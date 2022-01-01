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Красный рассвет Красный рассвет
Киноафиша Фильмы Красный рассвет Красный рассвет, 1984: актеры и роли
Red Dawn Красный рассвет 1984 / США
6.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Красный рассвет, 1984: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Милиус John Milius
В ролях
Патрик Суэйзи Патрик Суэйзи Patrick Swayze С. Томас Хауэлл C. Thomas Howell Лиа Томпсон Lea Thompson Чарли Шин Чарли Шин Charlie Sheen Даррен Далтон Darren Dalton Брэд Сэвадж Brad Savage Дженнифер Грей Дженнифер Грей Jennifer Grey Бен Джонсон Ben Johnson
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