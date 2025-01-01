Меню
Киноафиша Фильмы Парни что надо Цитаты из фильма Парни что надо

[первые реплики]
Narrator В воздухе жил демон. Говорили, кто вызовет его на бой — погибнет. У них зависали приборы, самолёты бросало из стороны в сторону, и они разваливались на части. Демон жил на скорости Мах 1, то есть семьсот пятьдесят миль в час, там, где воздух уже не мог расходиться. Он жил за преградой, через которую, как говорили, ни один человек не сможет пройти. Её называли звуковым барьером.
[повторяющиеся реплики]
Чак Йегер Эй, Ридли, у тебя есть Биманов?
Джек Ридли Да, кажется, у меня есть одна палка.
Чак Йегер Одолжи немного, а? Потом отдам.
Джек Ридли Договорились.
Alan Shepard Господи, не дай мне облажаться.
Gordon Cooper Не расслышал, повторите, пожалуйста.
Alan Shepard Я сказал, что всё в полном порядке.
Chief Scientist Наши немцы лучше, чем их немцы.
Jack Ridley [говорит с телевизором] Молодец, Гас!
[говорит с Йегером]
Jack Ridley Если он так провернёт это на испытательном полёте — ему капец. Я говорю, он облажался, приятель. Чистая правда.
Chuck Yeager Да ну, иногда бывает такое, что облажаться просто невозможно, понимаешь?
Liaison Man [смеётся] Именно! Сейчас у президента свои проблемы с Заливом Свиней, ему не нужна порча репутации космонавтов. Ни одно их действие не будет признано провалом. Казалось бы, публика должна понимать, что они делают то же, что и обезьяны.
Chuck Yeager Обезьяны? Ты думаешь, обезьяна понимает, что сидит на ракете, которая может взорваться? Эти космонавты знают это, понял? Скажу тебе вот что. Нужно быть особенным человеком, чтобы вызваться на миссию самоубийц, особенно когда это по телевизору. Старик Гас — он справился.
[последние слова]
Narrator Программа «Меркурий» завершилась. Четыре года спустя астронавт Гас Гриссом погиб вместе с астронавтами Уайтом и Чаффи, когда огонь охватил их капсулу «Аполлона». Но в тот славный майский день 1963 года Гордо Купер поднялся выше, дальше и быстрее любого другого американца — 22 полных витка вокруг Земли; он был последним американцем, который отправился в космос в одиночку. И на короткий миг Гордо Купер стал величайшим пилотом, которого когда-либо видел мир.
Chuck Yeager Я бесстрашный человек, но до смерти боюсь тебя.
Glennis Yeager О, нет, это не так. Но тебе стоило бы.
Chief Scientist Я согласен с теми, кто говорит, что мы можем запустить капсулу.
Lyndon Johnson Капсулу?
Chief Scientist КАПСУЛУ — это, э-э, капсула. Мы будем полностью контролировать эту капсулу. Она взлетит словно ядро, и упадёт тоже, как ядро, с парашютом, чтобы спасти жизнь образца внутри.
Lyndon Johnson Космонавт?
Chief Scientist ОБРАЗЕЦ.
Lyndon Johnson Ну, какой образец?
Chief Scientist Крепкий. Отзывается на команды. Я имел в виду шимпанзе.
Lyndon Johnson ШИМПАНЗЕ? Ну, какого Х#Я это шимпанзе?
Chief Scientist Шимпанзе. Ш-ш-ш-шимпанзе, сенатор. Обезьяна.
Henry Luce Теперь я хочу, чтобы они все встретились с моими людьми, которые напишут их настоящие истории. Естественно, эти истории появятся в журнале Life под их собственными именами: например, «от Бетти Гриссом», или «от Вирджила И. Гриссома», или...
Gus Grissom Гас!
Henry Luce Что это было?
Gus Grissom Гас. Никто не называет меня... этим другим именем.
Henry Luce Гас? Астронавт по имени «Гас»? Как твоё второе имя?
Gus Grissom Иван.
Henry Luce Иван... эм... ну. Может, Гас — и не так уж плохо, в этом что-то есть... Ладно, ладно. Можешь быть Гасом.
Gus Grissom Я НИЧЕГО не сделал. Люк просто ВЗОРВАЛСЯ. Это была ОШИБКА. Техническая НЕИСПРАВНОСТЬ. Почему, чёрт возьми, мне никто не верит?
Dwight D. Eisenhower Первым американцем в космосе не будет шимпанзе. Мне нужны лётчики-испытатели!
unknown Это мужчина?
Jack Ridley Чёрт возьми, да.
