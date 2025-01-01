[первые реплики]
CIA Employee
Мистер директор, это агент Вивьен Дилей.
CIA Employee
Последние десять лет Центральное разведывательное управление охотится за Вольфгангом Брауном.
CIA Employee
Как вам известно, у нас нет точного представления, как выглядит Волк. Известно только, что он бывший гражданин Германии, который продаёт атомный материал террористам по всему миру.
CIA Employee
Разведка подтверждает, что сделка должна состояться на следующей неделе в Белграде.
CIA Employee
[бросает фотографии]
Правой рукой Волка, Альбинос, собирается продать грязную бомбу сирийцам. Мы уже направили группу для ликвидации покупателей, изъятия бомбы и задержания Альбиноса.
CIA Employee
Ваша цель — Волк. Есть основания полагать, что он будет там. Найдите его и уничтожьте.