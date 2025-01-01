Меню
Цитаты из фильма Красный рассвет

Col. Andy Tanner Вся эта ненависть тебя сожжёт дотла, парень.
Robert Она меня согревает.
Col. Andy Tanner [Объясняет вторжение на примитивной диораме на земле] Западное побережье. Восточное побережье. Здесь — Мексика. Первая волна советской атаки пришла замаскированной под коммерческие чартеры — так же, как они сделали в Афганистане в декабре 1979-го. Только эти были элитными воздушно-десантными частями. Они взяли эти горные перевалы здесь, в Скалистых горах.
Jed Eckert Так вот что случилось с Калуметом?
Col. Andy Tanner Похоже на то. Они скоординировали действия с выборочными ядерными ударами, и ракеты были гораздо точнее, чем мы думали. Они накрыли шахты в Дакоте и ключевые узлы связи.
Darryl Bates Какие именно?
Col. Andy Tanner Ну, например, Омаха, Вашингтон, Канзас-Сити.
Darryl Bates Исчезли?
Col. Andy Tanner Да, именно так. Проникшие нелегально через Мексику — в основном кубинцы. Им удалось проникнуть на базы Стратегического авиационного командования в Среднем Западе, несколько в Техасе, и там они наворотили немало д***а, скажу я вам. Они открыли проход здесь, и целые кубинские, никарагуанские и латиноамериканские армии прошли прямо сюда, прорвались через Великие равнины.
Robert Как далеко они продвинулись?
Col. Andy Tanner До Шайена, Вайоминг... и дальше до Канзаса. Мы держали их на Скалистых горах и реке Миссисипи. Впрочем, русские подкрепились 60 дивизиями. Отправили три армии через Берингов пролив в Аляску, перебили трубопровод, прорвались через Канаду, чтобы соединиться здесь в центре, но мы встретили их тут и остановили насмерть. Линия фронта в основном стабилизировалась.
Robert А что с Европой?
Col. Andy Tanner Похоже, они решили, что два раза в одном веке — это уже слишком. Они в стороне. Все, кроме Англии, и она долго не протянет.
Prologue/Opening Narration Советский Союз переживает самый неурожайный год за 55 лет... В Польше вспыхивают забастовки и голодные бунты. Советские войска вторгаются... Куба и Никарагуа достигают целей по численности войск в 500 000 человек. Сальвадор и Гондурас пали... Партия зеленых получает контроль над парламентом Западной Германии. Требует вывода ядерного оружия с европейской территории... Мексика погружается в революцию... НАТО распадается. Соединённые Штаты остаются в одиночестве.
Jed Eckert Как тебя сбили, полковник?
Col. Andy Tanner Пять один. Я сбил четырёх.
Col. Andy Tanner Русские хотят захватить нас целыми, и именно поэтому они здесь. Вот почему они больше не применяют ядерное оружие; и мы тоже, не на своей земле. Вся эта чертова ситуация теперь вполне обычная. Кто знает? Может, на следующей неделе будут мечи.
Darryl Bates Что всё это начало?
Col. Andy Tanner Не знаю. Два самых крутых парня в районе, наверное. Рано или поздно они подерутся.
Jed Eckert Вот так просто?
Col. Andy Tanner Или, может, кто-то просто забыл, что это такое.
Jed Eckert Ну... кто на нашей стороне?
Col. Andy Tanner Шестьсот миллионов орущих китайцев.
Darryl Bates Последний раз я слышал, что их миллиард.
Col. Andy Tanner Было...
[он бросает виски в костер; оно вспыхивает ярко, напоминая ядерный взрыв]
Radio Free America Announcer Сейчас 11:59 на Радио Свободная Америка; с вами дядя Сэм, музыка и правда до рассвета. А сейчас у меня есть несколько слов для наших братьев и сестёр в оккупированной зоне: «стул у стены, стул у стены», «у Джона длинные усы, у Джона длинные усы». Сейчас ровно двенадцать, американец, ещё один день ближе к победе. А для всех вас, кто на линии или за ней, эта песня для вас.
