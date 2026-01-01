Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Под огнем 1983

Оскар 1984 Оскар 1984
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Золотой глобус 1984 Золотой глобус 1984
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
 Лучшая музыка к фильму
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1985 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1985
Лучший монтаж
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
