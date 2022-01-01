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Эмоциональная арифметика
Эмоциональная арифметика, 2007: актеры и роли
Emotional Arithmetic
Эмоциональная арифметика
2007 / Канада
6.1
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6
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Эмоциональная арифметика, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Паоло Барзмен
Paolo Barzman
В ролях
Сьюзен Сарандон
Susan Sarandon
Кристофер Пламмер
Christopher Plummer
Гэбриел Бирн
Gabriel Byrne
Рой Дюпюи
Roy Dupuis
Макс фон Сюдов
Max von Sydow
Дакота Гойо
Dakota Goyo
Домини Блайт
Domini Blythe
Кристен Холден-Рид
Kristen Holden-Reid
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