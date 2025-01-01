Цитаты из мультфильма Берсерк. Золотой век: Фильм III. Сошествие
Skull KnightВнемли моим словам, Борец. Скоро на тебя обрушится дождь крови, какого ты и представить себе не можешь. Это будет буря смерти. Но запомни, Борец. Борись, выноси, сопротивляйся. Ведь только это — меч того, кто бросает вызов смерти. Не забывай этих слов.
КаскаВсё это твоя вина! Гриффит и Отряд Сокола — всё пошло к чёрту из-за тебя!
ГатсИз-за меня? Почему?
КаскаКак ты мог быть таким тупым? Чёрт побери! Именно тебя хотел Гриффит! Всегда тебя! Ты был единственным!