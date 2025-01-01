Frank Wheeler [Фрэнк должен сделать презентацию для класса о женском теле/репродуктивной системе, поэтому он использует Ви в качестве модели] Это женщина. Это её грудь. Она выполняет важную биологическую функцию в воспитании детей — и как источник пищи, и как подголовник. Размер и форма груди могут различаться у разных людей, но количество всегда одинаково: одна, две. Пожалуйста?

[Ви расстёгивает джинсовые шорты, открывая бежевый трико]

Frank Wheeler [класс] Кто хочет, чтобы я продолжал?

[одноклассники аплодируют]

Frank Wheeler Я не хотел этого делать, но это часть задания.

[начинает рисовать схему женской репродуктивной системы на трико Ви]

Frank Wheeler Это — яичники. Здесь находятся яйца. Яйца, яйца, яйца, яйца, яйца, яйца, яйца, яйца, яйца, яйца, яйца, яйца. Каждый яичник соединён со своей собственной фаллопиевой трубой, которая свисает, свисает вот так, как маленькая трасса. Ведёт к матке — примерно такой размер, как мотель для младенцев. Где-то здесь.

V [смеётся, рисуя на ней]

Frank Wheeler Что?