Queen Malama [Джеруше] Мне нравится, что ты здесь. Оставайся в Лахайне. Она учит меня писать.

Abner Hale Алии нуи, я не назначен на твой остров. Моя миссия в Гонолулу.

Queen Malama Куда ты пойдёшь — мне всё равно. *Она* остаётся здесь.

Abner Hale Но миссис Хэйл — моя жена!

Queen Malama Она твоя жена?