John Glenn Энни, слушай меня, хорошо? Ты слушаешь? Если ты не хочешь, чтобы вице-президент или телеканалы, или кто-то ещё заходили в дом, то для меня на этом всё. Они НЕ войдут, и я буду полностью тебя поддерживать, на сто процентов. И скажи им это, понял? Я не хочу, чтобы Джонсон или кто-то из них ступил хоть одной НОГОЙ в наш дом.
Annie Glenn Хорошо.
John Glenn Скажи им, что тебе это сказал астронавт Джон Гленн.
Alan Shepard Разрешите справить нужду... Гордо... Гордо?
Gordon Cooper Слушай, мужик, пора! Либо сейчас, либо возьмёмся за рожковый ключ и вытащим тебя...
Chief Scientist [со смирением] Делай... в скафандре.
Gordon Cooper Хосе, разрешаю мочиться в памперсы в любое время, сынок.
[спор разгорается, в основном между Шепардом, Гленном, Карпентером и Купером]
Scott Carpenter [1:34:25] Джон прав! Хотим мы того или нет, мы — публичные люди. Заслуживаем мы это или нет, люди будут на нас равняться. На нас лежит огромная ответственность.
Alan Shepard Пилоту нельзя говорить, что он делает не так, когда он не за штурвалом!
[спор продолжается]
Gus Grissom Постой, постой!
[поворачивает Гленна к себе]
Gus Grissom Всё не так, дело не в бабах. Дело в обезьяне.
John Glenn Что?
Gus Grissom Мы. Мы и есть обезьяна.
Deke Slayton Гас говорит, что мы упускаем главное. Гас говорит, что все слышали слухи — хотят сначала послать обезьяну. Никто из нас не хочет думать, что на мужскую работу пошлют обезьяну. Но суть в том, что пытаются сделать с нами — послать человека делать обезьянью работу. Нас, толпу колледжских шимпанзе!
Gus Grissom Чёрт побери, братан.
Deke Slayton Итак, Гас говорит, что надо всё менять. Он говорит, что мы — пилоты. И мы знаем, что нужно, чтобы управлять этим аппаратом, лучше всех остальных. Значит, нужно изменить эксперимент. А по сути — кто будет контролировать этот аппарат дальше.
Gordon Cooper Гас хочет сказать, что нам надо держаться вместе в этом деле.
[Меркурийская семёрка идут по космическому центру после известия о полёте Юрия Гагарина]
John Glenn Мне надоело быть откровенным, великодушным и благородным.
Gordon Cooper Ага.
John Glenn Мне надоели эти глупые вопросы прессы.
Gordon Cooper мм-хм
John Glenn Мне надоели халаты, мне надоели инженеры, которые говорят, что нам нельзя, мне надоели все, кто говорит, что мы не пилоты!
Gordon Cooper Ну ты им так и скажи, Джон.
John Glenn Мне надоели обезьяны.
Alan Shepard Ага.
John Glenn [1:45:49] Но больше всего меня достало быть вторыми после этих... этих проклятых русских!
Gus Grissom Вот именно.
John Glenn Думаю, пора нам...
Wally Schirra - отправить туда кого-нибудь!
[остальные выражают поддержку]
John Glenn П-п-п...
Gus Grissom Чёрт побери, братан.
John Glenn Точно! Вот именно!
Chuck Yeager Обезьяны? Ты правда думаешь, что обезьяна понимает, что сидит на ракете, которая может взорваться? Эти космонавты они это знают, понял? Ну, скажу тебе, чтобы согласиться на суицидальную миссию, да ещё и на камеру — нужен особый человек. Старина Гас справился с этим отлично.
Recruiter Деньги. Вот что заставляет ваши корабли летать. Скажу вам и вам тоже: Нет бабла — нет приключений.
Chuck Yeager Кто залезет в эту чертову штуку — будет как спам в банке.
Панчо Барнс Что будете брать, вы двое новичков?
Гордон Купер Новички? Стой, сестрёнка. Ты сейчас смотришь на совсем другой уровень. Честно, через пару лет я уверен, ты даже увековечишь нас, повесив наши фотки у себя на стене.
[неосознанно ссылается на мемориал погибших пилотов над баром]
Гордон Купер Что? Я что-то не так сказал?
Панчо Барнс Слушай, у нас тут два типа пилотов. Есть твои топ-пилоты, что хватают все крутые самолёты, а есть твои п****ы, которые только мечтают о них. Так что, что будете брать вы двое п****ы? А?
Girl at Pancho's Я тут заметила, что такой крутой пилот, как Слик, у тебя на стене не висит. Что нужно сделать, чтобы твоя фотка там появилась?
