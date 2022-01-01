Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Кома
Кома, 1978: актеры и роли
Coma
Кома
1978 / США
6.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Кома, 1978: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Майкл Крайтон
Michael Crichton
В ролях
Женевьев Бюжо
Geneviève Bujold
Майкл Дуглас
Michael Douglas
Элизабет Эшли
Elizabeth Ashley
Рип Торн
Rip Torn
Ричард Уидмарк
Richard Widmark
Лоис Чайлз
Lois Chiles
Гари Бартон
Эд Харрис
Ed Harris
В прокате
Премьеры
Онлайн
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Три кота и море приключений
Отзывы
2022, Россия, анимация, приключения
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Рецензия
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Рецензия
Отзывы
2022, США, боевик, приключения
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Мир Юрского периода: Господство
Отзывы
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Кукла. Последнее проклятье
Отзывы
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Related video
Без слез говорить не смогла: вот что происходило с Валиевой на Олимпиаде
Тест: только тот, кто по-настоящему любит советские фильмы, наберет 14/14
Гаражи пустуют: вот что стало известно о роскошном автопарке Галкина
«Больше не контактировали»: правду о связи с Пугачевой раскрыл молодой исполнитель
Ответил всем недоброжелателям: покинувший страну Малахов вышел на связь
Привечают на свою голову: правду о жизни Винокура раскрыла Королева
Может повторить судьбу Абдулова: правду о 73-летнем Леонтьеве раскрыл хирург
Такой 75-летнюю Татьяну Тарасову не видели: народ ахнул
«Знакомство началось с поцелуя»: 29-летняя актриса не смолчала о связи с Бероевым
Охрана не успела среагировать: выступление Киркорова едва не обернулось провалом
Готовится лечь под нож хирурга: Бабкина раскрыла все карты
Вынужден отказаться от баснословных трат: Эмин решился на откровения