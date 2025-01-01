Был один парень, Бобби. Был ещё один, Мэгс... и мы втроём были друзьями. Я любил этих двоих, как братьев. Бобби был умным. Мэгс — сумасшедшим. А я... я был трусом. Бобби говорил с тобой... говорил о спорте, книгах, девчонках. Бобби говорил, что есть такие девчонки, у которых есть сияние. И когда они касались тебя... ты не боялся и не уставал. Когда они просто стояли рядом — ты не путался. Бобби говорил, что однажды мы все найдём таких девчонок, и тогда всё наконец станет понятно... просто потому, что ты с ними. Бобби говорил, что это случится со всеми нами. Потому что мы, ну, потому что мы — все мы — этого заслуживаем.