Pancho Barnes Нужно умереть, дорогуша.
Eric Sevareid [в эфире] Опять задержка от НАСА, ещё одно откладывание. Алан Шепард сидит там, терпеливо ждёт. Что же может твориться в голове у человека в этот момент?
[переход к Шепарду в его космическом капсуле]
Alan Shepard Гордо?... Гордо, мне нужно пИсать.
[повторяющаяся реплика]
Гас Гриссом Чёрт побери, чувак.
Lyndon Johnson И, как я говорил, кто контролирует высоту в космосе, тот контролирует мир. Римская империя владела миром, потому что строила дороги. Позже Британская империя была сильнейшей, потому что у них были корабли. На этапе Воздуха мы были мощными, потому что у нас был самолёт. А теперь коммунисты закрепились в космосе. Совсем скоро у них будут чёртовы космические платформы, чтобы сбрасывать на нас ядерные бомбы, как камни с путепровода. И КАК, ЧЁРТ ПОБЕРИ, они вообще могли нас опередить?
Alan Shepard Звучит опасно
Recruiter Именно! Очень опасно!
Alan Shepard Я в деле!
[улыбается]
Gus Grissom Как дела, мисс?
Lady Bartender Так себе. А ты как?
Gus Grissom Я больше не буду этим заниматься. Эта чёртова штука буксует в грязи, и у меня ничего не получается.
Gordon Cooper Ребята, знаете, что заставляет эту штуку взлетать? Деньги заставляют эту штуку взлетать.
Gus Grissom Он прав. Нет бабок — нет и Бак Рожерса.
Head of Program [Гленн кладёт трубку после разговора с Энни и не пускает Джонсона в дом] Ты не можешь так поступать!... Он же вице-президент, глава космической программы!
John Glenn Послушай, ты сильно перегибаешь!
Head of Program Я перегибаю?
John Glenn ДА, СЭР!
Frank Sharp (Texan) Кто ты такой?
Alan Shepard Шепард.
Frank Sharp (Texan) Да? А кто такой Глен? Вот с ним я хочу познакомиться.
Alan Shepard Он вот там.
Frank Sharp (Texan) Извините.
Alan Shepard [жене] Луиза, я полечу на Луну, клянусь Богом. Я уже в пути.
John Glenn [Купер уснул, ожидая запуска] Извини, что перебиваю, приятель, но у нас тут запуск!
Gordon Cooper Я не из тех пилотов-щеголей, я — сам *король* этих трюков.
Gus Grissom Эй, ты слышал? Мы соревнуемся с Арчи и Джагхед!
Chuck Yeager Эй, Ридли, ещё одну пометку сделаешь? Что-то с этим старым махометром не так. Стрелка совсем зашкалила. Сошёл с ума, видимо.
Jack Ridley Ломай его хоть сейчас, починим. Лично я думаю, тебе кажется.
Chuck Yeager Возможно. Но я всё равно полезу наверх, как чёрт побери.
Gordon Cooper Кто тут лучший пилот, которого я когда-либо видел? Ну, это, эм, ты смотришь на него.
Minister [поёт на похоронах пилота] Господи, храни и веди тех, кто в небесах летит сквозь просторы. Будь с ними всегда — в темной буре и в солнечных лучах. Услышь нас, когда возносим молитву за тех, кто в опасности в небе. Аминь.
[Алан Шепард залезает в Freedom 7 и видит табличку, приклеенную на приборной панели с надписью «В этом отсеке играть в гандбол запрещено» . Джон Гленн заглядывает внутрь и улыбается]
Alan Shepard [протягивает табличку Гленну] Не очень смешно, Джон.
John Glenn Ну, я думал, что это...
Alan Shepard Я ценю это, Джон. Очень ценю.
John Glenn [они пожимают друг другу руки] В добрый путь, Хосе.
Betty Grissom [после отлёта мужа] Я думала, что стану Почётной Миссис Астронавт, а в итоге стала Почётной Миссис Вертлявая Лопатка.
Alan Shepard [его ведут в туалет, пока он сдерживает бариевую клизму] Скажи мне, мистер Гонсалес. У тебя тут когда-нибудь взрывы случались?
Gonzalez Постоянно. Полный бардак.
Alan Shepard Скажи еще что-нибудь, мистер Гонсалес. Как я справляюсь?
Gonzalez Думаю, ты справишься, мужик. Думаю, ты станешь космонавтом.
Gordon Cooper [во время теста на емкость лёгких] Ха! 93 секунды. Читай и плачь
[замечает, что Гленн и Карпентер всё ещё выдыхают]
John Glenn [у Гленна кончилось дыхание намного позже Гордо] Поздравляю, Скотт. Чёрт возьми, молодец.