[начинает играть Боевое Гимн Республики]
[последние строки]
Erica [финальный закадровый текст] Я больше никогда не видел братьев Эккерт. Со временем эта война — как и любая другая война — закончилась. Но я никогда не забывала. И прихожу сюда часто, когда никто другой не приходит.
[мы видим «Партизанскую скалу» с мемориальной табличкой, которую она читает за кадром]
Erica «... В первые дни Третьей мировой войны партизаны — в основном дети — поместили имена погибших на этой скале. Они сражались здесь в одиночку и отдали свои жизни, чтобы эта нация не исчезла с лица земли.»
Erica Ты американец?
Col. Andy Tanner Настоящий, с кровью.
Erica Какой столица Техаса?
Col. Andy Tanner Остин.
Erica Неправильно, коммуняк! Правильный ответ — Хьюстон.
Col. Strelnikov [он читает лекцию армии Руссо-Кубы о том, что нужно делать с Вулверинами; по-русски; с субтитрами] С этого момента... никаких ответных мер против мирных жителей. Это было глупо. Бессилие. Товарищи... если лиса украла у вас кур... вы зарежете свинью, потому что она видела лису? Нет. Вы пойдёте на охоту за лисой. Найдёте её логово и уничтожите! И как мы это сделаем? Станем лисами.
Tom Eckert Мальчики.
Matt Eckert Папа. Папочка.
Tom Eckert Не говорите. Ничего не говорите. Дайте мне вас рассмотреть. Я же знал, что прав. Знал. Вы живы. Я был строг с вами обоими. Делал вещи, из-за которых вы меня, наверное, ненавидели. Теперь понимаете, да?
Jed Eckert Что случилось, пап? Почему ты здесь? Что ты сделал?
Tom Eckert Не важно. Так или иначе, по одной или другой причине, нас всех больше нет. Всё кончено. Помните? Когда вы ходили в парк играть, и я качал вас на качелях? Вы были такие маленькие.
Jed Eckert Помню. Помню всё.
Tom Eckert Ну, меня теперь не будет, чтобы поднимать, когда упадёте. Теперь вы должны заботиться друг о друге.
Matt Eckert Мы больше никогда тебя не увидим, пап.
Tom Eckert Увидите. Не хочу это слышать, Мэдди.
Matt Eckert Что случилось с мамой, пап? Где она?
Tom Eckert Её здесь нет. Не знаю, куда её забрали. Больше не плачьте. Не хочу, чтобы кто из вас когда-либо плакал из-за меня. Никогда. Пока живы.
Robert Где мой папа, мистер Эккерт? Он здесь?
Tom Eckert Не знаю, сынок. Не знаю. Идите отсюда. Уходите, пока вас не нашли.
Jed Eckert Папа, я тебя люблю.
Tom Eckert Я знаю, сынок. Я тоже люблю тебя.
[Том, Джед и Роберт уходят]
Tom Eckert Мальчики! Отомстите за меня! Отомстите за меня!
Col. Andy Tanner Ты считаешь себя крутым, потому что ешь бобы каждый день? В Денвере есть полмиллиона нищих, которые отдали бы всё за один кусок того, что у тебя есть. Они находятся в осаде уже около трёх месяцев. Живут на крысах и хлебе из опилок, а иногда... друг на друге. По ночам костры для мёртвых освещают небо. Это средневековье.
Jed Eckert [во время казни Дарила Бейтса и Степана Горского] Хочешь повязки на глаза?
Stepan Gorsky Это нарушает Женевскую конвенцию.
Jed Eckert Я о ней никогда не слышал!
Stepan Gorsky Собачья морда! Я покажу тебе, как умирает советский!
Robert Я это уже видел, приятель.
Danny [который связан вдалеке, рядом с лошадьми] Это не происходит! Джед, отпусти его! Он был один из нас!
Jed Eckert Заткнись, Дэнни! Заткнись!
Robert Он им сказал, где мы!
Jed Eckert Сказал. Теперь берите винтовки.
Matt Eckert *Нет!*
Jed Eckert ЧТО ТЫ СКАЗАЛ?
Matt Eckert *Мы этого не сделаем!*
Stepan Gorsky [к Дарилу] Парень, скажи мне, что ты мой друг, чтобы я не умер один.
