Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Величайшая из когда-либо рассказанных историй Цитаты из фильма Величайшая из когда-либо рассказанных историй

Цитаты из фильма Величайшая из когда-либо рассказанных историй

Jesus Не плачьте обо мне; плачьте о себе и о детях ваших. Ведь наступит время, когда скажут: «Блаженны неплодные и утробы, что не рожали ребенка». И скажут горам: «Падите на нас», и холмам: «Закройте нас», потому что если это происходит, когда дерево зеленое, то что же будет, когда оно сухое?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова]
Иисус Идите теперь и учите все народы. Пусть ваша первая забота будет – любить друг друга и искать Царство Божие, и всё остальное приложится без моих просьб. Не тревожьтесь о завтрашнем дне; завтрашний день сам о себе позаботится, сегодня же достаточно своих забот. И вот, я с вами во все дни до скончания века…
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
The Centurion Истинно, этот человек был Сыном Божьим.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
James the Younger Как тебя зовут?
Jesus Иисус
James the Younger [взволнованно] Отличное имя!
Jesus [улыбаясь] Спасибо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые слова]
Narrator В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Богом. Я есмь Тот. Он был в начале у Бога. Всё через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была светом для людей. И свет в тьме светит, и тьма не объяла его. Величайшая из когда-либо рассказанных историй...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Soldier У меня приказ доставить тебя к Ироду, Креститель.
John the Baptist У меня приказ привести тебя к Богу... язычник.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Иоанн Креститель Ты собираешься меня освободить?
Ирод Антипа Я собираюсь тебя убить.
Иоанн Креститель Тогда освободи меня!
Ирод Антипа [уходит прочь] Надеюсь на это.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
John the Baptist *Покайтесь!*
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Бар Аманд Мессия пришёл! Человек был мёртв, но теперь он жив!
Урия Я был калекой, а теперь я иду!
Старик Арам Я был слеп, а теперь я вижу!
Солдат Кто это сделал?
Старик Арам Человек по имени Иисус!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Пётр Кто там?
Иаков Младший [за дверью] Я.
Пётр [сердито открывая дверь] Что с тобой? Когда я спрашиваю «Кто там?», почему ты отвечаешь «Я»?
Иаков Младший Это был я, Пётр.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
The Dark Hermit - Satan Долгий был путь, не правда ли? Долгий и трудный... Знаешь, некоторые думают, что вся жизнь должна быть такой, м-м... «Лёгкая жизнь — греховная жизнь». Не так, друг мой... Жизнь человека может быть такой лёгкой, какой он сам захочет её сделать. И она может быть лёгкой, друг мой. Если знаешь путь к власти и славе в этом мире.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Caiaphas Иисус Назарянин, твои преступления столь многочисленны, что я едва знаю, с чего начать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
King Herod Ребёнок воображения — это ребёнок, которого я боюсь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Pontius Pilate Ты утверждаешь, что ты сын Божий. Какой именно? Марс? Геркулес? Юпитер? Чьим сыном ты являешься?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Макс фон Сюдов
Макс фон Сюдов
Max von Sydow
Джон Уэйн
Джон Уэйн
John Wayne
Майкл Андерсон мл.
Michael Anderson, Jr.
Чарлтон Хестон
Charlton Heston
Хосе Феррер
Хосе Феррер
José Ferrer
Ван Хефлин
Van Heflin
Сэл Минео
Эд Винн
Ed Wynn
Гари Рэймонд
Gary Raymond
Дональд Плэзенс
Donald Pleasence
Мартин Ландау
Мартин Ландау
Martin Landau
Клод Рейнс
Клод Рейнс
Claude Rains
Телли Савалас
Telly Savalas
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Идентификация
Идентификация
2025, Россия, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Кто она — Фюлане-хатун? Женщину, подарившую Сулейману сына еще до Хюррем, не показали в «Великолепном веке»
Что за коробку Люда привезла на дачу к Хмырю, Косому и Васе: тайна кадра из «Джентльменов удачи» раскрыта
Сюжет — как лабиринт, финал — как удар под дых: 5 сериалов с рейтингом от 8.5, которые отметил Collider
«Страшный удар»: Боярский увел роль д’Артаньяна из-под носа у другого великого актера — и режиссер дорого за это заплатил
На съемках «Афони» случился курьез, о котором старались молчать: один из актеров внезапно исчез — развязка истории достойна отдельного фильма
«Эх ты, коза…»: кого из актрис СССР так назвал Михалков — знатоки «Что? Где? Когда?» поняли не сразу, а вы? (тест)
«Нежное, умное и невероятно душевное»: ИИ посоветовал 3 аниме, похожих на «Унесенные призраками» — понятно, откуда оценки 8+
Смог ли герой выбраться из петли? Концовка нового хоррора «Выход №8» оставила массу вопросов — и счастливого финала там точно нет
Вдова Булгакова кричала из-за этого ляпа в «Мастере и Маргарите»: 3 версии, куда пропала Гелла в финале
Поймут только евреи: самую хитрую провокацию Ланды Тарантино в «Бесславных ублюдках» прятал у всех не виду
Ремейк «Богомола», драма в духе «Императрицы Ки» и триллер про дипфейки: 5 дорам, которые выходят в сентябре — и уже врываются в топы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше