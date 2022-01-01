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Красный рассвет
Красный рассвет, 1984: актеры и роли
Red Dawn
Красный рассвет
1984 / США
Трейлер
6.4
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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Красный рассвет, 1984: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Милиус
John Milius
В ролях
Патрик Суэйзи
Patrick Swayze
С. Томас Хауэлл
C. Thomas Howell
Лиа Томпсон
Lea Thompson
Чарли Шин
Charlie Sheen
Даррен Далтон
Darren Dalton
Брэд Сэвадж
Brad Savage
Дженнифер Грей
Jennifer Grey
Бен Джонсон
Ben Johnson
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