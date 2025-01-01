Edwin Pollard Первое, что нам нужно сделать — выяснить, испытываете ли вы на самом деле нечто подобное.

Edwin Pollard Это просто ряд вопросов. Помогает отсеять сумасшедших.

Daniel Barrett Отлично. Давайте начнём.

Edwin Pollard Итак. Кто-нибудь из вас видел яркие огни в небе над вашим районом, которые двигались необычным образом?

Edwin Pollard Были ли у вас сильные головные боли или мигрени?

Edwin Pollard Кто-нибудь из вас слышал звон в ушах, который будто бы происходит только внутри головы?

Edwin Pollard Были ли у вас необъяснимые болезни, странные аллергии или носовые кровотечения?

Edwin Pollard Замечали ли вы необычное поведение животных в вашем районе?

Daniel Barrett На днях три разные стаи птиц влетели в наш дом.

Edwin Pollard Я бы сказал, это подходит под критерии.

Edwin Pollard Кто-нибудь из вас испытывал провалы в памяти, периоды времени, которые не можете объяснить?

Edwin Pollard А были ли у вас моменты, когда казалось, что вы не полностью контролируете своё тело?

Daniel Barrett Откуда вы всё это знаете?