верю в побег. Уже поздно. Всё слишком поздно.
Анна Фромм Я стараюсь заниматься тем, во что верю. Жить в соответствии с какой-то истиной.
Андреас Винкельман Откуда ты знаешь, что правильно?
Анна Фромм Люди чувствуют, что истинно и что правильно. Мы ошибаемся, но, думаю, нам стоит стремиться к духовному совершенству.
Элис Вергерус Ты часто ошибаешься?
Анна Фромм Я не ошиблась в самом главном: в жизни с мужчиной, на котором была замужем. Андреасом. Знаешь, почему? Потому что мы жили в гармонии, были правдивы и честны. Мы верили друг в друга. Если бы я относилась к браку так же, как ты к своему центру, у меня не было бы счастливых воспоминаний. Мне было бы нечему верить.
Eva Vergerus Она никто — просто то, кем её делают другие.
Eva Vergerus Андреас, что с нами будет? Почему всё это происходит? Что это за смертельный яд, который съедает лучшее в нас и оставляет лишь пустую оболочку? Хм?
Anna Fromm Я не думала, что жизнь может быть такой. Я не думала, что жизнь — это ежедневные страдания.
Andreas Winkelman Он пытается стереть свои способы выражения, так что, даже не осознавая этого, это укрытие превратилось в тюрьму.
Eva Vergerus Будь осторожен с Анной. Не могу объяснить почему, но будь осторожен.
Elis Vergerus Я не претендую на то, чтобы моей фотографией затрагивать души людей. Точно нет. Я могу лишь зафиксировать взаимодействие больших и малых сил. А дальше ты смотришь на изображение и даёшь волю воображению. Всё это чепуха. Пьесы, стихи. Нельзя с полной уверенностью прочитать другого человека. Даже ужасная физическая боль не всегда оставляет след.
Eva Vergerus Тяжело осознать однажды, что ты полностью никому не нужен. Что тебя никто не ждёт, хотя всё, чего хочешь — это отдавать. Возможно, это моя вина, но это парализует.
Andreas Winkelman Привет, Анна. Я хочу быть свободным. Я хочу вернуть себе одиночество. Я так больше жить не могу. Может, у нас бы получилось, если бы мы действительно любили друг друга, но нет. Так что легче расстаться. Не так ли? И честнее. Ты же говоришь, что нужно жить правдой, да? По крайней мере, по твоим словам. Так давай хоть раз будем честными.
[Долгая пауза]
Andreas Winkelman Почему ты не отвечаешь? Помнишь, как ты забыла сумочку у меня в первый раз, когда мы встретились? Ты брала телефон, помнишь? Да, ты забыла сумочку, а я нашёл прощальное письмо твоего мужа. Я прочитал его. Бедная Анна. С мужчинами у тебя не очень получается. Либо с тобой что-то не так, либо с ними, да? Ты всегда говоришь о правде и жизни по правде. Какая ужасная ложь. Я помню, как ты рассказывала о своём браке. О счастье и любви. Всё это была ложь! Ложь. Это была ложь, Анна. Успокойся. Ты собираешься меня убить, как ты--
[Анна резко сворачивает с дороги. Андреас хватает руль, останавливает машину и глушит двигатель]
Andreas Winkelman [Долгая пауза] Ты сумасшедшая. Ты совсем с ума сошла. Что с тобой? Скажи что-нибудь. Зачем ты пришла за мной на пожар?
Anna Fromm Я пришла просить прощения.
Eva Vergerus Ты бы рассказал своим детям о Боге? Я бы не учила их верить.
Andreas Winkelman Что ты делаешь?
Anna Fromm Я молюсь за Йохана.
Andreas Winkelman Ты молишься только за себя.
Anna Fromm Уйди! Оставь меня в покое! Уйди!
Andreas Winkelman Сплошной театр, чёртов театр.
Anna Fromm Мы построили что-то вместе. Я даже не знаю, как это назвать. Настоящее чувство защищённости. Защищённости. Наверное, все думали, что у Андреаса и меня идеальный брак, без напряжения, но это не так. У нас были жестокие ссоры, но мы никогда не заражали друг друга жестокостью или подозрениями. И мы всегда были предельно честны. В наших отношениях не было ни малейшей фальши. Андреас однажды был неверен. Ты бы никогда не догадался, да? Да, он был неверен. Но потому что он сразу рассказал мне об этом, я почувствовала, как сильно он меня любит, и всё прошло. И мы стали ещё больше заботиться друг о друге. Худшее было, когда он однажды ушёл от меня. Но я нашла его. Он передумал и вернулся ко мне. И мы стали ещё ближе, чем раньше.
