Dr. John Whipple[Обращаясь к Эбнеру, держа безжизненное тело Кейоки, жертвы эпидемии кори, поразившей коренных гавайцев]Ты ничего для него не мог сделать... Когда капитан Кук открыл эти острова 50 лет назад, это был настоящий рай. Инфекционные болезни были неизвестны. Они даже не простужались! И их было 400 тысяч — теперь осталось меньше 150 тысяч. Мы с тобой, возможно, доживём до того, как последнего гавайца проведут в могилу — с надлежащими христианскими обрядами, конечно.
Abner HaleЯ тут подумал, что нашей церкви пора завести совет диаконов. Я готов сделать тебя их главой, Кеоки. Ты будешь среди гавайцев, узнавать, кто курит, у кого запах алкоголя изо рта, кто спит с чужой женой — в общем, такое дело. А потом каждую неделю принесёшь мне список, чтобы я мог выговаривать с кафедры.
KeokiЯ искал способ служить своему народу... а не шпионить за ним.
[поворачивается и уходит]
Queen MalamaСлишком много законов сводит людей с ума.
[читает провозглашение для своих подданных]
Queen MalamaПервый закон: в этом месте все будут служить Богу. Все будут любить Иисуса.
Rev. Immanuel QuigleyЯ бы хотел, чтобы вы передумали, брат Хейл. Здесь вы будете один — ни церкви, ни поддержки... ни друзей.
Abner HaleВ этом месте я познал Бога, Джерушу Бромли и Рут Маламу Канакоа. Больше человеку и не нужны друзья.
Abner HaleМне обязательно убивать, чтобы судить грех?
Abner HaleЯ всегда восхищался образом Иеруши, как он представлен в святом писании. Думаю, особенно в Второй книге Царств, 15:33. «Иотам был пяти и двадцати лет, когда начал царствовать, и царствовал в Иерусалиме шестнадцать лет; имя матери его Иеруша, дочь Задока». Прекрасный стих.
[указывает на местных девушек, которые плывут к его кораблю]
Capt. Rafer HoxworthЯ возьму ту. Нет, нет, мистер Моррис, ту вот. Мистер Моррис, ту точно. А чёрт с ним, мистер Моррис, отправьте всех ко мне в каюту.
Abner HaleВ качестве Божьего орудия на земле, я приказываю вам вернуть ваших моряков на корабль!
Capt. Rafer HoxworthМои люди — это *не* моряки, преподобный. Они китобои. И вот уже больше трёх лет они в плавании, а сушу не видели восемь месяцев. А женщины Лахайны — самые страстные в Тихом океане, и у моих людей ни сил, ни желания с ними бороться. И я, смею заметить, тоже.
Capt. Rafer HoxworthИзнасилование — это отвратительная мерзость в любое время. Но в Лахайне это просто пустая трата сил. А теперь убирайтесь отсюда и ищите тех, кто не будет сопротивляться.
KeloloКакого рода измены тебе не нравятся слишком сильно?
Abner HaleКакие? Измена бывает только одна — и это смертный грех.
KeloloЗдесь всё время происходит 23 вида измен. Женатый муж спит с другой женой. Вот первый вид. Женатый муж спит с женой своего брата. Вот второй. Женатый муж спит с женой своего сына. Вот третий...
Queen MalamaСледующий закон: девочки больше не пойдут на корабли. Следующий закон: когда солнце сядет, под водой, моряки вернутся на корабли. Следующий закон: в тавернах больше не будут продавать ром моему народу. Следующий закон: больше не будет безбрачных ночей, без свадьбы.
KeokiЕсли сказать, что прелюбодеяния быть не должно, не уточнив, какого именно, все подумают: «Это не про наше прелюбодеяние. Это про другие 22 вида». А если перечислить все 23 вида, кто-то обязательно скажет: «Такого мы ещё не пробовали. Давайте попробуем!»
Queen MalamaКажется, миссионеры хотят, чтобы все перестали веселиться.
Capt. Rafer HoxworthЯ хотел тебя больше всего на свете. И мог бы взять тебя при свечах в доме твоего отца — и ты это знаешь. Пусть меня Господь поразит, если я когда-нибудь пройду мимо другой девственницы, пока живу. Какой же я дурак. Какой же я заброшенный Богом дурак.
Abner HaleЕсли бы только у меня был шанс спасти это.
Королева Малаама[священнику Хейлу]Келоло хочет кое-что тебе сказать... Сделать тебя *очень* счастливым.
КелолоЯ злой! Я развращённый. Я грешный.
Abner HaleБоже, смири их! Накажи их! Пошли землетрясения, язвы, потопы, болезни! Истреби их. Истреби их полностью!
Jerusha Bromley HaleЯ никогда не видел народа более щедрого, более любящего, более наполненного христианской добротой, чем эти люди. Я не могу поверить, что Бог отверг их только потому, что они не были крещены.
Jerusha Bromley HaleТвоё служение здесь не окончено. Мы останемся здесь, в Лахайне, чтобы укрыть и защитить этих людей. Мы приведём их к милосердному Богу — узами и милосердием такими крепкими, что они будут принадлежать Ему навсегда.
Abner HaleКаждый день я повторяю библейский запрет на гордыню. Притчи 16:5.
Capt. Rafer HoxworthПочему ты, проповедник, сука?! Ты хочешь, чтобы каждая женщина, на которую я посмотрю, была твоей?
KeokiВместо того чтобы послать слова Бога, вы отправили авантюристов красть наши земли. Мор болезни, разоряющий наши поля. Крепкий напиток, оскверняющий мужество наших сыновей. И дьяволов в образе китобоев, оскверняющих наших дочерей и бросающих их, словно раненых зверят.
Charles BromleyВся эта тоска по проклятому моряку, от которого она не слышала почти два года, — это ненормально!
Rev. Dr. ThornЖена! Нам нужна жена. Мы не можем отправлять молодых людей жить среди этих диких туземцев без жён!
Rev. Dr. ThornПолагаю, что, как и большинство наших молодых добровольцев, вы всё ещё сталкиваетесь с проблемой найти жену.
Gideon HaleВсемогущий Бог, взгляни с жалостью на эту жалкую компанию грешников, рожденных в похоти, порожденных злом, порабощенных всеми отвратительными страстями, к которым склонна плоть. Мы стояли твердо против атеизма, римско-католицизма, унитарианства и множества других меньших зол, и мы благодарим Тебя за то, что Ты избрал одного из нас, чтобы нести Твое святое слово и драгоценный свет Джона Кальвина злым и во тьме заблуждения язычникам Гавайев.