Киноафиша Фильмы Рыцари-наездники Цитаты из фильма Рыцари-наездники

Цитаты из фильма Рыцари-наездники

Merlin Если бы я не верил в магию, я бы до сих пор лечил желчные, простаты и прочую фигню. Видишь ли, магия — это не про органы, железы и сломанные шеи. Магия — это про душу, чувак. Только у души есть судьба. У неё есть крылья. Она может летать. Вот что такое магия. Тело? Тело всего лишь пару минут тут, в земле, с остальными.
Billy Ты видишь события заранее.
Merlin Это вероятность. Некоторые вещи просто неизбежны. Видеть их заранее — не повод для волнения.
Billy Нет, ты меня слишком хорошо научил, маг. Ты научил меня верить. Эта чёрная птица меня достанет.
Linet Каждый здесь сознательно, по-взрослому решил быть здесь. Быть с тобой. Когда ты срываешься, им приходится заново обдумывать это решение. Ты должен...
Billy Идти на компромисс.
Linet Изменения не обязательно означают компромисс. Мы теперь крупнее. Всё по-другому. Чёрт, у нас теперь есть накладные расходы.
Billy Пиар помогает накладным расходам, привлекая больше публики, больше тупых американских болванов, которые не могут отличить меня от Джима Джонса, Чарльза Мэнсона или Великого Валленды. Этот парень... этот парень думает, что я Эвел Книвел!
Linet Этот парень думает, что ты Билли Дэвис! Сэр Уильям Рыцарь! Ты — его герой!
Billy Я не пытаюсь быть героем! Я сражаюсь с драконом!
Steve [злой после избиения Бэгмэна местной полицией и отказа Билли рассматривать повышение для труппы] Чёрт побери, Билли, у тебя почти всегда ни гроша за душой. И ты принимаешь каждого чёртова дредастого, который умеет делать сандалии, и хочешь ещё и счёт за Синий Крест поднять? Ты хоть представляешь, по какой цене сейчас бензин, доски, фарш или что-то ещё?
Billy Ты думаешь, это разваливается?
Steve Дело в деньгах, Билли. Всё крутится вокруг денег. Деньги крутят мир, даже твой мир.
Billy Нет, просто стало слишком тяжело. Жить по кодексу тяжело. Жить ради чего-то, во что веришь — это реально сложно. Люди пытаются, а потом устают, как от... диет. Или от упражнений. Или от брака. Или от детей, работы, себя... или от своего Бога. Деньги, которые заработаны на этом больном мире, оставь себе, юрист, я не хочу в этом участвовать. Кто хочет жить больше для себя — не с нами. Пусть идут и покупают какую-нибудь бестолковую книжонку у психа, где написано, что всё нормально, но не проси меня так говорить — это НЕ нормально!
Bagman [прерывая неловкое молчание] Однажды я сидел в тюрьме в Алабаме, и меня избили, как и вчера вечером, только тогда — потому что я был любителем ниггеров.
[Мерлин начинает играть на гармонике]
Bagman Ну, я проснулся утром и даже не мог зализать свои раны. Я понял, что сдался. И попытался покончить с собой. Пытался порезать запястья пружиной от кровати.
[Смеётся]
Bagman Видишь ли, я понял, что сдался из-за того, где я был и что меня окружало. А вчера вечером меня избили, и я вышел смеясь. Потому что теперь я в Камелоте.
Bontempi Ну, как тебя зовут?
Marhalt Мархальт.
Bontempi То есть, твоё "настоящее" имя.
Marhalt [спокойно] Мархальт.
Bagman Понимаешь, как я это вижу: у тебя две разные битвы. Одна — за правду, справедливость и американский образ жизни. Но это должно отойти на второй план перед борьбой за выживание. Ты должен выжить! Чувак, у тебя могут быть самые красивые идеалы на свете, но если ты умрёшь, твои идеалы умрут вместе с тобой! Главное — держаться вместе, сохранить отряд. И если чтобы сохранить отряд, нам придётся взять деньги этого промоутера, то я говорю — берём и идём спать!
Billy [будит дезориентированного Бэгмэна, который спал у костра] Не может быть двух разных боёв, их не может быть два. Ты должен сражаться за свои идеалы, и если ты умрёшь, твои идеалы не умрут. Кодекс, по которому мы живём — это правда. Правда — это и есть кодекс! Я не могу позволить людям топтать эту идею, не могу!
[Он встаёт, направляется к мотоциклам]
Steve [просыпаясь, когда Билли заводит мотоцикл] Что, ё-моё, происходит?
Merlin [кто всё это время молча наблюдал] Билли взял твою тачку.
Billy Мне приснился ещё один сон.
Merlin Да ну?
Billy Опять чёрная птица. Та же чёрная птица.
Merlin Когда тебя так треплют, у тебя просто обязаны сниться странные сны, Билли.
Billy [касаясь бабочки на голове Мерлина] О, мой господин... Я люблю тебя. Прощай.
Alan Мой король. Если позволите, я буду сражаться за вас, защищая корону. Эти другие вызовут вас на поединок...
[смеётся с чувством]
Alan Чёрт, я не могу так говорить. Морган согласился сражаться, и если ты пообещаешь сидеть на жопе ровно и не лезть, найдутся те, кто будет драться за тебя.
Billy [сквозь слёзы] Ладно.
Little John За корону!
Alan and the Troupe Корона живёт вечно!
Little John Это оружие, которое вы выбрали. С полки брать оружие нельзя. Удачи.
Alan Король может быть только один, Морган. Ты не можешь просто уйти и начать всё сначала, когда захочешь. Мы оба это понимаем. В одно время может быть только один король. Таков закон.
