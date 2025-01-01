[спор разгорается, в основном между Шепардом, Гленном, Карпентером и Купером]

Scott Carpenter [1:34:25] Джон прав! Хотим мы того или нет, мы — публичные люди. Заслуживаем мы это или нет, люди будут на нас равняться. На нас лежит огромная ответственность.

Alan Shepard Пилоту нельзя говорить, что он делает не так, когда он не за штурвалом!

[спор продолжается]

Gus Grissom Постой, постой!

[поворачивает Гленна к себе]

Gus Grissom Всё не так, дело не в бабах. Дело в обезьяне.

Gus Grissom Мы. Мы и есть обезьяна.

Deke Slayton Гас говорит, что мы упускаем главное. Гас говорит, что все слышали слухи — хотят сначала послать обезьяну. Никто из нас не хочет думать, что на мужскую работу пошлют обезьяну. Но суть в том, что пытаются сделать с нами — послать человека делать обезьянью работу. Нас, толпу колледжских шимпанзе!

Gus Grissom Чёрт побери, братан.

Deke Slayton Итак, Гас говорит, что надо всё менять. Он говорит, что мы — пилоты. И мы знаем, что нужно, чтобы управлять этим аппаратом, лучше всех остальных. Значит, нужно изменить эксперимент. А по сути — кто будет контролировать этот аппарат дальше.