Marcel JazyВы мне нравитесь, ребята, но вы сентиментальные п#зды! Вы влюбляетесь в поэтов; поэты влюбляются в марксистов; марксисты влюбляются в самих себя. Страна влюбляется в риторику, а в итоге мы остаёмся с тиран#ми.
Woman in refugee camp[смотрит на фото убитого Алекса Грейзира по телевизору]Вы знали этого человека, которого убили?
Claire[она кивает «да»]
Woman in refugee campПятьдесят тысяч никарагуанцев погибли, а теперь ещё и янки. Может, теперь Америка возмутится тем, что здесь произошло.
ClaireВозможно, и возмутится.
Woman in refugee campМожет, нам стоило убить американского журналиста пятьдесят лет назад.
Russell Price[Расселл заперт в камере в Манагуа; в камере есть другой заключённый]Ты священник, да? Падре? Что ты здесь делаешь?
Prison PriestПравительство обвиняет меня в знакомстве с Рафаэлем.
Russell Price[На параде победы повстанцев]Что, блин, ты здесь делаешь?
OatesСтрана свободная. Во всяком случае, теперь уже свободная.
Oates[Пьёт из стакана]Ника либре — ром с колой, без льда. Хочешь?
Oates[Прайс игнорирует его, Оутс выглядит слегка обеспокоенным]Ты не собираешься меня сдавать, да?
Oates[Прайс уходит молча, Оутс улыбается и кричит]Увидимся в Таиланде!
Alex Grazier[в Манагуа, по телефону разговаривает со своим редактором из Нью-Йорка, который считает, что последние новости о взрыве в ночном клубе в Никарагуа недостаточно важны, чтобы заменить новости о Папе в Египте]Забей на Папу, Чарли, его у вас и так каждую неделю показывают. Тут история поважнее — первое настоящее столкновение *в* Манагуа... Возьми карту, Чарли. Найди Никарагуа. Едешь до Нового Орлеана, а там поворачиваешь «налево»... Ой, да не редактор я. Смотри, всё произошло в комнате, полной прессы и ЦРУ... Откуда я знаю, что это ЦРУ? Они с бейджиками, как ты думаешь? Слушай, мы опять поддерживаем фашистский режим, я знаю, это не новость, но, э-э, попробуй найти какую-нибудь изюминку, ладно?
Claire[слегка удивлённо]Ты хочешь сказать, ты выбрал Сеть?
Alex GrazierДа... Мне будут платить десять тысяч в неделю за чтение новостей. Я буду в шестидесяти миллионах домов каждую ночь. Когда я вздохну, вздохнёт вся Америка. Когда мой голос дрогнет — дрогнет вся Америка. Я стану звездой. Мои интонации будут важнее того, кто контролирует Конгресс.
Alex Grazier[указывает на Рассела]Я уехал из этой страны из-за этого человека. Вернулся — тоже из-за него. А теперь самая милая парочка города заставляет меня в полночь разглядывать лошадиную задницу, катаясь по Манагуа. Что, чёрт побери, происходит?
Claire[долгая пауза]Рафаэль мёртв.
Hub KittleПослушай, Рассел, давай уже повзрослеем. Очень легко влюбиться в андердога, но у этого есть и светлая, и тёмная сторона. Просто хочу напомнить тебе, что вся эта чушь про «революцию поэтов» — ерунда.
Russell PriceНо это отличная PR-акция, не так ли, Хаб? Так в чём же светлая сторона?
Hub KittleПросто. И это может случиться. Сомоса уничтожает террористов, восстанавливает страну, выкидывает на х#й тех, кто злоупотребляет властью, стабилизирует кордоба и становится любимцем народа — спасителем Никарагуа. «Наш» человек. Есть сигарета?