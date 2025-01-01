Меню
V Есть место, где можно коснуться женщины, и она сойдет с ума.
Frank Wheeler Где?
V В её сердце.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
V Мне нужна сотня, иначе получу по шее, ты можешь помочь?
Frank Wheeler Держи, бери.
V Откуда у тебя столько бабок?
Frank Wheeler Мы с друзьями хотим увидеть голую женщину.
V Насколько голую?
Frank Wheeler Столько, сколько стоит сотня долларов.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Фрэнк Уилер [приводит Тома на кухню, где В разговаривает по телефону] Смотри, папа... это девочка! Что скажешь?
Том [озадаченно] Спасибо?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Frank Wheeler А это нас ведёт к... половому акту! Есть доброволец?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
V Никто со мной так не обращался, как ты.
Tom А как я с тобой обращаюсь?
V Как с человеком.
Tom А как с тобой обращаются все остальные?
V Как с шлюхой.
Tom Почему они так с тобой?
V Потому что я шлюха!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
V Как нам это сделать? На кровати или стоя?
Brad Я буду стоять.
V Я имел в виду СЕБЯ.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
V [V соглашается показать мальчикам, но Фрэнк закрывает глаза] Что случилось?
Frank Wheeler Я не могу так. Я хочу быть джентльменом.
V [замечая конфету, которую он ест] Разве джентльмен не приносит для всех?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
V Не волнуйся. Я смотрел «Брейди». С вами ничего плохого не случается.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
V Ладно, задирай свои рубашки на голову. Давай.
V Ладно, ты недостаточно волосат, чтобы быть опасным.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Frank Wheeler [Фрэнк должен сделать презентацию для класса о женском теле/репродуктивной системе, поэтому он использует Ви в качестве модели] Это женщина. Это её грудь. Она выполняет важную биологическую функцию в воспитании детей — и как источник пищи, и как подголовник. Размер и форма груди могут различаться у разных людей, но количество всегда одинаково: одна, две. Пожалуйста?
[Ви расстёгивает джинсовые шорты, открывая бежевый трико]
Frank Wheeler [класс] Кто хочет, чтобы я продолжал?
[одноклассники аплодируют]
Frank Wheeler Я не хотел этого делать, но это часть задания.
[начинает рисовать схему женской репродуктивной системы на трико Ви]
Frank Wheeler Это — яичники. Здесь находятся яйца. Яйца, яйца, яйца, яйца, яйца, яйца, яйца, яйца, яйца, яйца, яйца, яйца. Каждый яичник соединён со своей собственной фаллопиевой трубой, которая свисает, свисает вот так, как маленькая трасса. Ведёт к матке — примерно такой размер, как мотель для младенцев. Где-то здесь.
V [смеётся, рисуя на ней]
Frank Wheeler Что?
V Щекотно.
Frank Wheeler Ой, прости.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[В адрес Ви, проститутки]
Cash Ты думаешь, я - игровой автомат? Нет, автомат - это ты.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Frank Wheeler Моя мать умерла до того, как я родился.
V Не думаю, что такое возможно.
Frank Wheeler Ладно, сначала она меня родила, а потом сразу умерла.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Waltzer [Уолтцер говорит, что идёт на танцы] Я иду на танцы!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
