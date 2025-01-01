JimКонечно, идеально. Анестезиолог подаёт пациенту окись углерода вместо кислорода. Она бесцветна и делает кровь очень красной, так что хирург ничего подозрительного не заметит. Но мозг умирает от нехватки кислорода. Операция закончена — пациент не просыпается.
JimВот в чём проблема. За последний год здесь было около дюжины таких коматозных случаев. Они всегда разные. Разный случай, разный анестезиолог, разная операция. Трудно представить, что это убийство.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. George A. HarrisПринятие решений — это всегда сложно, Сью. Кажется простым только когда ты молод. С возрастом всё становится сложнее. Нет черного и белого, есть только оттенки серого.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. CowansАнестезия — самая простая работа в мире, пока что-то не пойдет не так. Это на 99% скука и на 1% паника до ж##и.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
NurseВрачи — худшие пациенты. Они знают слишком много.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. George A. HarrisНаше общество стоит перед судьбоносными решениями. Решениями о праве на смерть. Об аборте. О неизлечимых болезнях, длительной коме, трансплантации. Решениями о жизни и смерти. Но общество не решает. Конгресс не решает. Суды не решают. Религия не решает. Почему? Потому что общество оставляет это нам, экспертам. Врачам.
Dr. Susan WheelerТы с ума сошла.
Dr. George A. HarrisАмериканцы тратят 125 миллиардов долларов в год на здравоохранение. Больше, чем на оборону. Потому что американцы верят в медицину. Эти огромные больничные комплексы — соборы нашего времени. Миллиарды долларов, тысячи коек. Целая нация больных обращается к нам за помощью.
Dr. Susan WheelerТебе, тебе надо к врачу сходить.
Dr. George A. HarrisОни дети, Сью. Они нам доверяют. Мы не можем им рассказывать всё. Наша задача — облегчить им жизнь. Думаю, ты со мной согласна.
Dr. Susan WheelerТы убиваешь людей.
Dr. George A. HarrisНужно всегда смотреть в перспективу. Не на отдельного человека, а на общество в целом. Потому что медицина — теперь великая социальная сила. Индивид слишком мал.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. George A. HarrisКто-то должен принимать эти решения. Мы не можем ждать вечно. Если общество не решится — решим мы. Примем трудные решения.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. CowansНу что, миссис Гринли, пора просыпаться. Ладно, Нэнси? Миссис Гринли? Просыпайся. Нэнс, можешь покашлять, пожалуйста? Нэнси?
[проверяет её глаза]
Dr. CowansО, чёрт побери! Зрачки расширены и неподвижны.
Dr. RichardsЧто?
Dr. CowansЗрачки. Они неподвижны. Расширены.
Dr. RichardsО, Боже мой!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mrs. EmersonУ нас есть левая почка, двухчасовая, готова к отправке. Это 4-3-6-7. Мужчина, 31 год. Ставка сейчас сорок два пять.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Susan WheelerВсё происходит. Это реально происходит. Кто-то погружает людей в кому. Они их убивают.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Susan WheelerПосмотрите на это. Двести сорок имён. Десять — молодые люди, госпитализированные для небольших процедур. Биопсия груди, аппендэктомия. Все они выходят из операции в коме! Вас это не удивляет?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Susan WheelerТвои дни всегда одинаковы. Только политика, и ничего больше. Кто что сказал кому. Кто поднимается, кто падает. Кто сделал хороший ход, кто плохой. Политика!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. George A. HarrisСлишком многие из нас закрываются от своих чувств. Мы не исследуем их. Мы их не понимаем. Мы не понимаем себя. Это самая сложная вещь в нашей профессии.
Dr. Mark Bellows[поворачивается, говорит с собой]Я знаю, что бы меня вылечило. Чёртовы врачи. Не мог влюбиться в медсестру. Дороти, восьмой этаж. Да. Она меня любила. Своя квартира.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. George A. HarrisНа нас наложены определённые ограничения. Одно из них — это закон штата о конфиденциальности при доступе к компьютерным данным. Проникновение без разрешения произошло прошлой ночью.
Dr. Mark BellowsВ одиннадцать? А потом можем сходить в нашу любимую комнату на восьмом этаже. После полуночи там никого не будет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nancy GreenlyЧто ты думаешь о том, что случилось с Нэнси?
Dr. Susan WheelerСбит с толку, вот и всё. Просто сбит с толку. Это очень — запутанно!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Susan WheelerВсе меня достают по этому поводу. Вот, Марк ноет, что я не могу взять на себя обязательства, что я холодная, что хочу жену и боюсь близости. А потом с Нэнси происходит эта фигня, а она почти лучшая моя подруга. Я знаю ее со школы-интерната. И все вдруг наваливаются на меня, будто я какая-то невротичка!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mrs. EmersonИнститут Джефферсона — это правительственное экспериментальное учреждение, созданное для качественной поддержки жизни пациентов в коме. Хочу подчеркнуть, что здесь не высказывается ни моральная, ни этическая позиция. Мы не участвуем в дискуссиях о том, живы эти пациенты или мертвы, и стоит ли продолжать их лечение или прекратить его.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Susan WheelerЯ пыталась рассказать тебе о своём дне.
Dr. Susan WheelerУ меня тоже был тяжёлый день. Просто разогрей это.
Dr. Mark BellowsПочему, каждый раз когда мы вот-вот начнём ссориться, ты умудряешься быть раздетой?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Susan WheelerЯ хотела понять, что с ней произошло. Кажется, никого в больнице это не волнует.
Dr. Morelind[скептически]Никого больше не волнует?
Dr. Susan WheelerСлушайте! За последний год было 10 случаев необъяснимой комы у молодых здоровых пациентов. Разве вас это не удивляет?
Dr. MorelindНет.
Dr. Susan Wheeler[уныло]Вас — нет.
Dr. MorelindСьюзен, в этой больнице делают 30 000 операций в год. Меня не удивляет, что у некоторых появляются необъяснимые побочные эффекты. Медицина не идеальна. Мы все это понимаем. Не так ли?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
ведущий утреннего радио[по радио в машине, пока Сьюзан подъезжает к Мемориальной больнице Бостона, где она работает] Доброе утро. Сейчас 6:00 утра, прекрасное утро в Новой Англии, Бостон, и в эфире главные новости: помощник мэра Уайта, Кеп Мэлони, встретился с Бостонским управлением по развитию в связи с продолжающимся спором по проекту Чарльстаун Хайтс. Полиция предъявила Джону МакМэннусу обвинения в получении гранта на 23 миллиона долларов и взяточничестве в связи с расширением Мистик-Ривер. Дело передано в суд вне зала...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
KellyТы закончил меня пугать?
VinceНет.
[выливает ведро воды на уборщика]
KellyЭй! Зачем ты это сделал?
VinceСказали, чтобы это выглядело как несчастный случай.