Col. Andy Tanner [Объясняет вторжение на примитивной диораме на земле] Западное побережье. Восточное побережье. Здесь — Мексика. Первая волна советской атаки пришла замаскированной под коммерческие чартеры — так же, как они сделали в Афганистане в декабре 1979-го. Только эти были элитными воздушно-десантными частями. Они взяли эти горные перевалы здесь, в Скалистых горах.

Jed Eckert Так вот что случилось с Калуметом?

Col. Andy Tanner Похоже на то. Они скоординировали действия с выборочными ядерными ударами, и ракеты были гораздо точнее, чем мы думали. Они накрыли шахты в Дакоте и ключевые узлы связи.

Darryl Bates Какие именно?

Col. Andy Tanner Ну, например, Омаха, Вашингтон, Канзас-Сити.

Darryl Bates Исчезли?

Col. Andy Tanner Да, именно так. Проникшие нелегально через Мексику — в основном кубинцы. Им удалось проникнуть на базы Стратегического авиационного командования в Среднем Западе, несколько в Техасе, и там они наворотили немало д***а, скажу я вам. Они открыли проход здесь, и целые кубинские, никарагуанские и латиноамериканские армии прошли прямо сюда, прорвались через Великие равнины.

Robert Как далеко они продвинулись?

Col. Andy Tanner До Шайена, Вайоминг... и дальше до Канзаса. Мы держали их на Скалистых горах и реке Миссисипи. Впрочем, русские подкрепились 60 дивизиями. Отправили три армии через Берингов пролив в Аляску, перебили трубопровод, прорвались через Канаду, чтобы соединиться здесь в центре, но мы встретили их тут и остановили насмерть. Линия фронта в основном стабилизировалась.

Robert А что с Европой?