Пэрис Траут
Цитаты из фильма Пэрис Траут
Цитаты из фильма Пэрис Траут
Цитаты
Mary Sayers
Нет, сэр. Я сказала правду о том, что было. Теперь вы можете представить это как угодно. Но я рассказала, как всё произошло.
Harry Seagraves
Да, ну, с вашим позволением, мисс Сайерс. Именно для этого мы и вызвали присяжных — чтобы они приняли решение.
Mary Sayers
Нет, сэр. Они не решают, что произошло. Это уже выяснено. Им только решать, будут ли они что-то с этим делать.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Тина Лиффорд
Tina Lifford
Эд Харрис
Ed Harris