Matt Eckert Какая разница, Джед?
Robert Я сделаю это.
Matt Eckert Заткнись, Роберт!
[к Джеду]
Matt Eckert *Скажи мне, в чём разница между нами и ими!*
Jed Eckert Потому что МЫ *ЖИВЁМ* ЗДЕСЬ!
[убивает Степана; Роберт убивает Дарила]
[Роберт пилит ружьё]
Danny Они же были людьми!
Robert Да, ну и мой отец тоже.
Aardvark Как это было?
[Роберт перестаёт пилить]
Robert Нормально было.
[Роберт продолжает пилить]
Jed Eckert [Волверины обнаруживают, что Дарил «прослушивается» русско-кубинцами] Дарил... Где он? Где он?
[Джед хватает Дарила, суётся ему в лицо и кричит]
Jed Eckert ЧЁРТ ПОБЕРИ, ГДЕ ЖЕ ЖУК?
Darryl Bates Они заставили меня проглотить его.
Matt Eckert Дарил, что ты натворил?
Darryl Bates [почти в слезах] Я пошёл в город... и меня поймали.
Jed Eckert [тряся его и визжа от ярости] ТЫ ПОШЁЛ И ТЕБЯ Поймали? ПОЧЕМУ?
Darryl Bates [голос срывается] Ты же говорил, что мы не можем... Я... Я хотел увидеть отца. Поговорить с ним...
Robert Ты сказал им, где мы, не так ли? Ты сказал!
Darryl Bates [всхлипывая] Нет! Мой отец выдал меня. О Боже, они делают то, что ты и представить не можешь.
Jed Eckert [бросает его на пол, рыча от ярости] ААААА! Ты, с#к!
Jed Eckert [убив полковника Стрельникова, который смертельно ранил Джеда и Мэтта] Ты теперь можешь отдохнуть. Держись, Мэтти. Всё будет хорошо... Папа скоро придёт. Давай, Мэтти. Я буду держать тебя, сколько смогу. Ты можешь облокотиться на меня, Мэтти... Я так устал...
[Он и Мэтт умирают в объятиях друг друга]
Col. Andy Tanner [его последние слова, произнесённые при смерти, когда он бросает дымовую шашку в русский танк] Давай, ребята! Давай забирайтесь сюда! Хоть раз стреляйте метко, вы, армейские г##ы.
[подрывается на американском танке]
Toni [её последние слова, Джеду] Иди вперёд. Я просто останусь здесь, послушаю ветер немного, хорошо?
[Он даёт ей гранату, выдергивает чеку и целует её на прощание; затем она ставит себя как ловушку]
Colonel Ernesto Bella [пишет письмо своей семье на родине]
[на испанском; закадровый голос]
Colonel Ernesto Bella Я уже не помню, что значит быть в тепле. Кажется, прошли тысячи лет с тех пор, как я был маленьким мальчиком на солнце. Как я оказался в этом высоком, пустынном месте, где нет ничего, кроме одиночества? Так много потеряно. Я хочу взглянуть тебе в глаза и забыть всё. Всё кажется таким далеким: теплый дом, где моя тень никогда не падает; твои длинные черные волосы в моих руках. Революции больше нет, осталась только ты, к кому можно вернуться. Я подам в отставку из кубинской армии.
KGB Major [по-русски; с субтитрами] Ты хочешь меня увидеть?
Colonel Ernesto Bella [по-русски] Да... да. Иди в магазин спортивных товаров. Изъять из дел бланки с пометкой 4473. Там будут описания оружия и списки частных владельцев.
Re-education Film Narrator [на месте бывшего кинотеатра под открытым небом в Калюмет, Колорадо] Америка — это бордель... где революционные идеалы ваших предков... разлагаются и продаются на углах торговцами капитализмом...
Jed Eckert [в горах] Мы с Мэттом всё детство приезжали сюда с папой. Здесь можно охотиться, рыбачить, и можно оставаться здесь очень, очень долго.
Robert Как долго, Джед?
[лётчики и бомбардировщики пролетали над головой]
Jed Eckert [указывая на реактивные самолёты над ними] Пока мы больше не услышим *это*.
