Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Убежище» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Бал маскарад Live
1 постер
Киноафиша Фильмы Бал маскарад Live

Бал маскарад Live

The Metropolitan Opera HD Live. Un ballo in maschera 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Захватывающая драма Верди о ревности и мести получит воплощение в новой постановке известного оперного режиссера Дэвида Олдена, возвращающегося в Мет после двадцатилетнего перерыва. Фабио Луизи впервые дирижирует этой оперой в Мет, Сондра Радвановски дебютирует в партии Амелии, Марсело Альварес исполнит роль Густава III, а Дмитрий Хворостовский, Стефани Блайт и Кэтлин Ким споют партии Анкарстрема, предсказательницы Ульрики и пажа Оскара соответственно. Олден, чья постановка переносит нас в призрачный, нереальный мир Швеции начала XX века, говорит: «Бал-маскарад» — одна из величайших партитур Верди, полная самых разнообразных красок, которые варьируются от легкой комедии до напряженной мелодрамы. И Верди смешивает эти краски с неповторимой сценической энергией. «Бал» — это сценическая бомба».
Страна США
Продолжительность 3 часа 20 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 8 декабря 2012
Дата выхода
8 декабря 2012 США
Сборы в мире $128 352
Другие названия
Verdi: Un Ballo in Maschera
Режиссер
Фабио Луизи
Дэвид Олден
В ролях
Сондра Радвановски
Кэтлин Ким
Стефани Блайт
Марсело Альварес
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Бал маскарад Live
Питер Граймс 8.6
Питер Граймс (2014)
Сельская честь. Паяцы 7.9
Сельская честь. Паяцы (2014)
TheatreHD: Золушка 7.6
TheatreHD: Золушка (2018)
TheatreHD: Евгений Онегин: Хворостовский 8.1
TheatreHD: Евгений Онегин: Хворостовский (2017)
TheatreHD: Норма 7.7
TheatreHD: Норма (2017)
Роберто Девере 8.6
Роберто Девере (2016)
Трубадур 8.6
Трубадур (2015)
Джоконда 0.0
Джоконда (2013)
Фауст (Шарль Гуно) 0.0
Фауст (Шарль Гуно) (2011)

Рейтинг фильма

8.3
Оцените 13 голосов
8.2 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Папа может
Папа может
2026, Россия, семейный, комедия
Чарли чудо-пёс
Чарли чудо-пёс
2026, Канада, анимация, комедия, семейный
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше