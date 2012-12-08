Захватывающая драма Верди о ревности и мести получит воплощение в новой постановке известного оперного режиссера Дэвида Олдена, возвращающегося в Мет после двадцатилетнего перерыва. Фабио Луизи впервые дирижирует этой оперой в Мет, Сондра Радвановски дебютирует в партии Амелии, Марсело Альварес исполнит роль Густава III, а Дмитрий Хворостовский, Стефани Блайт и Кэтлин Ким споют партии Анкарстрема, предсказательницы Ульрики и пажа Оскара соответственно. Олден, чья постановка переносит нас в призрачный, нереальный мир Швеции начала XX века, говорит: «Бал-маскарад» — одна из величайших партитур Верди, полная самых разнообразных красок, которые варьируются от легкой комедии до напряженной мелодрамы. И Верди смешивает эти краски с неповторимой сценической энергией. «Бал» — это сценическая бомба».

