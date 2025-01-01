Меню
Киноафиша Фильмы Солдаты Буффало Цитаты из фильма Солдаты Буффало

Цитаты из фильма Солдаты Буффало

Video [смотрят по телевизору падение Берлинской стены] Где вообще Берлинская стена?
Rothfuss В Берлине, ты еб###ый идиот.
Video Да, я знаю, что в Берлине, а в какой стране она?
Rothfuss В Германии, блин... Германии. Западной Германии.
Squash Западная Германия? Так в какой же мы тогда? В Западной или Восточной?
Video Мы в Восточной.
Garcia Мы в Западной, дурак.
Squash А какая разница?
Garcia П##дец, не знаю, чувак.
Ray Elwood Скажи, тебе когда-нибудь снится, что ты падаешь?
Robyn Lee Да, кажется, да.
Ray Elwood У меня всегда один и тот же сон: я высоко, как будто лечу, а потом падаю. У тебя так же?
Robyn Lee Почти.
Ray Elwood А почему? Что происходит в твоём сне?
Robyn Lee Я просыпаюсь до того, как ударяюсь о землю.
Ray Elwood А я всегда падаю. Проснуться не успеваю.
Robyn Lee Это не нормально.
Ray Elwood [закадровый голос] "Когда наступает мир, воинственный человек нападает на самого себя." Это Ницше, и он имел в виду, что настоящего мира не бывает. Всегда есть какая-то война, где-то, с кем-то. И нет ни победителей, ни проигравших. Есть только те, кто ещё остался, чтобы сражаться дальше.
Hicks [внутри танка] Что это было за стук?
Walters Ё-моё, чувак. Мы только что переехали машину, чувак, мы её раздавили!
Hicks Какую машину?
Walters Фольксваген, ё##ая Жук!
Hicks О нет. Мы раздавили жука.
[смеётся]
Video [после взрыва на заправке] Что с этими мониторами? Они все в оранжевом.
Colonel Berman Что это? Что у нас тут?
Ray Elwood Просто некоторые заявки, сэр.
Colonel Berman Тысяча галлонов Mop & Glow... Боже, нам правда столько нужно?
Ray Elwood Чистота — залог благочестия.
Ray Elwood [на вышке] Ё-моё, это же не весело!
Robyn Lee В чём дело? Боишься?
Ray Elwood Конечно, я не боюсь.
Robyn Lee Я не буду тебя толкать.
Ray Elwood Да, я был бы признателен.
Sgt. Lee Подожди секундочку... Время есть, сынок?
Garcia [смотрит на свои золотые часы Rolex] Ага, почти десять.
Sgt. Lee Красивые часы, дай-ка посмотреть. Где взял?
Garcia Папа, э-э, подарил.
Sgt. Lee Папа подарил? Ну и парень у тебя. Чем он занимается?
Garcia Парикмахер.
Sgt. Lee Парикмахер? Значит, много стрижёт, да?
Colonel Berman [читает заключение коронера] Героин, кокаин, марихуана, лизергиновая кислота, диэтил... что бы это ни было, амфетамины, следы барбитуратов, эстроген. Эстроген? МакКови принимал противозачаточные? Как это возможно?
Ray Elwood Возможно, он принял их по ошибке, сэр.
Colonel Berman Что?
Ray Elwood Противозачаточные таблетки. Может, он подумал, что это что-то другое.
Colonel Berman Ну хорошо, но героин, спид и кокаин он уж точно не мог принять по ошибке, верно?
Ray Elwood Вряд ли, сэр.
Ray Elwood [получая в руки тяжеленный пулемёт M-60] Шестидесятка — тяжёлая мать.
Sgt. Lee И я тоже.
Ray Elwood Это были мои ребята. Вели скучную борьбу. Солдаты, у которых не было никого, кого можно убить, кроме времени. Они знают, что война — это ад, а мир... мир — это еб###ая тоска.
Ray Elwood В армии в основном два типа парней — еб#н#е и еб#н#ы. Сержант Саад — третий вид, он еб#т еб#н#х. Что реально, когда днём ты начальник военной полиции, а ночью — директор по розничной продаже героина.
