Woman in refugee camp [смотрит на фото убитого Алекса Грейзира по телевизору] Вы знали этого человека, которого убили?

Claire [она кивает «да»]

Woman in refugee camp Пятьдесят тысяч никарагуанцев погибли, а теперь ещё и янки. Может, теперь Америка возмутится тем, что здесь произошло.

Claire Возможно, и возмутится.