Киноафиша Фильмы Берсерк. Золотой век: Фильм III. Сошествие Цитаты из мультфильма Берсерк. Золотой век: Фильм III. Сошествие

Skull Knight Внемли моим словам, Борец. Скоро на тебя обрушится дождь крови, какого ты и представить себе не можешь. Это будет буря смерти. Но запомни, Борец. Борись, выноси, сопротивляйся. Ведь только это — меч того, кто бросает вызов смерти. Не забывай этих слов.
Каска Всё это твоя вина! Гриффит и Отряд Сокола — всё пошло к чёрту из-за тебя!
Гатс Из-за меня? Почему?
Каска Как ты мог быть таким тупым? Чёрт побери! Именно тебя хотел Гриффит! Всегда тебя! Ты был единственным!
Casca Не смотри на меня.
Silat [Держа Каску на мушке] Бой мой; скажи своим, чтобы сложили оружие, и я щадю твою жизнь. Иначе я сейчас же отрубаю тебе голову! Три секунды, выбирай... Один... два... ТРИ!
[Прежде чем Силат успевает отрубить Каске голову когтями, Гатс сбрасывает его пинком]
Guts Четыре.
