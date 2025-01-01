[Полковник Берман рассказывает генералу Ланкастеру, как узнал, что он потомок генерала Гражданской войны Джона Белла Худа, пытаясь произвести на него впечатление]
General Lancaster
Похоже, я окружён людьми с известными предками. Не так ли, маршал?
Colonel Marshall
Я стараюсь не выпендриваться, но когда узнал, что я родственник бывшего начальника штаба армии генерала Джорджа С. Маршалла, это, пожалуй, сильно укрепило моё чувство наследия. Я всегда гордился своей семьёй, но понимание, что я из боевого рода, глубоко на меня повлияло. Кажется, этот генерал Худ... он участвовал в одной провальной битве и потерял ногу, да?
Colonel Marshall
И руку. Он же ещё и руку потерял, не так ли?
Colonel Berman
Нет, руку он не потерял. Он просто не мог её использовать. Саму руку оставил.
General Lancaster
Знаете что? Я не особо верю в эту родословную чушь. Я не родственник никого знаменитого, и эта семейная хрень заставляет меня чувствовать себя неуверенно. Я считаю, кто из грязи, тот и дерётся лучше, потому что не хочет обратно в грязь. Лучшие бойцы в мире — это те, кому нечего терять.