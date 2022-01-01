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Эмоциональная арифметика Эмоциональная арифметика
Киноафиша Фильмы Эмоциональная арифметика Эмоциональная арифметика, 2007: актеры и роли
Emotional Arithmetic Эмоциональная арифметика 2007 / Канада
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11 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Эмоциональная арифметика, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Паоло Барзмен Paolo Barzman
В ролях
Сьюзен Сарандон Сьюзен Сарандон Susan Sarandon Кристофер Пламмер Кристофер Пламмер Christopher Plummer Гэбриел Бирн Гэбриел Бирн Gabriel Byrne Рой Дюпюи Рой Дюпюи Roy Dupuis Макс фон Сюдов Макс фон Сюдов Max von Sydow Дакота Гойо Дакота Гойо Dakota Goyo Домини Блайт Domini Blythe Кристен Холден-Рид Кристен Холден-Рид Kristen Holden-Reid
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