Steve [злой после избиения Бэгмэна местной полицией и отказа Билли рассматривать повышение для труппы] Чёрт побери, Билли, у тебя почти всегда ни гроша за душой. И ты принимаешь каждого чёртова дредастого, который умеет делать сандалии, и хочешь ещё и счёт за Синий Крест поднять? Ты хоть представляешь, по какой цене сейчас бензин, доски, фарш или что-то ещё?

Billy Ты думаешь, это разваливается?

Steve Дело в деньгах, Билли. Всё крутится вокруг денег. Деньги крутят мир, даже твой мир.

Billy Нет, просто стало слишком тяжело. Жить по кодексу тяжело. Жить ради чего-то, во что веришь — это реально сложно. Люди пытаются, а потом устают, как от... диет. Или от упражнений. Или от брака. Или от детей, работы, себя... или от своего Бога. Деньги, которые заработаны на этом больном мире, оставь себе, юрист, я не хочу в этом участвовать. Кто хочет жить больше для себя — не с нами. Пусть идут и покупают какую-нибудь бестолковую книжонку у психа, где написано, что всё нормально, но не проси меня так говорить — это НЕ нормально!

Bagman [прерывая неловкое молчание] Однажды я сидел в тюрьме в Алабаме, и меня избили, как и вчера вечером, только тогда — потому что я был любителем ниггеров.

[Мерлин начинает играть на гармонике]

Bagman Ну, я проснулся утром и даже не мог зализать свои раны. Я понял, что сдался. И попытался покончить с собой. Пытался порезать запястья пружиной от кровати.

[Смеётся]