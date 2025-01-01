ТитрыСуществует два варианта... Либо мы одни во Вселенной, либо нет. Оба одинаково страшны. - Артур К. Кларк
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Edwin PollardЛюди думают, что пришельцы — это существа, которые вторгаются на нашу планету в каком-то грандиозном катаклизме, разрушают памятники, крадут наши природные ресурсы. Но это совсем не так. Вторжение уже произошло.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lacy BarrettКакое животное съедает всю зелень, но оставляет бекон?
Daniel BarrettКролик. Очень большой кролик с противопоставленными большими пальцами.