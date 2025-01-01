Меню
Цитаты из фильма Гавайи

Dr. John Whipple [Обращаясь к Эбнеру, держа безжизненное тело Кейоки, жертвы эпидемии кори, поразившей коренных гавайцев] Ты ничего для него не мог сделать... Когда капитан Кук открыл эти острова 50 лет назад, это был настоящий рай. Инфекционные болезни были неизвестны. Они даже не простужались! И их было 400 тысяч — теперь осталось меньше 150 тысяч. Мы с тобой, возможно, доживём до того, как последнего гавайца проведут в могилу — с надлежащими христианскими обрядами, конечно.
Abner Hale Я тут подумал, что нашей церкви пора завести совет диаконов. Я готов сделать тебя их главой, Кеоки. Ты будешь среди гавайцев, узнавать, кто курит, у кого запах алкоголя изо рта, кто спит с чужой женой — в общем, такое дело. А потом каждую неделю принесёшь мне список, чтобы я мог выговаривать с кафедры.
Keoki Я искал способ служить своему народу... а не шпионить за ним.
[поворачивается и уходит]
Queen Malama Слишком много законов сводит людей с ума.
[читает провозглашение для своих подданных]
Queen Malama Первый закон: в этом месте все будут служить Богу. Все будут любить Иисуса.
Rev. Immanuel Quigley Я бы хотел, чтобы вы передумали, брат Хейл. Здесь вы будете один — ни церкви, ни поддержки... ни друзей.
Abner Hale В этом месте я познал Бога, Джерушу Бромли и Рут Маламу Канакоа. Больше человеку и не нужны друзья.
Queen Malama Алоха нуй, моя маленькая, милая, хаолейская сестричка.
Abner Hale Твоя мать не обрадуется, что ты отказался от диаконства.
Keoki Моя мать умирает.
Abner Hale Твоя мать не умирает, Кеоки. Я только что с ней говорил. С ней всё в порядке.
Keoki Она умрёт... и тогда придёт свистящий ветер.
Capt. Janders Для невежественного человека Библия может быть страшной книгой.
Charles Bromley А это моя дочь, мисс Джеруша.
Jerusha Bromley Hale Рад с вами познакомиться, преподобный Хейл.
[Она протягивает руку для приветствия; он сильно чихает]
Abner Hale Ой-ой. Я тебя обрызгал?
Charles Bromley Нет, нет, нет, вовсе нет.
Abner Hale Мы отнимаем землю у народа, чьи души мы пришли спасать, пока они умирают... Целая раса умирает у нас на глазах!
Rev. Immanuel Quigley Боюсь, это правда. Но пути Господни не наши пути. И единственное, что я могу понять — возможно, Господь хочет, чтобы эти острова постепенно перешли в другие руки.
Abner Hale Да простит тебя Бог.
Jerusha Bromley Hale Возможно ли, чтобы что-то казалось прекрасным, если Бог этого не захотел?
Abner Hale Мне обязательно убивать, чтобы судить грех?
Abner Hale Я всегда восхищался образом Иеруши, как он представлен в святом писании. Думаю, особенно в Второй книге Царств, 15:33. «Иотам был пяти и двадцати лет, когда начал царствовать, и царствовал в Иерусалиме шестнадцать лет; имя матери его Иеруша, дочь Задока». Прекрасный стих.
Jerusha Bromley Hale Да. Это красиво.
Abner Hale Ты бы не подумала ехать на Гавайи с таким, как я — или подумала бы?
Jerusha Bromley Hale Если бы он не был моим мужем — нет.
Abner Hale О! Боже! Я вовсе не хотел этого сказать!
Abigail Bromley Я считаю, то, что ты делаешь, — постыдно. Если она согласится на этого тощего никакущего мужика, значит, от безысходности.
Abner Hale Кожа — всего лишь плоть. Плоть — сама воплощённая порочность!
Jerusha Bromley Hale Плоть нам тоже дарована Богом.
Abner Hale Как бремя. Как искушение. Искушение, которое ты для меня в этот самый момент.
Jerusha Bromley Hale Это ведь одна из целей брака, не так ли?
Abner Hale Я совершенно развратен! Я думаю только о твоей красоте, Джеруша.
Jerusha Bromley Hale Возможно ли что-то казаться прекрасным, если Бог этого не хотел?
Jerusha Bromley Hale После ванны я так хорошо себя чувствовала, что натерла кожу маслом сирени.
Abner Hale Я чувствую этот запах. Моисей запретил пользоваться духами!
Jerusha Bromley Hale В Притчах сказано, что мазь и духи радуют сердце.
