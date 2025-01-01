Я мёртв, Анна. Нет, нет, я не мёртв. Нет, это неправильно. Слишком мелодраматично. Я совсем не мёртв. Но я живу без самоуважения. Я знаю, звучит глупо — претенциозно — ведь почти все люди вынуждены жить без самооценки. Унижен до глубины, подавлен и поливаемый презрением. Они просто живут. Они не знают ничего большего. Они не знают альтернативы. Даже если бы знали, они бы никогда не потянулись за этим. Ты понимаешь? Можешь ли ты заболеть от унижения? Это болезнь, которой мы все заражены, и с которой приходится жить? Мы столько говорим о свободе, Анна. Разве свобода не ужасная отрава для униженных... или разве слово «свобода» — это лишь наркотик, который используют униженные, чтобы выдержать? Я не могу жить с этим. Я сдался. Иногда это почти невыносимо. Дни тянутся. Мне кажется, что я задыхаюсь от той пищи, которую глотаю, от того дерьма, которое выкидываю, от слов, которые произношу. Свет — дневной свет, который приходит каждое утро и зовёт меня вставать. Или сон, который всегда приносит сны, гоняющие меня взад и вперёд. Или просто тьма, гремящая призраками и воспоминаниями. Пришло ли тебе в голову, Анна, что чем хуже люди, тем меньше они жалуются? В конце концов они молчат... хотя они живые существа с нервами, глазами и руками. Огромные армии жертв и палачей. Свет, который поднимается и опускается тяжело. Холод приближается. Темнота. Жара. Запах. И все молчат. Мы никогда не уйдём отсюда. Я не верю в побег. Уже поздно. Всё слишком поздно.