Col. Andy Tanner
[Объясняет вторжение на примитивной диораме на земле]
Западное побережье. Восточное побережье. Здесь — Мексика. Первая волна советской атаки пришла замаскированной под коммерческие чартеры — так же, как они сделали в Афганистане в декабре 1979-го. Только эти были элитными воздушно-десантными частями. Они взяли эти горные перевалы здесь, в Скалистых горах.
Col. Andy Tanner
Похоже на то. Они скоординировали действия с выборочными ядерными ударами, и ракеты были гораздо точнее, чем мы думали. Они накрыли шахты в Дакоте и ключевые узлы связи.
Darryl Bates
Какие именно?
Col. Andy Tanner
Ну, например, Омаха, Вашингтон, Канзас-Сити.
Darryl Bates
Исчезли?
Col. Andy Tanner
Да, именно так. Проникшие нелегально через Мексику — в основном кубинцы. Им удалось проникнуть на базы Стратегического авиационного командования в Среднем Западе, несколько в Техасе, и там они наворотили немало д***а, скажу я вам. Они открыли проход здесь, и целые кубинские, никарагуанские и латиноамериканские армии прошли прямо сюда, прорвались через Великие равнины.
Robert
Как далеко они продвинулись?
Col. Andy Tanner
До Шайена, Вайоминг... и дальше до Канзаса. Мы держали их на Скалистых горах и реке Миссисипи. Впрочем, русские подкрепились 60 дивизиями. Отправили три армии через Берингов пролив в Аляску, перебили трубопровод, прорвались через Канаду, чтобы соединиться здесь в центре, но мы встретили их тут и остановили насмерть. Линия фронта в основном стабилизировалась.
Robert
А что с Европой?
Col. Andy Tanner
Похоже, они решили, что два раза в одном веке — это уже слишком. Они в стороне. Все, кроме Англии, и она долго не протянет.