[первые реплики]

CIA Employee Мистер директор, это агент Вивьен Дилей.

CIA Employee Последние десять лет Центральное разведывательное управление охотится за Вольфгангом Брауном.

CIA Employee Как вам известно, у нас нет точного представления, как выглядит Волк. Известно только, что он бывший гражданин Германии, который продаёт атомный материал террористам по всему миру.

CIA Employee Разведка подтверждает, что сделка должна состояться на следующей неделе в Белграде.

CIA Employee [бросает фотографии] Правой рукой Волка, Альбинос, собирается продать грязную бомбу сирийцам. Мы уже направили группу для ликвидации покупателей, изъятия бомбы и задержания Альбиноса.

Vivi Delay Чем могу помочь, сэр?