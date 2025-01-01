DaveБыл один парень, Бобби. Был ещё один, Мэгс... и мы втроём были друзьями. Я любил этих двоих, как братьев. Бобби был умным. Мэгс — сумасшедшим. А я... я был трусом. Бобби говорил с тобой... говорил о спорте, книгах, девчонках. Бобби говорил, что есть такие девчонки, у которых есть сияние. И когда они касались тебя... ты не боялся и не уставал. Когда они просто стояли рядом — ты не путался. Бобби говорил, что однажды мы все найдём таких девчонок, и тогда всё наконец станет понятно... просто потому, что ты с ними. Бобби говорил, что это случится со всеми нами. Потому что мы, ну, потому что мы — все мы — этого заслуживаем.
Joseph 'Jacknife' MegesseyЗавтрак с пивом! Ты что, никогда не пил пива на завтрак? Сделаешь один глоток — и паутина сдуется, голос поднимется на две октавы, и «Эй, чувак!» — внутри тебя встаёт солнце.
David 'High School' FlanniganЯ винил людей. Виновал их так много. И причинял им боль. Это отстой. В основном это были те, кто действительно заботился обо мне, наверное, но я не... понимаешь... я думал... Нет, я думаю, я не заслуживаю, чтобы они заботились обо мне, потому что я сам себя особо не люблю. Но, знаешь, пора! Если не ради меня, то ради тех, кто не переставал меня любить.