[Во время игры в американский футбол в помещении, Парсонс МакКови падает и сильно ударяется головой о угол стола. Пока остальные спорят о игре, Элвуд осматривает Парсонса, который не встаёт]
Ray Elwood Эй, ребята... ребята...
[громче]
Ray Elwood Ребята!
Kirschfield [раздражённо] Что?
Ray Elwood Эээ, просто говорю, Парсонс мёртв.
Ray Elwood Сэр, вам нужно расслабиться...
Colonel Berman Не смей мне говорить расслабиться, чёрт побери! Ты — E4, а я — чёртов полковник! Ты так со мной не разговариваешь. Понял меня, солдат?
Ray Elwood Да, сэр.
Colonel Berman О, чёрт, Элвуд, я... Я не хотел срываться на тебе. Элвуд, прости.
Ray Elwood Ничего, сэр, я понимаю, какое давление на вас оказывается.
Robyn Lee У тебя серьёзные проблемы. Мой отец — крепкий парень. Он тебя здорово от***ет.
Ray Elwood Когда ты говоришь «от***ет», что именно имеешь в виду?
Robyn Lee Я имею в виду — по-настоящему от***ет. Он три раза воевал во Вьетнаме, убил много народу.
Ray Elwood Стоп, ты что, говоришь, что он меня убьёт?
Robyn Lee Не знаю, но с ним лучше не связываться.
Ray Elwood Почему ты мне всё это рассказываешь?
Robyn Lee Наверное, потому что не хочу, чтобы он тебя от***л.
Ray Elwood Понимаешь, это, наверное, самое доброе, что кто-либо говорил мне в жизни.
Mrs. Berman Когда ты в последний раз вообще держал винтовку? Ты хоть знаешь, с какого конца, блин, пули вылетают? Почему, по-твоему, было хорошей идеей вызвать Маршалла на тренировку, если ты — снабженец, а он — пехотинец?
Colonel Berman Это ты мне сказал идти в атаку.
Mrs. Berman Верно, я сказал «атакуй», но не сказал бросаться под собственный меч!
Ray Elwood Скажем так, готовить эту дрянь — всё равно что делать индейку на День благодарения, но один из ингредиентов — ручная граната.
Sgt. Saad Эта х#рня взрывается?
Ray Elwood Бах.
Ray Elwood Три вещи, которые я люблю в Германии: мой Мерседес-Бенц, отсутствие ограничений скорости на автобане и черный рынок, где можно достать всё, что угодно.
[Сержант Ли и несколько военных полицейских обыскивают комнату Элвуда в казарме, полную дорогих вещей, купленных на деньги от его нелегальной деятельности]
Sgt. Lee [всё время говорит спокойно и тихо] Это у тебя, солдат, не совсем по уставу, да?
Ray Elwood Честно говоря, не знаю. Думаю, нет.
Sgt. Lee Слушай, я завтра зайду, и хочу увидеть здесь нормальную казарму. Понял?
Ray Elwood Я понимаю, что это не совсем по уставу, но прошлый топ, похоже, не парился из-за этого.
Sgt. Lee Ну, он и я — разные люди.
Ray Elwood Слушай, Топ, можно нам по-чесноку поговорить? Эти ребята меня немного напрягают.
[Ли прогоняет военных полицейских. Элвуд закрывает дверь]
Ray Elwood Неужели всё должно быть именно так, Топ?
Sgt. Lee Как ты предлагаешь играть?
Ray Elwood Чего ты хочешь? Я имею в виду, ты и я — мне кажется, у нас много общего.
[Они на мгновение смотрят телевизор, где Джордж Буш выступает с речью о падении барьеров между Востоком и Западом]
Ray Elwood Например, вижу, ты фанат японских технологий. Без проблем, телевизор твой. Я хочу сказать — что нужно, чтобы мы с тобой порешали?
Sgt. Lee Ты хочешь сказать то, что я думаю?
[Он встаёт, подходит к телевизору и разбивает экран сапогом]
Sgt. Lee Вот тебе и ответ.
Ray Elwood Я естественный враг таких, как твой папаша, в основном потому, что мне по фи## на армию.
