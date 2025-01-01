Меню
Цитаты из фильма Пэрис Траут

Mary Sayers Нет, сэр. Я сказала правду о том, что было. Теперь вы можете представить это как угодно. Но я рассказала, как всё произошло.
Harry Seagraves Да, ну, с вашим позволением, мисс Сайерс. Именно для этого мы и вызвали присяжных — чтобы они приняли решение.
Mary Sayers Нет, сэр. Они не решают, что произошло. Это уже выяснено. Им только решать, будут ли они что-то с этим делать.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Тина Лиффорд
Tina Lifford
Эд Харрис
Эд Харрис
Ed Harris
