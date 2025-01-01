Меню
Цитаты из фильма Под огнем

Marcel Jazy Вы мне нравитесь, ребята, но вы сентиментальные п#зды! Вы влюбляетесь в поэтов; поэты влюбляются в марксистов; марксисты влюбляются в самих себя. Страна влюбляется в риторику, а в итоге мы остаёмся с тиран#ми.
Woman in refugee camp [смотрит на фото убитого Алекса Грейзира по телевизору] Вы знали этого человека, которого убили?
Claire [она кивает «да»]
Woman in refugee camp Пятьдесят тысяч никарагуанцев погибли, а теперь ещё и янки. Может, теперь Америка возмутится тем, что здесь произошло.
Claire Возможно, и возмутится.
Woman in refugee camp Может, нам стоило убить американского журналиста пятьдесят лет назад.
Russell Price [Расселл заперт в камере в Манагуа; в камере есть другой заключённый] Ты священник, да? Падре? Что ты здесь делаешь?
Prison Priest Правительство обвиняет меня в знакомстве с Рафаэлем.
Russell Price Правительство всегда неправо, да?
Prison Priest [немного подозрительно] Кто ты?
Russell Price Периодиста... Сам хочу Рафаэля найти.
Prison Priest На чьей ты стороне?
Russell Price Я ни на чьей стороне. Я — фотограф.
Prison Priest Ни на чьей?
Prison Priest [Расселл качает головой; священник долго смотрит на него] Иди домой.
Claire Ты вчера ночью снилась мисс Панаме?
Russell Price Нет, ты мне снилась.
Claire Весело провела время?
Russell Price Да, и тебе тоже!
Russell Price Извиняйте за мой французский, но на чьей вы, чёрт побери, стороне?
Marcel Jazy Я работаю на всех.
Russell Price Отличная работа!
Russell Price [По-испански] Знаешь, кто контролирует эту территорию?
Sandinista with radio [По-испански] Кто его знает?
Claire Ты выбрала не ту сторону.
Marcel Jazy Через двадцать лет мы узнаем, кто прав.
Russell Price [На параде победы повстанцев] Что, блин, ты здесь делаешь?
Oates Страна свободная. Во всяком случае, теперь уже свободная.
Oates [Пьёт из стакана] Ника либре — ром с колой, без льда. Хочешь?
Oates [Прайс игнорирует его, Оутс выглядит слегка обеспокоенным] Ты не собираешься меня сдавать, да?
Oates [Прайс уходит молча, Оутс улыбается и кричит] Увидимся в Таиланде!
Alex Grazier [в Манагуа, по телефону разговаривает со своим редактором из Нью-Йорка, который считает, что последние новости о взрыве в ночном клубе в Никарагуа недостаточно важны, чтобы заменить новости о Папе в Египте] Забей на Папу, Чарли, его у вас и так каждую неделю показывают. Тут история поважнее — первое настоящее столкновение *в* Манагуа... Возьми карту, Чарли. Найди Никарагуа. Едешь до Нового Орлеана, а там поворачиваешь «налево»... Ой, да не редактор я. Смотри, всё произошло в комнате, полной прессы и ЦРУ... Откуда я знаю, что это ЦРУ? Они с бейджиками, как ты думаешь? Слушай, мы опять поддерживаем фашистский режим, я знаю, это не новость, но, э-э, попробуй найти какую-нибудь изюминку, ладно?
[последние реплики]
Клэр Как думаешь, мы слишком сильно влюбились?
Рассел Прайс Я бы повторил.
Claire Ты обожaешь эту войну...
Russell Price Хммм.
Claire Хорошие парни, плохие парни и дешевая креветка.
Interrogating Officer [освобождение Рассела из тюрьмы] Мистер Прайс... Это всё недоразумение. Ваша камера:
Interrogating Officer [намеренно роняет камеру на пол, ломая её] Извините.
Russell Price [Рассел проверяет свою сумку] Паспорт...
Interrogating Officer Прежде чем уйдёте, есть бумаги, которые вам нужно подписать.
Russell Price Какие бумаги?
Interrogating Officer Ваши «бумаги на посещение», мистер Прайс. Вас не арестовывали, вы просто пришли навестить. На всякий случай, если посольство спросит. Хотите обратно паспорт, да?
Alex Grazier [смотрит на своё отражение в зеркале] Ты был прав. Все были правы.
Claire В чём именно?
Alex Grazier Эти скулы. Как тебе?
Claire Мне нравятся твои скулы, Алекс. Что-то не так?
Alex Grazier Это лицо, созданное для телевидения.
Claire [слегка удивлённо] Ты хочешь сказать, ты выбрал Сеть?
Alex Grazier Да... Мне будут платить десять тысяч в неделю за чтение новостей. Я буду в шестидесяти миллионах домов каждую ночь. Когда я вздохну, вздохнёт вся Америка. Когда мой голос дрогнет — дрогнет вся Америка. Я стану звездой. Мои интонации будут важнее того, кто контролирует Конгресс.
Claire [улыбаясь] И твоё имя станет нарицательным.
Alex Grazier [улыбаясь] Да, я стану нарицательным именем.
Claire [Он и Клэр находятся в лагере, где, как предполагается, прячется Рафаэль] Что случилось?
Russell Price Рафаэль мёртв. Я это чувствую.
Alex Grazier [указывает на Рассела] Я уехал из этой страны из-за этого человека. Вернулся — тоже из-за него. А теперь самая милая парочка города заставляет меня в полночь разглядывать лошадиную задницу, катаясь по Манагуа. Что, чёрт побери, происходит?
Claire [долгая пауза] Рафаэль мёртв.
Hub Kittle Послушай, Рассел, давай уже повзрослеем. Очень легко влюбиться в андердога, но у этого есть и светлая, и тёмная сторона. Просто хочу напомнить тебе, что вся эта чушь про «революцию поэтов» — ерунда.
Russell Price Но это отличная PR-акция, не так ли, Хаб? Так в чём же светлая сторона?
Hub Kittle Просто. И это может случиться. Сомоса уничтожает террористов, восстанавливает страну, выкидывает на х#й тех, кто злоупотребляет властью, стабилизирует кордоба и становится любимцем народа — спасителем Никарагуа. «Наш» человек. Есть сигарета?
Russell Price [протягивает ему сигарету] А тёмная сторона?
Hub Kittle Коммунисты захватывают мир.
[первые реплики]
Russell Price Подвезёте?
Oates Ну как тебе Никарагуа?
Russell Price Красиво.
Oates Да, только тут полно этих гр##ов, знаешь.
Hub Kittle Алекс, фашист есть фашист. Но давай не будем бросать такие слова направо и налево, ладно?
Hub Kittle [легкомысленно выражает соболезнования Клэр по поводу смерти Алекса] Чёрт возьми, Клэр, человеческая трагедия. Что тут скажешь?
Claire [сердито отшатывается от него] Отвянь, Хаб.
Hub Kittle [говорит о Самозе] У этого человека тоже есть своя точка зрения, да?
Hub Kittle Слушай, Расселл. Давай повзрослеем, а? Легко влюбиться в аутсайдера. Но у этой штуки есть и плюсы, и минусы.
Marcel Jazy [Иронично, обращаясь к мисс Панаме, которая жалуется на отсутствие воды в бассейне] Если бы она нырнула, уверяю вас, она бы этого и не заметила.
