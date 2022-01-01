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Под огнем Под огнем
Киноафиша Фильмы Под огнем Под огнем, 1983: актеры и роли
Under Fire Под огнем 1983 / США
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12 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Под огнем, 1983: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Роджер Споттисвуд Роджер Споттисвуд Roger Spottiswoode
В ролях
Ник Нолти Ник Нолти Nick Nolte Эд Харрис Эд Харрис Ed Harris Джин Хэкмен Джин Хэкмен Gene Hackman Джоанна Кэссиди Joanna Cassidy Альма Мартинез Холли Пэланс Holly Palance
Одна
Одна
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Главная роль
Главная роль
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