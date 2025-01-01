[Сержант Ли и несколько военных полицейских обыскивают комнату Элвуда в казарме, полную дорогих вещей, купленных на деньги от его нелегальной деятельности]

Sgt. Lee [всё время говорит спокойно и тихо] Это у тебя, солдат, не совсем по уставу, да?

Ray Elwood Честно говоря, не знаю. Думаю, нет.

Sgt. Lee Слушай, я завтра зайду, и хочу увидеть здесь нормальную казарму. Понял?

Ray Elwood Я понимаю, что это не совсем по уставу, но прошлый топ, похоже, не парился из-за этого.

Sgt. Lee Ну, он и я — разные люди.

Ray Elwood Слушай, Топ, можно нам по-чесноку поговорить? Эти ребята меня немного напрягают.

[Ли прогоняет военных полицейских. Элвуд закрывает дверь]

Ray Elwood Неужели всё должно быть именно так, Топ?

Sgt. Lee Как ты предлагаешь играть?

Ray Elwood Чего ты хочешь? Я имею в виду, ты и я — мне кажется, у нас много общего.

[Они на мгновение смотрят телевизор, где Джордж Буш выступает с речью о падении барьеров между Востоком и Западом]

Ray Elwood Например, вижу, ты фанат японских технологий. Без проблем, телевизор твой. Я хочу сказать — что нужно, чтобы мы с тобой порешали?

Sgt. Lee Ты хочешь сказать то, что я думаю?

[Он встаёт, подходит к телевизору и разбивает экран сапогом]