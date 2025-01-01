Меню
[первые строки]
Титры Существует два варианта... Либо мы одни во Вселенной, либо нет. Оба одинаково страшны. - Артур К. Кларк
Edwin Pollard Люди думают, что пришельцы — это существа, которые вторгаются на нашу планету в каком-то грандиозном катаклизме, разрушают памятники, крадут наши природные ресурсы. Но это совсем не так. Вторжение уже произошло.
Lacy Barrett Какое животное съедает всю зелень, но оставляет бекон?
Daniel Barrett Кролик. Очень большой кролик с противопоставленными большими пальцами.
[последние слова]
Джесси Барретт [через потрескивающую рацию] Сэмми!
Daniel Barrett Слушайте, офицер, это была не просто кухонная неразбериха. Это было как... как математическая шутка про геометрию. Ха, не знаю, злиться мне или впечатляться.
Lacy Barrett [смотрит камеры в новом доме] Ты не пытаешься так извращённо добавить остроты в нашу сексуальную жизнь, да?
Daniel Barrett Это не было моей идеей. Но мне нравится, как ты думаешь.
Lacy Barrett Почему этих серых, или кто они там такие, так интересует именно нас? Что в нас такого особенного?
Edwin Pollard Ничего. В вас нет ничего особенного. Извини. Ты, наверное, надеялась на другой ответ. Но это выше нашего понимания.
Daniel Barrett Откуда ты всё это знаешь?
Edwin Pollard Ты в этом не один.
Edwin Pollard Первое, что нам нужно сделать — выяснить, испытываете ли вы на самом деле нечто подобное.
Lacy Barrett Это-это тест?
Edwin Pollard Это просто ряд вопросов. Помогает отсеять сумасшедших.
Daniel Barrett Отлично. Давайте начнём.
Edwin Pollard Итак. Кто-нибудь из вас видел яркие огни в небе над вашим районом, которые двигались необычным образом?
Daniel Barrett Нет.
Edwin Pollard Были ли у вас сильные головные боли или мигрени?
Daniel Barrett Нет.
Edwin Pollard Кто-нибудь из вас слышал звон в ушах, который будто бы происходит только внутри головы?
Daniel Barrett Да.
Edwin Pollard Были ли у вас необъяснимые болезни, странные аллергии или носовые кровотечения?
Lacy Barrett Да.
Daniel Barrett Да.
Edwin Pollard Замечали ли вы необычное поведение животных в вашем районе?
Daniel Barrett На днях три разные стаи птиц влетели в наш дом.
Edwin Pollard Я бы сказал, это подходит под критерии.
Edwin Pollard Кто-нибудь из вас испытывал провалы в памяти, периоды времени, которые не можете объяснить?
Edwin Pollard А были ли у вас моменты, когда казалось, что вы не полностью контролируете своё тело?
Daniel Barrett Откуда вы всё это знаете?
Edwin Pollard Вы не одни в этом. Другие уже проходили через то, что переживаете вы, и боролись так же, как боретесь сейчас.
