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Оскар и розовая дама
Киноафиша Фильмы Оскар и розовая дама Оскар и розовая дама, 2009: актеры и роли
Oscar et la dame rose Оскар и розовая дама 2009 / Франция / Бельгия / Канада
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Оскар и розовая дама, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Эрик-Эммануэль Шмитт
В ролях
Мишель Ларок Мишель Ларок Michèle Laroque Макс фон Сюдов Макс фон Сюдов Max von Sydow Амира Касар Амира Касар Amira Casar Констанс Долле Constance Dollé Жером Киршер Jérôme Kircher Милен Демонжо Милен Демонжо Mylène Demongeot Бенуа Бриер Benoît Brière
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Главная роль
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