Mary Sayers Нет, сэр. Я сказала правду о том, что было. Теперь вы можете представить это как угодно. Но я рассказала, как всё произошло.

Harry Seagraves Да, ну, с вашим позволением, мисс Сайерс. Именно для этого мы и вызвали присяжных — чтобы они приняли решение.