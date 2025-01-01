Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Кома Цитаты из фильма Кома

Цитаты из фильма Кома

Dr. Susan Wheeler Джим, я знаю, звучит глупо, но если бы ты хотел впустить кого-то в кому, что бы ты сделал?
Jim Ты имеешь в виду специально?
Pathology Resident #2 Диэтил пара-амино таннадол.
Jim Нет, нет, он оставляет следы в сыворотке.
Pathology Resident #2 Да, если знать, где искать.
Jim Но он ещё повышает щелочную фосфатазу. Это настоящая примета. К тому же, кто вообще достанет таннадол?
Pathology Resident #2 Тогда можно использовать парадин.
Jim Нет, у него есть вкус. Мы все были бы отличными убийцами. Ну, кто, как не патологоанатом, знает о убийстве больше?
Pathology Resident #2 Он точно держит мою жену в узде.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jim Первое правило преступления: всё просто. Что просто? Окись углерода.
Pathology Resident #2 Скучно.
Dr. Susan Wheeler Окись углерода?
Jim Конечно, идеально. Анестезиолог подаёт пациенту окись углерода вместо кислорода. Она бесцветна и делает кровь очень красной, так что хирург ничего подозрительного не заметит. Но мозг умирает от нехватки кислорода. Операция закончена — пациент не просыпается.
Dr. Susan Wheeler Нет других эффектов?
Pathology Resident #2 Есть, сердечная возбудимость.
Jim Что и было в этом случае.
Pathology Resident #2 Знаешь, было бы лучше заблокировать нейро-мышечный синапс суксаметонием. Вот это был бы хороший убийца.
Jim Да, а кто это сделает?
Pathology Resident #2 А кто будет кормить тебя окисью углерода?
Jim Вот в чём проблема. За последний год здесь было около дюжины таких коматозных случаев. Они всегда разные. Разный случай, разный анестезиолог, разная операция. Трудно представить, что это убийство.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. George A. Harris Принятие решений — это всегда сложно, Сью. Кажется простым только когда ты молод. С возрастом всё становится сложнее. Нет черного и белого, есть только оттенки серого.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Cowans Анестезия — самая простая работа в мире, пока что-то не пойдет не так. Это на 99% скука и на 1% паника до ж##и.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nurse Врачи — худшие пациенты. Они знают слишком много.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. George A. Harris Наше общество стоит перед судьбоносными решениями. Решениями о праве на смерть. Об аборте. О неизлечимых болезнях, длительной коме, трансплантации. Решениями о жизни и смерти. Но общество не решает. Конгресс не решает. Суды не решают. Религия не решает. Почему? Потому что общество оставляет это нам, экспертам. Врачам.
Dr. Susan Wheeler Ты с ума сошла.
Dr. George A. Harris Американцы тратят 125 миллиардов долларов в год на здравоохранение. Больше, чем на оборону. Потому что американцы верят в медицину. Эти огромные больничные комплексы — соборы нашего времени. Миллиарды долларов, тысячи коек. Целая нация больных обращается к нам за помощью.
Dr. Susan Wheeler Тебе, тебе надо к врачу сходить.
Dr. George A. Harris Они дети, Сью. Они нам доверяют. Мы не можем им рассказывать всё. Наша задача — облегчить им жизнь. Думаю, ты со мной согласна.
Dr. Susan Wheeler Ты убиваешь людей.
Dr. George A. Harris Нужно всегда смотреть в перспективу. Не на отдельного человека, а на общество в целом. Потому что медицина — теперь великая социальная сила. Индивид слишком мал.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. George A. Harris Кто-то должен принимать эти решения. Мы не можем ждать вечно. Если общество не решится — решим мы. Примем трудные решения.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Cowans Ну что, миссис Гринли, пора просыпаться. Ладно, Нэнси? Миссис Гринли? Просыпайся. Нэнс, можешь покашлять, пожалуйста? Нэнси?
[проверяет её глаза]
Dr. Cowans О, чёрт побери! Зрачки расширены и неподвижны.
Dr. Richards Что?
Dr. Cowans Зрачки. Они неподвижны. Расширены.