Robyn Lee Если тебе по фи##, зачем тогда пошёл?
Ray Elwood Мне особо выбора не давали. Поймали за угон машины, и судья предложил — либо шесть месяцев за решёткой, либо три года в армии. Вот я и сделал ошибку, выбрав армию.
Stoney [на вечеринке] Как дела?
Ray Elwood Да как обычно. Бёрман с Маршаллом пытаются лизать генералскую задницу.
Garcia Как, б##ь, мы должны вытащить оружие из ядерной базы, если там идёт учение? Если учение Берманов длится весь уикенд, то нам никак не вытащить оружие.
Squash Единственный способ — если учение закончится раньше.
Garcia Да, брат. Если к пяти вечера мы ещё живы, значит, мы уже п##ц!
Mrs. Berman Ну как, Элвуд? Нравится новый стул?
Ray Elwood Можно на нём сесть, мадам?
Mrs. Berman Нет, конечно, садиться нельзя, это антиквариат.
Ray Elwood Ну, он очень красивый.
Ray Elwood Падение. Мой самый страшный страх — это падать, падать, как бомба. Видишь ли, для меня жизнь — это отвлечения. Я стараюсь смотреть вверх и забывать о том, что внизу. Но когда я мечтаю... я падаю.
Ray Elwood [закадровый голос] Парсонс МакКови пал жертвой войны. Единственное отличие было в том, что это была Холодная война, а он — изуродованный наркоман. Парсонсу не светила героическая похоронная церемония.
Оператор связи Браво Ту Зиро, Браво Ту Зиро, приём. Браво Ту Зиро, Браво Ту Зиро, приём.
Хикс Чёрт, сделай тише, чувак, убавь эту ё#аную музыку.
Оператор связи Браво Ту Зиро, ответьте, что происходит, Хикс?
Хикс Э... Браво Ту Зиро на связи.
Оператор связи Браво Ту Зиро, начинайте тактический манёвр сектор два девять альфа ромео, займите позиции на три девять фокстрот дельта четыре семь.
Хикс Чёрт. Что, бл#ь, такое... два девять... альфа ромео?
Knoll Саад, хочешь хот-дог?
Sergeant Saad Нет, мне не нужен этот чёртов хот-дог! У вас нет никакой вегетарианской хрени?
Knoll Хот-доги состоят из губ, вымени и задниц. Удивительно, что ты не хочешь один.
Garcia [по дороге на объект с ядерным оружием] Это место меня бесит!
Ray Elwood А так и должно быть.
Ray Elwood Так почему тебя сюда назначили?
Knoll Я сам попросился. Моя невеста здесь, на базе, так что мы вместе договорились о переводе.
Ray Elwood О, как мило. Кто она?
Knoll Марголис, Кэрол-Энн. Рядовой первой статьи.
Ray Elwood По фамилии ее называешь? Что, в постели еще и салютуешь?
Robyn Lee Он твою машину угробил?
Robyn Lee [на вышке для прыжков] Что нужно, чтобы заставить тебя прыгнуть?
Ray Elwood Парашют.
Robyn Lee Ты серьёзно со мной встречаешься, чтобы задеть моего отца?
Ray Elwood Да. Да, именно так.
Robyn Lee Ты с ума сошла? Он первый сержант вашей роты, с ним лучше не шутить. Ты понимаешь, что он тебе яйца отрежет.
Ray Elwood Да, наверное.
Robyn Lee Так что, если останусь? Есть шанс, что ты потеряешь яйца, ты думаешь, я того стою?
Ray Elwood Да, конечно, почему бы и нет?
[Полковник Берман рассказывает генералу Ланкастеру, как узнал, что он потомок генерала Гражданской войны Джона Белла Худа, пытаясь произвести на него впечатление]
General Lancaster Похоже, я окружён людьми с известными предками. Не так ли, маршал?
Colonel Marshall Я стараюсь не выпендриваться, но когда узнал, что я родственник бывшего начальника штаба армии генерала Джорджа С. Маршалла, это, пожалуй, сильно укрепило моё чувство наследия. Я всегда гордился своей семьёй, но понимание, что я из боевого рода, глубоко на меня повлияло. Кажется, этот генерал Худ... он участвовал в одной провальной битве и потерял ногу, да?