Abner Hale Исаия проклял женщину, которая пользовалась духами...
Queen Malama [Джеруше] Мне нравится, что ты здесь. Оставайся в Лахайне. Она учит меня писать.
Abner Hale Алии нуи, я не назначен на твой остров. Моя миссия в Гонолулу.
Queen Malama Куда ты пойдёшь — мне всё равно. *Она* остаётся здесь.
Abner Hale Но миссис Хэйл — моя жена!
Queen Malama Она твоя жена?
Abner Hale Да.
Queen Malama Я тоже разрешу тебе остаться.
Keoki Она должна была выйти замуж за моего отца, потому что он её брат. Алии нуи могут иметь детей только от брата.
Queen Malama Скажи мне, этот бог, как он выглядит?
Abner Hale Бог — это дух... Его нельзя увидеть глазами. Его видят только в сердце тех, кто обрел благодать.
Queen Malama Через месяц я обрету благодать!
Abner Hale Нет, так не получится. Чтобы спастись, надо сначала признать, что ты *зло*, разврат и грех.
Queen Malama Я зло, разврат, грех. Что такое грех? Что это значит?
Abner Hale Это значит *плохо*.
Queen Malama Я плохо? Нет! Они плохие, а не я. Я Алии нуи. Я не могу быть плохой.
Abner Hale Если ты не отдашь его, он будет гореть вечно — в пылающих огнях адского пламени.
Queen Malama Насколько там жарко?
Abner Hale Жарче огней тысячи вулканов. Он горит без остановки. Боль ужасна, невообразима.
Abner Hale У тебя есть грех гордыни, Алии нуи. Чтобы обрести благодать, ты должен стать смиренным.
Queen Malama Смиренным?
Abner Hale Смиренным...
Queen Malama А ты — смиренна? Мне кажется, ты тоже горда.
Capt. Rafer Hoxworth Мистер Моррис, мистер Моррис!
[указывает на местных девушек, которые плывут к его кораблю]
Capt. Rafer Hoxworth Я возьму ту. Нет, нет, мистер Моррис, ту вот. Мистер Моррис, ту точно. А чёрт с ним, мистер Моррис, отправьте всех ко мне в каюту.
Abner Hale В качестве Божьего орудия на земле, я приказываю вам вернуть ваших моряков на корабль!
Capt. Rafer Hoxworth Мои люди — это *не* моряки, преподобный. Они китобои. И вот уже больше трёх лет они в плавании, а сушу не видели восемь месяцев. А женщины Лахайны — самые страстные в Тихом океане, и у моих людей ни сил, ни желания с ними бороться. И я, смею заметить, тоже.
Jerusha Bromley Hale Рэйфер, я замужем.
Capt. Rafer Hoxworth Замужем?
[смотрит на Абнера, снова на Джерушу]
Capt. Rafer Hoxworth О, Боже, не за него? Что он сделал? В постель уговаривал?
Capt. Rafer Hoxworth Изнасилование — это отвратительная мерзость в любое время. Но в Лахайне это просто пустая трата сил. А теперь убирайтесь отсюда и ищите тех, кто не будет сопротивляться.
Kelolo Какого рода измены тебе не нравятся слишком сильно?
Abner Hale Какие? Измена бывает только одна — и это смертный грех.
Kelolo Здесь всё время происходит 23 вида измен. Женатый муж спит с другой женой. Вот первый вид. Женатый муж спит с женой своего брата. Вот второй. Женатый муж спит с женой своего сына. Вот третий...
Queen Malama Следующий закон: девочки больше не пойдут на корабли. Следующий закон: когда солнце сядет, под водой, моряки вернутся на корабли. Следующий закон: в тавернах больше не будут продавать ром моему народу. Следующий закон: больше не будет безбрачных ночей, без свадьбы.
Keoki Если сказать, что прелюбодеяния быть не должно, не уточнив, какого именно, все подумают: «Это не про наше прелюбодеяние. Это про другие 22 вида». А если перечислить все 23 вида, кто-то обязательно скажет: «Такого мы ещё не пробовали. Давайте попробуем!»
Queen Malama Кажется, миссионеры хотят, чтобы все перестали веселиться.
Capt. Rafer Hoxworth Я хотел тебя больше всего на свете. И мог бы взять тебя при свечах в доме твоего отца — и ты это знаешь. Пусть меня Господь поразит, если я когда-нибудь пройду мимо другой девственницы, пока живу. Какой же я дурак. Какой же я заброшенный Богом дурак.
Abner Hale Если бы только у меня был шанс спасти это.
Jerusha Bromley Hale У тебя был такой шанс.