Scott Carpenter [пожимая руку Гленну] Ты, наверное, только разогревался, Джон. В следующий раз сомневаюсь, что выиграю я.
Gus Grissom [Гордо] Слышишь? Мы соревновались с Арчи и Джагхедом
Trudy Cooper [о жизни жены лётчика-испытателя] Я съездила на встречу выпускников на восток, и все мои подруги только и говорили о работе своих мужей. Как там на Мэдисон-авеню — "каждый сам за себя" и кто кого перетопчет. Такие места.
[про себя]
Trudy Cooper Перетопчет.
[всем]
Trudy Cooper Мне интересно, как бы они отнеслись к тому, что каждый раз, когда муж идёт заключать сделку, есть один к четырём шансам, что он из этой встречи не выйдет.
[начинает рыдать]
Trudy Cooper [Труди только что поговорила с медсестрой Мёрч о Гордо] Всё готово. Я сказала ей, что ты уравновешенный, внимательный, настойчивый... Солгала.
Gordon Cooper Вот это девчонка! Что она сказала?
Trudy Cooper Она рассмеялась! Она тебя слишком хорошо знает, Гордо.
Gordon Cooper Да, ну некоторые женщины просто с мужчинами не дружат, понимаешь?
Trudy Cooper [Она с сожалением качает головой, пока Гордо уходит] Да, знаю.
Gus Grissom [слушая вербовщика из НАСА] Слушай, Хот Дог, а что, собственно, значит слово «астронавт»?
Gordon Cooper [думает немного] «Звёздный путешественник»
Gus Grissom «Звёздный путешественник» Гас Гриссом. Мне нравится, как звучит.
Gordon Cooper Знаешь что, Гас? У меня теперь новый дом, новая мебель. Контракт на журнал — двадцать пять тысяч в год. Корвет у меня есть. Бесплатный обед от одного конца Америки до другого — и я ещё ни разу там не был.
Gus Grissom Да, я это заметил.
Gordon Cooper О, ты заметил, да? Значит, они просто припасли самое вкусное на десерт.
Gus Grissom Да, наверное, Хот Дог. Только не облажайся.
Gordon Cooper Эй, дорогая, хочешь хот-дог?
Trudy Cooper Я ухожу от тебя, Гордо.
Дик Слейтон [на пресс-конференции] Мы здесь не говорим ничего нового. Мы просто повторяем те же вещи, которые нужно говорить снова и снова с неукротимой убеждённостью.
Lyndon Johnson Гладиолусы! Нет никого, кто мог бы разобраться с домохозяйкой?
[о синяках на рёбрах Йегера]
Jack Ridley Насколько сильно ты их ушатал?
Chuck Yeager Можно сказать, что я сломал парочку этих с#к.
Pancho Barnes Ну, Йегер, старый ублюдок. Не стой там, как какой-то одинокий, чёртов пастух с мышиной д###й. Пошевеливайся сюда и выпей с нами.
Jack Ridley Давай, подгоняй её, Чак.
[Гордо должен сдать сперму]
Gordon Cooper Да, но, э-э, медсестра, как мне, э-э...
Nurse Murch Лучший результат достигается с помощью фантазий, сопровождаемых мастурбацией, за которой следует эякуляция.
Gordon Cooper Ну, звучит довольно просто.
Liaison Man Ты хочешь сказать, что для этой «космической гонки» вам не нужны наши лучшие пилоты?
Recruiter Я такого не говорил. Нам нужны лучшие пилоты, каких только сможем найти.
Glennis Yeager Правительство может тратить кучу денег, обучая тебя быть бесстрашным летчиком-испытателем, но ни копейки не тратит, чтобы научить тебя быть бесстрашной женой бесстрашного летчика-испытателя.
Чак Йегер [Рекрутеры НАСА разговаривают с испытателями] Вам нужны подопытные кролики.
Рекрутер Извините, я не расслышал.
Чак Йегер Я сказал, вам нужны подопытные кролики, чтобы свернуться калачиком в вашей чёртовой капсуле. С сердцем, которое "бум-бум". И проводом, воткнутым в задницу. Я с этим не согласен.
Скотт Кроссфилд И я тоже. Вы хотите, чтобы пилот превратился в баллистическую ракету. А потом плюхнулся в воду — и, возможно, пропал в море.
Панчо Барнс Видишь ли, какой-то парень должен поднять эту штуку в воздух. А другой парень должен посадить этого убл###ка. И этого «парня» зовут «пилот».
