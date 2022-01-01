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Киноафиша Фильмы Моя страна Моя страна, 2011: актеры и роли
Meu País Моя страна 2011 / Бразилия
6.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Моя страна, 2011: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Андре Ристум Andre Ristum
В ролях
Родриго Санторо Родриго Санторо Rodrigo Santoro Кауан Реймонд Дебора Фалабелла Débora Falabella Анита Каприоли Анита Каприоли Anita Caprioli Пауло Жозе Стефани Де Йонг Stephanie de Jongh
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Главная роль
Главная роль
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