Robert Волверины!
[пока раздают оружие освобожденным американцам]
Jed Eckert Давай же! Мы все умрём, но умрём стоя!
General Bratchenko [на русском; с субтитрами] Что такое «Вулверин»?
Colonel Ernesto Bella [на русском] Маленькое животное, вроде барсука, но ужасно свирепое. Это также название местной спортивной команды.
General Bratchenko [на русском] Это зверюги, Эрнесто. Ты должен убить каждого из них. Как в Афганистане. Они никогда не остановятся.
Darryl Bates [Выливая банку супа в котел] Это всё, что осталось... кроме оливок.
Matt Eckert У нас ещё полно мяса.
Danny Просто то, что ты подстрелил.
Matt Eckert Так скажи, придурок, откуда, по-твоему, берутся гамбургеры?
Danny Никто их не стреляет.
Darryl Bates Нам нужна еда.
Tom Eckert Парни! Отомстите за меня! Отомстите!
Mayor Bates [в кабинете мэра Бейтса, где его допрашивает полковник Белла] Дэрил, он и мухи не обидит. Я знаю своего сына, полковник. Он не из тех, кто занимается партизанщиной.
Colonel Ernesto Bella Согласно документам, мэр... ваш сын — видный лидер студентов.
Mayor Bates Да, он лидер, но не в смысле насилия или драк. Видите ли, Дэрил... он больше политик, как и его отец.
Colonel Ernesto Bella Член элитной парамилитарной организации: «Скауты Орла».
Mayor Bates Да, но это не армия. Если он жив, значит, он напуган, голоден... и он так же, как и мы с вами, старается избегать конфликтов. Он не буян.
Colonel Ernesto Bella Тогда кто же?
Mayor Bates Это в крови у некоторых семей.
Colonel Ernesto Bella [адъютанту; на испанском] Это сообщество действительно счастливо иметь такого пастыря, как он.
Mayor Bates Я просто хочу довести это дело до конца, полковник.
Jed Eckert Не плачь! Сдержись! Пусть это превратится во что-то другое. Просто дай этому превратиться — во что-то другое. Понял?
[Два товарища Юрия только что были убиты Тони и Робертом, а Юрий, несмотря на серьезные раны, сумел добраться до джипа]
Yuri [говорит по-русски в рацию] Боже, помоги мне!
Yuri Боже, помоги мне!
[Джед догоняет Юрия у джипа с пистолетом .45. Юрий смотрит на него в ужасе, потом отворачивается, понимая, что будет дальше. Джед расстреливает советского солдата из пистолета]
[три советских солдата патрулируют высокогорья национального леса Арапхо и находят стрелу у обочины дороги]
Юрий [говорит по-русски] Смотри. Смотри, что я нашёл. Индейская стрела.
Солдат №1 [замечает, что стрела фабричная] Я не знал, что эти индейцы пользуются сталью.
Юрий [по-русски] Конечно, дурак. Они плавили сабли федералистских казаков.
Солдат №1 [замечает пластиковый наконечник] Эти индейцы ещё и пластик умеют делать?
Юрий Идиот, это кость, отполирована до блеска.
Юрий [увидев Тони и Эрику] Стой!
Солдат №2 Берегись! У неё оружие.
Солдат №1 [говорит по-русски] Стой, б##ь!
[стреляет из АК-47]
Солдат №1 [Дэнни сумел прицелиться в первого солдата и выстрелил ему в спину стрелой. Мужчина кричит и отступает от Эрики, пытаясь залезть на склон, но теряет равновесие от Тони и Эрики]
Солдат №1 [говорит по-русски] Помогите, товарищи! Я умираю!
[Тони удалось завладеть АК-47 солдата и убить его. Второй солдат спускается с холма, как вдруг из-за дерева выходит Роберт. Когда солдат поднимает АК-47, чтобы стрелять, Роберт убивает его выстрелом из ружья. Юрий бежит к джипу, за ним гонятся и стреляют Дарил, Роберт и Джед]
Danny У тебя есть семья?
Col. Andy Tanner [долгая пауза] Не знаю. Они — за линией фронта, в Техасе застряли. Хочется верить, что живы; но слышал, что творят с мирными.