Anna Fromm Ты понимаешь, что всё кончено, да? Ответь!
Andreas Winkelman Пока ты не назовёшь причину, мне нечего сказать. У тебя есть свобода. Можешь уйти, когда захочешь.
Anna Fromm Мне кажется, ты врёшь, Андреас. Ты солгал про свой брак. Ты солгал про развод. Я знаю правду о тебе.
Andreas Winkelman Правда? Ты знаешь правду обо мне?
Anna Fromm Я знаю, какой ты на самом деле. Ты отвратителен. Ты паразит. Ты мне ужасно противен. С тобой — ад. И всё это время я мечтала уйти.
Andreas Winkelman Бедная Анна. У тебя всё было прекрасно и ты была так счастлива до нашей встречи.
Anna Fromm По крайней мере, у меня было что-то: счастливое воспоминание о моём муже и нашей любви.
Andreas Winkelman А сейчас?
Anna Fromm Я верила в правду. Я жила правдой.
Andreas Winkelman Правда?
Anna Fromm Ты уничтожил её своими чёртовыми враньём.
Andreas Winkelman Хватит, Анна.
Anna Fromm Ты не можешь мне указывать.
Andreas Winkelman Не кричи на меня.
Anna Fromm Я буду орать так громко...
Andreas Winkelman Не кричи на меня!
Anna Fromm Иди к чёрту!
Elis Vergerus А теперь ты прячешься, как испуганный пёс.
Andreas Winkelman Я и есть испуганный пёс.
Elis Vergerus Кусаешься?
Andreas Winkelman Узнаешь.
Eva Vergerus Когда я была девочкой, я думала, что у Бога есть борода. Помню, как сидела у папы на коленях. Мы читали книгу под названием «Свет» о сотворении мира. Там была картинка, где Бог летит над землёй. Он держал руки вот так. У него не было крыльев. Он был близко к поверхности земли. Он был ужасно красивым, с большой бородой. Это заставляло меня верить в Бога, даже если мои родители не верили. Но я видела его в книге.
Elis Vergerus В начале я собирала всевозможные фотографии — свои собственные, а также из газет, журналов и старых фотоальбомов. Все они о людях. Вот здесь — люди за едой.
Andreas Winkelman Удивительно.
Elis Vergerus Люди спят, люди, охваченные бурными эмоциями, на разных снимках. Раньше я собирала только фото насилия. Прошу, садитесь.
Andreas Winkelman Спасибо.
Elis Vergerus Я систематизировала их по поведению. Иррациональная классификация, такая же бессмысленная, как и само собирание.
Анна Фромм Я не думала, что жизнь будет такой. Не думала, что она сведётся к таким ежедневным страданиям.
Андреас Фромм [Переход к письму её мужа] ... психологическое и физическое насилие.
Elis Vergerus Год моя жена была его любовницей. Я не жалуюсь. Я знал об этом. Однажды она ушла от него. Не знаю почему. Боюсь спросить.
Ева Вергерус Как ты можешь презирать свою работу?
Элис Вергерус Я не презираю. Для меня это чрезвычайно важно, чтобы я мог удовлетворять твои потребности, особенно финансовые.
Eva Vergerus Элис невероятно устал от меня.
Andreas Winkelman Нет, я так не думаю.
Eva Vergerus Да, устал. Я всего лишь маленькая часть его общей усталости. Миру его сарказм по барабану, а мне нет. Он просто хочет отомстить. Дай-ка ещё немного.
[Андреас наливает ей ещё один напиток]
Eva Vergerus Я просто не знаю, что делать. Тогда за это.
Andreas Winkelman За это.
Eva Vergerus [Они пьют] Элис — потрясающий человек.
Andreas Winkelman Он правда такой. Мне он очень нравится.
Eva Vergerus Хуже всего то, что я его люблю. Именно люблю, другого слова нет. Я просто не знаю, что нужно сделать, чтобы показать ему свою любовь.
Anna Fromm Мы жили в полном единении. Мы думали одинаково. Мы были одним целым во всём. Понимаешь, о чём я? Знаю, звучит глупо и преувеличенно, когда я рассказываю, но сложно описать, как два человека становятся одним. Есть только банальные слова, которые на самом деле не передают этого опыта. Не так ли?
Eva Vergerus Ты заметил, какая я страшная? Посмотри на меня, Андреас. Ты когда-нибудь спал с более скучным любовником? Скажи, что я не права!
