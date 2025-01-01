Меню
Цитаты из фильма 3 дня на убийство

Цитаты из фильма 3 дня на убийство

Ethan Renner Не пойми меня неправильно, Вив, но ты — не мой тип.
Vivi Delay Я — тип для всех.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ethan Renner Садись... на этот велосипед.
Zooey Renner И что, если не сяду?
Ethan Renner Прямо сейчас!
Zooey Renner [бросает велосипед] Я даже не умею на велосипеде кататься, понятно?
Ethan Renner Какая ещё дура не умеет ездить на велосипеде?
Zooey Renner Та, у которой не было отца, чтобы научить!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ethan Renner Чем дольше меня не было, тем труднее было возвращаться.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jules Сумия хочет назвать ребёнка Итаном.
[кладёт ребёнка ему на руки]
Ethan Renner Это имя для мальчика.
Jules Нет. Это имя великого человека, который не стал нас расстреливать, хотя мог, а вместо этого отдал нам свой дом. Она выбрала тщательно. Имя идеально.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vivi Delay Убей Волка.
Ethan Renner Мне нужен новый костюм.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ethan Renner [она стоит над ним] О, Боже, я в аду?
Vivi Delay Вот как это выглядит для тебя, Итан. Неудивительно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ethan Renner [о квартирантах в его квартире] Что именно я тогда должен делать?
Sergeant Ждать весны. Как птицы, пчёлы, девчонки и мальчишки.
Ethan Renner Ты правда только что это мне сказал?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mitat Yilmaz Почему бы тебе меня уже не убрать?
Ethan Renner Потому что ты лучший отец, который есть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Виви Делэй [осматривая всех убитых] Неплохо для лузера.
Итан Реннер Ты сказал, что будет один парень, а не пять!
Виви Делэй Упс. Но я же сказал сохранить живым молодого с усами.
Итан Реннер Как ты думаешь, сколько этому парню лет?
Виви Делэй Средних лет.
Итан Реннер Ни за что. Скажи ей, сколько тебе лет.
Молодой человек Мне...
Итан Реннер Давай, постарайся, ладно? Я пытаюсь спасти тебе жизнь. Теперь скажи ей, сколько тебе лет.
Молодой человек Мне тридцать два.
Виви Делэй Средних лет.
Итан Реннер Ё-моё.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
School Principal Как я говорил Зуи, одно за другим исследования показывают, что агрессия усиливается из-за насилия в популярной культуре.
Ethan Renner Ну, мать Зуи воспитала её пацифисткой.
School Principal Хм. Ударить одноклассника в лицо — вряд ли это пассивная реакция.
Ethan Renner [глядя на Зуи] Открытой ладонью или сжатым кулаком?
School Principal Какая разница?
Ethan Renner По моему опыту, злость, раздражение, оскорбление — на всё это нужны... разные реакции.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vivi Delay Мне нравятся мужчины, которые не претендуют на звание мастера кухни.
Ethan Renner Да, ну, ты разговариваешь с правильным парнем.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние реплики]
Zooey Renner Папа — крутой?
Christine Renner Ну, он, эм... такое сделал.
Zooey Renner Ты думаешь, папа останется?
Christine Renner Пока может, дорогая. Он тебя очень любит.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
CIA Employee Мистер директор, это агент Вивьен Дилей.
CIA Employee Последние десять лет Центральное разведывательное управление охотится за Вольфгангом Брауном.
Vivi Delay Волк.
CIA Employee Как вам известно, у нас нет точного представления, как выглядит Волк. Известно только, что он бывший гражданин Германии, который продаёт атомный материал террористам по всему миру.
CIA Employee Разведка подтверждает, что сделка должна состояться на следующей неделе в Белграде.
CIA Employee [бросает фотографии] Правой рукой Волка, Альбинос, собирается продать грязную бомбу сирийцам. Мы уже направили группу для ликвидации покупателей, изъятия бомбы и задержания Альбиноса.
Vivi Delay Чем могу помочь, сэр?
CIA Employee Ваша цель — Волк. Есть основания полагать, что он будет там. Найдите его и уничтожьте.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mitat Yilmaz Такой парень никогда не сдастся.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vivi Delay Я могу доставить тебя домой к ужину, Итан. Вопрос в том: убивать или умирать?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Christine Renner Тебе что-нибудь, чтобы уснуть?
Ethan Renner [замечая её] Да, сейчас как раз пригодится.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vivi Delay И, Итан...
Ethan Renner Да?
Vivi Delay Брось велосипед. Купи костюм.
Ethan Renner Почему?
Vivi Delay Потому что я люблю, когда мои парни одеты лучше, чем те, кого они убивают.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ethan Renner Слышишь меня там? Я тебя убираю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vivi Delay Дыши, Итан. Морфин подействует очень быстро. Так или иначе... я заставлю тебя почувствовать себя лучше.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