[Шепард, нагруженный бариевой клизмой, в весьма унизительной позе сопровождается в уборную]
Гордон Купер [насмешливо] Добрый день, командир, СЭР!
Алан Шепард Ты, п#д#р!
Гордон Купер Так и быть!
Jack Ridley [показывают обложку Life Magazine с шимпанзе-астронавтом] Вот он, капитан Хэм!
[пилоты все смеются]
Jack Ridley Улыбается, как опоссум, который сладкий картофель жуёт.
Chuck Yeager Хе-хе-хе. Посмотрите на эти зубы!
Jack Ridley Он похож на того, кто мог бы наляпать г###на в капсулу?
Alan Shepard Только что пописал в свой скафандр... «Ну всё, теперь я — му#ак!»
Alan Shepard Он уже на третьем круге. Сколько ты собираешься держать его в неведении?
Head of Program Что мы ему скажем?
Alan Shepard Он пилот. Ты ему скажешь состояние его корабля.
Gonzalez Знаешь, мистер Шепард, мы с друзьями считаем, что ваша пародия на Хосе Хименеса — просто супер. Но то, что вы с ней делаете — полный п###ц.
Alan Shepard [сутулится, одет только в больничный халат, пытается сдержать клизму с барием] О, ты прав. Ты абсолютно прав!
John Glenn Я не хочу, чтобы что-то порочило эту программу. Понимаете, у нас есть шанс всей жизни, и мне жаль, но я не собираюсь стоять в стороне, пока кто-то не портит всё до чертиков. Вы знаете, и я знаю, что это может привести к очень неприятным последствиям.
[Неясно, кто говорит: «Что тебя так бесит?»]
John Glenn Я говорю о том балагане, что тут творится. Я говорю о молодых девушках. Я говорю о печеньках. Я говорю о том, чтобы держать штаны застёгнутыми и не зажигать свечку здесь!
Alan Shepard Мистер Гленн, вы совершенно не правы. Советую вам не навязывать своё представление о морали другим в этой группе. Каждый из нас добровольно взялся за эту работу. Каждый из нас посвящает много часов тренировкам, и делает гораздо больше, чем требует долг, например, поддерживает моральный дух на заводах...
John Glenn - например, заводит девушек к себе в номер посреди ночи?
Alan Shepard - и отказывается от какого-либо подобия нормальной семейной жизни. И, мистер Гленн, пока человек пользуется здравым смыслом, что он делает с молнией или свечой — это его личное дело!
Scott Carpenter [Перебивает Шепарда и Гленна] Стойте-ка минутку!
Gus Grissom [когда Гордo Купер запускается] ВПЕРЁД, ГОРЯЧИЙ, ВПЕРЁД!
Fred Эй, хотите немного виски?
Liaison Man Нет, спасибо, Фред. Лучше немного кофе.
Recruiter Я бы хотел колу.
Fred Колу?
Recruiter Ага. В чистом стакане.
Game Show MC Мэйджор, у Эдди небольшая проблема с его девушкой. У тебя когда-нибудь были такие проблемы в десять лет?
John Glenn Да, были, Боб. Мне нравилась девочка из моего класса, но все остальные ребята тоже были в нее влюблены, а она не обращала на меня внимания. Но я не сдавался, Эдди.
Game Show MC А она в конце концов обратила на тебя внимание?
John Glenn Да, обратила. На самом деле я даже добился того, что она вышла за меня замуж.
Gus Grissom [1:24:07] Чёрт возьми, брат!
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Левон Хелм
Levon Helm
Сэм Шепард
Сэм Шепард
Sam Shepard
Скотт Гленн
Скотт Гленн
Scott Glenn
Деннис Куэйд
Деннис Куэйд
Dennis Quaid
Дэвид Кленнон
David Clennon
Барбара Херши
Барбара Херши
Barbara Hershey
Дональд Моффет
Donald Moffat
Джон Денер
John Dehner
Фред Уорд
Fred Ward
Эд Харрис
Эд Харрис
Ed Harris
Мэри Джо Дешанель
Mary Jo Deschanel
Скотт Полин
Scott Paulin
Лэнс Хенриксен
Лэнс Хенриксен
Lance Henriksen
Хэрри Ширер
Хэрри Ширер
Harry Shearer
Ким Стэнли
Kim Stanley
О-Лан Джонс
O-Lan Jones
Джон П. Райан
John P. Ryan
Ройал Дэно
Royal Dano
Вероника Картрайт
Вероника Картрайт
Veronica Cartwright
Памела Рид
Pamela Reed
Джефф Голдблюм
Джефф Голдблюм
Jeff Goldblum
Скотт Уилсон
Скотт Уилсон
Scott Wilson