Dr. Richards О, Боже мой!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mrs. Emerson У нас есть левая почка, двухчасовая, готова к отправке. Это 4-3-6-7. Мужчина, 31 год. Ставка сейчас сорок два пять.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Susan Wheeler Всё происходит. Это реально происходит. Кто-то погружает людей в кому. Они их убивают.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Susan Wheeler Посмотрите на это. Двести сорок имён. Десять — молодые люди, госпитализированные для небольших процедур. Биопсия груди, аппендэктомия. Все они выходят из операции в коме! Вас это не удивляет?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Susan Wheeler Твои дни всегда одинаковы. Только политика, и ничего больше. Кто что сказал кому. Кто поднимается, кто падает. Кто сделал хороший ход, кто плохой. Политика!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. George A. Harris Слишком многие из нас закрываются от своих чувств. Мы не исследуем их. Мы их не понимаем. Мы не понимаем себя. Это самая сложная вещь в нашей профессии.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Mark Bellows Ты встаёшь в душ быстрее любого живого человека.
Dr. Susan Wheeler Выпей пива. Тебе станет лучше.
Dr. Mark Bellows [поворачивается, говорит с собой] Я знаю, что бы меня вылечило. Чёртовы врачи. Не мог влюбиться в медсестру. Дороти, восьмой этаж. Да. Она меня любила. Своя квартира.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. George A. Harris На нас наложены определённые ограничения. Одно из них — это закон штата о конфиденциальности при доступе к компьютерным данным. Проникновение без разрешения произошло прошлой ночью.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. George A. Harris Ты знаешь, что случилось с Гринли?
Dr. Susan Wheeler Да.
Dr. George A. Harris Что случилось?
Dr. Susan Wheeler Она умерла.
Dr. George A. Harris Как ты к этому относишься?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. George A. Harris Сью, прямо сейчас я могу тебя защитить — потому что ты хорошая. И, честно говоря, потому что ты женщина.
Dr. Susan Wheeler Я не хочу никаких поблажек.
Dr. George A. Harris Ну, на данный момент тебе лучше брать любые, какие сможешь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. George A. Harris Что ж, я бы не отказался от рюмки. А ты как? Скоч?
Dr. Susan Wheeler Что угодно, сэр.
Dr. George A. Harris Мне нравятся женщины, которые пьют скотч.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Marcus Дай ему пять кубиков воды и скажи, что это морфин. Он, скорее всего, так и не поймёт разницы. В любом случае он заноза в заднице.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Mark Bellows Дорогой, я знаю, ты расстроен.
Dr. Susan Wheeler Я не расстроена. Ты думаешь, что я расстроюсь, только потому что я женщина? Со мной всё в порядке, Марк.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Mark Bellows Послушай, Сьюзен, хочешь, чтобы я разогрел ужин, так?
Dr. Susan Wheeler Я хочу уважения.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Susan Wheeler Знаешь, в чём твоя проблема? Тебя волнует только то, чтобы стать главным ординатором.
Dr. Mark Bellows Знаешь, в чём твоя проблема? Ты на самом деле не хочешь отношений. Посмотри на себя. Ты бежишь от них.
Dr. Susan Wheeler Это смешно.
Dr. Mark Bellows Тебе не нужен любовник, тебе нужна, блин, жена!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Mark Bellows Ой, да ладно тебе, дорогая.
Dr. Susan Wheeler Не называй меня дорогая.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Mark Bellows Почему, когда мы собираемся подраться, ты всегда умудряешься быть раздетой?
Dr. Susan Wheeler Эй, в чем проблема?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. George A. Harris Дело не в том, почему ты этого хотел, а в том, как ты это получил.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Mark Bellows У вас есть боль?
Mr. Schwartz Если бы у меня что-то болело, я бы пошёл к врачу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Mark Bellows Ты сегодня дежуришь?
Dr. Susan Wheeler Угу.
Dr. Mark Bellows Я тоже. Может, отлично поужинаем вдвоём в столовой больницы?
Dr. Susan Wheeler Отличная идея!
Dr. Mark Bellows В одиннадцать? А потом можем сходить в нашу любимую комнату на восьмом этаже. После полуночи там никого не будет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nancy Greenly Что ты думаешь о том, что случилось с Нэнси?