Erica [после смерти полковника] Я больше никогда никого не полюблю!
Robert Если бы ты никого не любила, тебя бы здесь сейчас не было...
Matt Eckert [после их побега из Кэльюмета Джед чинит радиатор на своем пикапе] Получилось?
Jed Eckert Да, получилось. Только одна проблема — у нас нет воды.
Matt Eckert А если в него пописить?
Jed Eckert Отличная идея. Забирайся сюда.
[смеётся]
Danny Откуда ты знаешь, что это сработает?
Jed Eckert Сколько тебе лет, пацан?
Danny Пятнадцать. И меня зовут Дэнни, а не «пацан».
Jed Eckert Ну, когда вырастешь... тогда и узнаешь такие вещи, Дэнни. А сейчас залезай сюда и пописывай в радиатор.
Theodore Roosevelt [надпись на бронзовой статуе перед школой Калюмет] «Гораздо лучше дерзать великим делам, чем стоять в ряд с теми бедными, робкими душами, которые не знают ни победы, ни поражения.»
General Bratchenko [на русском; с субтитрами] Ты знаешь, с кем мы воюем? Мы сражаемся с «Вулверинами» — маленькими свирепыми зверьками. Для них нужен охотник, а знаешь, я — охотник.
Matt Eckert [после того, как Тони и Роберт погибли, братья Эккерт планируют отвлечение, пока Дэнни и Эрика переходят линию фронта] Мы — всё, что осталось. Кто-то должен выжить. Кто-то должен прорваться. Я и Джед — мы выдохлись.
Erica Я никогда не забуду... пока живу.
Matt Eckert Не надо.
Danny Ты никогда не узнаешь, кто выиграл.
Matt Eckert Кто УЗНАЕТ?
General Bratchenko [на русском; с субтитрами] Что я больше всего презираю в войне — так это лицемерие, которое она порождает. Я слышал эвфемизмы: мол, мы сдерживаем врага, наш сектор умиротворения расширяется. Это тактика лжи. Ложь пахнет смертью и поражением. Войну можно выиграть только истреблением врага.
Генерал Браченко [на русском; с субтитрами] С этого момента никаких расправ над мирными жителями. Это была глупость. Бессилие. Товарищи, если лиса украла у вас кур, вы зарежете свинью, потому что она видела лису? Нет, вы пойдёте охотиться на лису, найдёте её логово и уничтожите! И как мы это сделаем? Станем лисой.
Danny [на похоронах волверинов, полковника Энди Таннера и Артуро "Аардварка" Мондракона] Это были хорошие друзья. Отведите их отсюда... в безопасное место... где этой войны не было. И когда мы будем помнить... пусть они забудут, Господи... чтобы снова стать маленькими.
Stepan Gorsky Парень, скажи, если ты друг, чтобы я не умирал один.
Colonel Ernesto Bella [в оккупированном Калюмите, штат Колорадо]
[на русском; с субтитрами]
Colonel Ernesto Bella Слушай, я всегда был на стороне повстанцев. У меня нет опыта в таких делах, но, похоже, нужно завоевать поддержку народа. Как говорили наши противники во Вьетнаме: «Завоюй их сердца и умы.»
General Bratchenko [на русском] А они проиграли, Эрнесто... Мораль сейчас решающая. Держи людей в охраняемых зонах. Посмотришь, как они забудут про этих «Вулверинов».
Colonel Ernesto Bella [Тони подрывает неподалёку "Центр советско-американской дружбы"]
[на русском]
Colonel Ernesto Bella Что ты говорил, товарищ?
General Bratchenko [на русском] О, заткнись!
Darryl Bates [он и другие Волверины собирают еду, оружие и снаряжение для выживания из магазина отца Роберта Морриса] И захвати туалетную бумагу, я не собираюсь использовать никакие листья.
Jed Eckert Теперь одно точно... Никто уже не сможет вернуться домой. Никогда.
Matt Eckert Почему бы тебе не заняться делом?
Erica Ты постирай! Мы больше никогда не будем стирать за тобой! Я и она ничем не хуже вас!
Matt Eckert Чё у тебя за хрень?
