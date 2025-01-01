Dr. Susan Wheeler Джим, я знаю, звучит глупо, но если бы ты хотел впустить кого-то в кому, что бы ты сделал?

Jim Ты имеешь в виду специально?

Jim Нет, нет, он оставляет следы в сыворотке.

Pathology Resident #2 Да, если знать, где искать.

Jim Но он ещё повышает щелочную фосфатазу. Это настоящая примета. К тому же, кто вообще достанет таннадол?

Pathology Resident #2 Тогда можно использовать парадин.

Jim Нет, у него есть вкус. Мы все были бы отличными убийцами. Ну, кто, как не патологоанатом, знает о убийстве больше?