Цитаты из фильма Величайшая из когда-либо рассказанных историй
JesusНе плачьте обо мне; плачьте о себе и о детях ваших. Ведь наступит время, когда скажут: «Блаженны неплодные и утробы, что не рожали ребенка». И скажут горам: «Падите на нас», и холмам: «Закройте нас», потому что если это происходит, когда дерево зеленое, то что же будет, когда оно сухое?
[последние слова]
ИисусИдите теперь и учите все народы. Пусть ваша первая забота будет – любить друг друга и искать Царство Божие, и всё остальное приложится без моих просьб. Не тревожьтесь о завтрашнем дне; завтрашний день сам о себе позаботится, сегодня же достаточно своих забот. И вот, я с вами во все дни до скончания века…
NarratorВ начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Богом. Я есмь Тот. Он был в начале у Бога. Всё через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была светом для людей. И свет в тьме светит, и тьма не объяла его. Величайшая из когда-либо рассказанных историй...
SoldierУ меня приказ доставить тебя к Ироду, Креститель.
John the BaptistУ меня приказ привести тебя к Богу... язычник.
Бар АмандМессия пришёл! Человек был мёртв, но теперь он жив!
УрияЯ был калекой, а теперь я иду!
Старик АрамЯ был слеп, а теперь я вижу!
СолдатКто это сделал?
Старик АрамЧеловек по имени Иисус!
ПётрКто там?
Иаков Младший[за дверью]Я.
Пётр[сердито открывая дверь]Что с тобой? Когда я спрашиваю «Кто там?», почему ты отвечаешь «Я»?
Иаков МладшийЭто был я, Пётр.
The Dark Hermit - SatanДолгий был путь, не правда ли? Долгий и трудный... Знаешь, некоторые думают, что вся жизнь должна быть такой, м-м... «Лёгкая жизнь — греховная жизнь». Не так, друг мой... Жизнь человека может быть такой лёгкой, какой он сам захочет её сделать. И она может быть лёгкой, друг мой. Если знаешь путь к власти и славе в этом мире.
CaiaphasИисус Назарянин, твои преступления столь многочисленны, что я едва знаю, с чего начать.
King HerodРебёнок воображения — это ребёнок, которого я боюсь.
Pontius PilateТы утверждаешь, что ты сын Божий. Какой именно? Марс? Геркулес? Юпитер? Чьим сыном ты являешься?