Erica Заткнись! Никогда больше такого не говори! Понял? Скажешь ещё раз — убью! Понял? Убью.
Matt Eckert Так что я сделал?
Toni То, что ты сказал, было неправильно.
Mr. Teasdale Великие гунны всегда начинали с того, что их армия растягивалась полукругом, примерно с размер Род-Айленда. Потом они мчались вперёд, сметая всё на своём пути: зверей, людей, даже насекомых. Концы полукруга постепенно смыкались, образуя сужающийся круг. И всё, что внутри этого круга, впадало в панику и пыталось вырваться. Когда монголы видели друг друга, они разгонялись до настоящего бешенства. А когда началась резня, она длилась днями, неделями, даже месяцами. И продолжалась до тех пор, пока молодой сын хана не просил отца отпустить последнего выжившего -
[видит парашюты, приземляющиеся за окном класса]
Mr. Teasdale - о, друг мой, о, друг мой,
Студент истории №1 Вау, гляньте-ка.
Студент истории №2 Ладно.
Студент истории №3 Выглядит прикольно, чувак.
Mr. Teasdale Я бы сказал, что они *очень* сбились с курса. Это очень необычно.
Mr. Mason [Волверины прибывают в дом Мэйсонов, где к ним присоединятся Тони и Эрика] У нас тут банда отщепенцев.
Jed Eckert Вау, дом.
Mr. Mason Иди, присядь где-нибудь.
Robert В последний раз мы были в доме пять недель назад.
Mr. Mason И выглядишь соответственно.
Tom Eckert [на кинотеатре под открытым небом Калюмет, который теперь стал коммунистическим «лагерем перевоспитания»] Помнишь, как мы раньше ходили в парк и играли... и я качал вас на качелях... а вы были такие чёртовски маленькие?
Jed Eckert Помню. Помню всё до мелочей.
Tom Eckert [Джеду и Мэтту] Я теперь не смогу подхватить вас, если упадёте. Теперь вы должны заботиться друг о друге.
Jed Eckert Моя семья хочет, чтобы я остался жив. Твоя семья хочет, чтобы ты остался жив. Думаешь, ты такой умный, а на самом деле вы просто напуганные дети.
Danny Так кто ты, по-твоему?
Jed Eckert ...Одинокий, наверное.
Matt Eckert [подходит и становится рядом с ним] Нет, ты не один.
Jed Eckert [после смерти Ардварка и полковника Таннера] Странно это как-то, да? Как будто горы совсем нас не замечают. Ты смеёшься или плачешь... А ветер всё дует и дует.
Matt Eckert Ты уже почти без чувств, да?
Jed Eckert Мне их не на что тратить.
Matt Eckert Даже если бы вместо Ардварка это был я?
Col. Andy Tanner [используя грубую диораму, "Вулверины" готовятся к штурму Калумет-Драйв-Ина, который теперь — русско-кубинский "лагерь перевоспитания"] Итак. Четыре самолёта, кубинский бункер, русский бункер, склад боеприпасов, палатки с войсками. Четыре пулемётных точки. Тут, за экраном автокинотеатра, ваши политзаключённые. Мы отвлечём внимание здесь... прорежем проволоку здесь, откроем огонь по всем этим пулемётным точкам. Группа Б обойдёт эту территорию в обходном манёвре... и когда подойдёте к этому бункеру, накройте этот редут огнём «встречным». Думаю, всё довольно просто. Есть вопросы?
Aardvark Что такое «фланг»?
Toni Что такое «редут»?
Robert Что такое «встречный огонь»?
Col. Andy Tanner [вслух, про себя] Мне нужен выпивон.
Mr. Mason [открывает дверь подвала вместе с Джедом и Мэттом] Внучки. Они два дня крались сюда. Суки пытались залезть к ним. Тони, Эрика, это Мэтт и Джед Эккерты. Они позаботятся о вас. И я не хочу знать, куда они идут.
Mr. Mason Мы все думали, что вы, ребята, уже направились в Свободную Америку.
Robert Что такое Свободная Америка?
Mr. Mason Свободная Америка. Это безопасная зона.
Jed Eckert А где мы тогда?