Anna Fromm Мы провели на острове выходные с нашим маленьким сыном. Ева и Элис одолжили нам свой дом. В воскресенье после обеда Андреас решил вздремнуть. Я захотела взять машину и посмотреть руины церкви. Мне удалось уговорить, и мы отправились в путь. Андреас попросил меня сесть за руль — он выпил пару бокалов. Я совсем не гоняла. Мы были в приподнятом настроении. Дорога была скользкой, и машина начала заносить. Андреас попытался схватить руль... но машина слетела с дороги в кювет, врезалась в каменную стену и в деревья. Когда я очнулась, увидела разбитую машину... и мужчину с перерезанным горлом, наполовину пролезшего через лобовое стекло. Мальчик лежал чуть дальше. Его выбросило из машины, а голова была в странном положении. Я подумала: «Какое ужасное несчастье». Я удивлялась, почему никто не пришёл на помощь этим бедным людям. Я добралась до дороги и начала ощущать боль в боку и ноге. Я волочила одну ногу за собой. Потом увидела, что вся в крови. Кость голени торчала сквозь чулок. Нас нашли спустя несколько часов. Я никогда не думала, что жизнь будет такой. Я никогда не думала, что жизнь станет ежедневным страданием.
Elis Vergerus [описывает культурный центр, который строит] Это мавзолей над полной бессмысленностью, в которой живёт наш род людей.
Anna Fromm Почему ты издеваешься над этим? Зачем строить, не веря? В чём смысл?
Elis Vergerus Я бы без дела сидел.
Andreas Winkelman Самое сложное для актёра — передать отсутствие выражения.
Andreas Winkelman [читает предсмертную записку Йохана Андерссона] «Дорогой Андреас. Несколько часов назад к нам приходили люди. Они сказали, что я преступник и меня нужно наказать. Меня за волосы вытащили во двор. Там меня били кулаками и плевали в лицо. Один молодой взял камень и ударил меня по голове. Я был в замешательстве и говорил, что я невиновен. Они сказали, что если я признаюсь, то оставят меня в покое. Я сказал, что признаюсь. Тогда они перестали бить меня по лицу. Меня прижали к стене и заставили говорить. Я говорил всё, что они хотели услышать. Когда я не мог больше ничего придумать, меня снова ударили. Один из них стоял надо мной и... пИс#л мне в лицо. Я не мог закрыться — слишком устал. Меня пинали, пока я лежал. Наступили на мои очки, и я потерял зубные протезы... и не смог их найти. Что было дальше, я не помню — я потерял сознание. Проснулся — они уехали на машинах, а я вернулся обратно. Я больше не хотел жить... потому что не мог больше смотреть людям в глаза. Вот почему я не могу дальше жить. Дорогой Андреас, я пишу это письмо, потому что ты всегда был ко мне добр и всегда интересовался, как у меня дела. Искренне твой.»
[Анна и Андреас играют в шахматы]
Anna Fromm Признай, что у тебя с Евой был роман прошлой осенью.
Andreas Winkelman На самом деле, нет.
Anna Fromm Ева такая беззащитная. С ней может делать всё, что угодно.
Andreas Winkelman Ей не нужно защищаться от меня.
[Анна скидывает все шахматные фигуры]
Anna Fromm Я очень сочувствую Аннинной потребности в правде. Я понимаю, почему она хочет, чтобы мир был именно таким. Но её потребность, это стремление к правде — опасно. Когда она понимает, что окружение не соответствует её ожиданиям, когда она не получает ответа, которого требует, она уходит в ложь и притворство. Вот почему так сложно быть честным... ты ждёшь того же от других. Сегодня мы видим это у тысяч людей.
Andreas Winkelman Я здесь всего лишь формальность.
Elis Vergerus Когда я поеду в Милан создавать культурный центр, я хочу, чтобы ты приехала в гости. Это очень интересный город, огромный город, полный невероятно уродливых, пошлых, отвратительных людей.
Eva Vergerus Я думаю, Ева — женщина, которая не может смириться с тем, что у неё нет собственной личности. Она просто творение других. У неё нет душевного покоя и чувства собственного достоинства. Думаю, она попытается покончить с собой. Самоубийство — не выход. Это всего лишь ещё один эгоистичный поступок. Надеюсь, её спасут. Надеюсь, когда она очнётся... она переживёт нечто, что освободит её от самой себя, и она сможет смотреть на свою прежнюю «я» с любовью, но без упрёков. Думаю, она решит стать учителем для людей с нарушениями слуха, ведь глухие живут в более глубокой изоляции, чем когда-либо была она. Думаю, она почувствует облегчение... и благословение.
