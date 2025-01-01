Есть кое-что, что я должен вам всем сказать. Мне плохо. И уже давно. Что-то внутри меня сбилось с пути. Я в замешательстве. Я неправильно думаю. Я неправильно сплю. И я... Просто не хочу жаловаться или просить у вас помощи. Потому что никто ничего не сможет с этим сделать. Это просто случилось, и на этом всё. Но я не знаю, что скажу через минуту. Я правда не знаю. Не знаю, что скажу и что сделаю. Вы понимаете? И я понимаю, что это случается в неподходящий момент для всех, но я ничего не могу с этим поделать. Я устал, и я... Я не вижу мир так, как раньше. Всё, всё, всё чертовски странно, всё вышло из-под контроля, и я боюсь. И может, если бы вы могли мне по-настоящему помочь, знаете? Было бы... Не ваша жалость или великодушие, а помощь. Посмотрите на меня. Я знаю, что всё рушу, но я не могу... Если я не скажу это сейчас, возможно, никогда не скажу. Всё идёт слишком быстро. Очень, очень быстро. Полностью вне контроля. И если я не скажу это сегодня, завтра может быть слишком поздно. Я могу стать настолько сумасшедшим, что не пойму, насколько я сумасшедший. Я не знаю, что делать. Не знаю, что делать. Со мной что-то случилось, и я очень потерян. И это не прекращается. Это не становится лучше. Я не становлюсь лучше. Это просто продолжается, и продолжается. И я ничего не могу с этим поделать. Это не останавливается. Не останавливается.