Colonel Berman Не сказал бы, что это была провальная битва.
Colonel Marshall И руку. Он же ещё и руку потерял, не так ли?
Colonel Berman Нет, руку он не потерял. Он просто не мог её использовать. Саму руку оставил.
General Lancaster Знаете что? Я не особо верю в эту родословную чушь. Я не родственник никого знаменитого, и эта семейная хрень заставляет меня чувствовать себя неуверенно. Я считаю, кто из грязи, тот и дерётся лучше, потому что не хочет обратно в грязь. Лучшие бойцы в мире — это те, кому нечего терять.
Sgt. Lee Обращаю ваше внимание на то место, отмеченное крестиком. Здесь у нас прототип нового российского танка. Мы здесь, чтобы проверить уязвимость этого танка под огнём пехотного взвода.
[несколько человек снимают простыни, прикрывающие "танк", открывая любимый Mercedes-Бенц Элвуда]
Sgt. Lee Взвод, заряжайте по одному магазину, занимайте удобные огневые позиции. Стреляете по моему приказу. Продолжайте огонь, пока не прозвучит команда прекратить. Готовы... ОГОНЬ!
[солдаты стреляют из M-16 по Mercedes. Элвуд в шоке смотрит, как машина покрывается пулями. Он смотрит на сержанта Ли, который холодно смотрит в ответ, а затем начинает стрелять из своего крупнокалиберного пулемёта M-60 по машине. Машина взрывается]
The Turk [смотрит на документ] Мм. Много оружия. Где ты всё это раздобыл?
Ray Elwood Санта-Клаус.
Robyn Lee [в топовой «Мерседес-Бенц» Элвуда] Как, чёрт возьми, ты можешь позволить себе эту машину?
Ray Elwood Да мне просто повезло. Мерседесы в Германии дешевле.
[На вечеринке с офицерами в стиле Гражданской войны Элвуд и Стоуни разливают напитки, одетые как солдаты Конфедерации. Стоуни — чернокожий, поэтому это немного не вяжется]
Sgt. Lee Иисусе, посмотри, как тебя нарядили. Тебе не надоело, что белый мужик тобой к***ет?
Stoney [угрожающе] Мы с тобой сейчас на улицу выйдем.
Sgt. Lee Ого. Думаешь, можешь меня взять?
Ray Elwood Ой-ой, клиенты.
Sgt. Lee Да, может. В открытую, врукопашную, у тебя есть шанс. Может быть. А может, у меня нож в рукаве. Может, у меня .45 заряжен и готов засунуть тебе в зад. Об этом ты не подумал, а?
Ray Elwood Бёрман слишком хороший парень для армии.
Ray Elwood [сидит на высокой трамплине, смотрит вниз] Ох, б#ядь. Это реально высоко. Может, со временем привыкаешь.
Robyn Lee Думаю, суть в том, чтобы не привыкать.
Sgt. Lee Хочешь узнать секрет Вьетнама? Секрет Вьетнама прост — мне это понравилось. Чёртово охотничье сафари. Вся эта хрень была просто кайфом. Я говорю честно — мне это, б#дь, реально понравилось. Всем бы понравилось, если бы мы выиграли.
Кик Гарри
Kick Gurry
Том Эллис
Том Эллис
Tom Ellis
Майкл Пенья
Майкл Пенья
Michael Pena
Хоакин Феникс
Хоакин Феникс
Joaquin Phoenix
Анна Пакуин
Анна Пакуин
Anna Paquin
Гленн Фицджеральд
Glenn Fitzgerald
Эд Харрис
Эд Харрис
Ed Harris
Скотт Гленн
Скотт Гленн
Scott Glenn
Элизабет МакГоверн
Элизабет МакГоверн
Elizabeth McGovern
Шик Махмуд-Бей
Shiek Mahmud-Bey
Леон
Léon
Гэбриел Манн
Gabriel Mann
Дин Стокуэлл
Dean Stockwell
Брайан Дилэйт
Халук Бильгинер
Haluk Bilginer