Dr. Susan Wheeler Сбит с толку, вот и всё. Просто сбит с толку. Это очень — запутанно!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Susan Wheeler Все меня достают по этому поводу. Вот, Марк ноет, что я не могу взять на себя обязательства, что я холодная, что хочу жену и боюсь близости. А потом с Нэнси происходит эта фигня, а она почти лучшая моя подруга. Я знаю ее со школы-интерната. И все вдруг наваливаются на меня, будто я какая-то невротичка!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mrs. Emerson Институт Джефферсона — это правительственное экспериментальное учреждение, созданное для качественной поддержки жизни пациентов в коме. Хочу подчеркнуть, что здесь не высказывается ни моральная, ни этическая позиция. Мы не участвуем в дискуссиях о том, живы эти пациенты или мертвы, и стоит ли продолжать их лечение или прекратить его.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Susan Wheeler Я пыталась рассказать тебе о своём дне.
Dr. Susan Wheeler У меня тоже был тяжёлый день. Просто разогрей это.
Dr. Mark Bellows Почему, каждый раз когда мы вот-вот начнём ссориться, ты умудряешься быть раздетой?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Susan Wheeler Я хотела понять, что с ней произошло. Кажется, никого в больнице это не волнует.
Dr. Morelind [скептически] Никого больше не волнует?
Dr. Susan Wheeler Слушайте! За последний год было 10 случаев необъяснимой комы у молодых здоровых пациентов. Разве вас это не удивляет?
Dr. Morelind Нет.
Dr. Susan Wheeler [уныло] Вас — нет.
Dr. Morelind Сьюзен, в этой больнице делают 30 000 операций в год. Меня не удивляет, что у некоторых появляются необъяснимые побочные эффекты. Медицина не идеальна. Мы все это понимаем. Не так ли?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
ведущий утреннего радио [по радио в машине, пока Сьюзан подъезжает к Мемориальной больнице Бостона, где она работает] Доброе утро. Сейчас 6:00 утра, прекрасное утро в Новой Англии, Бостон, и в эфире главные новости: помощник мэра Уайта, Кеп Мэлони, встретился с Бостонским управлением по развитию в связи с продолжающимся спором по проекту Чарльстаун Хайтс. Полиция предъявила Джону МакМэннусу обвинения в получении гранта на 23 миллиона долларов и взяточничестве в связи с расширением Мистик-Ривер. Дело передано в суд вне зала...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kelly Ты закончил меня пугать?
Vince Нет.
[выливает ведро воды на уборщика]
Kelly Эй! Зачем ты это сделал?
Vince Сказали, чтобы это выглядело как несчастный случай.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Идентификация
Идентификация
2025, Россия, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
«Метод исключения» взорвал Rotten Tomatoes: 100% свежести, звезда «Игры в кальмара» и статус лучшего фильма года
Сюжет — как лабиринт, финал — как удар под дых: 5 сериалов с рейтингом от 8.5, которые отметил Collider
Что за коробку Люда привезла на дачу к Хмырю, Косому и Васе: тайна кадра из «Джентльменов удачи» раскрыта
Вдова Булгакова кричала из-за этого ляпа в «Мастере и Маргарите»: 3 версии, куда пропала Гелла в финале
Поймут только евреи: самую хитрую провокацию Ланды Тарантино в «Бесславных ублюдках» прятал у всех не виду
«Жалею, что не посмотрела раньше»: 3 российских детектива скрасят ожидание «Невского» — у каждого рейтинг не ниже 7.2
Попросили ИИ найти замену «Ментовским войнам»: за минуту назвал хит от HBO, британскую драму и сомнительное французское аниме
«Эх ты, коза…»: кого из актрис СССР так назвал Михалков — знатоки «Что? Где? Когда?» поняли не сразу, а вы? (тест)
«Нежное, умное и невероятно душевное»: ИИ посоветовал 3 аниме, похожих на «Унесенные призраками» — понятно, откуда оценки 8+
Ремейк «Богомола», драма в духе «Императрицы Ки» и триллер про дипфейки: 5 дорам, которые выходят в сентябре — и уже врываются в топы
Смог ли герой выбраться из петли? Концовка нового хоррора «Выход №8» оставила массу вопросов — и счастливого финала там точно нет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше