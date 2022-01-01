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Оскар и розовая дама
Оскар и розовая дама, 2009: актеры и роли
Oscar et la dame rose
Оскар и розовая дама
2009 / Франция / Бельгия / Канада
7.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Оскар и розовая дама, 2009: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Эрик-Эммануэль Шмитт
В ролях
Мишель Ларок
Michèle Laroque
Макс фон Сюдов
Max von Sydow
Амира Касар
Amira Casar
Констанс Долле
Constance Dollé
Жером Киршер
Jérôme Kircher
Милен Демонжо
Mylène Demongeot
Бенуа Бриер
Benoît Brière
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