Abner Hale Я имею в виду его душу!
Jerusha Bromley Hale Я имею в виду ребёнка.
Abner Hale Отступники! Еретики! Богохульники! Язычники!
Королева Малаама [священнику Хейлу] Келоло хочет кое-что тебе сказать... Сделать тебя *очень* счастливым.
Келоло Я злой! Я развращённый. Я грешный.
Abner Hale Боже, смири их! Накажи их! Пошли землетрясения, язвы, потопы, болезни! Истреби их. Истреби их полностью!
Jerusha Bromley Hale Я никогда не видел народа более щедрого, более любящего, более наполненного христианской добротой, чем эти люди. Я не могу поверить, что Бог отверг их только потому, что они не были крещены.
Dr. John Whipple Когда капитан Кук открыл эти острова 50 лет назад, это был настоящий рай. Инфекционные болезни были неизвестны. Они даже не простужались. Тогда их было 400 000. Сейчас осталось меньше 150 000. Возможно, нам с вами суждено увидеть, как последнего гавайца опускают в могилу — с надлежащими христианскими обрядами, конечно.
Abner Hale Моё служение здесь подошло к концу.
Jerusha Bromley Hale Твоё служение здесь не окончено. Мы останемся здесь, в Лахайне, чтобы укрыть и защитить этих людей. Мы приведём их к милосердному Богу — узами и милосердием такими крепкими, что они будут принадлежать Ему навсегда.
Abner Hale Как?
Jerusha Bromley Hale Предложив то, что ты всегда ценил больше всего и что тебе было труднее всего дать — им и мне: свою любовь.
Jerusha Bromley Hale Эбнер, ты буквально веришь в каждое слово Библии?
Abner Hale Верю? Библия — это святое слово Божье, написанное точно так, как Он повелел. И я верю во всё. Верю в рай и ад, в первородный грех и ужасный всепоглощающий гнев Бога!
Abner Hale Сахар — это проклятие для этих людей.
[последние слова]
Abner Hale Ты помнишь?
[повторяющаяся фраза]
Abner Hale Я помолюсь над этим.
Keoki Она говорит, что ты очаровательная, хиленькая женщина.
Abner Hale Бог не думает. Он знает.
Abner Hale Каждый день я повторяю библейский запрет на гордыню. Притчи 16:5.
Capt. Rafer Hoxworth Почему ты, проповедник, сука?! Ты хочешь, чтобы каждая женщина, на которую я посмотрю, была твоей?
Keoki Вместо того чтобы послать слова Бога, вы отправили авантюристов красть наши земли. Мор болезни, разоряющий наши поля. Крепкий напиток, оскверняющий мужество наших сыновей. И дьяволов в образе китобоев, оскверняющих наших дочерей и бросающих их, словно раненых зверят.
Charles Bromley Вся эта тоска по проклятому моряку, от которого она не слышала почти два года, — это ненормально!
Rev. Dr. Thorn Жена! Нам нужна жена. Мы не можем отправлять молодых людей жить среди этих диких туземцев без жён!
Rev. Dr. Thorn Полагаю, что, как и большинство наших молодых добровольцев, вы всё ещё сталкиваетесь с проблемой найти жену.
Dr. John Whipple О, нет, сэр. Моя кузина согласилась выйти за меня.
Abner Hale Вы несёте ответственность за падение ваших людей.
Capt. Rafer Hoxworth Несу.
Gideon Hale Всемогущий Бог, взгляни с жалостью на эту жалкую компанию грешников, рожденных в похоти, порожденных злом, порабощенных всеми отвратительными страстями, к которым склонна плоть. Мы стояли твердо против атеизма, римско-католицизма, унитарианства и множества других меньших зол, и мы благодарим Тебя за то, что Ты избрал одного из нас, чтобы нести Твое святое слово и драгоценный свет Джона Кальвина злым и во тьме заблуждения язычникам Гавайев.
Jerusha Bromley Hale [поёт] Для моей потрёпанной, старенькой, вся в лохмотьях, заветной куклы...
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Джин Хэкмен
Джин Хэкмен
Gene Hackman
Макс фон Сюдов
Макс фон Сюдов
Max von Sydow
Ману Тупоу
Manu Tupou
Жослин ЛаГарде
Jocelyne LaGarde
Джон Каллам
John Cullum
Джордж Роуз
George Rose
Кэррол О’Коннор
Джули Эндрюс
Джули Эндрюс
Julie Andrews
Ричард Харрис
Ричард Харрис
Richard Harris
Торин Тэтчер
Torin Thatcher
Малколм Эттербери
Malcolm Atterbury