Mr. Mason Чёрт, ребята, вы на оккупированной территории. Вы в 40 милях за линией фронта. Это прямо в эпицентре Третьей мировой войны.
Jed Eckert [они осматривают зимний пейзаж, на обеих сторонах собираются танки, готовясь к бою] Ты через *этот* прошёл?
Col. Andy Tanner Только часть. Надеюсь, наши ребята ещё там.
Jed Eckert Так это и есть поле боя?
Col. Andy Tanner Это настоящая война, парень. Она здесь каждый день.
Кубинский солдат [по-испански] Помогите! "Вулверины" наступают! За мной, быстро! Давай! Давай!
Yuri [Смотрит на историческую табличку "Национальный лес Арапахо"] Что здесь написано?
Russian soldier [по-русски; с субтитрами] Ты учил английский. Переводи.
Yuri Американская история... Я это хорошо знаю.
[неправильно переводит слова на табличке]
Yuri Национальное поле битвы Арапахо. Здесь в 1908 году было великое крестьянское восстание диких индейцев. Их раздавил президент Теодор Рузвельт, возглавивший имперские армии и ковбоев. Битва длилась всю зиму, погибло более 35 000 человек. Это была величайшая битва американского Запада.
[на самом деле на табличке написано: Национальный лес Арапахо. Основан президентом Теодором Рузвельтом по Закону об лесной службе 1905 года. Лес занимает 40 000 акров нетронутого леса. Один из крупнейших массивов голубой ели на американском Западе.]
Russian soldier Браво!
Jed Eckert Там настоящая Третья мировая война. Людей убивают. Это могут быть русские!
Colonel Ernesto Bella [по-испански] Это... это настоящий бред!
Alicia Они тебя ищут.
Jed Eckert Кто?
Alicia КГБ.
Jed Eckert Русские?
Alicia И кубинцы.
Col. Andy Tanner Жги их!
Col. Strelnikov [на русском; с субтитрами] Ложь пахнет смертью и поражением.
Erica [Степану] Вы говорите по-немецки?
Matt Eckert И что с того? А ты — нет.
Stepan Gorsky Горский, Степан Евгеньевич...!
Robert К**Ы НЕ ВАЖНО, КТО ТЫ ТАКОЙ!
[Он и его товарищи из Волверинов начинают избивать Степана]
Danny [он и Тони наблюдают] Его же убьют!
Toni Пусть!
Tom Eckert [Джед и Мэтт нашли отца в советском лагере «перевоспитания»] Я был суров с тобой, когда ты рос. Я делал вещи, которые заставляли тебя меня ненавидеть. Теперь ты понимаешь, почему я так поступал. Больше не хочу, чтобы из-за меня лились слёзы, понял? Меня рядом не будет, теперь вы должны заботиться друг о друге...
Alicia Слушай, я расскажу тебе кое-что, о чём нельзя говорить. Никому нельзя. Но...
Jed Eckert Но что?
Alicia Они забрали много людей. Тех, кто, как им казалось, может им помешать. Тех, у кого были оружие или что-то, что им нужно. Просто забрали!
Jed Eckert Куда?
Alicia В лагеря перевоспитания. Вот как они это называют.
Col. Andy Tanner До свидания!
Matt Eckert Я твой брат. Сделай это важным.
Erica [слушая "Боевой гимн республики" по радио от СВ] Теперь всё по-другому.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Пауэрс Бут
Powers Boothe
Си Томас Хауэлл
C. Thomas Howell
Патрик Суэйзи
Патрик Суэйзи
Patrick Swayze
Даррен Далтон
Darren Dalton
Лиа Томпсон
Лиа Томпсон
Lea Thompson
Уильям Смит
William Smith
Гарри Дин Стэнтон
Гарри Дин Стэнтон
Harry Dean Stanton
Чарли Шин
Чарли Шин
Charlie Sheen
Брэд Сэвадж
Brad Savage
Дженнифер Грей
Дженнифер Грей
Jennifer Grey
Рон О’Нил
Владек Шейбал
Vladek Sheybal
Лйен Смит
Lane Smith
Фрэнк МакРэй
Бен Джонсон
Ben Johnson
