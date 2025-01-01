Danny PierceЯ знаю, что ты помнишь. Она видела какого-нибудь наркомана на улице, а люди просто проходят мимо, никто даже не замечает. Но она видела, и говорила: «Откуда ты знаешь, что это не Иисус?»
Fielding PierceЕсть кое-что, что я должен вам всем сказать. Мне плохо. И уже давно. Что-то внутри меня сбилось с пути. Я в замешательстве. Я неправильно думаю. Я неправильно сплю. И я... Просто не хочу жаловаться или просить у вас помощи. Потому что никто ничего не сможет с этим сделать. Это просто случилось, и на этом всё. Но я не знаю, что скажу через минуту. Я правда не знаю. Не знаю, что скажу и что сделаю. Вы понимаете? И я понимаю, что это случается в неподходящий момент для всех, но я ничего не могу с этим поделать. Я устал, и я... Я не вижу мир так, как раньше. Всё, всё, всё чертовски странно, всё вышло из-под контроля, и я боюсь. И может, если бы вы могли мне по-настоящему помочь, знаете? Было бы... Не ваша жалость или великодушие, а помощь. Посмотрите на меня. Я знаю, что всё рушу, но я не могу... Если я не скажу это сейчас, возможно, никогда не скажу. Всё идёт слишком быстро. Очень, очень быстро. Полностью вне контроля. И если я не скажу это сегодня, завтра может быть слишком поздно. Я могу стать настолько сумасшедшим, что не пойму, насколько я сумасшедший. Я не знаю, что делать. Не знаю, что делать. Со мной что-то случилось, и я очень потерян. И это не прекращается. Это не становится лучше. Я не становлюсь лучше. Это просто продолжается, и продолжается. И я ничего не могу с этим поделать. Это не останавливается. Не останавливается.
Sarah WilliamsЯ не хочу смотреть, как ты превращаешься в винтик в их механизме.
Fielding PierceЭто так чертовски поучительно. Иногда винтики могут заставить машину работать чуть лучше.
Sarah WilliamsИногда да. Но чаще они просто крутятся на месте и изнашиваются. Потом их меняют.
Sarah WilliamsМы никогда не будем друг от друга далеко. Мы можем драться друг с другом, а можем быть разделены пяти тысячами миль, но мы никогда не будем врозь.
Sarah WilliamsТы должна любить меня тоже. Не образ, не идею. И не несмотря на то, кто я есть.
Fielding PierceОх, боже, прошу прощения. Да, североамериканец. Но я не могу не заметить, что когда люди бегут к свободе, они обычно оказываются на североамериканских берегах. Эта страна — всё, что нам удалось сделать за всю чёртову историю планеты.
Fielding's father[даёт Филдингу совет после речи]А ты заходишь слишком далеко. Если бы кто-то действительно знал Кеннеди, ты думаешь, за него бы голосовали? Нужно быть сильным. Настолько сильным, что захочешь выстрелить себе в голову. Но не сделаешь этого. Настолько сильным, что тебе в лицо скажут: «ты грязный, лживый с##а», и это никак тебя не заденет.