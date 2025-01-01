Меню
Киноафиша Фильмы Пробуждая мертвецов Цитаты из фильма Пробуждая мертвецов

Sarah Williams Ты не можешь быть для меня всем.
Fielding Pierce Я хочу быть.
Sarah Williams О, боже. Мне нравится, что ты это сказал.
Sarah Williams Амбиции — это... лед на озере эмоций.
[Они некоторое время идут молча]
Fielding Pierce Кто это сказал?
Sarah Williams Я.
Sarah Williams Наши жизни теперь так далеко друг от друга. Кажется неправильным думать, что мы созданы друг для друга.
Fielding Pierce Но я так думаю.
Sarah Williams Я тоже. Думаю, я знаю почему.
Fielding Pierce Почему?
Sarah Williams Потому что это то, чего мы хотим. Но... так мало кто получает то, чего хочет. А те, кто получают — на самом деле не счастливчики.
Fielding Pierce Не счастливчики? Кто тогда?
Sarah Williams Те, кто делают то, что должны.
Fielding Pierce Я здесь, в этой чёртовой комнате один, и меня душит это коллективное чувство собственного превосходства.
Sarah Williams Ты — воплощение амбиций своей семьи. Я — воплощение их страха.
Danny Pierce Помнишь, что Сара всегда говорила? Сара Уильямс. Ты же помнишь Сару, да?
Fielding Pierce Пошёл н##й.
Danny Pierce Я знаю, что ты помнишь. Она видела какого-нибудь наркомана на улице, а люди просто проходят мимо, никто даже не замечает. Но она видела, и говорила: «Откуда ты знаешь, что это не Иисус?»
Fielding Pierce Есть кое-что, что я должен вам всем сказать. Мне плохо. И уже давно. Что-то внутри меня сбилось с пути. Я в замешательстве. Я неправильно думаю. Я неправильно сплю. И я... Просто не хочу жаловаться или просить у вас помощи. Потому что никто ничего не сможет с этим сделать. Это просто случилось, и на этом всё. Но я не знаю, что скажу через минуту. Я правда не знаю. Не знаю, что скажу и что сделаю. Вы понимаете? И я понимаю, что это случается в неподходящий момент для всех, но я ничего не могу с этим поделать. Я устал, и я... Я не вижу мир так, как раньше. Всё, всё, всё чертовски странно, всё вышло из-под контроля, и я боюсь. И может, если бы вы могли мне по-настоящему помочь, знаете? Было бы... Не ваша жалость или великодушие, а помощь. Посмотрите на меня. Я знаю, что всё рушу, но я не могу... Если я не скажу это сейчас, возможно, никогда не скажу. Всё идёт слишком быстро. Очень, очень быстро. Полностью вне контроля. И если я не скажу это сегодня, завтра может быть слишком поздно. Я могу стать настолько сумасшедшим, что не пойму, насколько я сумасшедший. Я не знаю, что делать. Не знаю, что делать. Со мной что-то случилось, и я очень потерян. И это не прекращается. Это не становится лучше. Я не становлюсь лучше. Это просто продолжается, и продолжается. И я ничего не могу с этим поделать. Это не останавливается. Не останавливается.
Sarah Williams Я не хочу смотреть, как ты превращаешься в винтик в их механизме.
Fielding Pierce Это так чертовски поучительно. Иногда винтики могут заставить машину работать чуть лучше.
Sarah Williams Иногда да. Но чаще они просто крутятся на месте и изнашиваются. Потом их меняют.
Sarah Williams Мы никогда не будем друг от друга далеко. Мы можем драться друг с другом, а можем быть разделены пяти тысячами миль, но мы никогда не будем врозь.
Sarah Williams Ты должна любить меня тоже. Не образ, не идею. И не несмотря на то, кто я есть.
Fielding Pierce Мне так надоело извиняться за то, что я американец.
Father Stephen Mileski Североамериканец.
Fielding Pierce Ох, боже, прошу прощения. Да, североамериканец. Но я не могу не заметить, что когда люди бегут к свободе, они обычно оказываются на североамериканских берегах. Эта страна — всё, что нам удалось сделать за всю чёртову историю планеты.
Fielding's father [даёт Филдингу совет после речи] А ты заходишь слишком далеко. Если бы кто-то действительно знал Кеннеди, ты думаешь, за него бы голосовали? Нужно быть сильным. Настолько сильным, что захочешь выстрелить себе в голову. Но не сделаешь этого. Настолько сильным, что тебе в лицо скажут: «ты грязный, лживый с##а», и это никак тебя не заденет.
Sarah Williams Иногда так бесит любить тебя!
Fielding Pierce Ну, чувство взаимное.
Fielding Pierce Я рискую потерять всё, над чем работал. Но так я смогу в конце концов сделать по-настоящему важные перемены, не бросая свою жизнь на какую-то в конечном итоге бессмысленную акцию.
Sarah Williams Иногда у нас остаются только бессмысленные жесты.
Sarah Williams Ты, эм, так и не сказал, откуда у тебя взялась идея стать сенатором.
Fielding Pierce На самом деле я хочу не этого. Я хочу стать президентом.
[Сара улыбается]
Fielding Pierce Почему ты улыбаешься?
Sarah Williams Потому что ты говоришь это всерьёз.
Fielding Pierce Э-э, извините, но вы правда думаете, что я иду в политику, чтобы стать коррумпированным ублюдком, который продаёт электроды чилийской тайной полиции?
Danny Pierce Это чертовски приятно — знать, что ты там, патрулируешь гавань Нью-Йорка, сынок. Эти е#аные конги могли бы спокойно ходить по Пятой авеню.
Sarah Williams Сара Уильямс: Я думала, что моя тяга к тебе пройдет. Мне говорили, что это пройдет.
Fielding Pierce В Гарварде для таких, как мы — из рабочего класса — самое ужасное это чувство изоляции, одиночества.
